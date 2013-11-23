Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software

Джон Кармак покинул id Software Джон Кармак (John Carmack) официально объявил о том, что он покидает студию id Software и окончательно переходит на работу в компанию Oculus VR, должность технического директора которой он получил ещё в августе этого года. Напомним, что Oculus VR занимается разработкой

ZeniMax Media приобрела ID Software ZeniMax Media, являющаяся родительской компанией Bethesda Softworks, разработчиков TES и Fallout 3, объявила о приобретении не менее знаменитой и серьезной компании id Software, разработчиков Doom, Wolfenstein и RAGE.Впрочем, новая метла не стала мести по новому. Представители ZeniMax Media уже официально заявили, что никаких кадровых перестановок в id

id Software открывает мобильное подразделение Газета USA Today опубликовала новость о том, что известный разработчик видеоигр, создатель жанра шутер независимая студия id Software открывает новое (и первое) подразделение – id mobile, которое будет заниматься разработкой игр для мобильных телефонов.Среди игр будут как сиквелы для уже состоявшихся хитов типа Do

Rage: Новая игра от id Software На прошедшей в эти выходные QuakeCon 2007, как и ожидалось, компания id Software анонсировала публике новый мультиплатформенный экшен Rage. Показан и первый видеоролик, демонстрирующий элементы гейплея. Посмотреть экранную копию ролика можно здесь, а скачать HD-

id Software ратует за качество На проходящем в Лас-Вегасе саммите DICE бизнес-директор id Software Стив Никс выступил с речью на тему выживания независимых разработчиков, на примере id, естественно, которая уже больше 15 лет остается независимым разработчиком при штате сотруднико