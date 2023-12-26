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Индексная книга (каталог) CNews*
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PC game Arcade game Arcade genre Аркады аркадный игровой процесс



26.12.2023 RUVDS и ветеран игровой индустрии запустили космическую аркаду 2

29.11.2023 билайн adtech начал продажи rewarded video 1

10.08.2023 Секреты успешных мобильных игр: от идеи до популярности 1

27.01.2023 Digma выпустила новые 4K-мониторы с 27-дюймовым экраном 1

01.12.2022 Гонки на двоих или пасьянс в одиночестве: в какие игры россияне играют в браузере 1

12.08.2022 RuStore выяснил, какие приложения пользуются спросом в разных регионах России 1

02.08.2022 В RuStore появилась разбивка мобильных игр по категориям 1

25.07.2022 Обзор 4К-телевизора Hyundai H-LED65FU7002: корейское железо и российский софт 1

04.04.2022 Создатель World of Tanks «ушел» из России и Белоруссии 1

08.02.2022 Максимальная частота обновления экрана и для кого она важна 1

02.01.2022 Какие приложения поставить на Android TV: выбор ZOOM 1

02.08.2021 К жизни возвращается легендарный производитель видеокарт, перед которым трепетала Nvidia 1

10.06.2021 «Мегафон» запускает новый сервис подписки на мобильные игры 1

20.05.2021 Сбербанк создал «убийцу» Android для умных телевизоров 1

15.10.2020 Медиаприставка SberBox поступила в продажу. Цена 1

24.09.2020 «Сбер» выпустил ТВ-приставку SberBox с семейством виртуальных ассистентов «Салют» и голосовым управлением 1

08.06.2020 Лучшие эмуляторы консолей для смартфона: ретро-гейминг на Android 1

25.12.2019 Умер «отец» персональных компьютеров 1

30.05.2019 Лучшие планшеты 2019 года: выбор ZOOM 1

30.11.2017 Выбираем игровую платформу: на чем лучше играть 1

19.06.2017 Искусственный интеллект побил мировой рекорд в Ms. Pac-Man 1

25.04.2017 «Лаборатория Касперского» поддержит фестиваль науки и технологий Geek Picnic 1

17.02.2017 M83 вместе с Microsoft выпустили интерактивный клип-игру на песню «Go!» 3

24.01.2017 «Мегафон» открывает безлимитный доступ к играм 1

24.01.2017 Nintendo Switch: первый взгляд на новую игровую консоль 2

03.10.2016 Игромир 2016: по-прежнему весело 1

22.09.2016 Купил шлем? Выбери игру! 1

21.07.2016 Обзор PS VR: виртуальная реальность по версии PlayStation 2

05.04.2016 Обзор очков Samsung Galaxy VR: лучшее VR-решение для смартфона 2

29.01.2016 Игры несут свои миллиарды в копилку 1

09.12.2015 GS Group вручил 600 тыс. руб. победителям студенческого конкурса по программированию 2

13.11.2015 Sociable вместо Sensible 1

20.10.2015 Всё и сразу - в новой Need for Speed 1

05.10.2015 War Thunder хорошеет на базе Dagor Engine 4.0 1

09.09.2015 В демо FIFA 16 не только девушки 1

04.08.2015 Две новых игры Worms к юбилею серии 1

30.07.2015 «Билайн» выпустил под своим брендом 3 мобильные игры в жанре «тайм-киллер» 1

30.07.2015 Коробка для птиц и свиней 1

09.07.2015 Новое лицо Flatout 2

08.06.2015 Игротрилогию о Дрейке переиздадут в FullHD 1


Публикаций - 375, упоминаний - 426

PC game и организации, системы, технологии, персоны:

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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6782 5
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 189 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2112 3
УкрАвто - ЗАЗ - Запорожский автомобилестроительный завод 3 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 462 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 370 2
Hyundai Motor Company 356 2
Messerschmitt AG - Мессершмитт АГ 11 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 2
Верный - торговая сеть 279 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 537 2
Авиапарк ТРЦ 41 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 382 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 106 1
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Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 148 1
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Sony Entertainment 10 1
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 1
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Лента - Монетка - торговая сеть 53 1
EPIC Telecom Invest 199 1
GFG - Lamoda - Купишуз 145 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2688 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 782 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1185 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 205 1
Volkswagen Group - VW 268 1
НСПК - Национальная система платежных карт 762 1
Правительство Москвы - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 62 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 77 1
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Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
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Fortune 203 2
The Verge - Издание 532 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 7846 1
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 962 1
Microsoft Research 138 1
SmartMarketing 73 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
comScore Media Metrix - M:Metrics 49 1
NDP 53 1
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РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 91 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 390 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 916 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2306 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 702 1
Capture the Flag - CTF 30 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 626 1
ИгроМир 119 1
День молодёжи - 27 июня 749 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 1
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