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EdTech EDUTech Цифровые образовательные инструменты Дистанционные образовательные платформы Образовательные информационные продукты Learning Management System (LMS ) Системы дистанционного обучения онлайн-образование

EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения - онлайн-образование
Обзор Корпоративные LMS-платформы на CNewsMarket

СОБЫТИЯ

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27.08.2026 В iSpring LMS появилось автоматическое назначение планов развития

Компания iSpring обновила платформу для корпоративного обучения iSpring LMS. В продукте появилась функция автоназначения планов развития сотрудникам. Обновление помогает синхронизировать обучение с кадровыми изменениями. Об этом CNews сообщили представители iSpring
15.07.2026 Михаил Сумбатян, IThub: Нужно не конкурировать с ИИ, а научиться им пользоваться

«Мы строим обучение на реальных задачах» CNews: Рост цен на ИТ-образование в России в последнее время обсуждают все чаще. При этом многие говорят, что ча
02.07.2026 «Корпорация МСП» запустила онлайн-курс для предпринимателей по искусственному интеллекту

«Корпорация МСП» запустила на цифровой платформе МСП.РФ онлайн-курс для предпринимателей по искусственному интеллекту. Комплексная программа поможет внедрить инструменты ИИ в бизнес-процессы для повышения операционной эффективности и производительно
01.07.2026 «Евраз» развивает ИТ-образование на Урале

ки. За пять лет через образовательный проект прошло более 300 старшеклассников. На развитие системы ИТ-образования «Евраз» направил свыше 4 млн руб. Об этом CNews сообщил представитель компании
01.07.2026 Корпорация МСП запустила онлайн-курс для предпринимателей по искусственному интеллекту

Корпорация МСП запустила на Цифровой платформе МСП.РФ онлайн-курс для предпринимателей по искусственному интеллекту. Комплексная программа поможет внедрить инструменты ИИ в бизнес-процессы для повышения операционной эффективности и производительно
15.06.2026 Kulikov Group централизовала обучение сотрудников и сократила срок адаптации с трех до двух месяцев с помощью iSpring LMS

Компания Kulikov Group перешла на единую систему корпоративного обучения на базе iSpring LMS. Это позволило объединить все разрозненные инструменты в единый контур и внедрить структурированную систему адаптации и развития сотрудников. Об этом CNews сообщили представители iSpring. K
15.06.2026 Kubernetes по расписанию: «Флант» и МИЭМ НИУ ВШЭ подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере ИТ-образования

наши студенты, участвуя в проектах компании», — сказал Дмитрий Коваленко, директор МИЭМ НИУ ВШЭ. Соглашение реализуется в рамках глобальной инициативы Минцифры России по вовлечению бизнеса в развитие ИТ-образования. В планах — масштабирование данной модели сотрудничества на топовые вузы Москвы, Санкт-Петербурга и крупнейшие региональные образовательные учреждения.
11.06.2026 В iSpring LMS теперь можно создавать курсы с помощью ИИ

Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного обучения, обновила платформу iSpring LMS. В системе появилась функция создания курсов с помощью искусственного интеллекта в лонгридах. Об этом CNews сообщили представители iSpring. Раньше инструменты искусственного интеллекта в пр
08.06.2026 Ассоциация «Руссофт», группа РЭЦ и «Академия ИТ-образования» запустят образовательные программы для экспорта ИТ-услуг

рограммного обеспечения «Руссофт», Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ), Школа экспорта РЭЦ и автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия ИТ-образования» подписали четырёхсторонний меморандум о взаимопонимании. Документ закрепляет сотрудничество сторон по разработке и реализации образовательных и акселерационных программ для росс
08.06.2026 Невыгодные инвестиции. ИТ-образование в России бешено дорожает, а работу отнимает искусственный интеллект

учения по программе «информационная безопасность» выросла на 36% по сравнению с предыдущим учебным годом и отныне составляет 800 тыс. руб. Не самые радужные перспективы Наличие только что полученного ИТ-образования, как показывает практика, в России вовсе не означает быстрое трудоустройство с хорошей зарплатой. Как сообщал CNews, В 2025 г. средние зарплаты в российской ИТ-отрасли почти не в
01.06.2026 Разработка, ИИ, кибербезопасность, анализ данных: жители Волгограда смогут получить ИТ-образование международного уровня

