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BBC British Broadcasting Corporation Британская вещательная корпорация

СОБЫТИЯ


30.06.2025 Оружие, напечатанное на 3D-принтере, массово распространяется через Facebook* и Instagram**

3D-печать в производстве Журналисты BBC провели расследование массового распространения 3D-оружия через социальные сети, результаты расследования были опубликованы на BBC. Журналисты BBC раскрыли причины распростран
29.08.2023 ВВС США строят флот из 2 тыс. боевых БПЛА с искусственным интеллектом. Они в разы дешевле американских истребителей

х истребителей, пишет The Register. Согласно заявлению полковника Такера Хэмилтона (Tucker Hamilton), возглавляющего акселератор департамента испытания и эксплуатации систем искусственного интеллекта ВВС, американские вооруженные силы в августе 2023 г. провели трехчасовые испытания боевых дронов модели XQ-58A Valkyrie («Валькирия»), которые находились под управлением ИИ. По итогам испытаний
02.06.2023 Американский боевой БПЛА «убил» своего оператора, чтобы не мешал выполнять задачу

Выполнить задачу любой ценой Дрон ВВС США, оснащенный технологиями искусственного интеллекта (ИИ), попытался атаковать своего оператора в ходе симуляции выполнения боевой задачи, пишет Business Insider. По информации издания, з
21.04.2023 Из программистов в полковники. США радикально меняют метод привлечения ИТ-шников в армию

Армии нужны ИТ-шники Армия США решила полностью пересмотреть принципы пополнения рядов своих ИТ-специалистов. Первыми реформу проводят Военно-воздушные силы (ВВС) – они вводят новую программу ускоренного обучения солдат ИТ-навыкам, получившую название Cyber Direct Commissioning Program (CDCP). Нововведение, как говорится на сайте ВВС США, поз
22.02.2022 Мошенники придумали, как заставить людей месяцами работать на удаленке без зарплаты

Суперпродуманная схема Мошенники вышли на новый уровень отъема денег у ничего не подозревающих граждан. Как пишет ВВС, некий Али Айад (Ali Ayad) организовал в Лондоне поддельную дизайн-студию, в которую нанимал людей на удаленную работу, но не платил им зарплату. Свою компанию «бизнесмен» назвал Madbird. Н
20.01.2022 Дешевый и полезный гаджет Apple стал инструментом слежки за пользователями Android

Идеальный инструмент для слежки Метки AirTag, выпущенные Apple в апреле 2021 г., превратились в удобное устройство незаметной слежки за пользователями Android, пишет ВВС. Журналисты издания отметили, что крошечный гаджет позволяет контролировать местоположение человека без его на то разрешения. Сотрудники ВВС пообщались с шестью женщинами из разных с
10.06.2021 В «падении» половины мирового интернета и отключении десятков сайтов виноват один-единственный пользователь

г. и сломавший половину интернета, стал следствием действий всего одного его клиента. Как сообщает BBC, сам Fastly тоже замешан в этом. Проблема крылась в программном обеспечении Fastly, в сер
06.12.2019 «Яндекс» и BBC Studios договорились о показе фильмов и сериалов

BBC Studios и «Яндекс» заключили долгосрочное соглашение о показе фильмов и сериалов BBC в России и СНГ. Онлайн-кинотеатр «Яндекса» «КиноПоиск HD» получит права на эксклюзивный показ более 100 часов премьерного художественного контента BBC Studios ежегодно начиная с 2020
22.07.2019 Взломан крупный подрядчик ФСБ. Он работал над чтением чужой почты и деаноном пользователей Tor

ия о не менее чем 20 непубличных ИТ-проектах в сфере интернета. Работа над некоторыми из них велась по заказу войсковой части №71330, которую связывают с Федеральной службой безопасности (ФСБ), пишет BBC. По данным издания, взлом произошел 13 июля 2019 г. группой 0v1ru$. У группы есть аккаунт в Twitter, с которого были опубликованы скриншоты папки «Компьютер», предположительно принадлежащей
17.07.2019 Россия стала мировым рекордсменом по числу пользователей Tor

Российский рекорд Россия вышла на первое место по количеству пользователей браузера Tor, обогнав США, Иран, Германию и Индонезию, о чем свидетельствует статистика на официальном сайте продукта, пишет BBC. Исторический рекорд установлен 11 июля 2019 г. – именно в этот день к Tor подключилось около 600 тыс. россиян. Tor является системой прокси-серверов, поддерживающих «луковую маршрутизацию»
28.04.2017 ВВС США попросили хакеров взломать свои сайты

