Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Спорт Хоккей

 

"Наш хоккей" 1972г Рыжков Д. "Наш хоккей" 1972г Рыжков Д.
Мозаичное панно «Хоккей», Дейнека Александр Александрович, 1959-1960гг. Мозаичное панно «Хоккей», Дейнека Александр Александрович, 1959-1960гг.
Хоккей в СССР (Неизвестный художник) 1960-е годы Хоккей в СССР (Неизвестный художник) 1960-е годы
Первая пятёрка сборной СССР по хоккею, 1985 год. Слева направо – Сергей Макаров, Алексей Касатонов, Игорь Ларионов, Вячеслав Фетисов и Владимир Крутов. Первая пятёрка сборной СССР по хоккею, 1985 год. Слева направо – Сергей Макаров, Алексей Касатонов, Игорь Ларионов, Вячеслав Фетисов и Владимир Крутов.
Противостояние СССР - Канада. Фил Эспозито и Александр Рагулин. 1974год. Противостояние СССР - Канада. Фил Эспозито и Александр Рагулин. 1974год.
Ильин И.М "Хоккеист" Портрет заслуженного мастера спорта Е.Д. Мишакова, 1971-1977 гг. Ильин И.М "Хоккеист" Портрет заслуженного мастера спорта Е.Д. Мишакова, 1971-1977 гг.
«Хоккеисты» 1975 Давидович Исаак Аронович (1911-1993) «Хоккеисты» 1975 Давидович Исаак Аронович (1911-1993)
"Вратарь", 1970-е гг. Автор: Кузнецов Владимир Иванович "Вратарь", 1970-е гг. Автор: Кузнецов Владимир Иванович
"Хоккей", 1973 г. Харченко Владимир Петрович "Хоккей", 1973 г. Харченко Владимир Петрович
"Хоккеисты", 1968г. Автор: Петр Альберти "Хоккеисты", 1968г. Автор: Петр Альберти
"Женский хоккей", 1957 г. Тарасенко Валерий Васильевич (1911-1979) "Женский хоккей", 1957 г. Тарасенко Валерий Васильевич (1911-1979)
Хоккей на катке парка ЦДКА. Начало 1930-х годов. Мидлер Виктор Маркович (1888 - 1979) Хоккей на катке парка ЦДКА. Начало 1930-х годов. Мидлер Виктор Маркович (1888 - 1979)
Виктор Мидлер Хоккей на стадионе "Динамо" 1948 г. Виктор Мидлер Хоккей на стадионе "Динамо" 1948 г.
"Хоккей" 1979 г. Эдгар Илтнер "Хоккей" 1979 г. Эдгар Илтнер
Советские открытки, иллюстрирующие яркие моменты хоккейного матча между командами «Спартак» и «ЦСКА», 1969 Худ.: Шамро Олег Павлович Советские открытки, иллюстрирующие яркие моменты хоккейного матча между командами «Спартак» и «ЦСКА», 1969 Худ.: Шамро Олег Павлович
«Выходи на лед!» Спортивный пропагандистский плакат. Неизвестный художник, 1982 год. «Выходи на лед!» Спортивный пропагандистский плакат. Неизвестный художник, 1982 год.