ших выпускников трудоустроены, их «разбирают» еще до окончания учебы, а карьеру они делают быстрее. Этот кампус станет точкой притяжения для всей волгоградской молодежи, которая хочет получить лучшее цифровое образование. Я хочу пожелать всем ребятам, кто сегодня приступает к отборочным испытаниям, всем, кто уже с мая начал основную программу, а это 130 человек, удачи и уверенности в себе!»
28.05.2026 iSpring переименовала платформу iSpring Learn в iSpring LMS

ния iSpring сообщила о переименовании платформы для корпоративного обучения iSpring Learn в iSpring LMS. Новое название упростит навигацию внутри продуктовой линейки и точнее отразит стратегиче
21.05.2026 55% родителей выбирают онлайн-уроки в качестве летнего досуга для детей

телей (82%) собираются водить своих детей в места на свежем воздухе — например, в парк, на спортивную площадку или пляж. Половина опрошенных во всех категориях (55%) планируют подыскать или уже нашли онлайн-курсы или онлайн-занятия, которые помогут улучшить академические навыки или подготовят ребенка к будущей профессии. 44% отведут ребенка к родственникам, а четверть — отправят в летний ла
21.05.2026 МТУСИ и HeadHunter расширяют сотрудничество в сфере ИТ-образования и подготовки кадров для цифровой экономики

рументам и практическим кейсам, но и возможность лучше понимать требования отрасли уже на этапе обучения. Для МТУСИ это важный шаг в развитии современной практико-ориентированной модели инженерного и ИТ-образования», — отметил ректор Сергей Ерохин.
24.04.2026 Молодежь стала тратить на онлайн-обучение в шесть раз больше времени

Россияне моложе 25 лет перешли на системное онлайн-обучение. По данным аналитиков Yota, за год интернет-трафик на образовательных сервисах среди молодых пользователей вырос на 72%. При этом подростки сменили короткие сессии на полноценны
22.04.2026 «ИТ-школа РТК» и МФТИ будут совместно повышать качество ИТ-образования

«ИТ-школа РТК» (входит в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома») и МФТИ подписали соглашение о сотрудничестве, направленном на повышение качества ИТ-образования, в ходе мероприятий по ИТ-аккредитации «РТК ИТ» (дочерняя компания «Ростелекома»). Документ закрепляет долгосрочное партнерство, нацеленное на интеграцию корпоративных решений в

01.04.2026 Подписан трехсторонний меморандум о развитии ИТ-образования в школах в Вологодской области

«Сбера» и Правительства области». Меморандум открывает новые возможности для комплексного развития ИТ-образования в регионе, способствуя формированию навыков, востребованных современной эконом
26.03.2026 ГК «Мантера» внедрила iSpring LMS для централизованного обучения сотрудников

Группа компаний «Мантера» автоматизировала систему обучения и оценки персонала с помощью платформы iSpring LMS. Решение позволило объединить обучение сотрудников разных бизнес-направлений, выстроить единые стандарты сервиса и снизить затраты на внешние образовательные программы. Об этом CNews сообщи
25.03.2026 «ЯсноРестораны» создали новый процесс стажировки директоров ресторанов с помощью iSpring LMS

Компания «ЯсноРестораны» (бренды «Хочу Пури» и «Горячий Цех»), запустила системное обучение директоров ресторанов с помощью платформы iSpring LMS. Это позволило компании структурировать и стандартизировать обучение, сделать его прозрачным и управляемым, что стало важным шагом для масштабирования и повышения качества управления. Об эт
12.03.2026 Rodina Hotels повысила уровень обученности сотрудников до 73% с помощью iSpring LMS

Компания Rodina Hotels внедрила платформу корпоративного обучения iSpring LMS для развития более 2 тыс. сотрудников по всей России. Это позволило сделать обучение цент
25.02.2026 Онлайн-уроки, дейтинг-приложения и фейковые VPN: «Перспективный мониторинг» исследовал активность мошенников в феврале

я мошеннической активности в феврале. Мониторинг выявил 7 мошеннических схем, наиболее популярных среди злоумышленников в феврале. Об этом CNews сообщили представители АО «Перспективный мониторинг». «Онлайн-урок» Мошенники записываются к репетиторам на онлайн-уроки под видом учеников. Получив ссылку на занятие, они жалуются на проблемы с подключением и отправляют свою «альтернативную» ссылк
20.02.2026 Образовательная платформа OTUS использует систему бизнес-моделирования Business Studio в обучении ИТ-специалистов

