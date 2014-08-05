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2K Boston Bioshock Компьютерная игра (Шутер)

СОБЫТИЯ

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05.08.2014 Настоящий BioShock появится на платформе iOS

Технические возможности платформы iOS более, чем достаточны для полноценного переноса на iPad и iPhone одной из лучших игр последних лет для ПК, BioShock. О скором завершении работы по такому переносу заявили в издательстве 2K Games. BioShock в версии для iOS будет работать на планшетах iPad 4, iPad Air и iPad 2 Mini и на смартфо
14.11.2013 BioShock Infinite: Burial at Sea – Episode One

Поступило в продажу первое сюжетное дополнение Burial at Sea – Episode One для шутера BioShock Infinite от Irrational Games и 2K Games. Приобрести дополнение можно в цифровом магазинеhttp_title "1С-СофтКлаб" за 249 рублей, а также в сервисах PlayStation Network и Xbox LIVE.Верси
31.10.2013 BioShock Infinite: Burial at Sea – Episode One с 12 ноября

"1С-СофтКлаб" и компания 2K Games объявляют о том, что первая часть большого сюжетного набора Burial at Sea для неординарного приключенческого экшена BioShock Infinite от Irrational Games будет доступна в сетях цифровой дистрибуции начиная с 12 ноября. Версии для PlayStation 3 и Xbox 360 поступят в продажу полностью на английском языке, верс
31.07.2013 BioShock Infinite. Битва в облаках

В цифровом магазине "1С-СофтКлаб" появилось в продаже дополнение для PC-версии знаменитого шутера BioShock Infinite от Irrational Games и 2K Games – "Битва в облаках"."Битва в облаках" предлагает шестьдесят непростых испытаний на четырех новых картах. Чтобы пройти их, потребуется проявить и
26.06.2013 Bioshock Infinite: Columbia's Finest в продаже

В цифровом магазине "1С-СофтКлаб" поступил в продажу набор дополнительных материалов Columbia's Finest для PC-версии шутера Bioshock Infinite от Irrational Games и 2K Games.В набор стоимостью 99 рублей входят внутриигровые материалы, доступные с самого начала игры: 500 серебряных орлов; 5 отмычек; 6 уникальных предм
15.05.2013 Результаты BioShock Infinite

Компания 2K Games сообщила, что с момента релиза, который состоялся 26 марта, количество проданных копий игры BioShock Infinite составило более 3,7 млн. копий. Таким образом, третья часть становится самой продаваемой игрой серии.1912 год. Соединенные Штаты добились мирового господства, а летающий город
26.03.2013 BioShock Infinite в продаже

Состоялся релиз игры BioShock Infinite от 2K Games и студии Irrational Games. Релизный трейлер проекта можно скачать с нашего сервера (21,3 МБ) или посмотреть здесь.1912 год. Соединенные Штаты добились мирового гос
14.03.2013 BioShock Infinite. Видео

Компания 2K Games опубликовала новый видеоролик проекта BioShock Infinite. Релиз игры состоится 26 марта для РС, Xbox 360 и PlayStation 3. В России игру выпустит "1С-СофтКлаб".Видео можно скачать с нашего сервера (43 МБ) или посмотреть здесь.1912 го
04.03.2013 BioShock Infinite для РС с русскими субтитрами

Шутер от первого лица BioShock Infinite поступит в продажу в России в оригинальной европейской версии. Как коробочные, так и цифровые издания игры будут поддерживать английский, французский, немецкий, итальянский и

21.01.2013 Предзаказ BioShock Infinite

Компания "1С-СофтКлаб" открыла предзаказ на электронную ПК-версию одной из самых ожидаемых игр нынешнего года – BioShock Infinite.Вплоть до самого релиза, который запланирован на 26 марта, все желающие могут не только гарантировать себе получение BioShock Infinite, но также стать обладателями прия
16.01.2013 BioShock Infinite. Системные требования

Компания 2K Games объявила системные требования проекта BioShock Infinite. Работает над игрой студия Irrational Games. Русскую версию выпустит компания "1С-СофтКлаб". Выйдет игра 26 марта этого года.Минимальные требования: Windows Vista Service Pack
10.12.2012 BioShock Infinite задержится

Компания 2K Games перенесла дату релиза проекта BioShock Infinite с 26 февраля на 26 марта 2013 года. Работает над игрой студия Irrational Games. Русскую версию выпустит компания "1С-СофтКлаб".1912 год. Соединенные Штаты добились мирового го
24.10.2012 BioShock Infinite. Видео

Компания 2K Games представляет русскую версию свежего трейлера фантастического шутера Bioshock Infinite от Irrational Games. Релиз игры состоится 26 февраля будущего года. Русскую версию выпустит "1С-СофтКлаб".Видео Beast of America можно скачать с нашего сервера (70 МБ) или пос
14.03.2012 BioShock Infinite. Видео

Компания 2K Games представила первый видеоролик из серии видеоматериалов Heavy Hitters, рассказывающих о врагах в игре BioShock Infinite. Североамериканский релиз проекта состоится 16 октября этого года. В Европе продажи стартуют 19 октября.Видео можно скачать с нашего сервера (45,2 МБ) или посмотреть здесь!.

