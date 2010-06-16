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Northrop Grumman Scaled Composites SpaceShipOne SS1

СОБЫТИЯ

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16.06.2010 Boeing и Northrop Grumman реализуют противоракетный проект

Компании Boeing и Northrop Grumman заключили соглашение о стратегическом партнёрстве, предполагающем совместное участие в конкурсе по работам над созданием эшелона (GMD) Ground-based Midcourse Defense национальн
16.06.2008 Northrop Grumman начинает испытания БПЛА MQ-8B Fire Scout

Компания Northrop Grumman намерена до конца июня 2008 года приступить к летным испытаниям БПЛА с несущим винтом MQ-8B Fire Scout класс IV модели P6 (Prototype 6). Первый полет Fire Scout P6 пройдет на п
19.10.2007 Геопорталы для разведки: решения Northrop Grumman

Компания Northrop Grumman планирует представить на симпозиуме GEOINT 2007, который пройдет 21-24 октября 2007 года в Сан-Антонио, свои новые решения для геопространственной разведки на базе геопротала С
23.07.2007 Northrop Grumman покупает компанию Scaled Composites

Composites первой в мире создала пассажирский космический корабль для суборбитальных полетов SS 1 (SpaceShipOne) и вышла победителем в гонке за так называемый Х-приз. В настоящее время Scaled

05.10.2004 “Большая гонка” в космосе завершилась

В ходе последнего рекордного полета, состоявшегося 4 октября, пилот SS1 Брайан Бинни (Brian Binnie) сумел поднять аппарат на высоту 114 км. Если этот результат будет подтвержден, SS1 установит новый абсолютный рекорд высоты полета, превысив результат, по
05.10.2004 “Большая гонка” в космосе завершилась

В ходе последнего рекордного полета, состоявшегося 4 октября, пилот SS1 Брайан Бинни (Brian Binnie) сумел поднять аппарат на высоту 114 км. Если этот результат будет подтвержден, SS1 установит новый абсолютный рекорд высоты полета, превысив результат, по
21.06.2004 21 июня – день частной космонавтики

(в Москве в это время будет уже глубокая ночь) самолет-носитель White Knight с космическим кораблем SpaceShipOne (SS1) оторвется от полосы аэропорта Мохаве в Калифорнии и начнет медленный набор
21.06.2004 21 июня – день частной космонавтики

(в Москве в это время будет уже глубокая ночь) самолет-носитель White Knight с космическим кораблем SpaceShipOne (SS1) оторвется от полосы аэропорта Мохаве в Калифорнии и начнет медленный набор
04.06.2004 Основатель Microsoft оплатит первый частный полет в космос

21 июня должен совершить своей первый космический полет корабль SpaceShipOne (SS1), созданный компанией Scaled Composites легендарного Берта Рутана на деньги
19.12.2003 Первый самолет-самоделка преодолел сверхзвуковой барьер

люжего полета биплана братьев Райт другой самодельный агрегат успешно преодолел сверхзвуковой барьер. Достигнута скорость 1490 км/ч. Речь идет о первом в мире пилотируемом ракетоплане Space Ship One (SS1), разработанном и построенном частной компанией Scaled Composites, принадлежащей Берту Рутану. Состоявшийся в среду в небе над пустыней Мохаве (Калифорния) полет увенчал собой четырехмесячн
19.12.2003 Первый самолет-самоделка преодолел сверхзвуковой барьер

люжего полета биплана братьев Райт другой самодельный агрегат успешно преодолел сверхзвуковой барьер. Достигнута скорость 1490 км/ч. Речь идет о первом в мире пилотируемом ракетоплане Space Ship One (SS1), разработанном и построенном частной компанией Scaled Composites, принадлежащей Берту Рутану. Состоявшийся в среду в небе над пустыней Мохаве (Калифорния) полет увенчал собой четырехмесячн
23.04.2003 В космос – на самодельном самолете

и не садясь на землю. Сейчас компания Рутана, Scaled Composites, разрабатывает космический самолет SpaceShipOne (SS1). Самолет, рассчитанный на трех членов экипажа, доставляется на высоту 15 т
23.04.2003 В космос – на самодельном самолете

