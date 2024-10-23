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Теперь и домашний интернет: «МегаФон» расширил возможности в Оренбурге

С осени 2024 г. жители областной столицы могут подключить универсальный продукт, включающий домашний и мобильный интернет, голосовую связь и цифровое телевидение. Комплексная услуга стала возможна благодаря технологической модели, когда телеком-оператор задействует широкополосной доступ в Сеть своих партнеров. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«МегаФон» предоставил дополнительную опцию фиксированного интернета абонентам в Оренбурге, где в общей сложности проживает более 500 тыс. человек. Новый сервис гарантирует высокие, до 200 Мбит/с, скорости загрузки. Уточнить, подключен ли конкретный дом к линиям связи, можно самостоятельно на сайте оператора.

Подготовка к запуску расширенного продукта велась на всех уровнях. Технические специалисты обеспечили инфраструктуру широкополосного доступа в интернет по модели FVNO (Fixed Virtual Network Operator — «виртуальный оператор фиксированной связи»). Также «МегаФон» дополнительно расширил емкость телеком-оборудования в столице региона. Работы охватили порядка 150 базовых станций, в том числе расположенных на ключевых артериях города. Среди них — проспекты Победы, Братьев Коростелевых, Гагарина, улицы Комсомольская, Советская, Чкалова и др.

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«Нашей компании важно предоставить полный спектр телеком-услуг. Оптоволоконное соединение обеспечивает абонентов надежным домашним интернетом, а мы к этому добавляем необходимый объем гигабайт и минут. Кроме того, оренбуржцы получат 250 каналов цифрового телевидения и доступ к онлайн‑кинотеатру START», — сказал директор «МегаФона» в Оренбургской области Никита Пикульников.

Первый проект по модели FVNO был запущен компанией в 2020 г. в Астрахани. В настоящее время «МегаФон» предлагает конвергентные тарифы на основе своей сети широкополосного доступа в 17 регионах. Также компания активно сотрудничает с другими операторами рынка и суммарно представляет фиксированный доступ в Сеть в 54 регионах страны.

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