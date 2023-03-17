VK бежит из киберспорта. Инвестиции не окупились, игровой клуб Virtus.pro продан за копейки

Киберспортивный клуб Virtus.pro, который был в собственности VK с 2018 г., нашел нового владельца. VK продал его за 174 млн руб, почти не заработав на этом. Финансовая часть сделки держалась в тайне долгое время. Аналитики уверены, что компания сильно продешевила, продав Virtus.pro за эту сумму.

Продать за бесценок

Холдинг VK продал киберспортивный клуб Virtus.pro, указано в его финансовом отчете за 2022 г. Сделка принесла компании 174 млн руб., что, как пишут «Ведомости», явно мало, с учетом всех инвестиций компании в этот проект.

В собственности VK, ранее известной как Mail.ru Group, Virtus.pro находился более пяти лет — с января 2018 г. Как сообщал CNews, компания купила его в составе крупного киберспортивного холдинга ESforce, за который заплатила более $100 млн. Холдинг ESforce был основан предпринимателем Антоном Черепенниковым на базе киберспортивной команды Virtus.pro.

В отчете за 2022 г. указано, что клуб Virtus.pro был продан почти по своей балансовой стоимости, которая составила 161 млн руб.

«В результате группа признала прибыль от продажи дочерней компании в размере 13 млн руб.», — говорится в отчете VK

Из рук в руки

Когда именно руководство VK приняло решение избавиться от Virtus.pro как от актива, на момент выпуска материала оставалось неизвестным. Владельца киберспортивный клуб сменил еще полгода назад, в сентябре 2022 г., о чем говорилось на сайте проекта.

Фото: Mail.ru Как смена владельца отразится на Virtus.pro, предугадать невозможно

Клуб перешел в руки армянского предпринимателя Арама Карамакуняна, который стал одновременно и владельцем Virtus.pro, и его генеральным директором.

Но на момент перехода права собственности вся финансовая часть сделки была засекречена, а новый владелец клуба отмечал лишь, что все было совершено «на рыночных условиях». Арам Карамакунян отдельно подчеркнул, что под его контроль перешли все без исключения активы Virtus.pro, в том числе контракты с киберспортсменами.

Почему стороны поначалу не стали афишировать стоимость сделки, доподлинно неизвестно. Но к концу 2022 г. Virtus.pro пережил еще одно изменение — Арам Карамакунян ушел с должности гендиректора клуба, передав ее Николаю Петросяну, который с февраля 2022 г. был генеральным директором упомянутого холдинга ESforce.

Много денег в никуда

Инвестиции VK в киберспорт посредством приобретения ESforce нельзя считать по-настоящему эффективными для холдинга. Еще весной 2021 г., по прошествии трех лет с момента проведения сделки, выяснилось, что киберспортивный холдинг окончательно превратился из потенциально выгодного актива в убыточный.

Как сообщал CNews, только в 2020 г. холдинг принес VK убытков на сумму 425 млн руб. А убытки от обесценивания актива к тому моменту составили 1,3 млрд руб.

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Но самым антирекордным для VK как владельца ESforce был 2019 г. По его итогам российский интернет-холдинг был вынужден списать 4,5 млрд руб. из-за переоценки ESforce. На тот момент справедливая стоимость игрового холдинга снизилась в 3,5 раза: с 6,3 млрд руб. до 1,8 млрд руб.

Избавиться от ненужного

VK неоднократно пытался избавиться от ESforce путем его перепродажи, частичной или полной. Например, в 2019 г. холдинг договорился о продаже 51% акций ESforce компании Modern Pick в обмен на 16% акций самой Modern Pick (на тот момент у VK была 3-процентная доля этой компании). В итоге сделка сорвалась.

Спустя несколько лет, в I квартале 2022 г., VK избавился от нескольких активов, связанных с ESforce. В частности, в обмен на 47 млн руб. холдинг подписал «ряд соглашений о продаже и передал контроль над дочерними организациями Epicentr (Cyprus) Ltd., ESforce Agency Ltd.», пишут «Ведомости». Источники издания утверждают, что эти компании ведали организацией международных киберспортивных турниров и маркетингом. А продали их потому, что из-за сложившейся в мире обстановки на фоне всем известных событий обе компании оказались не нужны.

VK продешевил

Virtus.pro — это один из самых успешных киберспортивных клубов в мире. По суммарному количеству заработанных призов он входит в топ-10, а его команды участвуют во всех основных киберспортивных дисциплинах. С 2023 г. на международных турнирах Virtus.pro представляет не Россию, а Армению.

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Стремительный рост популярности киберспорта в прошлом десятилетии весьма положительно сказался на темпах роста холдинга ESforce. К моменту перехода под крыло VK холдинг накопил массу активов, в том числе киберспортивные команды Virtus.pro и SK Gaming.

Опрошенные изданием эксперты заявили, что VK переплатила за ESforce в 2018 г. По их словам, холдинг понимал, что ESforce убыточен, и что в обозримом будущем приносить прибыль он не будет. Причиной тому стало падение популярности киберспорта в России и в мире, а 2022 г. и санкции уничтожили немало возможностей заработка на нем.

По словам основателя студии Vengeance Games Константина Сахнова, 174 млн., за которые был продан Virtus.pro — незначительная сумма на фоне всех инвестиций VK в свой киберспортивный проект. «Это может означать либо что Virtus.pro не считается потенциально ценным активом, либо что новый владелец является близким к VK человеком», — сообщил он изданию.