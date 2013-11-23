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Microsoft Xbox Game Studios ZeniMax Media id Software

Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software


23.11.2013 Джон Кармак покинул id Software

Джон Кармак (John Carmack) официально объявил о том, что он покидает студию id Software и окончательно переходит на работу в компанию Oculus VR, должность технического директора которой он получил ещё в августе этого года. Напомним, что Oculus VR занимается разработкой
24.06.2009 ZeniMax Media приобрела ID Software

ZeniMax Media, являющаяся родительской компанией Bethesda Softworks, разработчиков TES и Fallout 3, объявила о приобретении не менее знаменитой и серьезной компании id Software, разработчиков Doom, Wolfenstein и RAGE.Впрочем, новая метла не стала мести по новому. Представители ZeniMax Media уже официально заявили, что никаких кадровых перестановок в id

16.11.2007 id Software открывает мобильное подразделение

Газета USA Today опубликовала новость о том, что известный разработчик видеоигр, создатель жанра шутер независимая студия id Software открывает новое (и первое) подразделение – id mobile, которое будет заниматься разработкой игр для мобильных телефонов.Среди игр будут как сиквелы для уже состоявшихся хитов типа Do
06.08.2007 Rage: Новая игра от id Software

На прошедшей в эти выходные QuakeCon 2007, как и ожидалось, компания id Software анонсировала публике новый мультиплатформенный экшен Rage. Показан и первый видеоролик, демонстрирующий элементы гейплея. Посмотреть экранную копию ролика можно здесь, а скачать HD-
09.02.2007 id Software ратует за качество

На проходящем в Лас-Вегасе саммите DICE бизнес-директор id Software Стив Никс выступил с речью на тему выживания независимых разработчиков, на примере id, естественно, которая уже больше 15 лет остается независимым разработчиком при штате сотруднико
29.09.2005 id Software обвинили в гонениях

Адриан Кармак (Adrian Carmack), сооснователь компании id Software, подал в суд на руководство с требованием изменить условия своего увольнения в связи с конфликтом. В 2004 г. компания Activision предложила id Software $90 млн. за ее легенда

Публикаций - 115, упоминаний - 116

Microsoft Xbox Game Studios упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Bethesda Softworks 253 30
Microsoft - Activision Blizzard 64 22
Raven Software 43 18
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media 22 14
Microsoft Corporation 23868 9
1С-СофтКлаб - SoftClub 1032 8
EA - Electronic Arts 1264 5
Blizzard Entertainment 303 5
AMD Graphics Product Group - ATI 926 5
Oculus VR 73 4
Sony 6428 4
Yandex - Яндекс 6139 3
AMD - Advanced Micro Devices 3852 3
Nvidia Corp 3265 3
Valve Software 188 3
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 178 2
Loki Software 3 2
Starbreeze Studios 25 2
GSC Game World 100 2
NCsoft 102 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 216 2
Codemasters 243 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1131 2
Nintendo 742 2
Meta Platforms - Facebook 4296 2
X Corp - Twitter 2477 2
SouthPeak Interactive - SouthPeak Games 4 1
EA - Criterion Games - Criterion Studio - Criterion Software 27 1
IBM ISS - IBM Internet Security Systems - ISS, ISSX 128 1
Toshiba America - Toshiba America Information Systems - Toshiba America Electronic Components - Toshiba America Consumer Products 15 1
Bandai Namco Entertainment 49 1
THQ - Toy Headquarters - Empire Interactive 1 1
4A Games 790 1
Monolith Productions 21 1
Nerve Software 1 1
PostgreSQL Global Development Group 2 1
SoundWorx 1 1
Konami 107 1
Deep Silver 57 1
Bungie Studios 35 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 14
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 53 2
Kickstarter 120 1
Carl Zeiss AG 126 1
Blue Origin 1 1
Россети Ленэнерго 68 1
Universal Pictures 52 1
Правительство Москвы - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 45 1
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 73 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1372 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1067 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1735 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 396 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 0 1
4CIO 743 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 1406 40
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 4087 15
Game engine - Игровой движок 44 13
PC game - Shooter - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 818 10
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 374 6
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 1469 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 5
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 9331 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 671 5
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 743 5
Консоль 2173 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 7147 4
Joystick - Джойстик 612 4
Фонарик 205 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2398 3
Cloud Games MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 179 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 13692 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 879 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 7844 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 1910 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 15528 3
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 9031 2
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 2630 2
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Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 82 17
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1460 11
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Microsoft Windows 14705 5
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Doom - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 1 5
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Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 102 1
The Register 1230 1
Silicon.com 364 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2642 1
USA Today 125 1
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GI - Game Informer 14 1
Gamer Network 15 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 109 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1315 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 482 1
TechTrain 2 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 2
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 2
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 5 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 982 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 10 1
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