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Northrop Grumman Scaled Composites SpaceShipOne SS1
СОБЫТИЯ
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|16.06.2010
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Boeing и Northrop Grumman реализуют противоракетный проект
Компании Boeing и Northrop Grumman заключили соглашение о стратегическом партнёрстве, предполагающем совместное участие в конкурсе по работам над созданием эшелона (GMD) Ground-based Midcourse Defense национальн
|16.06.2008
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Northrop Grumman начинает испытания БПЛА MQ-8B Fire Scout
Компания Northrop Grumman намерена до конца июня 2008 года приступить к летным испытаниям БПЛА с несущим винтом MQ-8B Fire Scout класс IV модели P6 (Prototype 6). Первый полет Fire Scout P6 пройдет на п
|19.10.2007
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Геопорталы для разведки: решения Northrop Grumman
Компания Northrop Grumman планирует представить на симпозиуме GEOINT 2007, который пройдет 21-24 октября 2007 года в Сан-Антонио, свои новые решения для геопространственной разведки на базе геопротала С
|23.07.2007
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Northrop Grumman покупает компанию Scaled Composites
Composites первой в мире создала пассажирский космический корабль для суборбитальных полетов SS 1 (SpaceShipOne) и вышла победителем в гонке за так называемый Х-приз. В настоящее время Scaled
|05.10.2004
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“Большая гонка” в космосе завершилась
В ходе последнего рекордного полета, состоявшегося 4 октября, пилот SS1 Брайан Бинни (Brian Binnie) сумел поднять аппарат на высоту 114 км. Если этот результат будет подтвержден, SS1 установит новый абсолютный рекорд высоты полета, превысив результат, по
|05.10.2004
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“Большая гонка” в космосе завершилась
В ходе последнего рекордного полета, состоявшегося 4 октября, пилот SS1 Брайан Бинни (Brian Binnie) сумел поднять аппарат на высоту 114 км. Если этот результат будет подтвержден, SS1 установит новый абсолютный рекорд высоты полета, превысив результат, по
|21.06.2004
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21 июня – день частной космонавтики
(в Москве в это время будет уже глубокая ночь) самолет-носитель White Knight с космическим кораблем SpaceShipOne (SS1) оторвется от полосы аэропорта Мохаве в Калифорнии и начнет медленный набор
|21.06.2004
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21 июня – день частной космонавтики
(в Москве в это время будет уже глубокая ночь) самолет-носитель White Knight с космическим кораблем SpaceShipOne (SS1) оторвется от полосы аэропорта Мохаве в Калифорнии и начнет медленный набор
|04.06.2004
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Основатель Microsoft оплатит первый частный полет в космос
21 июня должен совершить своей первый космический полет корабль SpaceShipOne (SS1), созданный компанией Scaled Composites легендарного Берта Рутана на деньги
|19.12.2003
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Первый самолет-самоделка преодолел сверхзвуковой барьер
люжего полета биплана братьев Райт другой самодельный агрегат успешно преодолел сверхзвуковой барьер. Достигнута скорость 1490 км/ч. Речь идет о первом в мире пилотируемом ракетоплане Space Ship One (SS1), разработанном и построенном частной компанией Scaled Composites, принадлежащей Берту Рутану. Состоявшийся в среду в небе над пустыней Мохаве (Калифорния) полет увенчал собой четырехмесячн
|19.12.2003
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Первый самолет-самоделка преодолел сверхзвуковой барьер
люжего полета биплана братьев Райт другой самодельный агрегат успешно преодолел сверхзвуковой барьер. Достигнута скорость 1490 км/ч. Речь идет о первом в мире пилотируемом ракетоплане Space Ship One (SS1), разработанном и построенном частной компанией Scaled Composites, принадлежащей Берту Рутану. Состоявшийся в среду в небе над пустыней Мохаве (Калифорния) полет увенчал собой четырехмесячн
|23.04.2003
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В космос – на самодельном самолете
и не садясь на землю. Сейчас компания Рутана, Scaled Composites, разрабатывает космический самолет SpaceShipOne (SS1). Самолет, рассчитанный на трех членов экипажа, доставляется на высоту 15 т
|23.04.2003
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В космос – на самодельном самолете
и не садясь на землю. Сейчас компания Рутана, Scaled Composites, разрабатывает космический самолет SpaceShipOne (SS1). Самолет, рассчитанный на трех членов экипажа, доставляется на высоту 15 т
|16.05.2002
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Lokheed Martin и Northrop Group готовят передел собственности на американском рынке коммерческих спутников
ей устойчивые показатели", несмотря на недавний обвал промышленности, связанной с коммерческими спутниками. В среду Коффман отказался прокомментировать точку зрения компании на предложение корпорации Northrop Grumman о приобретении компании TRW за $12,2 млрд. Lokheed Martin подняла в Пентагоне и министерстве юстиции вопрос о том, что объединение Northrop Grumman и TRW даст им возможн
|16.05.2002
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Lokheed Martin и Northrop Group готовят передел собственности на американском рынке коммерческих спутников
ей устойчивые показатели", несмотря на недавний обвал промышленности, связанной с коммерческими спутниками. В среду Коффман отказался прокомментировать точку зрения компании на предложение корпорации Northrop Grumman о приобретении компании TRW за $12,2 млрд. Lokheed Martin подняла в Пентагоне и министерстве юстиции вопрос о том, что объединение Northrop Grumman и TRW даст им возможн
Northrop Grumman и организации, системы, технологии, персоны:
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