Получите все материалы CNews по ключевому слову
Microsoft Xbox Game Studios ZeniMax Media id Software
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|23.11.2013
|
Джон Кармак покинул id Software
Джон Кармак (John Carmack) официально объявил о том, что он покидает студию id Software и окончательно переходит на работу в компанию Oculus VR, должность технического директора которой он получил ещё в августе этого года. Напомним, что Oculus VR занимается разработкой
|24.06.2009
|
ZeniMax Media приобрела ID Software
ZeniMax Media, являющаяся родительской компанией Bethesda Softworks, разработчиков TES и Fallout 3, объявила о приобретении не менее знаменитой и серьезной компании id Software, разработчиков Doom, Wolfenstein и RAGE.Впрочем, новая метла не стала мести по новому. Представители ZeniMax Media уже официально заявили, что никаких кадровых перестановок в id
|16.11.2007
|
id Software открывает мобильное подразделение
Газета USA Today опубликовала новость о том, что известный разработчик видеоигр, создатель жанра шутер независимая студия id Software открывает новое (и первое) подразделение – id mobile, которое будет заниматься разработкой игр для мобильных телефонов.Среди игр будут как сиквелы для уже состоявшихся хитов типа Do
|06.08.2007
|
Rage: Новая игра от id Software
На прошедшей в эти выходные QuakeCon 2007, как и ожидалось, компания id Software анонсировала публике новый мультиплатформенный экшен Rage. Показан и первый видеоролик, демонстрирующий элементы гейплея. Посмотреть экранную копию ролика можно здесь, а скачать HD-
|09.02.2007
|
id Software ратует за качество
На проходящем в Лас-Вегасе саммите DICE бизнес-директор id Software Стив Никс выступил с речью на тему выживания независимых разработчиков, на примере id, естественно, которая уже больше 15 лет остается независимым разработчиком при штате сотруднико
|29.09.2005
|
id Software обвинили в гонениях
Адриан Кармак (Adrian Carmack), сооснователь компании id Software, подал в суд на руководство с требованием изменить условия своего увольнения в связи с конфликтом. В 2004 г. компания Activision предложила id Software $90 млн. за ее легенда
Microsoft Xbox Game Studios и организации, системы, технологии, персоны:
|ESA - Entertainment Software Association - IDSA - Interactive Digital Software Association - Ассоциация электронных развлечений 23 2
|IIPC - International Internet Preservation Consortium - Международный консорциум сохранения Интернета 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.