01.03.2012 BioShock Infinite в октябре

Компания 2K Games объявила точную дату выхода игры BioShock Infinite, работает над которой студия Irrational Games, возглавляемая Кеном Левайном (Ken Levine). Североамериканский релиз проекта состоится 16 октября этого года. В Европе продажи ст
13.12.2011 BioShock Infinite. Скриншоты и видео

Опубликованы новые скриншоты и видеоролик проекта BioShock Infinite. Работает над игрой студия Irrational Games, возглавляемая Кеном Левайном (Ken Levine).BioShock Infinite представляет из себя шутер от первого лица, действия в котором

18.08.2011 BioShock Infinite. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты проекта BioShock Infinite. Работает над игрой студия Irrational Games, возглавляемая Кеном Левайном (Ken Levine).BioShock Infinite представляет из себя шутер от первого лица, действия в котором

17.06.2011 BioShock Infinite. Видеодневник разработчиков

Опубликован видеодневник разработчиков игры BioShock Infinite, в котором Кеном Левайном (Ken Levine), креативный директор студии Irrational Games, рассказывает о некоторых особенностях проекта.BioShock Infinite представляет из себ
07.06.2011 BioShock Infinite. Е3-видео и скриншоты

Опубликованы новые скриншоты и Е3-трейлер игры BioShock Infinite, работает над которой студия Irrational Games, возглавляемая Кеном Левайном (Ken Levine).BioShock Infinite представляет из себя шутер от первого лица, действия в которо
24.05.2011 BioShock Infinite. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты проекта BioShock Infinite. Работает над игрой студия Irrational Games, возглавляемая Кеном Левайном (Ken Levine).BioShock Infinite представляет из себя шутер от первого лица, действия в котором

28.10.2010 DLC для BioShock 2 всё же выйдут для РС

2K Games решила изменить свое решение относительно дальнейшей судьбы РС-версии "подводного экшена" BioShock 2. Напомним, что ранее было объявлено о том, что загружаемые дополнения Protector Tr
22.10.2010 BioShock Infinite. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты проекта BioShock Infinite. Работает над игрой студия Irrational Games, возглавляемая Кеном Левайном (Ken Levine).BioShock Infinite представляет из себя шутер от первого лица, действия в котором

22.09.2010 BioShock Infinite. Видео и скриншоты

Опубликован геймплейный видеоролик и пять скриншотов проекта BioShock Infinite. Работает над игрой студия Irrational Games, возглавляемая Кеном Левайном (Ken Levine).Скачать видео можно с нашего сервера (160 МБ).BioShock Infinite представляет из с
13.08.2010 BioShock поднимается в небо

над новым секретным проектом с кодовым именем Project Icarus. И вот, наконец, вчера вечером, на специальном мероприятии для прессы, проходившем в Нью-Йорке, студия явила миру новую игру под названием BioShock Infinite.Как стало известно, BioShock Infinite представляет из себя шутер от первого лица, действия в котором развернутся в небесном городе Columbia в 1912 году. Отныне у нас на
01.07.2010 BioShock 2 продолжается

Компания 2K Games анонсировала загружаемое дополнение (DLC) для одиночного режима игры BioShock 2. Дополнение под названием Protector Trials станет доступно 3 августа для РС и Xbox
08.06.2010 Русская версия BioShock 2 в печати

Компания 1С отправила в печать русскую версию проекта BioShock 2 (разработчики — 2K Australia, 2K Marin и Digital Extremes, зарубежный издатель — 2
23.02.2010 BioShock 2 Sinclair Solutions Test Pack в марте

Компания 2K Games уже на март запланировала релиз первого загружаемого дополнения (DLC) для игры Bioshock 2. Дополнение под названием Sinclair Solutions Test Pack предназначено для многополь
09.02.2010 BioShock 2 в продаже