Группа компаний «Современные технологии управления» и команда OTUS заключили соглашение об использовании системы бизнес-моделирования Business Studio в учебном процессе. Образовательная платформа OTUS более 8 лет проводит обучение по авторским курсам для ИТ-специалистов различных направлений и уровней подготовки. Это масштабный образовательный портал: более 200
16.02.2026 Наталья Сергунина: В Москве подготовили онлайн-курс для тренеров по спортивному программированию

В столице открыли набор на бесплатный онлайн-курс для тренеров по спортивному программированию. Программу подготовили Московский физико-технический институт (МФТИ) и Правительство Москвы, сообщила заммэра Наталья Сергунина. «Заняти
26.01.2026 BPMSoft и СГЭУ запускают совместные проекты в ИТ-образовании

Разработчик low-code платформы BPMSoft (ИТ-холдинг Lansoft) и Самарский государственный экономический университет (СГЭУ) договорились о сотрудничестве в сфере ИТ-образования. Партнерство направлено на развитие совместных проектов и практическую подготовку студентов в области цифровых технологий. Об этом CNews сообщили представители BPMSoft. Стороны д
22.01.2026 Профессиональное обучение станет проще благодаря обновлению Digital Q.LMS от «Диасофт»

й капитал, которая напрямую влияет на эффективность и результаты организации в долгосрочной перспективе. Компания «Диасофт» продолжает совершенствовать решение для управления обучением Digital Q.LMS (Learning Management System). Последние обновления были направлены на улучшение пользовательского опыта. Об этом CNews сообщили представители компании «Диасофт». Изменения в Digital Q.LMS Более

10.12.2025 «МегаФон Таджикистан» внедрил LMS-платформу iSpring для системного обучения сотрудников

В ходе анализа рынка «МегаФон Таджикистан» рассматривал несколько платформ, и в итоге была выбрана LMS iSpring Learn как оптимальное решение по сочетанию мобильности, удобства и интеграционных
09.12.2025 «Группа Астра», «ICL Техно» и РУДН объединились для ИТ-образования студентов со всего мира

ю операционную систему. На базе лаборатории откроется сертификационный центр, где будут обучать внешних специалистов работе с российскими программными продуктами. Инициатива поможет повысить качество ИТ-образования и подготовить кадры, готовые к решению практических задач отрасли. «Десятая, юбилейная лаборатория — это символ зрелости нашего системного подхода в создании образовательной сред
EdTech: Цифровизация образования

EdTech: Цифровизация образования Российский рынок цифровизации образования на протяжении последних не
02.12.2025 iSpring в топ-3 решений для HRTech и EdTech на российском рынке по версии CNews

ектов в 2024 г. без учета НДС, динамике выручки, доле HR-проектов в общей выручке компании. Рейтинг EdTech проводится CNews Analytics в третий раз и охватывает крупнейших поставщиков ИТ-решений
26.11.2025 «Медисорб» ускорила адаптацию сотрудников в два раза после внедрения LMS iSpring Learn

овалась на положительный опыт коллег и оптимальное соотношение цены и функциональности. Важным фактором стала возможность обучить собственную команду разработке курсов в «Академии iSpring». Внедрение LMS iSpring Learn началось с создания траектории обучения для новых сотрудников. Пилотные онлайн-курсы тестировались в присутствии тренера и дорабатывались с учетом обратной связи. Компания «Ме
21.11.2025 Онлайн-образование вошло в привычку: 64% россиян уже имеют опыт обучения

64% опрошенных уже имеют опыт онлайн-обучения, 58% планируют учиться в ближайший год, а онлайн-образование воспринимают как способ освоить новую профессию и необходимый инструмент д
21.11.2025 В России во второй раз выберут самые продвинутые и эффективные практики в онлайн-образовании

Премия «Я знаю: Edtech» открыла голосование за лучшие проекты. Эту премию медиагруппа «Комсомольская правда»

24.10.2025 Помощник для учебы: в России стали доступны образовательные онлайн-курсы по работе с нейросетью «ГигаЧат» от Сбербанка

развернут на внутренних LMS-ресурсах вузов-партнеров. В дальнейшем планируется расширение партнеров. Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «Цифровая трансформация образования и развитие цифровых компетенций студентов являются основой развития страны, поскольку именно нынешние учащиеся определяют ее будущее. Мы убеждены, что вузы до
22.10.2025 Власти проверят «Авито», «Яндекс», «Касперского», «Ланит» на способность тратить деньги и силы на ИТ-образование