Акция «взломай ВВС» Командование Военно-воздушных сил США запускает программу поиска уязвимостей на публичных ресурсах ведомства под названием Hack The Air Force («взломай ВВС»). Программа аналогична б
20.03.2017 Ericsson предоставит BBC Creative услуги постпроизводства и управления медиаконтентом

Ericsson объявила о победе в тендере телерадиовещательной корпорации BBC и подписании многолетнего контракта на оказание услуг постпроизводства и услуг управления
15.06.2016 Погибла база данных о мошенничествах, злоупотреблениях и сексуальных домогательствах в ВВС США за 12 лет

овались служба главного инспектора и отдел по связям с законодательными органами.Расследование случаев злоупотреблений Служба главного инспектора — независимая структура, которая подчиняется министру ВВС Деборе Ли Джеймс (Deborah Lee James ) и руководителю кадрового отдела ВВС генералу Марку Уелшу (Mark Welsh). Организация занимается расследованием случаев мошенничества, неэффективно
23.11.2015 ОПК поставит для ВВС Китая передовую технику наземной и воздушной связи

нной авиации и других видов войск – поставит в Китай комплексы связи для военных аэродромов и оснастит современными средствами связи сверхманевренные истребители Су-35, которые поступят на вооружение ВВС этой страны в рамках контракта с «Рособоронэкспортом». Системы обеспечивают защищенный помехоустойчивый обмен данными и интегрируют в единую сеть самолеты тактической авиации. «Россия и Кит
08.07.2015 Микрокомпьютер BBC ликвидирует компьютерную безграмотность

Микрокомпьютер для обучения программированию решено раздавать школьникам Великобритании бесплатно. Корпорация BBC выпустила в свет микрокомпьютер micro:bit, миллион экземпляров которого она раздаст школьникам Британии для изучения ими основ программирования. Micro:bit – это простой бескорпусный микроко
22.07.2014 EE, BBC, Qualcomm и Huawei проведут испытания широковещательной передачи 4G

Компания Huawei объявила о том, что EE, BBC, Qualcomm Technologies, дочерняя компания Qualcomm Incorporated, и Huawei стали партнерами по изучению роли технологии 4G в будущем широковещательной передачи. Тестовая технология, которая

27.05.2014 ВВС вспоминает век Leica

Медиахолдинг BBC подготовил и выложил в интернет материал, посящённый столетию с момента выпуска первой фотокамеры Leica. Первая камера Leica была создана в 1914 году немецким инженером Оскаром Барнаком, за
30.12.2013 Россиян обвинили в рождественском взломе «Би-би-си» и продаже доступа к ее серверам

Российскому хакеру удалось взломать сервер британской вещательной корпорации BBC («Би-би-си»), сообщает Reuters. 25 декабря он пытался продать доступ к серверу другим киб
25.10.2013 ВВС РФ планируют внедрить мониторинг заправочной техники на авиабазах

В Военном учебно-научном центре (ВУНЦ) ВВС РФ «ВВА» на аэродроме «Балтимор» под Воронежем в течение трех месяцев проводилось тестирование мобильной системы мониторинга Omnicomm FTC (Fuel Transaction Control). Испытательный «стенд» п
27.02.2013 Китай опроверг информацию о глушении англоязычных передач BBC

отрицает, что глушило и будет продолжать глушить радиопередачи международных вещателей, в том числе BBC, на языках народов КНР. Ранее представители ВВС заявили о глушении китайским правительств
26.02.2013 Китай начал глушить передачи BBC и «Голоса Америки»

Китай начал глушить англоязычные коротковолновые передачи Всемирной службы Британской вещательной корпорации (BBC World Service) и «Голоса Америки» (VOA). Руководство BBC выступило с официальным заявлением, в котором осудило действия властей КНР. Факт глушения подтвердили и представители «Голоса
23.11.2012 Новым главой BВC стал Тони Холл

Новым главой Британской вещательной корпорации BBC стал Тони Холл (Tony Hall). Об этом официально объявил председатель попечительского совет
16.11.2012 BBC отказывается от коротких волн в пользу спутника и интернета

Питер Хоррокс (Peter Horrocks) объявил о прекращении коротковолнового вещания целого ряда программ BBC в связи с переводом их на спутники и в интернет. Вещание Всемирной англоязычной радиослуж
15.11.2012 BBC исполнилось 90 лет

