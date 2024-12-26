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СОБЫТИЯ
|26.12.2024
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На B2B-Center вышел хоккейный клуб из Татарстана
ХК «Нефтехимик» — российский профессиональный хоккейный клуб, выступающий в Континентальной хоккейной лиге. Клуб основан в 1968 г. и базируется в Нижнекамске Республики Татарстан. Для обеспечения потребностей ХК «Нефтехимик», МХК «Реактор»
|14.12.2016
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Хоккей будущего: интеллектуальные матчи в «облаке»
ть тренировочного процесса, оптимизировать использование бюджетов клубов, сделать команды успешнее. Хоккей начинался как силовая игра вообще без аналитики. Потом он трансформировался в комбинац
|27.08.2015
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«Яндекс» покажет хоккей прямо в поиске
ке пользователи могут посмотреть расписание матчей и турнирную таблицу. По данным поиска «Яндекса», хоккей — один из самых любимых среди россиян видов спорта, а во многих регионах России — номе
|05.12.2014
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Хоккей смотрят настоящие мужчины!
Заплатив 300 долларов США каждый поклонник хоккейной команды «Сан-Хосе Шаркс» может почувствовать собственным телом, как его любимая команда размазывает противника по лбду родного стадиона. Ответственная за происходящее компания Guitamm
|23.09.2013
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Хоккей с опознанием
опасности США, провела полевые испытания системы распознавания лиц по видеоряду, снимаемому камерами наблюдения. В качестве естественной среды для испытания системы был выбран домашний матч юниорской хоккейной команды Tri-City Americans из Кеннвика, штат Вашингтон. Такие мероприятия, по мнению разработчиков, идеально подходят для полевых испытаний – благодаря большому количеству народа и пе
|20.08.2012
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Хоккейный клуб «Спартак» автоматизирует работу с болельщиками с помощью «Норбит»
взаимодействию с болельщиками, включая выбор клиентской базы, учет программы лояльности, продажу билетов онлайн, контроль посещаемости, корректировки базы и программ лояльности. По завершении проекта хоккейный клуб «Спартак» получит комплексную систему по управлению клубом, в которой будут консолидированы и структурированы базы болельщиков. «Мы рассчитываем, что внедрение решения FRM System
|01.03.2012
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Первый украинский хоккейный канал жалуется на отсутствие чистой картинки для HD
Недавно начавший вещание первый украинский хоккейный телеканал «Хоккей» объявил, что в ближайшей перспективе будет транслировать соревнования в формате высок
|09.02.2012
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Хоккей с iPhone
mbed/vOQhUjBUydA" frameborder="0" allowfullscreen> Чехол относится к защитной линейке X Protect Case, его прочность и защитные свойства протестировали на катке, используя iPhone 4 в качестве хоккейной шайбы.
|03.07.2008
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Онлайн-хоккей Slapshot в России
-симулятор уличного хоккея, получивший Гран-при фестиваля Support of Creating Game Competition 2007 в Корее, появится на отечественном рынке осенью 2008 года.Slapshot – это агрессивный уличный онлайн-хоккей без принципов и правил: здесь нет места компромиссам и страхам, а победителей определяет счастливый случай и скорость лихих роликовых коньков! Настоящее развлечение для любителей экстрем
|26.07.2000
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Национальная Хоккейная Лига США выбрала Phase2Media для рекламы своего интернет-представительства
Онлайновое представительство Национальной Хоккейной Лиги США - NHL Interactive CyberEnterprise (ICE) выбрало нью-йоркскую компанию Phase2Media для рекламы NHL.com. Как сообщает Adweek, компания Phase2Media заявила о своей готовности те
|09.11.1999
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IBM расширяет спонсорское соглашение с Национальной Хоккейной Лигой
Корпорация IBM объявила о расширении соглашения, согласно которому она становится "Официальным спонсором" Национальной Хоккейной Лиги США (NHL) и Ассоциации игроков NHL (NHLPA) в области информационных технологий. В условия нового соглашения входит разработка ПО для мобильных компьютеров, которое позволит игрок
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