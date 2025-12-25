Разделы

FVNO Fixed Virtual Network Operator Фиксированный виртуальный оператор


СОБЫТИЯ

25.12.2025 Cкоростной домашний интернет пришел к новоселам в Ленобласти 3
26.11.2025 «Ростелеком» и «МегаФон» увеличили количество регионов FVNO-проекта до 72 1
25.11.2025 Проводной интернет от «МегаФона» теперь доступен в 72 регионах России 3
25.06.2025 Жители Алтайского края смогут сэкономить, подключая домашний интернет «МегаФона» 3
02.04.2025 В Удмуртии свыше 400 тыс. жителей смогут подключить фиксированный интернет «МегаФона» 3
23.10.2024 Теперь и домашний интернет: «МегаФон» расширил возможности в Оренбурге 3
17.10.2024 Домашний интернет с банковской гарантией: «Ростелеком» и «СберМобайл» запускают совместный проект 1
15.10.2024 «МегаФон» подключил 18 регионов к домашнему интернету 3
03.09.2024 «Обит» и «Билайн» запускают совместный FVNO-проект 1
23.04.2024 Два вида интернета, мобильная связь и ТВ. «МегаФон» расширил возможности в Ульяновске 2
06.09.2023 «Мегафон» расширил возможности пользователей интернета в Махачкале 2
02.02.2023 «Мегафон» расширяет географию домашнего интернета в Петербурге 1
25.09.2020 Экс-глава МГТС назначен генеральным директором Netbynet 1
18.08.2020 Цифровые сервисы компании «Транстелеком» для бизнеса и операторов – теперь и в Северодвинске 1
29.01.2020 ТТК повысила доступность быстрого интернета на юге России 1
29.01.2020 ТрансТелеКом в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» обеспечил быстрым интернетом юг России 1
21.01.2020 «Мегафон» превратится в интернет-провайдера нового типа 2
28.05.2019 «Билайн» и ТТК займутся совместным развитием FVNO в России 2
13.03.2012 Intel разрабатывает телевизионный сервис 1

FVNO и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9956 12
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2088 5
Ростелеком 10343 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9210 3
ОБИТ 105 2
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 142 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1539 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14329 1
Intel Corporation 12550 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 125 1
РЖД - Российские железные дороги 2008 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8227 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 140 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 74 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12901 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73468 15
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 8
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4061 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17140 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22008 6
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 678 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25563 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 4
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2051 3
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi - WiFi маршрутизатор - WiFi спот 436 3
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 337 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2864 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3923 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8459 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5346 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4849 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1065 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2181 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1706 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5682 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5168 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13084 1
Data monetization - Монетизация данных 1836 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 1
Пропускная способность - Bandwidth 1833 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 517 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3796 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3188 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1142 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 268 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
ВымпелКом - Билайн 4G/LTE-сеть 21 1
МегаФон Мегадиск 8 1
ТТК EurasiaHighway DWDM трансконтинентальная магистраль 24 1
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 71 1
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 142 1
Apple iPhone 6 4862 1
Кравцов Роман 88 2
Голубев Василий 40 2
Лопаткин Герман 104 2
Гук Андрей 39 2
Вольфсон Влад 59 1
Назаров Сергей 59 1
Ноздрин Алексей 9 1
Батанов Андрей 16 1
Егоров Андрей 25 1
Бакалов Владимир 13 1
Годовиков Антон 35 1
Нищев Сергей 3 1
Соловьев Александр 107 1
Пикульников Никита 26 1
Степин Алексей 15 1
Демяненко Алексей 19 1
Насруллаев Магомед 46 1
Huggers Erik - Хаггерс Эрик 3 1
Волков Сергей 103 1
Россия - РФ - Российская федерация 157395 10
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2425 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2071 3
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 514 2
Россия - СФО - Красноярский край - Дивногорск 51 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1674 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1823 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3375 2
Россия - ЦФО - Курская область 700 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2117 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 666 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45849 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2675 2
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 440 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1079 2
Россия - ЦФО - Смоленская область 523 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1432 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 576 1
Россия - Восточная Сибирь 299 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 112 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 254 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кудрово 16 1
Россия - СФО - Алтайский край - Бийский район - Бийск 117 1
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 134 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 116 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петергоф - Петродворец 69 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Мурино 34 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18269 1
Япония 13555 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14508 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 807 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 477 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 717 1
Монголия 367 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18654 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 687 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 647 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 511 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10541 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6133 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 2
Национальный проект 374 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55077 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15188 1
Частный сектор 149 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
Аренда 2584 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1565 1
Информатика - computer science - informatique 1144 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 308 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 1
ComNews - Медиа-бизнес 135 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1323 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 320 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1272 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1094 1