Сегодня, 9 февраля, состоялся официальный западный релиз проекта BioShock 2 от 2K Games. Игра вышла для РС, Xbox 360 и PlayStation 3. Русскую версию выпустит

03.02.2010 Bioshock 2. Видео

Компания Take Two опубликовала новый трейлер игры Bioshock 2, предваряющий официальный релиз игры, который ожидается уже 9 февраля. Русскую вер
20.01.2010 Bioshock 2. Системные требования

Объявлены системные требования для игры Bioshock 2, релиз которой состоится 9 февраля этого года. Кроме того с сегодняшнего дня все ж
15.01.2010 Bioshock 2. Видео

Опубликован новый видеоролик игры Bioshock 2, релиз которой состоится 9 февраля 2010 года. Работает над сиквелом студия 2K Mari
12.01.2010 Bioshock 2. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из игры Bioshock 2, релиз которой состоится 9 февраля 2010 года. Работает над сиквелом студия 2K Mari
05.01.2010 Bioshock 2. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из игры Bioshock 2, релиз которой состоится 9 февраля 2010 года. Работает над сиквелом студия 2K Mari
25.11.2009 Bioshock 2. Видео

Опубликован новый видеоролик игры Bioshock 2, релиз которой состоится 9 февраля 2010 года. Работает над сиквелом студия 2K Mari
20.11.2009 BioShock 2 Special Edition

Компания 2K Games анонсировала специальное издание игры BioShock 2, которое будет выпущено для РС, Xbox 360 и PlayStation 3. Помимо самой игры, Bi
29.10.2009 Bioshock 2. Видео

Опубликован новый видеоролик игры Bioshock 2, релиз которой состоится 9 февраля 2010 года. Ролик демонстрирует режим мультиплее
27.10.2009 Bioshock 2. Видео

Опубликован новый видеоролик игры Bioshock 2, релиз которой состоится 9 февраля 2009 года. Работает над сиквелом студия 2K Mari
18.09.2009 BioShock 2: Дата выхода

Компания 2K Games объявила точную дату выхода игры BioShock 2, работает над которой студия 2K Marin. Релиз проекта состоится 9 февраля 2010 года
04.09.2009 Bioshock 2. Видео

Опубликован видеоролик игры Bioshock 2, демонстрирующий мультиплеерный режим. Работает над сиквелом студия 2K Marin. Русс
03.06.2009 Bioshock 2: Скриншоты

Компания Take-Two представила десяток новых скриншотов проекта Bioshock 2. Напомним, что на полках европейских магазинов игра появится 30 октября, а в Север

Публикаций - 125, упоминаний - 151

2K Boston Bioshock и организации, системы, технологии, персоны:

Irrational Games 49 40
2K Games 215 27
Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 128 26
9594 23
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 23
Microsoft Corporation 25775 8
Nvidia Corp 4002 8
Bandai Namco Entertainment 118 5
EA - Electronic Arts 1317 5
AMD Graphics Product Group - ATI 973 5
Digital Extremes 32 4
Apple Inc 13154 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Intel Corporation 12811 4
Valve Software 254 4
Sony 6739 3
Nintendo 823 3
Square Enix 215 3
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 229 2
Warner Bros. - Warner Bros. Games - Rocksteady Studios 27 2
X Corp - Twitter 2938 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
Microsoft - Activision Blizzard 511 2
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Zenimax Online Studios 45 2
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 2
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 2
Sumo Digital 4 1
Piranha Bytes 52 1
Microsoft Xbox Game Studios - Microsoft Studios - Microsoft Game Studios - Microsoft MSN Games - Microsoft Gaming Zone - Microsoft Entertainment and Devices Division 73 1
Firaxis Games 36 1
Pixelmator Team 12 1
2K Games - 2K Czech - Illusion Softworks 23 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Arkane Studios 24 1
Okami - Оками 15 1
Sony Interactive Entertainment - Naughty Dog - JAM Software 28 1
Bandai Namco Entertainment - D3 Inc - D3 Publisher - Culture Publishers 10 1
Meijin - Мейджин - Мэйдзин 36 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Комплит - Complete 114 1
Blizzard Entertainment 343 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Жемчужина - Санаторий 67 2
Coldplay 14 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Walt Disney Company 647 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Верный - торговая сеть 326 1
Вита - cеть аптек 17 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 65
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 29
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 22
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 729 19
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 8
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 8
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 5
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 5
Акустические устройства - Звуковая карта - звуковая плата - аудиокарта - sound card 197 4
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 4
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 648 4
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2842 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 4
Доступ в интернет - Internet access - Интернет-соединение - Internet connection 288 3
Видеоредактор - Video Editor 121 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 3
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 3
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 502 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 3
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1728 3
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1114 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 2
Cloud Games - MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 804 2
Benchmarking - Бенчмаркинг 299 2
Notebook gaming - Игровой ноутбук 367 2
Сетевая карта - Network card 134 2
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 397 2
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1187 2
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 47
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 44
Irrational Games Bioshock Infinite - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 52 39
Epic Games - Unreal Engine 337 17
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 386 11
Ростелеком - Чистое небо 54 10
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 8
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 8
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 7
Microsoft DirectX 723 7
God of War - компьютерная игра 49 7
Microsoft Windows XP 2431 6
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 6
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 6
Nintendo Wii - игровая консоль 760 6
Nvidia GeForce GT 337 6
Valve Software - Half-Life - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 129 5
Sony Interactive Entertainment - Naughty Dog - Uncharted 67 5
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 5
Microsoft Xbox Live 309 5
Sony Interactive Entertainment - Bungie Studios - Halo - компьютерная игра - шутер от первого лица 142 5
Apple MacBook Pro 559 4
Creative Technology - Sound Blaster - Sound Blaster Connect - Sound Blaster Roar - Sound Blaster Extigy - Sound Blaster Live! - Sound Blaster Audigy - Aurora Reactive - Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio - Sound BlasterX Vanguard - Sound BlasterX Kratos 164 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 4
Microsoft Windows 16882 4
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 4
Blizzard - World of Warcraft 362 4
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 4
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Epic Games - Gears of War - Компьютерная игра - Шутер от третьего лица 121 3
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Intel Core - Семейство процессоров 1251 3
Apple MacBook Air - Ноутбук 500 3
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 196 3
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 3
Nintendo - The Legend of Zelda - компьютерная игра 58 3
Ubisoft - Massive Entertainment World in Conflict - Компьютерная игра - Стратегия в реальном времени 62 3
AMD Radeon HD 282 2
Microsoft Points 74 2
Levine Ken - Левайн Кен 16 16
Levine Ken - Левин Кен 16 15
DeWitt Booker - Де Витт Букер 12 11
Orci Bob - Орси Боб 3 3
Krawczyk Marianne - Кравчик Марианна 3 3
Lindelof Damon - Линделоф Деймон 3 3
Kurtzman Alex - Куртцман Алекс 3 3
Abrams J.J. - Абрамс Джей Джей 5 3
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 2
Копп Владислав 6 2
Ярославцев Андрей 1 1
Bond James - Бонд Джеймс 86 1
Jackson Michael - Джексон Майкл 49 1
Waters Rob - Уотерс Роб 1 1
Helsing Van - Хельсинг Ван - персонаж 20 1
Wells Herbert - Уэллс Герберт 10 1
Орлов Глеб 1 1
Lombardi Doug - Ломбарди Даг 11 1
Pachter Michael - Пачтер Майкл 46 1
Hartmann Christoph - Хартманн Кристоф 1 1
Schwarzenegger Arnold - Шварценеггер Арнольд 39 1
Антоник Владимир 1 1
Мясников Алексей 1 1
Дорн Иван 2 1
McRae Colin - МакРей Колин 8 1
Jolie Angelina - Джоли Анджелина 24 1
Клюквин Александр 1 1
Кищик Елена 1 1
Seybold Patrick - Сейболд Патрик 1 1
Перепелов Николай 1 1
Nolan Christopher - Нолан Кристофер 7 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
Полонский Дмитрий 15 1
Лепс Григорий 13 1
Newell Gabe - Ньюэлл Гейб 14 1
Толстой Лев 69 1
Прозоровский Никита 2 1
Spencer Phil - Спенсер Фил 9 1
Tesla Nikola - Тесла Никола 20 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 16
Россия - РФ - Российская федерация 166167 14
Европа 24964 11
Колумбия - Республика 551 11
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 6
Германия - Федеративная Республика 13221 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
США - Калифорния 4829 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
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Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 315 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 263 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
США - Техас - Сан-Антонио 50 1
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Япония 13807 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Ирландия - Республика 1051 1
Америка - Американский регион 2206 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Солнечная система - Solar system 2569 1
Испания - Королевство 3840 1
Германия - Бавария - Мюнхен 485 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 1
Япония - Токио 1020 1
Ирландия - Дублин 164 1
Швеция - Стокгольм 410 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 111 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 31
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 18
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 660 17
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 12
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 6
Гражданская война 170 5
Английский язык 7030 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Энергетика - Energy - Energetically 5855 3
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