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Ведомости


08.10.2021 В России хотят использовать усиленную электронную подпись с помощью обычной SIM-карты 2
30.09.2021 Facebook грозит в России крупнейший штраф в истории 1
29.09.2021 Цены на российское ПО выросли на 20%, хотя налоги стали меньше 1
27.09.2021 В России создан суверенный TikTok 1
21.09.2021 Власти уничтожили первую в России платежную систему 3
15.09.2021 ФСБ запретит беспилотникам ездить у Кремля 1
14.09.2021 «Яндекс.дзен» рассказал о результатах борьбы с фейковым контентом на платформе 1
10.09.2021 Из-за глобального дефицита микросхем ГАЗ выпускает некомплектные «Газели» 2
08.09.2021 «Яндекс» подвергся «крупнейшей в истории Рунета кибератаке» 1
23.08.2021 Президент Украины запретил своим гражданам смотреть интернет-ТВ от «Ростелекома» 1
30.07.2021 Мишустин распорядился написать план создания и внедрения российских САПР 1
30.07.2021 Модные цифровые сервисы принесли Сбербанку 19 миллиардов убытка 2
28.07.2021 Минцифры возглавит борьбу с дипфейками, и станет координировать игры и досуг в интернете 1
28.07.2021 У российской промышленности экстренно отбирают иностранное ПО. На импортозамещение выделено всего 2,5 года 2
23.07.2021 Российский искусственный интеллект нацелился оставить программистов без работы. Он впервые написал программу самостоятельно 1
20.07.2021 Apple признала российские карты «Мир» 1
20.07.2021 Минобороны потратит 320 миллионов на «Катюшу» для мониторинга СМИ 1
20.07.2021 Власти перекроют платежи иностранным ИТ-компаниям, у которых нет представительства в России 4
19.07.2021 Российские производители электроники получат до 20 миллиардов на каждый проект импортозамещения 2
14.07.2021 Разработчики «железа» для «закона Яровой» создают российский процессор за десятки миллиардов рублей 3
12.07.2021 Россияне бросились скупать дорогие смартфоны. Дешевые звонилки больше не нужны 1
09.07.2021 В российских деревнях появятся сети 4G. Без них у операторов отберут лицензию 4
08.07.2021 Идея властей повысить налоги больно ударит по зарплатам ИТ-шников 1
07.07.2021 «Ангстрем» засекретил годовые отчеты на фоне огромных убытков и гигантских исков от ВЭБа и банка «Зенит» 1
05.07.2021 МТС, «Билайн», Tele 2 избавляются от салонов связи 1
02.07.2021 Закон о бесплатной трансляции ТВ в интернете больно ударит по разработчикам российского ПО 1
30.06.2021 СХД Yadro на чипах IBM больше не считаются отечественными. Им грозит удаление из реестра российского «железа» 4
23.06.2021 В России начинает дорожать проводной интернет 2
21.06.2021 Мессенджеры «убили» великую технологию связи. Россияне почти полностью от нее отказались 2
18.06.2021 Запуск суперплатформы «Гостех» затянется до конца 2023 года 3
11.06.2021 «Яндекс» нацелился купить «Азбуку вкуса» 1
01.06.2021 Искусственный интеллект начинает контролировать поведение детей. Эксперимент поставят на российских школьниках 2
20.05.2021 Совладельцы НКК «дерутся» за кресло президента 2
19.05.2021 В России построят гигантскую государственную базу данных о здоровье граждан 2
18.05.2021 В России создадут государственного гиганта, торгующего большими данными 4
11.05.2021 В России в разы подорожали жесткие диски 1
04.05.2021 Власти разрешили «Ростелекому», «Мегафону» и «Билайну» совместное строительство сетей 5G 1
19.04.2021 «Касперский» увеличил выручку, несмотря на изгнание из США и проблемы в Китае 1
16.04.2021 Для Минцифры нашли замминистра по микроэлектронике. Его выдернут из Правительства 1
14.04.2021 Электронная замена водительских удостоверений, СНИЛС, ОМС и ИНН появится в России в этом году 1

Публикаций - 259, упоминаний - 335

Ведомости упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 55
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 37
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 37
Yandex - Яндекс 4098 28
VK - Mail.ru Group 2482 26
Microsoft Corporation 10997 26
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 24
Google LLC 7124 23
Apple Inc - Эппл Рус 7669 13
Samsung Electronics 5627 12
Rambler Group - Рамблер ГК 483 11
Ростех - Ростехнологии 2230 11
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 9
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 8
Ростелеком Связьинвест 692 8
SAP SE 3207 7
АФК Система ПАО 990 7
Xiaomi 904 6
Крок 1219 6
IBM 3524 6
Telegram Group 702 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 5
Восход ФГБУ НИИ 365 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 5
Huawei 2723 4
Ericsson 846 3
Intel Corporation 4143 3
Lenovo Group 1635 3
Cisco Systems 2035 3
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 239 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 3
Turkcell 178 2
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 2
HP Inc. 2893 2
ГЛОНАСС АО 82 2
Рексофт - Reksoft 198 2
Sony 2306 2
Twitter 2204 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 31
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 15
РЖД - Российские железные дороги 1081 10
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 5
Альфа-Банк 1122 4
Почта Банк 289 4
Газпромбанк - ГПБ 692 4
Era Capital 12 4
Открытие ФК 538 4
ПСБ - Промсвязьбанк 613 3
О2О Delivery club 153 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 3
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 3
Национальный банк Траст 96 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 617 3
УЭК - Универсальная электронная карта 512 3
HeadHunter Group - HH Group 336 3
Формула Кино - Синема Парк 20 3
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Возрождение - Коммерческий банк 98 2
Promsvyaz Capital B.V. 10 2
Евросеть 882 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Visa International 1343 2
Газпром-Медиа Холдинг 120 2
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 2
Сухой - Авиационный холдинг 61 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 2
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 2
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 16 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 2
A&NN Investments 5 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 2
Связной ГК 875 2
Почта России ПАО 1570 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
Volga Group - Volga Resources Group 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 76
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 26
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 24
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 19
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 15
Президент Российской Федерации 1439 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 10
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 9
Правительство РФ 2198 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 25 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 3
Счётная палата РФ 459 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Верховный суд Российской Федерации 174 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 694 2
Администрация Президента РФ 267 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
Таганский районный суд города Москвы 44 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 1
Мосгортранс ГУП 68 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 8
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 3
Руссофт - Russoft 250 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 148 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 30 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
АСПЭК - Ассоциация поставщиков электронных компонентов 6 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 49 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 1
Единая Россия - Политическая партия 171 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
ЛДПР 68 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 44 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 8
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
3G - Стандарт мобильной связи 3699 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 547 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 3
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Безопасный город 347 3
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Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 2
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ИТ-аутсорсинг 669 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 79 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
Google Android 10750 21
Apple iOS 5741 13
VK - Mail.ru Одноклассники 848 11
Google Play - Google Store - Android Market 2515 9
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 6
Microsoft Windows 10 6602 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 5
WhatsApp Messenger 654 5
Linux OS 4236 5
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 4
Apple iPad 3263 4
Microsoft Office 365 769 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 3
Microsoft Azure 1171 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 3
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 3
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
Microsoft Windows 849 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 2
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 116 2
Microsoft Surface - Планшет 305 2
Яндекс.Маркет 439 2
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 2
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Java - Язык программирования 1166 2
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 2
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 2
Dialog - Мессенджер 23 2
Nvidia GeForce GTX 2048 2
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Apple iPhone 11 152 2
СПАРК-Интерфакс 104 2
Сбербанк Работа.ру - Rabota.ru 30 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 2
Google YouTube - Видеохостинг 1702 2
Путин Владимир 1820 37
Чернышенко Дмитрий 234 19
Медведев Дмитрий 1433 11
Акимов Максим 167 8
Никифоров Николай 1126 8
Носков Константин 201 7
Рейман Леонид 407 6
Осеевский Михаил 221 6
Шадаев Максут 384 6
Ананьев Алексей 88 5
Мишустин Михаил 302 5
Иванов Олег 124 5
Жаров Александр 165 5
Касперская Наталья 197 4
Ананьев Дмитрий 53 4
Мамут Александр 109 4
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Греф Герман 204 3
Лацанич Василь 92 3
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Аликошвили Георгий 11 3
Кисляков Евгений 83 3
Марей Алексей 14 3
Кузнецов Александр 75 3
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Левин Леонид 83 3
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Иванов Алексей 76 2
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КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 20 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 1
Ордена РПЦ - Общецерковная награда Русской православной церкви 1 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 7
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 4
Thomson Reuters - Рейтер 1708 4
Forbes - Форбс 441 3
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Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
Прайм - Агентство экономической информации 527 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 2
РИА Новости 654 2
Коммерческие вести 1 1
News Corp 90 1
ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 26 1
Наш спорт - телеканал 3 1
ГПМ радио - Газпром-Медиа Радио 3 1
Секрет фирмы 13 1
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Чемпионат.com - Championat.com 16 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 44 1
Афиша.ру - Afisha.ru 24 1
Vc.ru - Виси.ру 8 1
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РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
Рен ТВ - телеканал 47 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
Wikipedia - Википедия 272 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
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КиноПоиск - Портал о кино 118 1
Bloomberg 785 1
The Bell - Издание 34 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 1
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 2
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 197 2
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МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 6 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 6 1
Институт Общей Генетики им. Н. И. Вавилова РАН 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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