и не садясь на землю. Сейчас компания Рутана, Scaled Composites, разрабатывает космический самолет SpaceShipOne (SS1). Самолет, рассчитанный на трех членов экипажа, доставляется на высоту 15 т
16.05.2002 Lokheed Martin и Northrop Group готовят передел собственности на американском рынке коммерческих спутников

ей устойчивые показатели", несмотря на недавний обвал промышленности, связанной с коммерческими спутниками. В среду Коффман отказался прокомментировать точку зрения компании на предложение корпорации Northrop Grumman о приобретении компании TRW за $12,2 млрд. Lokheed Martin подняла в Пентагоне и министерстве юстиции вопрос о том, что объединение Northrop Grumman и TRW даст им возможн
16.05.2002 Lokheed Martin и Northrop Group готовят передел собственности на американском рынке коммерческих спутников

ей устойчивые показатели", несмотря на недавний обвал промышленности, связанной с коммерческими спутниками. В среду Коффман отказался прокомментировать точку зрения компании на предложение корпорации Northrop Grumman о приобретении компании TRW за $12,2 млрд. Lokheed Martin подняла в Пентагоне и министерстве юстиции вопрос о том, что объединение Northrop Grumman и TRW даст им возможн

Публикаций - 123, упоминаний - 135

Northrop Grumman и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 13
SNC - Sierra Nevada Space Systems - SpaceDev 21 8
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 8
BAE Systems 179 6
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 6
Virgin Group 144 5
Honeywell 309 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
PayPal 671 3
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 2
TRW 29 2
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software 124 2
United Technologies - Hamilton Sundstrand - Гамильтон Сандстрэнд 47 2
Rover - RoverComputers 423 2
Oracle Siebel Systems 519 2
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 2
Teledyne Technologies - Teledyne CARIS - Teledyne Brown 9 2
Google - Keyhole 34 2
Atmel 49 2
Textron - AAI Corporation 19 2
Dell EMC 5180 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Cisco Systems 5372 2
Apple Inc 13156 2
Intel Corporation 12811 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 2
Lenovo Motorola 3566 2
Yahoo! 3726 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 2
Google LLC 12690 2
Thales Group 143 1
Westinghouse Electric 39 1
Altair Engineering 33 1
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 111 1
DocsInBox - Pointer - Поинтер 28 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 130 1
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 67
Northrop Grumman - Scaled Composites 31 21
Boeing 1031 20
Lockheed Martin 777 16
Virgin Galactic - Virgin Orbit - LauncherOne 35 6
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 5
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - AFRL - Air Force Research Laboratory - Научно-исследовательская лаборатория ВВС США 45 4
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 2
Merrill Lynch 454 2
AstraZeneca - АстраЗенека 64 2
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 67 2
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 2
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 67 2
Caterpillar - 93 2
Colgate-Palmolive - Колгейт Палмолив 26 2
Delta Air Lines - авиакомпания 90 2
Microcosm 2 2
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 2
Eclipse Aviation 22 2
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 25 2
Ростех - ОАК - Сухой - НАЗ имени В.П. Чкалова - Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова - НАПО имени В.П. Чкалова 24 2
Messerschmitt AG - Мессершмитт АГ 11 2
ОСК - Адмиралтейские верфи 28 2
Dassault Aviation 12 2
FNMA - Federal National Mortgage Association - Fannie Mae 13 2
eBay Inc 1640 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 2
Volvo Cars 262 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 2
Bank of America - Банк Америки 271 2
Coca-Cola Company 261 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 30
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 29
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 17
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 16
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 9
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 5
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 73 4
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 3
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 2
U.S. Department of Defense - NAS Pax River - Патуксент-Ривер Военно-морская авиабаза 16 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 1
U.S. POTUS - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 39 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Department of Defense - JIDO - Joint Improvised-Threat Defeat Organization - JIEDDO - Joint IED Defeat Organization 5 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 69
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 33
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 19
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 10
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 10
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 9
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 9
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 147 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 5
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1219 4
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1277 4
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 429 4
