«Яндекс Маркет» передумал конкурировать с Ozon и Wildberries. Он резко урежет расходы и начнет «ротацию» сотрудников ет» оказался на грани крайне масштабной реорганизации. Сервис радикально урежет свой бюджет, пишут «Ведомости». По информации издания, «Яндекс Маркет» сократит бюджет с 14 до 2 млрд руб., то ес

Хватит это терпеть. Россияне бегут из маркетплейсов и создают свои интернет-магазины без комиссий и штрафов твенные онлайн-магазины вместо того, чтобы продавать товары на крупнейших маркетплейсах. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на статистику сервиса «Рег.решения», российские предприниматели и компа

Отечественные производители взвыли от новых требований к «российскости» печатных плат. Суверенными их не сделать – в стране нет нужного сырья ательно пересмотреть, считают участники Ассоциации производителей электронной продукции. Как пишут «Ведомости», компании считают, что новые условия слишком жесткие, и что соответствовать им в н

Власти введут в России платную электронную почту. Закон почти готов ке властей, такая почта станет единым каналом получения юридически значимой корреспонденции, пишут «Ведомости». Автор идеи – Минцифры России. Ведомство успело подготовить необходимый для внедре

Российский разработчик промышленных роботов привлек 200 миллионов е инвестиций Российский разработчик промышленных роботов «Битроботикс» привлек 200 млн руб., пишут «Ведомости». Рынок промышленной робототехники эксперты примерно оценивают в 8-10 млрд руб. Вен

Москву и Питер лишают последнего выхода в интернет. Стало невозможно подключиться к публичным сетям Wi-Fi не нужон, интернет ваш Россияне столкнулись с новыми трудностями при выходе в интернет. Как пишут «Ведомости», в регионах, где в настоящее время блокируются мобильный интернет и сотовые сети,

В России резко сократились инвестиции в инфраструктуру связи одолжила расти, однако их чистая прибыль и инвестиции в развитие инфраструктуры сократились, пишут «Ведомости». Аналитики ожидают увеличения капитальных затрат телекоммуникационных операторов в

Придуман новый способ мошенничества с онлайн-магазинами. Мошенники остаются с деньгами и товаром, а вродавцы все в долгах бератаки на ПВЗ Мошенники начали массово обманывать владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ), пишут «Ведомости». Они взламывают личные кабинеты ПВЗ, оформляют фиктивные возвраты покупок, после ч

Ozon обижает продавцов – возвраты товара оформляются без из согласия. Жалоба направлена властям вного наказать Россияне, продающие свои товары на маркетплейсах, ополчились против Ozon. Как пишут «Ведомости», они обвиняют эту площадку в одобрении возвратов покупателям без согласования с пр

Россиян завалило смарт-часами и фитнес-трекерами. Парадокс - рынок огромный, но продаж почти нет вые В России очень сильно обвалился рынок умных носимых устройств – часов и фитнес-трекеров, пишут «Ведомости». Так, согласно статистике «М.Видео», продажи таких гаджетов с 1 января по 15 декаб

Доигрались с блокировками интернета. Абоненты массово бросают своих операторов и уходят к конкурентам, прихватив свой номер ай, до свидания! В России стали массовыми случаи смены оператора связи с сохранением номера, пишут «Ведомости» со ссылкой на статистику Минцифры России. Число таких переходов стремительно расте

Билайн и «Ведомости» проведут конференцию по вопросам внедрения цифровых решений в бизнесе 13 ноября в рамках форума «Цифровые решения» состоится совместная конференция Билайн Бизнес и Делового издания «Ведомости», посвященная цифровым технологиям, которые доказали свою эффективность на практике. Поставщики и интеграторы IT-продуктов, а также представители бизнеса могут присоединиться к ней, ч

Россиянам не до премиальной электроники. По всей стране невероятный бум спроса на дешевую технику иума В России за считанные месяцы подскочил спрос на электронику базового ценового сегмента, пишут «Ведомости». Так, согласно статистике сервиса CDEK.Shopping, за первые три квартала 2025 г. (1

В России резко подорожают сотовая связь и интернет. Но россиянам это понравится, раньше было хуже Существенная статья расходов В 2026 г. расходы россиян на связь ощутимо вырастут, пишут «Ведомости». Приумножить нагрузку на кошельки граждан намерено подавляющее большинство как опе

Парадокс российской ИТ-отрасли. В стране массово сокращают айтишников, которых и без того нехватка енных в период с 2022 по 2025 гг., остались без работы вовсе не по собственному желанию. Как пишет «Ведомости» со ссылкой на исследование hh.ru и «Инфосистемы Джет», 55% попали под сокращение.

Разработчики: Угроза тюрьмы заставит россиян разлюбить пиратский заграничный софт и полюбить российское ПО ования всех россиян, кто устанавливает на свои компьютеры пиратское программное обеспечение, пишут «Ведомости». По его мнению, новые меры по борьбе с пиратством в России должны заставить россия

Импортозамещение за свой счет. Российских производителей базовых станций скоропостижно отрежут от госфинансирования планирует прекратит финансовую поддержку отечественных разработчиков базовых станций связи, пишут «Ведомости». Без госфинансирования им придется разрабатывать и производить продукцию на собств

Власти России хотят резко сократить госзаказ на БПЛА вания государственного гражданского заказа в сфере беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), пишут «Ведомости». В 2024-2025 г., на государственный гражданский заказ дронов в рамках национальног

Закон не писан. Колл-центры тайно названивают россиянам, ставя под угрозу своих же сотрудников. Опрос работы и личных дел своими звонками на фоне нового закона о маркировке подобных вызовов. Как пишут «Ведомости», чтобы избавиться от необходимости маркировать свои звонки, они начали совершать о

ИТ-сектор ждут поборы. Страховые взносы хотят увеличить вдвое, хотя их нынешний размер был бессрочным шения льготного тарифа страховых взносов для всех компаний, входящих в российский ИТ-сектор, пишут «Ведомости». Притом повышение запланировано солидное – если изменения вступят в силу, то взнос

Россиян резко ограничат в праве возвращать товары на Ozon и Wildberries. Другие онлайн-магазины тоже затронет иве могут поменяться правила возврата товаров на маркетплейсах в сторону их ужесточения. Как пишут «Ведомости», российские власти уже рассматривают возможность ограничения этого процесса, забот

Avito готовит миллиарды рублей на строительство ЦОДа под аппетиты своих нейросетей -инфраструктуры «Авито» планирует построить первый собственный центр обработки данных (ЦОД), пишут «Ведомости». В сентябре 2025 г. руководители ИТ-компании уже выбирают потенциальных подрядчико

В России готовится список компаний, которым разрешат донимать россиян массовыми обзвонами блокировка массовых обзвонов, которую россияне могут подключить себе с сентября 2025 г. Как пишут «Ведомости», власти уже готовят «белый список» организаций, которые получат возможность звонит

Топ-менеджера легендарного ИТ-интегратора «Компьюлинк» хотят посадить на 5 лет. Ему светило 10 В два раза меньше Топ-менеджера в прошлом широко известного ИТ-интегратора «Компьюлинк» Олега Попова могут отправить в колонию на пять лет, пишут «Ведомости» со ссылкой на его адвоката Игоря Симонова. Попов обвиняется в хищении почти 120 млн руб. при строительстве котельных под Тамбовом, а сам «Компьюлинк» – уже почти два года как банкрот

Интернет-магазины убивают привычную розницу. Магазины закрываются один за другим. Опрос Закрыто навсегда В Москве ускорились темпы закрытия офлайн-магазинов на фоне засилья маркетплейсов и общего снижения продаж. Как пишут «Ведомости», ритейлеры тем самым сокращают издержки, и это касается в первую очередь тех, кто вышел на российский рынок совсем недавно – в 2023 и 2024 гг. По информации издания, не успев закрепи

В интернет-магазинах будут продавать товары по биометрии. Чего это коснется. Опрос аемых «товаров для взрослых». Для их покупки россияне будут вынуждены сдавать биометрию. Как пишут «Ведомости», российский вице-премьер Дмитрий Григоренко предложил обкатать эту инициативу на э

Российский бизнес с нетерпением ждет возвращения ИТ-компаний. Закупки российских решений поставлены на паузу ападу Заказчики российских ИТ-решений начали стремительно сокращать инвестиции в их закупку, пишут «Ведомости». Некоторые из них и вовсе поставили закупки на паузу. Началось это приблизительно

Россияне, не умеющие программировать, смогут массово создавать собственные интернет-магазины. Такой сервис готовит «Яндекс» отает над сервисом, способным заменить платформу Shopify одноименной канадской компании. Как пишут «Ведомости», новый проект позволит россиянам создавать собственные онлайн-магазины. С техничес

В России массовый отказ от китайского телеком-оборудования. Операторы меняют его на российское пили к исключению из состава своей инфраструктуры DWDM-оборудования китайского производства, пишут «Ведомости» со ссылкой на главу департамента развития телекомбизнеса «Транстелекома» Илью Гуде

Билайн бизнес и «Ведомости» 19 ноября организуют совместную межотраслевую конференцию по безопасности В Москве 19 ноября состоится важное событие в мире цифровых технологий – первая межотраслевая конференция «Безопасность клиента на первом месте», инициированная деловым изданием «Ведомости» и «билайн бизнес». В условиях стремительного развития инноваций и зависимости пользователей от информационных систем, вопросы кибербезопасности и цифровой грамотности становятся особ

Санкции и запреты побоку. Госзакупки iPhone за год выросли кратно, он очень нужен чиновникам с проблемным зрением Запретный плод сладок В России резко выросли объемы госзакупок смартфонов Apple iPhone, притом в кратчайшие сроки. Как пишут «Ведомости», всего-навсего за год госкомпании и госструктуры закупили в четыре раза больше смартфонов Apple, компании из недружественной России страны, нежели год назад. Для сравнения, за первые

В России создают суверенный заменитель Nvidia. Готовятся первые образцы, но простым россиянам они не достанутся Nvidia Российские ИТ-компании Fplus и «Модуль» разрабатывают отечественного «убийцу» Nvidia, пишут «Ведомости». В данном случае речь идет не о видеокартах для настольных ПК и ноутбуков, в сегме

Потеряли страх. Персональные данные россиян сливаются в промышленных масштабах. Компании совершенно не боятся оборотных штрафов йские компании стали очень активно помогать хакерам в сборе персональных данных россиян. Как пишут «Ведомости», менее чем за год, всего лишь с января 2024 г., они допустили свыше 200 очень круп

В России появится гигантский конкурент Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркета» со спорной и рискованной особенностью. Кто за ним стоит , бывший «Тинькофф Банк», намерен открыть собственный сервис по продаже товаров в интернете, пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники в нескольких ИТ-компаниях и профильных ассоциа

В России появились «потребительские экстремисты». Они издеваются над крупными магазинами электроники и отбирают у них деньги ские ритейлеры по продаже электроники столкнулись с массовым «потребительским экстремизмом», пишут «Ведомости». Россияне, прикрываясь законом «О защите прав потребителей» (ЗОЗПП) требуют от про

Российские ИТ ждет стагнация? Компании сократят инвестиции в развитие из-за новых налогов иции в свое развитие, равно как и в продвижение собственных продуктов на рынке сразу на 10%, пишут «Ведомости» со ссылкой на ассоциацию «Руссофт». Это не массовый заговор, а всего лишь следстви

Выдача новых госсубсидий для российской электроники заморожена. Власти проверят, как были потрачены прошлые ностью заморожены все проекты по выдаче субсидий на развитие отечественной радиоэлектроники, пишут «Ведомости». По информации издания, ведомство взяло паузу с целью проведения проверки ранее вы

В России хотят лишать ИТ-компании льгот за нежелание поддерживать вузы. Развитие ИТ-образования перекладывают с государства на бизнес а всем Минцифры планирует ужесточить требования к ИТ-компаниям, которые получают льготы. Как пишут «Ведомости», в обозримом будущем их могут начать лишать поблажек только лишь за то, что они не

Авиакомпания «Россия» внедрила электронную версию сводно-загрузочной ведомости в Пулково «Россия» (группа «Аэрофлот») перешла на использование безбумажной версии сводно-загрузочной ведомости/eLoadsheet. Оформление документа в электронном виде стало доступно на всех рейсах авиакомпании, вылетающих из аэропорта Пулково (Санкт-Петербург). eLoadsheet является обязательным док