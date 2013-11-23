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Microsoft Xbox Game Studios ZeniMax Media id Software

Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software

СОБЫТИЯ

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23.11.2013 Джон Кармак покинул id Software

Джон Кармак (John Carmack) официально объявил о том, что он покидает студию id Software и окончательно переходит на работу в компанию Oculus VR, должность технического директора которой он получил ещё в августе этого года. Напомним, что Oculus VR занимается разработкой
24.06.2009 ZeniMax Media приобрела ID Software

ZeniMax Media, являющаяся родительской компанией Bethesda Softworks, разработчиков TES и Fallout 3, объявила о приобретении не менее знаменитой и серьезной компании id Software, разработчиков Doom, Wolfenstein и RAGE.Впрочем, новая метла не стала мести по новому. Представители ZeniMax Media уже официально заявили, что никаких кадровых перестановок в id

16.11.2007 id Software открывает мобильное подразделение

Газета USA Today опубликовала новость о том, что известный разработчик видеоигр, создатель жанра шутер независимая студия id Software открывает новое (и первое) подразделение – id mobile, которое будет заниматься разработкой игр для мобильных телефонов.Среди игр будут как сиквелы для уже состоявшихся хитов типа Do
06.08.2007 Rage: Новая игра от id Software

На прошедшей в эти выходные QuakeCon 2007, как и ожидалось, компания id Software анонсировала публике новый мультиплатформенный экшен Rage. Показан и первый видеоролик, демонстрирующий элементы гейплея. Посмотреть экранную копию ролика можно здесь, а скачать HD-
09.02.2007 id Software ратует за качество

На проходящем в Лас-Вегасе саммите DICE бизнес-директор id Software Стив Никс выступил с речью на тему выживания независимых разработчиков, на примере id, естественно, которая уже больше 15 лет остается независимым разработчиком при штате сотруднико
29.09.2005 id Software обвинили в гонениях

Адриан Кармак (Adrian Carmack), сооснователь компании id Software, подал в суд на руководство с требованием изменить условия своего увольнения в связи с конфликтом. В 2004 г. компания Activision предложила id Software $90 млн. за ее легенда

Публикаций - 124, упоминаний - 125

Microsoft Xbox Game Studios и организации, системы, технологии, персоны:

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Microsoft - Activision Blizzard 511 23
Raven Software 43 18
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Zenimax Online Studios 45 15
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X Corp - Twitter 2938 3
Yandex - Яндекс 9216 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
Valve Software 254 3
Epic Games 172 3
Nvidia Corp 4002 3
NCsoft 104 2
GSC Game World - ГСК Игровой мир 102 2
Starbreeze Studios 33 2
Loki Software 5 2
Bandai Namco Entertainment 118 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 2
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Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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