тать одним из условий для подтверждения аккредитации ИТ-компаний. Идею поддержал Президент России Владимир Путин. Тогда же был разработан первый вариант Методики, как расходы ИТ-компаний на поддержку ИТ-образования будут учитываться при расчете налоговых льгот. © kasto / Фотобанк Фотодженика Минцифры запустило эксперимент по перечислению крупными ИТ-компаниями 5% от сэкономленных на налогах
Корпоративные LMS-платформы 2025

Корпоративные LMS-платформы 2025 В обзоре рассматриваются Learning Management System (LMS-системы) — системы управления обучением, предназначенные для

09.10.2025 «Яндекс» запустил в «Практикуме» бесплатный онлайн-курс по инклюзии и цифровой доступности

«Яндекс» запустил бесплатный онлайн-курс по инклюзии и цифровой доступности. Он поможет продуктовым командам создавать цифровые продукты, которые отвечают запросам людей с разными особенностями здоровья: зрения, слуха или

26.09.2025 В начале учебного года онлайн-школы стали легкой добычей для хакеров

Это указывает на значительный интерес злоумышленников к образовательным учреждениям, ведущим деятельность в онлайн-формате. Эксперты компании StormWall выявили несколько ключевых причин роста атак на онлайн-школы и другие образовательные веб-сервисы. После пандемии, на рынке онлайн-образования сформировались ключевые лидеры. Эти бренды уже широко известны в России, поэтому они представляют

19.09.2025 «Сферум» запустил новый бесплатный онлайн-курс для педагогов по работе в сервисе в Max

«Сферум» запустил новый бесплатный онлайн-курс для педагогов ««Сферум» в Max: возможности цифрового сервиса для образования». Обучающий курс создан совместно с Государственным университетом просвещения при поддержке Минпросвещен
17.09.2025 Онлайн-школы на GetCourse смогут запускать нативную рекламу через Telega.in и отслеживать продажи с постов в Telegram-каналах

нативную рекламу и посевы в Telegram-каналах 96 тыс. руб, в то время как средний чек корпоративного Edtech сегмента бизнеса варьируется от 1 до 3 млн руб. в месяц, в зависимости от сезона и вну
EdTech: Цифровизация образования 2024

EdTech: Цифровизация образования 2024 Рынок EdTech постепенно подстраивается под новые реалии, показывая уверенный рост. Разработчики нар