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - КРЭП - Комплекс радиоэлектронного противодействия - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 284 4
Stealth - Стелс-технология 205 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 4
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 4
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 4
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 348 3
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 887 3
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 3
Композит - композитный материал - композиционный материал 395 3
Авиационная промышленность - Атмосферный спутник - HAPS - High-altitude platform station - High-altitude pseudo-satellite - High-altitude platform systems - HALE - high-altitude long-endurance - HASPA - High-Altitude Superpressure Powered Aerostat 16 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
Гироскопия - Гироскоп - Gyroscope 322 2
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 456 2
Авиационная промышленность - Дирижабль - Airship - Дирижаблестроение 86 2
РЛС - X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи 120 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 2
Автономность - обладание автономией, независимость от чего-либо 274 2
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 2
Дифракция - diffractus 37 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1401 2
Фотокамеры - Ночная съемка 234 2
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 11
Northrop Grumman - Scaled Composites - White Knight 17 11
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 9
Northrop Grumman - X серия БПЛА 40 7
SNC Dream Chaser 14 6
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 5
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 123 4
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 4
Amazon Scout 38 3
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 3
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 3
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 85 3
Virgin Galactic - SpaceShipTwo - SS2 21 3
NSO Group - Pegasus 98 3
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 2
U.S. Department of Defense - DARPA Organic Air Vehicle 2 2
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 2
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 2
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 2
Microsoft Virtual Earth 45 2
Eclipse Aviation - Eclipse 500 - лёгкий реактивный пассажирский самолёт 23 2
NASA LRO - NASA Lunar Reconnaissance Orbiter - Автоматическая межпланетная станция - NASA Lunar Prospector Orbiter 66 2
Northrop Grumman - GeoShield 2 2
AREA Altairis 4 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - SBSS - Space Based Space Surveillance - DARPA SST - Space Surveillance Telescope - United States Space Surveillance Network - Space Radar 14 2
Northrop Grumman - Scaled Composites - Virgin Atlantic GlobalFlyer 9 2
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Ми-8 - Ми-17 - многоцелевой вертолёт 47 2
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Ми-35 ударный вертолёт 10 2
Acer Predator 224 2
Google Earth - Google Планета Земля 490 2
EA Origin 195 2
Microsoft Windows 2000 8678 1
NASA LADEE - NASA Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer 7 1
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 1
GeoEye IKONOS 127 1
OSC - Orbital Sciences - Antares - ракета-носитель 5 1
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 65 9
Allen Paul - Аллен Пол 125 9
Wright (brothers) - Райт (братья) 33 8
Benson Jim - Бенсон Джим 12 8
Rutan Burt - Рутан Барт 12 7
Diamandis Peter - Диамандис Питер 7 6
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 6
Tito Dennis - Тито Дэннис 36 4
Melvill Mike - Мелвилл Майк 4 4
Binnie Brian - Бинни Брайан 4 4
Bush George - Буш Джордж 336 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Leonardo di ser Piero da Vinci - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 55 2
Griffin Michael - Гриффин Майкл 30 2
Pamiljans Janis - Памилянс Янис 2 2
Петров Борис 3 2
Сикорский Игорь 6 2
Терешкова Валентина 4 2
Fronius Doug - Фрониус Даг 2 2
Sprague Bill - Спрейдж Билл 2 2
Clarke Arthur - Кларк Артур 13 2
Kathuria Chirinjeev - Катурия Чиринджив 4 2
Carmack John - Кармак Джон 23 2
Ramsburg Doug - Ремсбург Дуг 2 2
Polcari Kenneth - Полкари Кеннетт 20 2
Melvill Michael - Мелвилл Майкл 2 2
Siebold Peter - Сиболд Питер 3 2
Fossett Steve - Фоссет Стив 22 2
Kubasik Christopher - Кубасик Кристофер 3 2
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 2
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 75 2
Циолковский Константин 47 2
Гагарин Юрий 98 2
Королев Сергей 47 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
Пожидаев Николай 85 1
Маркин Максим 14 1
Лукьяненко Сергей 49 1
Баранова Ирина 10 1
Al-Husseiny Mohamed Badawy - аль-Хусейни Мохаммед Бадуи 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 83
Земля - планета Солнечной системы 10865 32
США - Калифорния 4829 30
Россия - РФ - Российская федерация 166168 20
США - Мохаве (пустыня) 53 9
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 8
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Европа 24964 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 5
Япония 13807 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
Украина 7928 5
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
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Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 2
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