1970-е годы, СССР Айда, поиграем! Советский спортивно-пропагандистский плакат с иллюстрацией мальчика в традиционной русской меховой шапке-ушанке и шарфе, закрывающем лицо. Мальчик стоит перед зовущим его поиграть в хоккей подростком в шлеме и с клюшкой в руках. 1970-е годы, СССР Айда, поиграем! Советский спортивно-пропагандистский плакат с иллюстрацией мальчика в традиционной русской меховой шапке-ушанке и шарфе, закрывающем лицо. Мальчик стоит перед зовущим его поиграть в хоккей подростком в шлеме и с клюшкой в руках.
Д.Дмитриев, «Команда нашего двора» Д.Дмитриев, «Команда нашего двора»
«Болельщики» 1956 г. Фаттахов Лотфулла Абдульменович (1918-1981) «Болельщики» 1956 г. Фаттахов Лотфулла Абдульменович (1918-1981)
"Соперники" 2018 г. Евгений Уткин "Соперники" 2018 г. Евгений Уткин
«Будущий чемпион», 1970 Худ. Анманис Янис Гейнцович «Будущий чемпион», 1970 Худ. Анманис Янис Гейнцович
Соседний двор. 1961 г. Чулович Виктор Николаевич Соседний двор. 1961 г. Чулович Виктор Николаевич
«Хоккей на Патриарших прудах» 1929 г. Петр Кончаловский (1876 - 1956) «Хоккей на Патриарших прудах» 1929 г. Петр Кончаловский (1876 - 1956)
На московских окраинах 1959 г. Петр Оссовский (1925 - 2015) На московских окраинах 1959 г. Петр Оссовский (1925 - 2015)
"Каникулы", 1982 год. Художник — Сенников Дмитрий Николаевич. "Каникулы", 1982 год. Художник — Сенников Дмитрий Николаевич.
"Московский двор. Большой хоккей" 1961 г. Чулович Виктор Николаевич (1922 - 1994) "Московский двор. Большой хоккей" 1961 г. Чулович Виктор Николаевич (1922 - 1994)
«Хоккей во дворе» из серии «Ленинград и ленинградцы» 1980 г. Подлясская Лидия Петровна (1922-1995) «Хоккей во дворе» из серии «Ленинград и ленинградцы» 1980 г. Подлясская Лидия Петровна (1922-1995)
Хоккейные баталии во дворе. СССР. 1960-е Хоккейные баталии во дворе. СССР. 1960-е
«Каток», 1968 год. Художник - Максютов Рашид (Рашит) Гарифович . «Каток», 1968 год. Художник - Максютов Рашид (Рашит) Гарифович .
«Хоккеистка», 1936 год. Художник — Мелентьев Герман Александрович (1888–1967) «Хоккеистка», 1936 год. Художник — Мелентьев Герман Александрович (1888–1967)
"Хоккей", 1975г. Художник - Баушкениекс, Аусеклис Матисович (1910-2007) "Хоккей", 1975г. Художник - Баушкениекс, Аусеклис Матисович (1910-2007)
— Ну, слабо теперь к воротам прорваться? 1979 Худ.: В. Боковня — Ну, слабо теперь к воротам прорваться? 1979 Худ.: В. Боковня
Настольный хоккей, 1980-е Настольный хоккей, 1980-е
"Наш хоккей" 1972г Рыжков Д.

