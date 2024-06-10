В России хотят лишать ИТ-компании льгот за нежелание поддерживать вузы. Развитие ИТ-образования перекладывают с государства на бизнес

Минцифры придумало новую причину лишения ИТ-компаний различных льгот. Их будут отлучать от них за отказ вкладываться в российские вузы. Какие именно льготы отнимут у бизнеса, власти не уточняют.

Поддержка нужна всем

Минцифры планирует ужесточить требования к ИТ-компаниям, которые получают льготы. Как пишут «Ведомости», в обозримом будущем их могут начать лишать поблажек только лишь за то, что они не вкладываются в российское ИТ-образование и не помогают отечественным вузам.

Новую идею Минцифры озвучил лично глава ведомства Максут Шадаев. «Нам нужно кардинально увеличивать объем вовлечения ИТ-компаний в процесс обучения», – заявил он (цитата по «Ведомостям»).

«Качество обучения – это критичная проблема, поэтому нам придется делать так, что ваше участие (ИТ-компаний – прим. CNews) будет условием сохранения льгот», – добавил российский министр связи.

Ноль подробностей

О каких именно льготах идет речь, и когда новые требования к ИТ-компаниям будут внедрены, Шадаев уточнять не стал. Отметим, что в настоящее время в России существует реестр аккредитованных Минцифры ИТ-компаний, попадание в который автоматически открывает фирмам доступ к большому количеству послаблений. В частности, их сотрудники мужского пола получают право на отсрочку от армии, а также работникам таких компаний предоставляется возможность купить квартиру или дом в ипотеку по ставке не выше 5% годовых.

standret / FreePik ИТ-бизнес могут обязать, в числе прочего, обучать студентов

Но из этого реестра могут и выгнать. Как сообщал CNews, ранее Минцифры уже проводило его чистки.

Помимо этого, ИТ-компаниям полагаются различные налоговые льготы – государство поддерживает их в этом плане с 2020 г. Но в конце мая 2024 г. CNews писал, что в скором будущем налоговая ставка для них резко повысится. В начале июня 2024 г. это подтвердилось – Президент России Владимир Путин поручил установить для российских ИТ-компаний ставку налога на прибыль в 5%. Она будет действовать до 2030 г. включительно.

Недобровольно-принудительная поддержка

В России в настоящее время существует нехватка ИТ-специалистов – в августе 2023 г. Шадаев говорил о дефиците около 700 тыс. человек в этой отрасли. Многие из ИТ-шников, к слову, переезжают в Европу через приобретение вида на жительство.

Говоря о необходимости заставить ИТ-компании помогать российским вузам, Шадаев отметил, что некоторые из них уже поддерживают учебные заведения, притом в добровольном порядке. Раскрывать названия этих компаний он не стал, но в качестве примера привел вуз ИТМО, в котором, по его словам, «присутствуют все бигтехи».

Как сообщили изданию представители ИТМО, в настоящее время вуз предлагает студентам ряд совместных образовательных программ с «бигтехами» и ИТ-компаниями. «Абитуриент изначально уже понимает, что будет обучаться по программе бакалавриата или магистратуры, где есть преподаватели – сотрудники компаний, где есть реальные задачи из индустрии и практика на производстве», – добавили они.

О грядущих требованиях к бизнесу говорил лично Максут Шадаев

По словам министра связи, обязанность компаний поддерживать учебные заведения должна улучшить качество образования и обеспечить «кадровый суверенитет». Почему этим должен заниматься частный бизнес, а не государство, Максут Шадаев не уточнил.

Нужны сотни миллионов рублей

Председатель комитета Госдумы по инфорполитике и связи Александр Хинштейн выступил с идеей по созданию в России консорциума вокруг четырех отечественных вузов – МТУСИ, (Москва), СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (Санкт-Петербург), ПГУТИ (Самара) и СибГУТИ (Новосибирск). Все они подведомственны Минцифры.

«У нас происходит и будет дальше происходить отрыв образования от практики, – заявил Хинштейн (цитата по «Ведомостям»). – Решить эту проблему можно максимальной интеграцией ИТ-отрасли в образовательный процесс. У государства есть все основания попросить отрасль вкладываться в развитие вузов. Четыре отраслевых вуза Минцифры должны стать пилотами, примерами того, как бизнес вкладывается».

Также Хинштейн частично отметил, что «вокруг каждого из четырех вузов» может появиться годовой фонд размером до 500 млн руб. Как и Шадаев, Хинштейн не уточнил, почему российский бизнес должен вместо государства принудительно поддерживать образование под угрозой лишения льгот.

Вузы совершенно не возражают

Университеты, которые упомянул Хинштейн, судя по всему, не имеют ничего против новой инициативы властей. Для примера, декан факультета «Информационные технологии» МТУСИ Михаил Городничев, высказался о ней в положительном ключе – «Ведомости» пишут, что он назвал идею властей «важной», потому что «существует большой разрыв в теории и практике».

«После окончания обучения студенты научились программировать, но применить в реальной разработке не могли, поэтому работодателю приходилось заново их переобучать и адаптировать, что приводило к тратам временных и денежных ресурсов», – заявил Городничев (цитата по «Ведомостям»).

Мнение бизнеса

Исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев вычленил из инициативы Минцифры обязанность частного ИТ-бизнеса предоставлять вузам сотрудников для преподавания по ИТ-дисциплинам. «В этой части возможны два подхода: более жесткий – сделать преподавание сотрудниками ИТ-компаний обязательным условием включения в реестр российского софта и получения льгот, и более мягкий – давать дополнительные льготы сотрудникам компаний, тратящим время на преподавание», – сказал он «Ведомостям».

В АПКИТ входят десятки российских ИТ-компаний. В их числе: «1С», «Аквариус», Softline, холдинг «Т1», «Лаборатория Касперского», «Ланит», «Ростелеком», DNS, Positive Technologies, МТС, «Борлас», «Яндекс» и многие другие.

Комлев подчеркнул, что в настоящее время у очень многих вузов, особенно региональных, отсутствуют партнерские отношения с ИТ-бизнесом». «В таких организациях академические знания дают неплохо, но прикладные существенно отстают от практики и требований рынка. Поэтому так важно, чтобы ИТ-компании сами шли в вузы и помогали в части преподавателей, учебных программ, материальной базы», – сообщил он изданию.