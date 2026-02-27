Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191019
ИКТ 14736
Организации 11413
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3554
Системы 26627
Персоны 83072
География 3031
Статьи 1576
Пресса 1275
ИАА 748
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2766
Мероприятия 882

Vengeance Games


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


27.02.2026 Число компьютерных клубов в России растет в полтора раза каждый год 1
22.01.2025 В 2024 году россияне потратили на компьютерные и мобильные игры 173 миллиарда 1
22.11.2023 Власти предлагают отчислять разработчикам игр процент от ставок на киберспорт 1
17.03.2023 VK бежит из киберспорта. Инвестиции не окупились, игровой клуб Virtus.pro продан за копейки 1
23.12.2022 Из российских студентов сделают киберспортсменов 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Vengeance Games и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4635 2
Ростелеком 10453 1
VK - Mail.ru Group 3539 1
Sony 6644 1
Wargaming 158 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 77 1
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival - Аструм 89 1
Lesta Games - Леста Игры - Леста Геймс Эдженси - Lesta Studio - Леста Студио 41 1
Virtus.pro - Esforce Angency 2 1
Virtus.pro - Epicentr 2 1
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 1
SK Gaming 14 1
Virtus.pro 29 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 23 1
ЕРАИ - Единый регулятор азартных игр 7 1
Фонкор - Фонбет - Fonbet - Букмекерская контора 7 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6359 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3583 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5285 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 666 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3288 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 366 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 192 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 16 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 318 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17880 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74161 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18994 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1916 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 923 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12453 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 630 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27247 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 451 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1485 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23403 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2070 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7717 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7381 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 459 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4166 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8189 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 481 1
Phygital - Фиджитал - от английского physical и digital - сочетание цифровых и физических каналов 41 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 527 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22076 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5421 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14409 1
PC game - GameDev - Game development and production - Геймдев 90 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 80 2
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 193 2
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 171 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1249 1
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 126 1
VK - My.Games 79 1
Wargaming - World of Warships - Мир кораблей 47 1
Blizzard - Hearthstone 18 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 436 1
Ростелеком - НКИТ - Новые коммуникационные интернет-технологии 23 1
Wargaming - World of Tanks Blitz - WOT Blitz 35 1
NCSoft Lineage 98 1
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 84 1
Сахнов Константин 6 4
Лукомская Яна 1 1
Чернышенко Дмитрий 576 1
Черепенников Антон 86 1
Овчинников Василий 20 1
Смит Дмитрий 5 1
Кузьменко Александр 4 1
Махтиев Гаджи 3 1
Хамитов Амир 1 1
Журавский Михаил 1 1
Петросян Николай 3 1
Карамакунян Арам 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 158984 4
Казахстан - Республика 5857 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46225 1
Южная Корея - Республика 6890 1
Армения - Республика 2389 1
Беларусь - Белоруссия 6092 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18862 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14562 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 852 1
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 113 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4954 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6441 2
Современные и перспективные сети мобильной связи - Дорожная карта 35 1
Образование в России 2582 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4276 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5923 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4941 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32097 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3736 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2719 1
Bookmaker - bookie - turf accountant - Букмекер - букмекерская контора - тотализаторы - Центры учета перевода интерактивных ставок, ЦУПИС 37 1
Спорт - Хоккей 264 1
Ведомости 1312 4
ИФСИ - Kanobu - Канобу - Игромания 21 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2225 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3775 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 35 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1310 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 578 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 614 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 140 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 268 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 28 1
НГУ имени П.Ф. Лесгафта - Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта 4 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422219, в очереди разбора - 726672.
Создано именных указателей - 191019.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще