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Спорт Хоккей



19.12.2022 Илья Ковальчук стал амбассадором бренда «Мой офис» 1
30.11.2021 Найти и забронировать: на mos.ru запустили сервис аренды спортивных площадок 1
12.01.2021 «Яндекс», видеосервис Wink и «Матч ТВ» покажут сезон НХЛ 2020/21 1
20.01.2020 Билеты 1
16.01.2020 Михаил Мишустин — первый ИТ-шник во главе Правительства России. Биография, проекты, заслуги 1
05.09.2019 «Яндекс» бесплатно покажет игры НХЛ 1
29.06.2018 Стивен Бробст -

Большие данные и искусственный интеллект смогут заменить футбольных тренеров

 1
15.06.2017 Юрий Бяков -

Мы стоим на пороге нового этапа диверсификации бизнеса

 1
14.04.2017 Компьютерный спорт признан видом спорта, развиваемым на общероссийском уровне 1
14.12.2016 Хоккей будущего: интеллектуальные матчи в «облаке» 1
12.10.2015 В мобильной «Рамблер.Кассе» теперь можно купить билеты на спортивные мероприятия 1
27.08.2015 «Яндекс» покажет хоккей прямо в поиске 1
25.02.2015 НХЛ с помощью SAP обеспечит сотрудников аналитикой, а болельщиков — статистикой по играм и игрокам 1
07.10.2014 В обращение выходит марка «Зимние виды спорта» в рамках совместного выпуска Администраций связи стран-членов РСС 1
30.09.2014 Израильское спортивное мобильное приложение 365Scores получило $5,5 млн инвестиций 1
22.09.2014 Lenovo на IFA 2014: смартфоны, планшеты и ноутбуки 1
14.07.2014 ТВ Samsung HU9000: Изогнутый экран – изображение в новом качестве 1
31.03.2014 Sportbox.ru и Ngenix подвели итоги онлайн-вещания Зимних Игр 2014 1
19.02.2014 Big Data увеличила суммарное время аудитории на сайте Sports.ru до 20 лет в день 1
15.08.2013 Стол с дисплеем или гигантский планшет? Обзор Lenovo IdeaCentre Horizon. Выбор ZOOM 1
16.07.2013 Юбилейный режим NHL 94 в игре NHL 14 1
29.08.2012 Акробатический танец из Бразилии претендует на премию «Сбербанка» 1
29.08.2012 Акробатический танец из Бразилии претендует на премию «Сбербанка» 1
01.03.2012 Первый украинский хоккейный канал жалуется на отсутствие чистой картинки для HD 1
14.02.2012 Морской бильярд 1
02.02.2012 ИТ-компании предлагают сотрудникам душ, массаж, бильярд и мягкие диваны 1
22.06.2011 Осенью запустят онлайн-магазин товаров к Олимпийским играм 2014 1
23.05.2011 «Билайн ТВ» увеличивает количество телеканалов 1
12.07.2010 «Яндекс» определил поисковые интересы июня 1
28.02.2010 Лучшие игры для коммуникаторов с ОС Android 1
16.07.2008 Выбор ZOOM: двухкамерные встраиваемые холодильники 1
03.07.2008 Онлайн-хоккей Slapshot в России 1
04.03.2008 CNews приглашает на работу 1
03.03.2008 CNews приглашает на работу 1
29.02.2008 CNews приглашает на работу 1
28.02.2008 CNews приглашает на работу 1
27.02.2008 CNews приглашает на работу 1
26.02.2008 CNews приглашает на работу 1
22.02.2008 CNews приглашает на работу 1
21.02.2008 CNews приглашает на работу 1

Публикаций - 182, упоминаний - 182

Спорт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23422 3
Oracle Java - язык программирования 2755 1
Intel x86 - архитектура процессора 1583 1
Кириленко Мария 2 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9895 140
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1212568, в очереди разбора - 891719.
Создано именных указателей - 106805.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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