сьма своеобразно: диктор читал бюллетень новостей в медленном и обычном темпе, а затем интересовался у слушателей, в каком темпе лучше передавать выпуски новостей в будущем. На момент запуска в штате BBC было всего 2 журналиста, а дикторы вели передачи в галстуке или бабочке несмотря на то, что радиоаудитория не могла их видеть, и отличались безупречным произношением. В год 90-летия BBC<
26.10.2012 BBC полностью отказалась от телетекста

ется то, что Британия полностью перешла на цифровое телевещание, в котором службе телетекста не оказалось места. Еще раньше службы телекста отключили коммерческие вещатели страны, в частности ITV. На BBC службу Ceefax заменил интерактивный сервис корпорации, известный как BBC Red Button. Еще 3 г. назад он должен был полностью заменить Ceefax на спутниковых цифровых платформах, и B
03.08.2012 «Би-би-си» начинает музыкальные трансляции для Ирана

Персидская телеслужба Британской вещательной корпорации BBC Persian будет транслировать серию из 8 концертов западной классической музыки в рамках фе
03.08.2012 Сева Новгородцев: Мы нашли время и деньги на создание архива

CNews: Существует мнение, что если бы Русскую службу «Би-би-си» возглавляли вы или кто-то из известных журналистов, то было бы лучше для дела. А возглавляли службу в последние годы люди, далекие от ее вещательной истории. Сева Новгородцев: Дело в

02.08.2012 Что будет с Русской службой «Би-би-си»?

ом стиле фигуры, символизирующие англо-американскую дружбу, невольно перекликаясь с девизом девизом BBC «Нация с нацией говорит о мире», очень способствовала подтверждению репутации британского
14.06.2012 BBC начала тестовое вещание олимпийских спутниковых телеканалов

Британская вещательная корпорация BBC начала тестовое вещание своих олимпийских спутниковых телеканалов. Для тестового олимпийского вещания BBC задействовала первый транспондер спутника Astra 1N 28.2 гр. E. Ранее эти емк
28.05.2012 BBC World News принимают в 330 млн домохозяйств

Число зрителей телеканала BBC World News на настоящий момент составляет более 330 млн домохозяйств, что на 35 млн больш
15.05.2012 Sky News Arabia начал вещание с 3 спутников

тся в отличие от других флагманских новостийных телеканалов на арабском языке, включая Al Jazeera и BBC Arabic, ведущих некодированные трансляции и при большем количестве спутников. Вещание кан
03.05.2012 Истребители пятого поколения отправят на разведку

В будущем ВВС США для проникновения в воздушное пространство противника будут использовать стелс-истребители, окруженные стаей нанобеспилотников. Начальник разведки ВВС США генерал-лейтенант Ларри
22.03.2012 «Би-би-си» начинает телевещание в России

Как заявила глава Русской службы «Би-би-си» Сара Гибсон, начало трансляций выпуска теленовостей открывает новую страницу в истории Русской и Всемирной службы «Би-би-си». Она отметила в своем блоге: «Это во многих смыслах
14.03.2012 Сайт BBC подвергся мощной кибератаке

Сайт новостного агентства BBC подвергся мощной кибератаке сегодня, 14 марта, которая предположительно связана с заявлен
01.03.2012 Американские ВВС не оставляют попыток закупить российское приложение для iPad

Министерство ВВС США объявило тендер на закупку iPad 2 для подведомственного ему Военно-воздушного колледжа (Air War College). На сайте этого учебного заведения говорится, что оно является главной школой ст
24.02.2012 ВВС США отказались от закупки российского приложения для iPad

было наличие поддержки мобильного приложения GoodReader, разработанного российским программистом, москвичом Юрием Селюковым. Заказ был отменен спустя 2 дня после освещения в прессе, сообщает Nexgov. ВВС США никак не прокомментировали отказ от заказа. На прошлой неделе, когда стало известно о заказе, сформированном в январе, руководитель программы по оснащению американских военных современн
18.01.2012 Американские беспилотные истребители теперь летают под Linux

года в компьютерные системы центра управления полётами беспилотных истребителей MQ-9 Reaper на авиабазе «Крич» (Creech AFB) в штате Невада проник вирус. Первой заражение обнаружила 24 воздушная армия ВВС США, отвечающая за кибернетические операции, и незамедлительно оповестила об этом командование базы. Вирус был локализован и изолирован при помощи стандартных средств мониторинга и защиты,

21.10.2011 «Ростелеком» заключил соглашение о правах на показ фильмов и программ BBC

«Ростелеком» подписал лицензионное соглашение с одним из крупнейших в мире производителей документальных, научно-популярных и исторических фильмов и программ компанией BBC Worldwide о предоставлении прав на показ продукции BBC в рамках услуги «видео по запросу» абонентам интерактивного ТВ «Ростелекома». Теперь пользователям системы интерактивного телев
07.10.2011 ВВС США возьмут на вооружение интеллектуальную GPS

ктивный приемник глобальной системы позиционирования (GPS) сможет лучше справляться с электронным противодействием противника и существенно повысит эффективность боевой авиации США. На прошлой неделе ВВС подписали два контракта стоимостью 47 млн долл. каждый с BAE Systems и Northrop Grumman на разработку совершенно новых приемников NAVWAR, которые заменят стандартные приемники GPS на боевых
21.06.2011 Yota покажет Top Gear и сериалы от BBC

Теледистрибутор BBC Worldwide подписал соглашение с Yota Holding о продаже прав на трансляцию в интернете программ производства британской группы BBC, сообщает издание C21 Media. Речь идет о 2 тыс. часо

Публикаций - 2733, упоминаний - 2861

BBC и организации, системы, технологии, персоны:

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RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 36
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Галактика - Корпорация 1545 20
BAE Systems 179 18
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HP Inc. 5883 16
Yandex - Яндекс 9216 15
LG Electronics 3735 14
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Dell EMC 5180 12
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Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 12
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 12
Ростелеком 10948 12
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Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 11
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 11
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 11
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 10
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 10
AT&T Inc 1725 10
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Warner 540 13
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OLPC - One Laptop per Child 82 9
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 8
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 7
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 7
IABM - International Trade Association for Broadcast & Media Technology - Международная ассоциация производителей вещательного оборудования 14 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 6
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 5
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 5
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 4
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 3
Greenpeace - Гринпис 130 3
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 3
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
ЛДПР 116 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 2
Демократическая политическая партия США 122 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 2
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 2
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 2
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 2
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 2
ESA - Entertainment Software Association - IDSA - Interactive Digital Software Association - Ассоциация электронных развлечений 23 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 408
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 220
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 218
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 172
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 151
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 138
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 137
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 125
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 106
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 102
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 96
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 91
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 83
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 79
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 77
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 75
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 75
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 74
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 72
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 67
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 61
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 61
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 60
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 57
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 56
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 55
Gen V - кибератаки пятого поколения 1337 55
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 54
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 54
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 51
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 50
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 50
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 49
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 47
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 46
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 46
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 45
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 45
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 43
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 43
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 88
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 78
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 64
Microsoft Windows 16882 62
Microsoft Windows 2000 8678 59
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 59
Google YouTube - Видеохостинг 3002 56
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 43
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 43
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 43
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 38
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 36
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 34
Google Android 15243 33
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 85 33
Airbus EADS Astrium - Beagle - Бигль 90 29
Apple iPhone 6 4861 28
Powercom Raptor - Серия ИБП 77 28
Linux OS 11533 24
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 24
Apple iTunes Store 1118 23
Apple iPod 1553 21
Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - Boeing LJDAM - Laser Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 58 21
Microsoft Windows XP 2431 19
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 19
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 18
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-78 - советский самолёт-заправщик 33 18
Apple iPad 4011 17
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 17
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 17
Космодром Байконур 1072 17
Apple iOS 8583 16
Myspace - социальная сеть 640 16
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 123 15
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 15
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 15
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 41 15
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 151 15
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-95 - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 48 15
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 14
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 22
Bush George - Буш Джордж 336 19
Путин Владимир 3454 19
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 18
Зелин Александр 32 17
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 13
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 12
Михайлов Владимир 40 12
Иванов Сергей 405 11
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 11
Bursch Daniel - Bursch Dan - Берш Дениэл 13 10
Walz Carl - Вальц Карл 15 10
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 8
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 8
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 8
Корзун Валерий 17 8
Whitson Peggy - Уитсон Пегги 50 8
Thompson Mark - Томпсон Марк 9 8
Gates Robert - Гейтс Роберт 34 8
Negroponte Nicholas - Негропонт Николас 46 7
Blair Tony - Блэр Тони 57 7
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 6
Dell Michael - Делл Майкл 193 6
Reding Viviane - Рединг Вивиан 37 6
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 6
Истомин Максим 26 6
Тресчев Сергей 6 6
Brin Sergey - Сергей Брин 193 5
Larry Page - Ларри Пейдж 197 5
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 5
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 5
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 68 5
Orwell George - Оруэлл Джордж 26 5
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 5
O'Keefe Sean - О’Киф Шон 24 5
Murdoch Rupert - Мердок Руперт 73 5
Highfield Ashley - Хайфилд Эшли 5 5
Водясов Алексей 222 4
Гагарин Юрий 98 4
Медведев Дмитрий 1665 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 1114
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 624
Россия - РФ - Российская федерация 166168 483
Земля - планета Солнечной системы 10865 359
Европа 24964 336
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 162
Германия - Федеративная Республика 13221 156
Япония 13807 140
Франция - Французская Республика 8177 131
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 124
США - Калифорния 4829 123
Великобритания - Лондон 2432 116
Индия - Bharat 5869 97
Канада 5081 90
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 88
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 86
Солнечная система - Solar system 2569 78
Израиль 2856 76
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 69
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 67
Италия - Итальянская Республика 4508 61
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 59
Украина 7928 59
Иран - Исламская Республика Иран 1155 59
Нидерланды 3746 57
Южная Корея - Республика 7052 55
Швеция - Королевство 3782 53
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 53
Азия - Азиатский регион 5920 48
Испания - Королевство 3840 48
США - Колумбия - Вашингтон 1487 47
Ирак - Республика 709 47
Африка - Африканский регион 3641 42
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 42
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 38
США - Флорида 786 34
Польша - Республика 2031 32
Ближний Восток 3154 32
США - Нью-Йорк 3180 31
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 31
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 449
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 415
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 300
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 246
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 136
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 120
Английский язык 7030 102
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 95
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 89
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 80
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 80
Зоология - наука о животных 2887 75
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 73
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 73
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 70
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 66
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 65
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 63
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 61
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 59
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 59
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 56
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 53
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 51
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 51
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1325 48
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 47
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 46
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 45
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 45
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 44
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 43
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 43
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 40
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 39
Физика - Physics - область естествознания 2940 37
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 37
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 36
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Bloomberg 1627 26
NYT - The New York Times 1100 26
New Scientist 1448 26
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VOA - Voice of America - Голос Америки 36 21
FT - Financial Times 1296 18
Space Daily 528 18
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 16
The Register - The Register Hardware 1784 15
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Flight Global 79 13
Flight International 64 13
Times 661 13
NBC News 188 12
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DW - Deutsche Welle - Немецкая волна 70 11
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Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 7
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 7
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IDC - International Data Corporation 4975 9
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Forrester Research 834 7
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Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 6
MDA - Mobile Data Association 19 6
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Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 2
CNews Рынок ИТ-услуг 171 2
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ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
SimilarWeb 62 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
Pen Test Partners 6 1
НМГ - Медиалогия 37 1
Privacy International 16 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
S&P Global Inc - S&P Global Market Intelligence - McGraw Hill Financial - McGraw–Hill Companies 19 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Harris Interactive 81 1
TIRIAS Research 4 1
NPD Group 140 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 19
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 17
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 13
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 13
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 12
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 11
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 11
РАН - Российская академия наук 2122 9
University of Oxford - Оксфордский университет 211 9
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 9
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 58 9
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 7
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 7
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 7
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 6
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 6
King's College London - Королевский колледж Лондона 45 6
University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 53 6
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 5
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 5
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 5
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 5
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 5
University of Manchester - Манчестерский университет 77 5
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 4
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 4
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 4
Columbia University - Колумбийский университет 157 4
University of Leeds - Лидсский университет - Университет Лидса 55 4
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 43 4
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 67 4
University of Dundee - Университет Данди 9 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 3
LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 29 3
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 3
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 3
University of Bristol - Бристольский университет 86 3
KUL - Kingston University London - Кингстонский университет - Kingston University Business School 16 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 44
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 19
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 12
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 12
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 9
CSTB Telecom & Media 83 9
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 9
День молодёжи - 27 июня 1087 8
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 7
CeBIT 614 7
Wimbledon Championships - Уимблдонский турнир 17 7
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 6
Высокие технологии XXI века 78 5
Неогеография XXI - форум 65 5
Международный женский день - 8 марта 418 4
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 4
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 4
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 3
Aero India - Международная авиакосмическая выставка 7 3
GeoВласть 45 3
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 3
Le Bourget - Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Ле-Бурже международный авиасалон - Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже 35 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
День Защитника отечества - 23 февраля 66 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 2
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 2
Intel Developer Forum - IDF 317 2
Space Tech Expo - Spacecraft Technology Expo 2 2
Земля из космоса 51 2
ISSCC - International Solid-State Circuits Conference 27 2
Fields Medal - Филдсовская премия - Медаль Филдса 15 2
MILEX - Минская оборонная выставка - Минский салон оборонной промышленности - Международная выставка вооружения и военной техники 6 2
Фарнборо - Международный авиасалон 28 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 13 1
Defcon 45 1
Microsoft Ignite 44 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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