Публикаций - 2303, упоминаний - 2939

EdTech и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9302 157
Microsoft Corporation 25825 146
Ростелеком 10999 140
9642 140
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5016 138
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15959 130
МегаФон 10857 91
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3130 85
Softline - Софтлайн 3770 84
VK - Mail.ru Group 3611 80
Cisco Systems 5374 71
IBM - International Business Machines Corp 9711 62
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 520 59
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 104 58
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1490 58
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 121 57
Ред Софт - Red Soft 1253 54
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5686 53
Google LLC 12748 52
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 816 51
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2399 51
Telegram Group 2971 51
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 649 50
SAP SE 5612 47
Neoflex - Неофлекс 263 45
Oracle Corporation 7092 44
Intel Corporation 12851 42
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 179 41
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 56 41
БИС - ITQuick - Айтиквик 60 41
Apple Inc 13231 41
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9530 38
HP Inc. 5904 36
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 364 35
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1764 31
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 599 29
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1520 25
HyperMethod - ГиперМетод - Ленвэа 54 24
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1362 24
Huawei 4690 23
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8946 155
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3156 71
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1902 59
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1274 53
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 634 50
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 552 48
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 552 47
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 434 45
Силовые машины 166 44
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2442 44
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 41
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 41
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 97 41
Шереметьево Хэндлинг 51 41
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 40
Почта России ПАО 2382 40
РЖД - Российские железные дороги 2102 37
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1720 34
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2976 32
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1540 32
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1790 29
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 534 27
Агроэко ГК 45 26
ГПБ - Газпромбанк 1282 26
Газпром ПАО 1497 25
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 196 25
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 526 22
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1945 21
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 363 20
Русагро Группа Компаний 386 20
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 150 19
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 143 19
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 19
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2793 19
Газпром бурение 62 18
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 77 18
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 213 17
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1149 17
МКБ - Московский кредитный банк 659 17
Альфа-Банк 1985 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13981 280
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1551 106
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6584 104
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4967 92
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3446 90
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5457 77
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 310 67
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2882 63
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3703 50
Федеральное казначейство России 1952 47
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3971 43
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2891 43
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5752 40
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2137 39
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5720 37
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2084 37
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1607 31
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3338 29
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 991 28
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 23
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2347 23
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1196 22
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1699 21
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1516 21
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3076 20
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 283 19
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5990 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3668 19
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3594 18
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 807 18
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3210 17
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 754 16
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 403 16
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 386 15
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1446 15
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 247 15
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 14
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 14
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 460 13
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 187 12
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 821 22
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 18
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 329 14
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1527 14
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 12
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 11
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 410 10
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 784 10
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 8
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 8
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 5
Ассоциация менеджеров 107 5
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 4
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 236 3
Единая Россия - Политическая партия 321 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
Знание - Российское общество 10 3
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 3
АККОРК - Агентство по общественному контролю качества образования и развитию карьеры 3 3
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 3
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 21 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 268 3
Российский клуб финансовых директоров 32 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 77 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 157 2
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 57 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
Талант и успех - Общественный фонд 21 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 2
Международная академия связи - МАС 46 2
Альянс по защите детей в цифровой среде 38 2
ГосИнформСистемы 163 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54344 671
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26570 575
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23185 487
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36484 395
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26075 389
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35408 286
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9361 279
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24570 265
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18241 210
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16458 208
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33700 200
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10258 199
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4373 198
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23056 191
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8713 178
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7226 177
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13047 171
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14027 170
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12936 168
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28438 168
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12352 158
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18156 157
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7764 155
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11884 154
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14044 152
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9486 151
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7924 149
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13724 142
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6632 134
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7533 131
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12268 122
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9589 121
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17054 120
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6291 119
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4984 116
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8323 112
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18438 111
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12999 107
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8710 107
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26455 103
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6334 96
Linux OS 11600 78
Google Android 15310 77
Python - высокоуровневый язык программирования 1304 73
Apple iOS 8616 62
Microsoft Windows 16953 61
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 134 49
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 301 44
Microsoft Office 4196 42
Axiom JDK СЗИ 178 41
БИС - ITQuick - Jumse 52 41
Oracle Java - язык программирования 3484 38
iSpring Learn - iSpring LMS - iSpring Online 44 33
VK - Mail.ru - Одноклассники 1760 31
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5793 31
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3698 29
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 90 29
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2467 25
C/C++ - Язык программирования 900 24
Электронный дневник - Цифровой дневник 178 23
