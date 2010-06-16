Boeing и Northrop Grumman реализуют противоракетный проект Компании Boeing и Northrop Grumman заключили соглашение о стратегическом партнёрстве, предполагающем совместное участие в конкурсе по работам над созданием эшелона (GMD) Ground-based Midcourse Defense национальн

Northrop Grumman начинает испытания БПЛА MQ-8B Fire Scout Компания Northrop Grumman намерена до конца июня 2008 года приступить к летным испытаниям БПЛА с несущим винтом MQ-8B Fire Scout класс IV модели P6 (Prototype 6). Первый полет Fire Scout P6 пройдет на п

Геопорталы для разведки: решения Northrop Grumman Компания Northrop Grumman планирует представить на симпозиуме GEOINT 2007, который пройдет 21-24 октября 2007 года в Сан-Антонио, свои новые решения для геопространственной разведки на базе геопротала С

Northrop Grumman покупает компанию Scaled Composites Composites первой в мире создала пассажирский космический корабль для суборбитальных полетов SS 1 (SpaceShipOne) и вышла победителем в гонке за так называемый Х-приз. В настоящее время Scaled

“Большая гонка” в космосе завершилась В ходе последнего рекордного полета, состоявшегося 4 октября, пилот SS1 Брайан Бинни (Brian Binnie) сумел поднять аппарат на высоту 114 км. Если этот результат будет подтвержден, SS1 установит новый абсолютный рекорд высоты полета, превысив результат, по

“Большая гонка” в космосе завершилась В ходе последнего рекордного полета, состоявшегося 4 октября, пилот SS1 Брайан Бинни (Brian Binnie) сумел поднять аппарат на высоту 114 км. Если этот результат будет подтвержден, SS1 установит новый абсолютный рекорд высоты полета, превысив результат, по

21 июня – день частной космонавтики (в Москве в это время будет уже глубокая ночь) самолет-носитель White Knight с космическим кораблем SpaceShipOne (SS1) оторвется от полосы аэропорта Мохаве в Калифорнии и начнет медленный набор

21 июня – день частной космонавтики (в Москве в это время будет уже глубокая ночь) самолет-носитель White Knight с космическим кораблем SpaceShipOne (SS1) оторвется от полосы аэропорта Мохаве в Калифорнии и начнет медленный набор

Основатель Microsoft оплатит первый частный полет в космос 21 июня должен совершить своей первый космический полет корабль SpaceShipOne (SS1), созданный компанией Scaled Composites легендарного Берта Рутана на деньги

Первый самолет-самоделка преодолел сверхзвуковой барьер люжего полета биплана братьев Райт другой самодельный агрегат успешно преодолел сверхзвуковой барьер. Достигнута скорость 1490 км/ч. Речь идет о первом в мире пилотируемом ракетоплане Space Ship One (SS1), разработанном и построенном частной компанией Scaled Composites, принадлежащей Берту Рутану. Состоявшийся в среду в небе над пустыней Мохаве (Калифорния) полет увенчал собой четырехмесячн

Первый самолет-самоделка преодолел сверхзвуковой барьер люжего полета биплана братьев Райт другой самодельный агрегат успешно преодолел сверхзвуковой барьер. Достигнута скорость 1490 км/ч. Речь идет о первом в мире пилотируемом ракетоплане Space Ship One (SS1), разработанном и построенном частной компанией Scaled Composites, принадлежащей Берту Рутану. Состоявшийся в среду в небе над пустыней Мохаве (Калифорния) полет увенчал собой четырехмесячн

В космос – на самодельном самолете и не садясь на землю. Сейчас компания Рутана, Scaled Composites, разрабатывает космический самолет SpaceShipOne (SS1). Самолет, рассчитанный на трех членов экипажа, доставляется на высоту 15 т

В космос – на самодельном самолете и не садясь на землю. Сейчас компания Рутана, Scaled Composites, разрабатывает космический самолет SpaceShipOne (SS1). Самолет, рассчитанный на трех членов экипажа, доставляется на высоту 15 т

Lokheed Martin и Northrop Group готовят передел собственности на американском рынке коммерческих спутников ей устойчивые показатели", несмотря на недавний обвал промышленности, связанной с коммерческими спутниками. В среду Коффман отказался прокомментировать точку зрения компании на предложение корпорации Northrop Grumman о приобретении компании TRW за $12,2 млрд. Lokheed Martin подняла в Пентагоне и министерстве юстиции вопрос о том, что объединение Northrop Grumman и TRW даст им возможн