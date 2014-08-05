2K Boston Bioshock

Настоящий BioShock появится на платформе iOS Технические возможности платформы iOS более, чем достаточны для полноценного переноса на iPad и iPhone одной из лучших игр последних лет для ПК, BioShock. О скором завершении работы по такому переносу заявили в издательстве 2K Games. BioShock в версии для iOS будет работать на планшетах iPad 4, iPad Air и iPad 2 Mini и на смартфо

BioShock Infinite: Burial at Sea – Episode One Поступило в продажу первое сюжетное дополнение Burial at Sea – Episode One для шутера BioShock Infinite от Irrational Games и 2K Games. Приобрести дополнение можно в цифровом магазинеhttp_title "1С-СофтКлаб" за 249 рублей, а также в сервисах PlayStation Network и Xbox LIVE.Верси

BioShock Infinite: Burial at Sea – Episode One с 12 ноября "1С-СофтКлаб" и компания 2K Games объявляют о том, что первая часть большого сюжетного набора Burial at Sea для неординарного приключенческого экшена BioShock Infinite от Irrational Games будет доступна в сетях цифровой дистрибуции начиная с 12 ноября. Версии для PlayStation 3 и Xbox 360 поступят в продажу полностью на английском языке, верс

BioShock Infinite. Битва в облаках В цифровом магазине "1С-СофтКлаб" появилось в продаже дополнение для PC-версии знаменитого шутера BioShock Infinite от Irrational Games и 2K Games – "Битва в облаках"."Битва в облаках" предлагает шестьдесят непростых испытаний на четырех новых картах. Чтобы пройти их, потребуется проявить и

Bioshock Infinite: Columbia's Finest в продаже В цифровом магазине "1С-СофтКлаб" поступил в продажу набор дополнительных материалов Columbia's Finest для PC-версии шутера Bioshock Infinite от Irrational Games и 2K Games.В набор стоимостью 99 рублей входят внутриигровые материалы, доступные с самого начала игры: 500 серебряных орлов; 5 отмычек; 6 уникальных предм

Результаты BioShock Infinite Компания 2K Games сообщила, что с момента релиза, который состоялся 26 марта, количество проданных копий игры BioShock Infinite составило более 3,7 млн. копий. Таким образом, третья часть становится самой продаваемой игрой серии.1912 год. Соединенные Штаты добились мирового господства, а летающий город

BioShock Infinite в продаже Состоялся релиз игры BioShock Infinite от 2K Games и студии Irrational Games. Релизный трейлер проекта можно скачать с нашего сервера (21,3 МБ) или посмотреть здесь.1912 год. Соединенные Штаты добились мирового гос

BioShock Infinite. Видео Компания 2K Games опубликовала новый видеоролик проекта BioShock Infinite. Релиз игры состоится 26 марта для РС, Xbox 360 и PlayStation 3. В России игру выпустит "1С-СофтКлаб".Видео можно скачать с нашего сервера (43 МБ) или посмотреть здесь.1912 го

BioShock Infinite для РС с русскими субтитрами Шутер от первого лица BioShock Infinite поступит в продажу в России в оригинальной европейской версии. Как коробочные, так и цифровые издания игры будут поддерживать английский, французский, немецкий, итальянский и

Предзаказ BioShock Infinite Компания "1С-СофтКлаб" открыла предзаказ на электронную ПК-версию одной из самых ожидаемых игр нынешнего года – BioShock Infinite.Вплоть до самого релиза, который запланирован на 26 марта, все желающие могут не только гарантировать себе получение BioShock Infinite, но также стать обладателями прия

BioShock Infinite. Системные требования Компания 2K Games объявила системные требования проекта BioShock Infinite. Работает над игрой студия Irrational Games. Русскую версию выпустит компания "1С-СофтКлаб". Выйдет игра 26 марта этого года.Минимальные требования: Windows Vista Service Pack

BioShock Infinite задержится Компания 2K Games перенесла дату релиза проекта BioShock Infinite с 26 февраля на 26 марта 2013 года. Работает над игрой студия Irrational Games. Русскую версию выпустит компания "1С-СофтКлаб".1912 год. Соединенные Штаты добились мирового го

BioShock Infinite. Видео Компания 2K Games представляет русскую версию свежего трейлера фантастического шутера Bioshock Infinite от Irrational Games. Релиз игры состоится 26 февраля будущего года. Русскую версию выпустит "1С-СофтКлаб".Видео Beast of America можно скачать с нашего сервера (70 МБ) или пос

BioShock Infinite. Видео Компания 2K Games представила первый видеоролик из серии видеоматериалов Heavy Hitters, рассказывающих о врагах в игре BioShock Infinite. Североамериканский релиз проекта состоится 16 октября этого года. В Европе продажи стартуют 19 октября.Видео можно скачать с нашего сервера (45,2 МБ) или посмотреть здесь!.

BioShock Infinite в октябре Компания 2K Games объявила точную дату выхода игры BioShock Infinite, работает над которой студия Irrational Games, возглавляемая Кеном Левайном (Ken Levine). Североамериканский релиз проекта состоится 16 октября этого года. В Европе продажи ст

BioShock Infinite. Скриншоты и видео Опубликованы новые скриншоты и видеоролик проекта BioShock Infinite. Работает над игрой студия Irrational Games, возглавляемая Кеном Левайном (Ken Levine).BioShock Infinite представляет из себя шутер от первого лица, действия в котором

BioShock Infinite. Скриншоты Опубликованы новые скриншоты проекта BioShock Infinite. Работает над игрой студия Irrational Games, возглавляемая Кеном Левайном (Ken Levine).BioShock Infinite представляет из себя шутер от первого лица, действия в котором

BioShock Infinite. Видеодневник разработчиков Опубликован видеодневник разработчиков игры BioShock Infinite, в котором Кеном Левайном (Ken Levine), креативный директор студии Irrational Games, рассказывает о некоторых особенностях проекта.BioShock Infinite представляет из себ

BioShock Infinite. Е3-видео и скриншоты Опубликованы новые скриншоты и Е3-трейлер игры BioShock Infinite, работает над которой студия Irrational Games, возглавляемая Кеном Левайном (Ken Levine).BioShock Infinite представляет из себя шутер от первого лица, действия в которо

BioShock Infinite. Скриншоты Опубликованы новые скриншоты проекта BioShock Infinite. Работает над игрой студия Irrational Games, возглавляемая Кеном Левайном (Ken Levine).BioShock Infinite представляет из себя шутер от первого лица, действия в котором

DLC для BioShock 2 всё же выйдут для РС 2K Games решила изменить свое решение относительно дальнейшей судьбы РС-версии "подводного экшена" BioShock 2. Напомним, что ранее было объявлено о том, что загружаемые дополнения Protector Tr

BioShock Infinite. Скриншоты Опубликованы новые скриншоты проекта BioShock Infinite. Работает над игрой студия Irrational Games, возглавляемая Кеном Левайном (Ken Levine).BioShock Infinite представляет из себя шутер от первого лица, действия в котором

BioShock Infinite. Видео и скриншоты Опубликован геймплейный видеоролик и пять скриншотов проекта BioShock Infinite. Работает над игрой студия Irrational Games, возглавляемая Кеном Левайном (Ken Levine).Скачать видео можно с нашего сервера (160 МБ).BioShock Infinite представляет из с

BioShock поднимается в небо над новым секретным проектом с кодовым именем Project Icarus. И вот, наконец, вчера вечером, на специальном мероприятии для прессы, проходившем в Нью-Йорке, студия явила миру новую игру под названием BioShock Infinite.Как стало известно, BioShock Infinite представляет из себя шутер от первого лица, действия в котором развернутся в небесном городе Columbia в 1912 году. Отныне у нас на

BioShock 2 продолжается Компания 2K Games анонсировала загружаемое дополнение (DLC) для одиночного режима игры BioShock 2. Дополнение под названием Protector Trials станет доступно 3 августа для РС и Xbox

Русская версия BioShock 2 в печати Компания 1С отправила в печать русскую версию проекта BioShock 2 (разработчики — 2K Australia, 2K Marin и Digital Extremes, зарубежный издатель — 2

BioShock 2 Sinclair Solutions Test Pack в марте Компания 2K Games уже на март запланировала релиз первого загружаемого дополнения (DLC) для игры Bioshock 2. Дополнение под названием Sinclair Solutions Test Pack предназначено для многополь

BioShock 2 в продаже Сегодня, 9 февраля, состоялся официальный западный релиз проекта BioShock 2 от 2K Games. Игра вышла для РС, Xbox 360 и PlayStation 3. Русскую версию выпустит

Bioshock 2. Видео Компания Take Two опубликовала новый трейлер игры Bioshock 2, предваряющий официальный релиз игры, который ожидается уже 9 февраля. Русскую вер

Bioshock 2. Системные требования Объявлены системные требования для игры Bioshock 2, релиз которой состоится 9 февраля этого года. Кроме того с сегодняшнего дня все ж

Bioshock 2. Видео Опубликован новый видеоролик игры Bioshock 2, релиз которой состоится 9 февраля 2010 года. Работает над сиквелом студия 2K Mari

Bioshock 2. Скриншоты Опубликованы новые скриншоты из игры Bioshock 2, релиз которой состоится 9 февраля 2010 года. Работает над сиквелом студия 2K Mari

Bioshock 2. Скриншоты Опубликованы новые скриншоты из игры Bioshock 2, релиз которой состоится 9 февраля 2010 года. Работает над сиквелом студия 2K Mari

Bioshock 2. Видео Опубликован новый видеоролик игры Bioshock 2, релиз которой состоится 9 февраля 2010 года. Работает над сиквелом студия 2K Mari

BioShock 2 Special Edition Компания 2K Games анонсировала специальное издание игры BioShock 2, которое будет выпущено для РС, Xbox 360 и PlayStation 3. Помимо самой игры, Bi

Bioshock 2. Видео Опубликован новый видеоролик игры Bioshock 2, релиз которой состоится 9 февраля 2010 года. Ролик демонстрирует режим мультиплее

Bioshock 2. Видео Опубликован новый видеоролик игры Bioshock 2, релиз которой состоится 9 февраля 2009 года. Работает над сиквелом студия 2K Mari

BioShock 2: Дата выхода Компания 2K Games объявила точную дату выхода игры BioShock 2, работает над которой студия 2K Marin. Релиз проекта состоится 9 февраля 2010 года

Bioshock 2. Видео Опубликован видеоролик игры Bioshock 2, демонстрирующий мультиплеерный режим. Работает над сиквелом студия 2K Marin. Русс