Microsoft Windows 2000 8678 23
Microsoft Teams - MS Teams 671 23
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 970 23
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Яндекс.Учебник 65 22
Яндекс.Практикум 83 22
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2561 20
Google YouTube - Видеохостинг 3010 20
Apple iPad 4022 20
Новые облачные технологии - МойОфис 962 20
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 861 20
Apple - App Store 3137 19
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1519 18
OpenAI - ChatGPT 741 18
FreePik 1868 18
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 43 17
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 16
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 810 16
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 119 16
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 393 16
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1049 16
Шадаев Максут 1216 91
Путин Владимир 3463 51
Рустамов Рустам 550 46
Натрусов Артем 315 44
Чурсин Дмитрий 88 43
Ульянов Николай 176 43
Сотин Денис 216 42
Семенов Александр 167 42
Сельдемиров Александр 56 42
Леонов Алексей 96 41
Добровинский Александр 49 41
Сивцев Илья 175 41
Александров Александр 86 41
Булгаков Кирилл 133 41
Стоянов Алексей 56 41
Карпов Роман 81 41
Тятюшев Максим 218 41
Сазонов Максим 41 41
Лукавенко Олег 48 41
Гузовский Денис 79 40
Бурилов Андрей 118 40
Климов Андрей 88 40
Евдокимов Игорь 61 40
Спирин Антон 88 40
Гаврилов Евгений 55 40
Маркова Светлана 43 40
Ульянычев Матвей 47 40
Долгов Александр 44 40
Сергеева Наталья 50 40
Гуренков Михаил 41 40
фон Розен Александр 45 40
Иванец Евгений 40 40
Чернышенко Дмитрий 581 28
Меркулов Сергей 48 26
Медведев Дмитрий 1665 26
Албычев Александр 168 25
Морозов Игорь 59 23
Сергеев Сергей 179 21
Чачава Александр 124 20
Чудинов Дмитрий 106 20
Россия - РФ - Российская федерация 167319 1629
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47814 521
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54911 220
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19631 196
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14830 166
Европа 25003 148
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19260 108
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13840 74
Беларусь - Белоруссия 6324 62
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8625 60
Россия - СФО - Новосибирск 4902 60
Германия - Федеративная Республика 13259 56
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4502 50
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3477 49
Индия - Bharat 5892 48
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3480 48
Казахстан - Республика 6080 47
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3595 43
Ближний Восток 3162 42
Франция - Французская Республика 8189 40
Азия - Азиатский регион 5940 37
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3356 37
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2080 37
Россия - ПФО - Нижегородская область 2311 35
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4216 34
Африка - Африканский регион 3648 34
Украина 7939 34
Япония 13826 32
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 686 31
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1821 31
Россия - ЮФО - Ростовская область 1799 30
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1678 30
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2546 29
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3218 29
Земля - планета Солнечной системы 10889 28
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3056 28
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3149 27
Россия - УФО - Челябинская область 1517 27
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2377 26
Россия - СЗФО - Калининградская область 1484 26
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34022 1497
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58078 747
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16199 455
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53791 422
Образование в России 2929 296
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27481 227
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18271 204
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21845 191
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11835 184
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5813 180
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10458 178
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12379 175
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11412 174
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2347 160
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4448 158
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3151 156
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10939 155
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3843 127
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3512 122
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11728 120
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6644 119
Английский язык 7048 109
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8918 107
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6821 99
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6198 89
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8526 89
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8880 87
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5772 85
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2348 81
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 364 80
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2141 76
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6822 74
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6719 74
Информатика - computer science - informatique 1204 68
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1746 67
Страхование - Страховое дело - Insurance 6579 65
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Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2312 58
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11578 29
Ведомости 1500 19
Коммерсантъ - Издательский дом 2460 16
Forbes - Форбс 1012 13
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1145 9
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 7
Известия ИД 778 7
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1281 7
TAdviser - Центр выбора технологий 481 6
Bloomberg 1638 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 88 4
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 65 4
РИА Новости 1040 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 447 4
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 3
Fortune 211 3
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 143 3
Российская газета 300 3
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 3
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 897 3
Wikipedia - Википедия 654 3
FT - Financial Times 1300 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 693 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 318 2
Комсомольская правда ИД 84 2
Рен ТВ - телеканал 82 2
За Телеком - telegram-канал 42 2
РОИ - Российская общественная инициатива 85 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 2
Vc.ru - Виси.ру 46 2
VK - Mail.ru Hi-tech 61 2
Радио России - радиостанция 49 2
Главбух 13 2
ComputerWorld 144 2
Cosmopolitan 25 2
Мобильные системы 118 2
Mercury Center 309 2
Октагон - Octagon.Media 6 2
iXBT.com 27 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2734 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8642 113
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4022 101
IDC - International Data Corporation 4997 29
Gartner - Гартнер 3663 26
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 860 23
Smart Ranking - Смарт Ридинг 41 15
CNews Инновация года - награда 156 14
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 12
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1087 9
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 92 5
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 5
Анкетолог ИОМ - Anketolog - Институт общественного мнения 16 4
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 4
Fortune Global 500 297 4
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 266 4
Forrester Research 835 4
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 198 4
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 3
РАЭК - Экономика Рунета 21 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 183 3
CNews 300 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 22 3
Markets&Markets Research 114 3
BCG - Boston Consulting Group 118 3
SimilarWeb 62 2
Strategy Analytics 285 2
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 2
Synergy Research Group 48 2
Fortune Global 100 142 2
S&P 500 565 2
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 25 2
Dell'Oro Group 66 2
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 2
TeleGeography Research 40 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 229 2
Wainhouse Research 40 2
ETS - Educational Testing Service - Prometric Testing - Sylvan Prometric 13 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 152 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 145 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 148 1
Aragon Research 5 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1511 113
VK - Skillbox - Скилбокс 148 78
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1738 77
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 759 75
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1247 68
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 468 52
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 49
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 751 49
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 597 44
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 655 38
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 608 34
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УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 223 30
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 499 27
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 26
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 275 26
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Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 116 22
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 58 22
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 21
ТГУ - Томский государственный университет 235 20
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 20
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 271 19
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 18
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 43 18
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 18
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НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 97 17
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 80 17
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 325 15
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 216 14
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 14
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