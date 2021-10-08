Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ведомости
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 259, упоминаний - 335
Ведомости упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 37
|Чернышенко Дмитрий 234 19
|Медведев Дмитрий 1433 11
|Акимов Максим 167 8
|Никифоров Николай 1126 8
|Носков Константин 201 7
|Рейман Леонид 407 6
|Осеевский Михаил 221 6
|Шадаев Максут 384 6
|Ананьев Алексей 88 5
|Мишустин Михаил 302 5
|Иванов Олег 124 5
|Жаров Александр 165 5
|Касперская Наталья 197 4
|Ананьев Дмитрий 53 4
|Мамут Александр 109 4
|Юрченко Евгений 75 3
|Греф Герман 204 3
|Лацанич Василь 92 3
|Королев Игорь 41 3
|Аликошвили Георгий 11 3
|Кисляков Евгений 83 3
|Марей Алексей 14 3
|Кузнецов Александр 75 3
|Макаров Валентин 111 3
|Понькин Александр 26 3
|Потанин Владимир 19 3
|Левин Леонид 83 3
|Канаметова Залина 4 3
|Иванов Алексей 76 2
|Мацоцкий Сергей 150 2
|Делицын Леонид 94 2
|Прибочий Михаил 34 2
|Иодко Алексей 9 2
|Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 2
|Волож Аркадий 181 2
|Иванов Дмитрий 42 2
|Волошкина Татьяна 8 2
|Мамакин Владимир 8 2
|Жупанов Андрей 8 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658090.
Создано именных указателей - 46328.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658090.
Создано именных указателей - 46328.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru