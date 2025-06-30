Оружие, напечатанное на 3D-принтере, массово распространяется через Facebook* и Instagram** 3D-печать в производстве Журналисты BBC провели расследование массового распространения 3D-оружия через социальные сети, результаты расследования были опубликованы на BBC. Журналисты BBC раскрыли причины распростран

ВВС США строят флот из 2 тыс. боевых БПЛА с искусственным интеллектом. Они в разы дешевле американских истребителей х истребителей, пишет The Register. Согласно заявлению полковника Такера Хэмилтона (Tucker Hamilton), возглавляющего акселератор департамента испытания и эксплуатации систем искусственного интеллекта ВВС, американские вооруженные силы в августе 2023 г. провели трехчасовые испытания боевых дронов модели XQ-58A Valkyrie («Валькирия»), которые находились под управлением ИИ. По итогам испытаний

Американский боевой БПЛА «убил» своего оператора, чтобы не мешал выполнять задачу Выполнить задачу любой ценой Дрон ВВС США, оснащенный технологиями искусственного интеллекта (ИИ), попытался атаковать своего оператора в ходе симуляции выполнения боевой задачи, пишет Business Insider. По информации издания, з

Из программистов в полковники. США радикально меняют метод привлечения ИТ-шников в армию Армии нужны ИТ-шники Армия США решила полностью пересмотреть принципы пополнения рядов своих ИТ-специалистов. Первыми реформу проводят Военно-воздушные силы (ВВС) – они вводят новую программу ускоренного обучения солдат ИТ-навыкам, получившую название Cyber Direct Commissioning Program (CDCP). Нововведение, как говорится на сайте ВВС США, поз

Мошенники придумали, как заставить людей месяцами работать на удаленке без зарплаты Суперпродуманная схема Мошенники вышли на новый уровень отъема денег у ничего не подозревающих граждан. Как пишет ВВС, некий Али Айад (Ali Ayad) организовал в Лондоне поддельную дизайн-студию, в которую нанимал людей на удаленную работу, но не платил им зарплату. Свою компанию «бизнесмен» назвал Madbird. Н

Дешевый и полезный гаджет Apple стал инструментом слежки за пользователями Android Идеальный инструмент для слежки Метки AirTag, выпущенные Apple в апреле 2021 г., превратились в удобное устройство незаметной слежки за пользователями Android, пишет ВВС. Журналисты издания отметили, что крошечный гаджет позволяет контролировать местоположение человека без его на то разрешения. Сотрудники ВВС пообщались с шестью женщинами из разных с

В «падении» половины мирового интернета и отключении десятков сайтов виноват один-единственный пользователь г. и сломавший половину интернета, стал следствием действий всего одного его клиента. Как сообщает BBC, сам Fastly тоже замешан в этом. Проблема крылась в программном обеспечении Fastly, в сер

«Яндекс» и BBC Studios договорились о показе фильмов и сериалов BBC Studios и «Яндекс» заключили долгосрочное соглашение о показе фильмов и сериалов BBC в России и СНГ. Онлайн-кинотеатр «Яндекса» «КиноПоиск HD» получит права на эксклюзивный показ более 100 часов премьерного художественного контента BBC Studios ежегодно начиная с 2020

Взломан крупный подрядчик ФСБ. Он работал над чтением чужой почты и деаноном пользователей Tor ия о не менее чем 20 непубличных ИТ-проектах в сфере интернета. Работа над некоторыми из них велась по заказу войсковой части №71330, которую связывают с Федеральной службой безопасности (ФСБ), пишет BBC. По данным издания, взлом произошел 13 июля 2019 г. группой 0v1ru$. У группы есть аккаунт в Twitter, с которого были опубликованы скриншоты папки «Компьютер», предположительно принадлежащей

Россия стала мировым рекордсменом по числу пользователей Tor Российский рекорд Россия вышла на первое место по количеству пользователей браузера Tor, обогнав США, Иран, Германию и Индонезию, о чем свидетельствует статистика на официальном сайте продукта, пишет BBC. Исторический рекорд установлен 11 июля 2019 г. – именно в этот день к Tor подключилось около 600 тыс. россиян. Tor является системой прокси-серверов, поддерживающих «луковую маршрутизацию»

ВВС США попросили хакеров взломать свои сайты Акция «взломай ВВС» Командование Военно-воздушных сил США запускает программу поиска уязвимостей на публичных ресурсах ведомства под названием Hack The Air Force («взломай ВВС»). Программа аналогична б

Ericsson предоставит BBC Creative услуги постпроизводства и управления медиаконтентом Ericsson объявила о победе в тендере телерадиовещательной корпорации BBC и подписании многолетнего контракта на оказание услуг постпроизводства и услуг управления

Погибла база данных о мошенничествах, злоупотреблениях и сексуальных домогательствах в ВВС США за 12 лет овались служба главного инспектора и отдел по связям с законодательными органами.Расследование случаев злоупотреблений Служба главного инспектора — независимая структура, которая подчиняется министру ВВС Деборе Ли Джеймс (Deborah Lee James ) и руководителю кадрового отдела ВВС генералу Марку Уелшу (Mark Welsh). Организация занимается расследованием случаев мошенничества, неэффективно

ОПК поставит для ВВС Китая передовую технику наземной и воздушной связи нной авиации и других видов войск – поставит в Китай комплексы связи для военных аэродромов и оснастит современными средствами связи сверхманевренные истребители Су-35, которые поступят на вооружение ВВС этой страны в рамках контракта с «Рособоронэкспортом». Системы обеспечивают защищенный помехоустойчивый обмен данными и интегрируют в единую сеть самолеты тактической авиации. «Россия и Кит

Микрокомпьютер BBC ликвидирует компьютерную безграмотность Микрокомпьютер для обучения программированию решено раздавать школьникам Великобритании бесплатно. Корпорация BBC выпустила в свет микрокомпьютер micro:bit, миллион экземпляров которого она раздаст школьникам Британии для изучения ими основ программирования. Micro:bit – это простой бескорпусный микроко

EE, BBC, Qualcomm и Huawei проведут испытания широковещательной передачи 4G Компания Huawei объявила о том, что EE, BBC, Qualcomm Technologies, дочерняя компания Qualcomm Incorporated, и Huawei стали партнерами по изучению роли технологии 4G в будущем широковещательной передачи. Тестовая технология, которая

ВВС вспоминает век Leica Медиахолдинг BBC подготовил и выложил в интернет материал, посящённый столетию с момента выпуска первой фотокамеры Leica. Первая камера Leica была создана в 1914 году немецким инженером Оскаром Барнаком, за

Россиян обвинили в рождественском взломе «Би-би-си» и продаже доступа к ее серверам Российскому хакеру удалось взломать сервер британской вещательной корпорации BBC («Би-би-си»), сообщает Reuters. 25 декабря он пытался продать доступ к серверу другим киб

ВВС РФ планируют внедрить мониторинг заправочной техники на авиабазах В Военном учебно-научном центре (ВУНЦ) ВВС РФ «ВВА» на аэродроме «Балтимор» под Воронежем в течение трех месяцев проводилось тестирование мобильной системы мониторинга Omnicomm FTC (Fuel Transaction Control). Испытательный «стенд» п

Китай опроверг информацию о глушении англоязычных передач BBC отрицает, что глушило и будет продолжать глушить радиопередачи международных вещателей, в том числе BBC, на языках народов КНР. Ранее представители ВВС заявили о глушении китайским правительств

Китай начал глушить передачи BBC и «Голоса Америки» Китай начал глушить англоязычные коротковолновые передачи Всемирной службы Британской вещательной корпорации (BBC World Service) и «Голоса Америки» (VOA). Руководство BBC выступило с официальным заявлением, в котором осудило действия властей КНР. Факт глушения подтвердили и представители «Голоса

Новым главой BВC стал Тони Холл Новым главой Британской вещательной корпорации BBC стал Тони Холл (Tony Hall). Об этом официально объявил председатель попечительского совет

BBC отказывается от коротких волн в пользу спутника и интернета Питер Хоррокс (Peter Horrocks) объявил о прекращении коротковолнового вещания целого ряда программ BBC в связи с переводом их на спутники и в интернет. Вещание Всемирной англоязычной радиослуж

BBC исполнилось 90 лет сьма своеобразно: диктор читал бюллетень новостей в медленном и обычном темпе, а затем интересовался у слушателей, в каком темпе лучше передавать выпуски новостей в будущем. На момент запуска в штате BBC было всего 2 журналиста, а дикторы вели передачи в галстуке или бабочке несмотря на то, что радиоаудитория не могла их видеть, и отличались безупречным произношением. В год 90-летия BBC<

BBC полностью отказалась от телетекста ется то, что Британия полностью перешла на цифровое телевещание, в котором службе телетекста не оказалось места. Еще раньше службы телекста отключили коммерческие вещатели страны, в частности ITV. На BBC службу Ceefax заменил интерактивный сервис корпорации, известный как BBC Red Button. Еще 3 г. назад он должен был полностью заменить Ceefax на спутниковых цифровых платформах, и B

«Би-би-си» начинает музыкальные трансляции для Ирана Персидская телеслужба Британской вещательной корпорации BBC Persian будет транслировать серию из 8 концертов западной классической музыки в рамках фе

Сева Новгородцев: Мы нашли время и деньги на создание архива CNews: Существует мнение, что если бы Русскую службу «Би-би-си» возглавляли вы или кто-то из известных журналистов, то было бы лучше для дела. А возглавляли службу в последние годы люди, далекие от ее вещательной истории. Сева Новгородцев: Дело в

Что будет с Русской службой «Би-би-си»? ом стиле фигуры, символизирующие англо-американскую дружбу, невольно перекликаясь с девизом девизом BBC «Нация с нацией говорит о мире», очень способствовала подтверждению репутации британского

BBC начала тестовое вещание олимпийских спутниковых телеканалов Британская вещательная корпорация BBC начала тестовое вещание своих олимпийских спутниковых телеканалов. Для тестового олимпийского вещания BBC задействовала первый транспондер спутника Astra 1N 28.2 гр. E. Ранее эти емк

BBC World News принимают в 330 млн домохозяйств Число зрителей телеканала BBC World News на настоящий момент составляет более 330 млн домохозяйств, что на 35 млн больш

Sky News Arabia начал вещание с 3 спутников тся в отличие от других флагманских новостийных телеканалов на арабском языке, включая Al Jazeera и BBC Arabic, ведущих некодированные трансляции и при большем количестве спутников. Вещание кан

Истребители пятого поколения отправят на разведку В будущем ВВС США для проникновения в воздушное пространство противника будут использовать стелс-истребители, окруженные стаей нанобеспилотников. Начальник разведки ВВС США генерал-лейтенант Ларри

«Би-би-си» начинает телевещание в России Как заявила глава Русской службы «Би-би-си» Сара Гибсон, начало трансляций выпуска теленовостей открывает новую страницу в истории Русской и Всемирной службы «Би-би-си». Она отметила в своем блоге: «Это во многих смыслах

Сайт BBC подвергся мощной кибератаке Сайт новостного агентства BBC подвергся мощной кибератаке сегодня, 14 марта, которая предположительно связана с заявлен

Американские ВВС не оставляют попыток закупить российское приложение для iPad Министерство ВВС США объявило тендер на закупку iPad 2 для подведомственного ему Военно-воздушного колледжа (Air War College). На сайте этого учебного заведения говорится, что оно является главной школой ст

ВВС США отказались от закупки российского приложения для iPad было наличие поддержки мобильного приложения GoodReader, разработанного российским программистом, москвичом Юрием Селюковым. Заказ был отменен спустя 2 дня после освещения в прессе, сообщает Nexgov. ВВС США никак не прокомментировали отказ от заказа. На прошлой неделе, когда стало известно о заказе, сформированном в январе, руководитель программы по оснащению американских военных современн

Американские беспилотные истребители теперь летают под Linux года в компьютерные системы центра управления полётами беспилотных истребителей MQ-9 Reaper на авиабазе «Крич» (Creech AFB) в штате Невада проник вирус. Первой заражение обнаружила 24 воздушная армия ВВС США, отвечающая за кибернетические операции, и незамедлительно оповестила об этом командование базы. Вирус был локализован и изолирован при помощи стандартных средств мониторинга и защиты,

«Ростелеком» заключил соглашение о правах на показ фильмов и программ BBC «Ростелеком» подписал лицензионное соглашение с одним из крупнейших в мире производителей документальных, научно-популярных и исторических фильмов и программ компанией BBC Worldwide о предоставлении прав на показ продукции BBC в рамках услуги «видео по запросу» абонентам интерактивного ТВ «Ростелекома». Теперь пользователям системы интерактивного телев

ВВС США возьмут на вооружение интеллектуальную GPS ктивный приемник глобальной системы позиционирования (GPS) сможет лучше справляться с электронным противодействием противника и существенно повысит эффективность боевой авиации США. На прошлой неделе ВВС подписали два контракта стоимостью 47 млн долл. каждый с BAE Systems и Northrop Grumman на разработку совершенно новых приемников NAVWAR, которые заменят стандартные приемники GPS на боевых