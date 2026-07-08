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Ведомости

Ведомости

СОБЫТИЯ


08.07.2026 «Яндекс Маркет» передумал конкурировать с Ozon и Wildberries. Он резко урежет расходы и начнет «ротацию» сотрудников

ет» оказался на грани крайне масштабной реорганизации. Сервис радикально урежет свой бюджет, пишут «Ведомости». По информации издания, «Яндекс Маркет» сократит бюджет с 14 до 2 млрд руб., то ес
27.05.2026 Хватит это терпеть. Россияне бегут из маркетплейсов и создают свои интернет-магазины без комиссий и штрафов

твенные онлайн-магазины вместо того, чтобы продавать товары на крупнейших маркетплейсах. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на статистику сервиса «Рег.решения», российские предприниматели и компа
09.04.2026 Отечественные производители взвыли от новых требований к «российскости» печатных плат. Суверенными их не сделать – в стране нет нужного сырья

ательно пересмотреть, считают участники Ассоциации производителей электронной продукции. Как пишут «Ведомости», компании считают, что новые условия слишком жесткие, и что соответствовать им в н
31.03.2026 Власти введут в России платную электронную почту. Закон почти готов

ке властей, такая почта станет единым каналом получения юридически значимой корреспонденции, пишут «Ведомости». Автор идеи – Минцифры России. Ведомство успело подготовить необходимый для внедре
30.03.2026 Российский разработчик промышленных роботов привлек 200 миллионов

е инвестиций Российский разработчик промышленных роботов «Битроботикс» привлек 200 млн руб., пишут «Ведомости». Рынок промышленной робототехники эксперты примерно оценивают в 8-10 млрд руб. Вен
11.03.2026 Москву и Питер лишают последнего выхода в интернет. Стало невозможно подключиться к публичным сетям Wi-Fi

не нужон, интернет ваш Россияне столкнулись с новыми трудностями при выходе в интернет. Как пишут «Ведомости», в регионах, где в настоящее время блокируются мобильный интернет и сотовые сети,

10.03.2026 В России резко сократились инвестиции в инфраструктуру связи

одолжила расти, однако их чистая прибыль и инвестиции в развитие инфраструктуры сократились, пишут «Ведомости». Аналитики ожидают увеличения капитальных затрат телекоммуникационных операторов в
12.02.2026 Придуман новый способ мошенничества с онлайн-магазинами. Мошенники остаются с деньгами и товаром, а вродавцы все в долгах

бератаки на ПВЗ Мошенники начали массово обманывать владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ), пишут «Ведомости». Они взламывают личные кабинеты ПВЗ, оформляют фиктивные возвраты покупок, после ч
30.12.2025 Ozon обижает продавцов – возвраты товара оформляются без из согласия. Жалоба направлена властям

вного наказать Россияне, продающие свои товары на маркетплейсах, ополчились против Ozon. Как пишут «Ведомости», они обвиняют эту площадку в одобрении возвратов покупателям без согласования с пр
24.12.2025 Россиян завалило смарт-часами и фитнес-трекерами. Парадокс - рынок огромный, но продаж почти нет

вые В России очень сильно обвалился рынок умных носимых устройств – часов и фитнес-трекеров, пишут «Ведомости». Так, согласно статистике «М.Видео», продажи таких гаджетов с 1 января по 15 декаб
18.12.2025 Доигрались с блокировками интернета. Абоненты массово бросают своих операторов и уходят к конкурентам, прихватив свой номер

ай, до свидания! В России стали массовыми случаи смены оператора связи с сохранением номера, пишут «Ведомости» со ссылкой на статистику Минцифры России. Число таких переходов стремительно расте
06.11.2025 Билайн и «Ведомости» проведут конференцию по вопросам внедрения цифровых решений в бизнесе

13 ноября в рамках форума «Цифровые решения» состоится совместная конференция Билайн Бизнес и Делового издания «Ведомости», посвященная цифровым технологиям, которые доказали свою эффективность на практике. Поставщики и интеграторы IT-продуктов, а также представители бизнеса могут присоединиться к ней, ч
06.11.2025 Россиянам не до премиальной электроники. По всей стране невероятный бум спроса на дешевую технику

иума В России за считанные месяцы подскочил спрос на электронику базового ценового сегмента, пишут «Ведомости». Так, согласно статистике сервиса CDEK.Shopping, за первые три квартала 2025 г. (1
05.11.2025 В России резко подорожают сотовая связь и интернет. Но россиянам это понравится, раньше было хуже

Существенная статья расходов В 2026 г. расходы россиян на связь ощутимо вырастут, пишут «Ведомости». Приумножить нагрузку на кошельки граждан намерено подавляющее большинство как опе
29.10.2025 Парадокс российской ИТ-отрасли. В стране массово сокращают айтишников, которых и без того нехватка

енных в период с 2022 по 2025 гг., остались без работы вовсе не по собственному желанию. Как пишет «Ведомости» со ссылкой на исследование hh.ru и «Инфосистемы Джет», 55% попали под сокращение.

28.10.2025 Разработчики: Угроза тюрьмы заставит россиян разлюбить пиратский заграничный софт и полюбить российское ПО

ования всех россиян, кто устанавливает на свои компьютеры пиратское программное обеспечение, пишут «Ведомости». По его мнению, новые меры по борьбе с пиратством в России должны заставить россия
16.10.2025 Импортозамещение за свой счет. Российских производителей базовых станций скоропостижно отрежут от госфинансирования

планирует прекратит финансовую поддержку отечественных разработчиков базовых станций связи, пишут «Ведомости». Без госфинансирования им придется разрабатывать и производить продукцию на собств
14.10.2025 Власти России хотят резко сократить госзаказ на БПЛА

вания государственного гражданского заказа в сфере беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), пишут «Ведомости». В 2024-2025 г., на государственный гражданский заказ дронов в рамках национальног
13.10.2025 Закон не писан. Колл-центры тайно названивают россиянам, ставя под угрозу своих же сотрудников. Опрос

работы и личных дел своими звонками на фоне нового закона о маркировке подобных вызовов. Как пишут «Ведомости», чтобы избавиться от необходимости маркировать свои звонки, они начали совершать о
26.09.2025 ИТ-сектор ждут поборы. Страховые взносы хотят увеличить вдвое, хотя их нынешний размер был бессрочным

шения льготного тарифа страховых взносов для всех компаний, входящих в российский ИТ-сектор, пишут «Ведомости». Притом повышение запланировано солидное – если изменения вступят в силу, то взнос
24.09.2025 Россиян резко ограничат в праве возвращать товары на Ozon и Wildberries. Другие онлайн-магазины тоже затронет

иве могут поменяться правила возврата товаров на маркетплейсах в сторону их ужесточения. Как пишут «Ведомости», российские власти уже рассматривают возможность ограничения этого процесса, забот
23.09.2025 Avito готовит миллиарды рублей на строительство ЦОДа под аппетиты своих нейросетей

-инфраструктуры «Авито» планирует построить первый собственный центр обработки данных (ЦОД), пишут «Ведомости». В сентябре 2025 г. руководители ИТ-компании уже выбирают потенциальных подрядчико
15.09.2025 В России готовится список компаний, которым разрешат донимать россиян массовыми обзвонами

блокировка массовых обзвонов, которую россияне могут подключить себе с сентября 2025 г. Как пишут «Ведомости», власти уже готовят «белый список» организаций, которые получат возможность звонит
28.08.2025 Топ-менеджера легендарного ИТ-интегратора «Компьюлинк» хотят посадить на 5 лет. Ему светило 10

В два раза меньше Топ-менеджера в прошлом широко известного ИТ-интегратора «Компьюлинк» Олега Попова могут отправить в колонию на пять лет, пишут «Ведомости» со ссылкой на его адвоката Игоря Симонова. Попов обвиняется в хищении почти 120 млн руб. при строительстве котельных под Тамбовом, а сам «Компьюлинк» – уже почти два года как банкрот
29.07.2025 Интернет-магазины убивают привычную розницу. Магазины закрываются один за другим. Опрос

Закрыто навсегда В Москве ускорились темпы закрытия офлайн-магазинов на фоне засилья маркетплейсов и общего снижения продаж. Как пишут «Ведомости», ритейлеры тем самым сокращают издержки, и это касается в первую очередь тех, кто вышел на российский рынок совсем недавно – в 2023 и 2024 гг. По информации издания, не успев закрепи
25.07.2025 В интернет-магазинах будут продавать товары по биометрии. Чего это коснется. Опрос

аемых «товаров для взрослых». Для их покупки россияне будут вынуждены сдавать биометрию. Как пишут «Ведомости», российский вице-премьер Дмитрий Григоренко предложил обкатать эту инициативу на э
03.04.2025 Российский бизнес с нетерпением ждет возвращения ИТ-компаний. Закупки российских решений поставлены на паузу

ападу Заказчики российских ИТ-решений начали стремительно сокращать инвестиции в их закупку, пишут «Ведомости». Некоторые из них и вовсе поставили закупки на паузу. Началось это приблизительно

21.03.2025 Россияне, не умеющие программировать, смогут массово создавать собственные интернет-магазины. Такой сервис готовит «Яндекс»

отает над сервисом, способным заменить платформу Shopify одноименной канадской компании. Как пишут «Ведомости», новый проект позволит россиянам создавать собственные онлайн-магазины. С техничес
19.03.2025 В России массовый отказ от китайского телеком-оборудования. Операторы меняют его на российское

пили к исключению из состава своей инфраструктуры DWDM-оборудования китайского производства, пишут «Ведомости» со ссылкой на главу департамента развития телекомбизнеса «Транстелекома» Илью Гуде
23.10.2024 Билайн бизнес и «Ведомости» 19 ноября организуют совместную межотраслевую конференцию по безопасности

В Москве 19 ноября состоится важное событие в мире цифровых технологий – первая межотраслевая конференция «Безопасность клиента на первом месте», инициированная деловым изданием «Ведомости» и «билайн бизнес». В условиях стремительного развития инноваций и зависимости пользователей от информационных систем, вопросы кибербезопасности и цифровой грамотности становятся особ
21.10.2024 Санкции и запреты побоку. Госзакупки iPhone за год выросли кратно, он очень нужен чиновникам с проблемным зрением

Запретный плод сладок В России резко выросли объемы госзакупок смартфонов Apple iPhone, притом в кратчайшие сроки. Как пишут «Ведомости», всего-навсего за год госкомпании и госструктуры закупили в четыре раза больше смартфонов Apple, компании из недружественной России страны, нежели год назад. Для сравнения, за первые
17.10.2024 В России создают суверенный заменитель Nvidia. Готовятся первые образцы, но простым россиянам они не достанутся

Nvidia Российские ИТ-компании Fplus и «Модуль» разрабатывают отечественного «убийцу» Nvidia, пишут «Ведомости». В данном случае речь идет не о видеокартах для настольных ПК и ноутбуков, в сегме
15.10.2024 Потеряли страх. Персональные данные россиян сливаются в промышленных масштабах. Компании совершенно не боятся оборотных штрафов

йские компании стали очень активно помогать хакерам в сборе персональных данных россиян. Как пишут «Ведомости», менее чем за год, всего лишь с января 2024 г., они допустили свыше 200 очень круп
23.08.2024 В России появится гигантский конкурент Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркета» со спорной и рискованной особенностью. Кто за ним стоит

, бывший «Тинькофф Банк», намерен открыть собственный сервис по продаже товаров в интернете, пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники в нескольких ИТ-компаниях и профильных ассоциа
12.07.2024 В России появились «потребительские экстремисты». Они издеваются над крупными магазинами электроники и отбирают у них деньги

ские ритейлеры по продаже электроники столкнулись с массовым «потребительским экстремизмом», пишут «Ведомости». Россияне, прикрываясь законом «О защите прав потребителей» (ЗОЗПП) требуют от про
20.06.2024 Российские ИТ ждет стагнация? Компании сократят инвестиции в развитие из-за новых налогов

иции в свое развитие, равно как и в продвижение собственных продуктов на рынке сразу на 10%, пишут «Ведомости» со ссылкой на ассоциацию «Руссофт». Это не массовый заговор, а всего лишь следстви
17.06.2024 Выдача новых госсубсидий для российской электроники заморожена. Власти проверят, как были потрачены прошлые

ностью заморожены все проекты по выдаче субсидий на развитие отечественной радиоэлектроники, пишут «Ведомости». По информации издания, ведомство взяло паузу с целью проведения проверки ранее вы
10.06.2024 В России хотят лишать ИТ-компании льгот за нежелание поддерживать вузы. Развитие ИТ-образования перекладывают с государства на бизнес

а всем Минцифры планирует ужесточить требования к ИТ-компаниям, которые получают льготы. Как пишут «Ведомости», в обозримом будущем их могут начать лишать поблажек только лишь за то, что они не
15.03.2024 Авиакомпания «Россия» внедрила электронную версию сводно-загрузочной ведомости в Пулково

«Россия» (группа «Аэрофлот») перешла на использование безбумажной версии сводно-загрузочной ведомости/eLoadsheet. Оформление документа в электронном виде стало доступно на всех рейсах авиакомпании, вылетающих из аэропорта Пулково (Санкт-Петербург). eLoadsheet является обязательным док
18.01.2024 ГК «Галс-Девелопмент» ускорила цифровизацию с Tangl value

Группа компаний «Галс-Девелопмент» с помощью Tangl value сократила трудозатраты на подготовку ведомости объемов и расширила возможности использования информационной модели в рамках жизненного цикла строительного объекта. Об этом CNews сообщили представители ООО «Тангл». Группа компаний


Публикаций - 1466, упоминаний - 1968

Ведомости и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 166
Yandex - Яндекс 9215 160
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 146
МегаФон 10742 130
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 126
Microsoft Corporation 25774 101
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 99
Apple Inc 13154 93
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 91
Google LLC 12687 82
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 79
Huawei 4675 69
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 64
9594 62
Telegram Group 2940 59
VK - Mail.ru Group 3602 58
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 53
Samsung Electronics 11064 52
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 52
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 51
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 50
Xiaomi - Сяоми 2231 47
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 47
Intel Corporation 12811 42
Softline - Софтлайн 3743 41
Oracle Corporation 7074 41
T.Hunter 74 37
SAP SE 5601 35
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 34
Meta Platforms - Facebook 4621 33
HP Inc. 5883 33
InfoWatch - Инфовотч 1185 31
IBM - International Business Machines Corp 9699 30
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 29
Lenovo Group 2446 28
ИКС 538 27
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 27
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 27
Dell EMC 5180 26
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 163
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 83
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 75
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 73
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 73
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 63
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 55
Почта России ПАО 2370 39
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 38
Альфа-Банк 1979 38
РЖД - Российские железные дороги 2096 35
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 30
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 29
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 26
Газпром ПАО 1493 24
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 21
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 19
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 18
Связной ГК 1401 18
НСПК - Национальная система платежных карт 948 18
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 18
Совкомбанк ПАО 316 16
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 16
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 15
Газпром нефть 725 14
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 13
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 12
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 12
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 12
Visa International 1993 12
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 12
Северсталь ПАО - Severstal 629 12
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 11
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 11
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 11
ГПБ - Газпромбанк 1273 11
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 11
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 10
ПСБ - Промсвязьбанк 963 10
Евросеть 1421 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 360
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 212
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 185
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 161
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 133
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 129
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 111
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 100
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 70
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 68
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 65
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 62
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Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 36
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 31
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 30
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ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 28
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Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 25
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 21
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 21
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 19
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МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 19
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Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 18
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 17
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 16
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 16
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 16
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 54
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 24
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 19
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 19
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 17
Единая Россия - Политическая партия 321 17
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 14
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 12
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 11
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 11
АЮР - Ассоциация юристов России 51 11
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 10
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 9
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 6
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 6
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 6
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 6
ЛДПР 116 5
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 5
Консорциум робототехники и систем интеллектуального управления 14 5
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 5
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 4
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 4
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 4
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 4
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 15 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 4
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 3
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
АПСС - Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе - НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 13 3
Консорциум российских разработчиков CAD/CАЕ-систем - Консорциум разработчиков САПР 9 3
АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциация работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 10 3
ГосИнформСистемы 160 3
АУРЭК - Ассоциация участников рынка электронной коммерции 8 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 454
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 352
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 245
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 199
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FreePik 1841 216
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Google Android 15243 75
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 70
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Apple iOS 8583 46
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IBM Research 111 1
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AdIndex 13 1
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ITResearch 123 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 23
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 19
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 19
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 17
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 16
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 10
РАН - Российская академия наук 2122 10
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 7
ИИИ - Институт исследований интернета 66 7
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 6
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 6
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Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 5
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НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 5
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 4
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 4
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ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоэлектроники 14 4
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 3
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 3
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 3
Минфин РФ - НИФИ - Научно-исследовательский финансовый институт 16 3
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 24 3
1ИФИТ - Институт Финансово-Инвестиционных Технологий 3 3
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 62 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
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