СОБЫТИЯ


26.12.2024 На B2B-Center вышел хоккейный клуб из Татарстана

ХК «Нефтехимик» — российский профессиональный хоккейный клуб, выступающий в Континентальной хоккейной лиге. Клуб основан в 1968 г. и базируется в Нижнекамске Республики Татарстан. Для обеспечения потребностей ХК «Нефтехимик», МХК «Реактор»
14.12.2016 Хоккей будущего: интеллектуальные матчи в «облаке»

ть тренировочного процесса, оптимизировать использование бюджетов клубов, сделать команды успешнее. Хоккей начинался как силовая игра вообще без аналитики. Потом он трансформировался в комбинац
27.08.2015 «Яндекс» покажет хоккей прямо в поиске

ке пользователи могут посмотреть расписание матчей и турнирную таблицу. По данным поиска «Яндекса», хоккей — один из самых любимых среди россиян видов спорта, а во многих регионах России — номе
05.12.2014 Хоккей смотрят настоящие мужчины!

Заплатив 300 долларов США каждый поклонник хоккейной команды «Сан-Хосе Шаркс» может почувствовать собственным телом, как его любимая команда размазывает противника по лбду родного стадиона. Ответственная за происходящее компания Guitamm
23.09.2013 Хоккей с опознанием

опасности США, провела полевые испытания системы распознавания лиц по видеоряду, снимаемому камерами наблюдения. В качестве естественной среды для испытания системы был выбран домашний матч юниорской хоккейной команды Tri-City Americans из Кеннвика, штат Вашингтон. Такие мероприятия, по мнению разработчиков, идеально подходят для полевых испытаний – благодаря большому количеству народа и пе
20.08.2012 Хоккейный клуб «Спартак» автоматизирует работу с болельщиками с помощью «Норбит»

взаимодействию с болельщиками, включая выбор клиентской базы, учет программы лояльности, продажу билетов онлайн, контроль посещаемости, корректировки базы и программ лояльности. По завершении проекта хоккейный клуб «Спартак» получит комплексную систему по управлению клубом, в которой будут консолидированы и структурированы базы болельщиков. «Мы рассчитываем, что внедрение решения FRM System
01.03.2012 Первый украинский хоккейный канал жалуется на отсутствие чистой картинки для HD

Недавно начавший вещание первый украинский хоккейный телеканал «Хоккей» объявил, что в ближайшей перспективе будет транслировать соревнования в формате высок
09.02.2012 Хоккей с iPhone

mbed/vOQhUjBUydA" frameborder="0" allowfullscreen> Чехол относится к защитной линейке X Protect Case, его прочность и защитные свойства протестировали на катке, используя iPhone 4 в качестве хоккейной шайбы.
03.07.2008 Онлайн-хоккей Slapshot в России

-симулятор уличного хоккея, получивший Гран-при фестиваля Support of Creating Game Competition 2007 в Корее, появится на отечественном рынке осенью 2008 года.Slapshot – это агрессивный уличный онлайн-хоккей без принципов и правил: здесь нет места компромиссам и страхам, а победителей определяет счастливый случай и скорость лихих роликовых коньков! Настоящее развлечение для любителей экстрем
26.07.2000 Национальная Хоккейная Лига США выбрала Phase2Media для рекламы своего интернет-представительства

Онлайновое представительство Национальной Хоккейной Лиги США - NHL Interactive CyberEnterprise (ICE) выбрало нью-йоркскую компанию Phase2Media для рекламы NHL.com. Как сообщает Adweek, компания Phase2Media заявила о своей готовности те
09.11.1999 IBM расширяет спонсорское соглашение с Национальной Хоккейной Лигой

Корпорация IBM объявила о расширении соглашения, согласно которому она становится "Официальным спонсором" Национальной Хоккейной Лиги США (NHL) и Ассоциации игроков NHL (NHLPA) в области информационных технологий. В условия нового соглашения входит разработка ПО для мобильных компьютеров, которое позволит игрок

Публикаций - 269, упоминаний - 281

Спорт и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
Yandex - Яндекс 9216 10
Google LLC 12688 8
Microsoft Corporation 25775 7
Apple Inc 13154 5
Ростелеком 10948 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Yahoo! 3726 4
EA - Electronic Arts 1317 4
EA Sports 71 4
Lenovo Group 2446 3
Sony 6739 3
Iceberg Sports Analytics 2 2
Samsung Electronics 11064 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
Cisco Systems 5372 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Ланит - Норбит - Norbit 431 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 2
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 2
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 2
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 2
Nvidia Corp 4002 2
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 182 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - СитиЛайн - Cityline 37 1
Le Pan - Matsunichi - MarquisPad 2 1
Cisco Systems - Five Across 2 1
Freenet AG - freenet.de AG 24 1
Vengeance Games 5 1
DINO systems - Динс 1 1
Ростелеком - РТК-Электра 25 1
Google Russia - Гугл Россия 226 1
SAP SE 5601 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 127
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 61 23
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 6
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 57 6
ФХР - Федерация хоккея России - НМХЛ - Национальная молодёжная хоккейная лига 8 4
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 43 4
Металлург КБ - Металлург РНКО 26 4
УГМК Арена - многофункциональная ледовая арена в Екатеринбурге 7 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Ак Барс Банк 283 3
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 66 3
Арена Ерофей - Краевой дворец хоккея с мячом 5 2
Фетисов Арена КСК - концертно-спортивный комплекс 4 2
eBay Inc 1640 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 2
Warner Bros. International Television Distribution 289 2
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 31 2
NFL - National football league - Национальная футбольная лига США - Американская спортивная лига 28 2
Салават Юлаев ХК - хоккейный клуб 3 2
ЕРАИ - Единый регулятор азартных игр 9 1
НАК России им. Чкалова ФГУП - Национальный аэроклуб России имени В. П. Чкалова - Тушинский аэродром - Тушинское аэрополе - «Тушинка 3 1
ВХЛ - Всероссийская хоккейная лига 2 1
Татнефть Арена - Ледовый дворец спорта 6 1
Okkam - Амнет - Дэфт 16 1
Государственный Дарвиновский музей 13 1
Texda Textildarm Ltd 1 1
VK - Mail.ru Group - netBridge 36 1
Real Madrid Club de Fútbol - Реал Мадрид (футбольный клуб) 10 1
AerCap 3 1
Фонкор - Фонбет - Fonbet - Букмекерская контора 9 1
Союз конькобежцев России - Федерация конькобежного спорта России, ФКСР - Федерация конькобежного спорта СССР - Всероссийский конькобежный союза 3 1
Adwire - Эдвайр 1 1
Арена Омск - Многофункциональный спортивный комплекс 7 1
Почта России ПАО 2370 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 1
Газпром ПАО 1493 1
Adidas - Адидас 170 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 1
Правительство Москвы - Москомспорт - Департамент спорта города Москвы 27 1
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 62 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 1
Минцифры РФ - Общественный совет при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 7 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 2
ФНЛ - Футбольная национальная лига 7 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 2
РФБ - Российская федерация баскетбола 4 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 157
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 147
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2253 137
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 137
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 137
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 137
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 136
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 136
NextGen - Next Generation - консоли - игровые приставки 174 136
Cloud Games - MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 804 136
Фоторедактор - Photo Editor 251 136
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 128
Аксессуары 4282 127
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 87
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 17
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 14
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 13
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 13
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 12
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 11
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 11
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 11
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 9
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 8
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 7
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 6
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 139
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 137
Adobe Photoshop 804 136
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 136
Nintendo Wii - игровая консоль 760 136
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 136
Nintendo DS - игровая консоль 340 136
Google Android 15243 11
Apple iOS 8583 6
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 4
Microsoft Windows 16882 4
Apple - App Store 3109 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
Apple iPhone 4 800 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Microsoft Azure 1526 2
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 2
Apache Hadoop 470 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 2
Google Android Package Kit - APK 295 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 2
Blizzard - World of Warcraft 362 2
Microsoft Dynamics CRM 564 2
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 74 2
C/C++ - Язык программирования 894 2
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 2
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 213 2
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 127 2
Nvidia GeForce GT 337 2
Gearbox Software - Duke Nukem Forever 49 2
Electrolux ERZ - Electrolux S - Electrolux ERD - Electrolux FreshPlus - Electrolux ERA - Electrolux ERB - Electrolux ERN - Electrolux TwinTech FrostFree - Electrolux END - серия холодильников 10 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson T - серия мобильных телефонов 59 1
Toshiba Portege 98 1
Срм Солюшнс - KonnektU 4 1
ФЦП Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы - Развитие гражданской авиации - Федеральная целевая программа 9 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-154 - советский и российский трёхдвигательный реактивный пассажирский авиалайнер и транспортный самолет 35 1
Путин Владимир 3454 3
Овечкин Александр 13 3
Хандожко Геннадий 2 2
Мазавришвили Энрико 4 2
Мишустин Михаил 787 2
Чернышенко Дмитрий 581 2
Греф Герман 485 2
Мартынов Владислав 115 2
Николаев Дмитрий 21 2
Малкин Евгений 2 2
Киселева Наталья 5 2
Золотарев Андрей 18 2
Шакиров Марат 61 2
Женихов Алексей 61 2
Ковальчук Илья 4 2
Миняев Михаил 3 2
Смит Дмитрий 5 2
Жуков Вадим 3 2
Вяткина Екатерина 2 2
Levin Joshua - Левин Джошуа 1 1
Жидков Денис 4 1
Андреев Олег 7 1
Сахнов Константин 6 1
Lazaridis Mike - Лазаридис Майк 39 1
Югай Виктор 66 1
Clarke Quentin - Кларк Квентин 2 1
Янькова Анастасия 1 1
Полторанин Константин 4 1
Сорокатый Константин 1 1
Волошина Вера 2 1
Прахов Михаил 38 1
Schwartz Jonathan - Шварц Джонатан 49 1
Хамитов Амир 1 1
Журавский Михаил 1 1
Шалаев Владимир 5 1
Михайлов Борис 1 1
Смагин Дмитрий 38 1
Оловянников Дмитрий 78 1
Татевосов Марат 5 1
Репетюк Алексей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166167 199
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 159
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 20
Европа 24964 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 7
Россия - УФО - Свердловская область 1951 7
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 6
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 5
Армения - Республика 2449 5
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 5
Канада 5081 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Швеция - Королевство 3782 4
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 4
Россия - УФО - Челябинская область 1512 4
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 3
Великобритания - Лондон 2432 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 3
Испания - Королевство 3840 3
США - Калифорния 4829 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 3
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 310 3
Казахстан - Республика 6048 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Япония 13807 2
Израиль 2856 2
США - Нью-Йорк 3180 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 229
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 151
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 144
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 143
Английский язык 7030 141
Спорт автомобильный - Автоспорт - Мотоспорт - Автомотоспорт - Motorsport - Водно-моторный спорт - ралли, автогонки 229 132
КХЛ - Континентальная хоккейная лига - Чемпионат России по хоккею с шайбой 61 25
Спорт - Баскетбол 95 19
Спорт - Футбол 776 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 10
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 9
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 8
Спорт - Теннис 75 7
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 725 7
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 6
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 6
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 5
Спорт - Бейсбол 49 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 4
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 4
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1243 4
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 4
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 3
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 120 3
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 3
CNews Журнал 167 110
CNews Bugtrack 40 22
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 12
Sports.ru - Спортс.ру 30 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
КХЛ ТВ HD - телеканал 26 3
Bloomberg 1627 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
Ведомости 1466 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
Rambler Group - Чемпионат.com - Championat.com 32 2
New Scientist 1448 2
Наш спорт - телеканал 6 2
S8 Capital - Sport24 6 1
Warner Bros. - Cartoon Network 23 1
Walt Disney Company - ESPN 56 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Reddit 398 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
The Washington Post 350 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
Матч планета - Телеканал 3 1
Юность - радиостанция 52 1
Mashable 372 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Silicon 494 1
Silicon.com 364 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
NBC Universal Media - NBC Universal Television Group 76 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Психология 21 - телеканал 6 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - Наше новое кино 6 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 137
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
IDC - International Data Corporation 4975 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 2
University of Alberta - Альбертский университет - Университет канадской провинции Альберта 43 2
U.S. Department of Energy - PNNL - Pacific Northwest National Laboratory - Тихоокеанская Северо-Западная национальная лаборатория 37 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - ИКМ им. Н. В. Склифосовского - Институт клинической медицины им. Н. В. Склифосовского 11 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 1
Минобороны РФ - МВОКУ, МосВОКУ (МВВКУ) - Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР 4 1
КГУ - Курганский государственный университет 8 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 14
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 6
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 4
День молодёжи - 27 июня 1087 3
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 2
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 2
Битва роботов 14 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
CNews AWARDS - награда 571 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
La Liga - Ла Лига - Campeonato Nacional de Liga de Primera División - Испанская лига - Чемпионат Испании по футболу 9 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще