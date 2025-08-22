Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181495
ИКТ 14106
Организации 10961
Ведомства 1484
Ассоциации 1051
Технологии 3493
Системы 26066
Персоны 78044
География 2917
Статьи 1544
Пресса 1243
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2704
Мероприятия 867

S8 Capital Aquarius Аквариус Аквариус Системз Интеграл

S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл

Группа компаний «Аквариус» – российский разработчик, производитель и поставщик компьютерной техники и ИТ-решений, системообразующее предприятие радиоэлектронной промышленности, располагает опытом и ресурсами для реализации крупных ИТ-проектов федерального масштаба. «Аквариус» обладает набором компетенций в сфере разработки, тестирования и производства вычислительной техники и комплексов, включая разработку системных плат, модулей, встраиваемого и системного программного обеспечения. Компания развивает направление реализации ИТ-услуг, участвует в ОКР и НИОКР. Продукция компании собственной разработки имеет заключения Минпромторга России, подтверждающие производство промышленной продукции на территории Российской Федерации.

«Аквариус» обладает набором компетенций в сфере разработки, тестирования и производства вычислительной техники и комплексов, включая разработку системных плат, модулей, встраиваемого и системного программного обеспечения. В 2021 году компания «Аквариус» выпустила 250 000-й сервер. Это стало значимым событием для отечественной IT-отрасли. По данным TAdviser100, «Аквариус» стал № 7 в топ-10 самых быстрорастущих компаний в 2020 году.

 

 

"Успешная цифровая трансформация: комплексный подход от «Аквариус»" Олег Марин, Директор департамента продвижения продукции «Аквариус», данные 2023 года

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 131 дело, на cумму 2 264 341 103 ₽*

Судебные дела (131) на сумму 2 264 341 103 ₽*
в качестве истца (76) на сумму 1 689 302 399 ₽*
в качестве ответчика (35) на сумму 496 751 564 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


22.08.2025 Хозяин «Столото» и Price.ru нацелился купить крупную долю «Аквариуса»

ланируют выкупить 79% одного из крупнейших российских производителей производителя ИT-оборудования «Аквариус», пишут «Ведомости», ссылаясь на свои источники. Соотношение в распределении долей н
26.06.2025 «ХайТэк» и «Аквариус» подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области искусственного интеллекта

Компания «ХайТэк» и группа компаний «Аквариус» объявили о подписании соглашения о долгосрочном сотрудничестве в области разработки
23.06.2025 Step Logic стал сервисным партнером «Аквариус»

Step Logic получил статус сервисного партнера компании «Аквариус» по телекоммуникационному оборудованию. Статус сервисного партнера подтверждает опыт и компетенции Step Logic в поддержке и настройке сетевых решений «Аквариус», а также позволя
20.06.2025 «Россети» и «Аквариус» договорились о сотрудничестве в области импортозамещения радиоэлектронной продукции

а по цифровой трансформации ПАО «Россети» Константин Кравченко и председатель совета директоров ГК «Аквариус» Алексей Калинин подписали соглашение о сотрудничестве, направленном на поддержку и

20.06.2025 «Аэродиск» представил инженерные образцы hi-end СХД на базе аппаратной платформы Aquarius

анных реализована по протоколу NVMEoF. Аппаратная часть системы построена на платформе от компании «Аквариус» с максимальной локализацией компонентов. В системе используются отечественные управ
19.06.2025 «Россети» и «Аквариус» договорились о сотрудничестве в области импортозамещения радиоэлектронной продукции

Заместитель генерального директора по цифровой трансформации компании «Россети» Константин Кравченко и председатель совета директоров группы компаний «Аквариус» Алексей Калинин подписали соглашение о сотрудничестве, направленном на поддержку и развитие отечественной радиоэлектронной продукции. Участники соглашения достигли договоренностей о в
19.06.2025 «Аквариус» и вендор НОТА представят совместный продукт для разработчиков

Российский разработчик компьютерной техники и ИТ-решений «Аквариус» и вендор НОТА (входит в ИТ-холдинг «T1») приступили к созданию программно-аппаратны
06.06.2025 ИТ-партнерства для технологического суверенитета: «Аквариус» подписал целый ряд стратегических соглашений

Компания «Аквариус» подписала сразу три соглашения о сотрудничестве с ключевыми российскими игроками в

05.06.2025 «Аквариус» заявил о готовности продолжать инвестировать в сложные технологические стартапы в области вычислительной техники

ислительной техники и электроники для различных отраслей экономики — ключевая компетенция компании «Аквариус», которая формировалась в течение 36 лет, они является приоритетом для инвестиций. П
05.06.2025 «Аквариус», Orion soft и «Киберпротект» расширили функциональность отечественных ПАКов виртуализации

Группа компаний «Аквариус» совместно с разработчиками Orion soft и «Киберпротект» объявили о расширении возмож
05.06.2025 «Аквариус», IVA Technologies и «Группа Астра» создадут российский ПАК для цифрового рабочего места

ГК «Аквариус», IVA Technologies и «Группа Астра» подписали соглашение о создании линейки программ
04.06.2025 «ХайТэк» и «Аквариус» представили доверенный ИИ-комплекс «Лира» для задач ИИ

Компании «ХайТэк» и «Аквариус» впервые продемонстрировали программно-аппаратный комплекс «Лира» — отечественную пл
04.06.2025 «Аквариус», «Ред Софт» и «Нетрис» запускают ИТ-решение для системы «Безопасный город»

Группа компаний «Аквариус», «Ред Софт» и «Нетрис» представили новый программно-аппаратный комплекс (ПАК) для систем интеллектуального видеонаблюдения в рамках федеральной программы «Безопасный город». Он ориент
04.06.2025 «Ростелеком» и «Аквариус» расширяют сотрудничество для укрепления технологического суверенитета и цифровой инфраструктуры

«Ростелеком» и производственная компания «Аквариус» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере информационных технологий. Стороны до
04.06.2025 «Аквариус» и «АйТи Бастион» договорились о реализации программного комплекса «Синоникс» на базе российской аппаратной платформы

Группа компаний «Аквариус» и российский разработчик решений в сфере информационной безопасности «АйТи Бастион»
03.06.2025 Готовится продажа знаменитой российской ИТ-компании. Цена может достичь 55 миллиардов

«Аквариус» продается Как стало известно CNews, готовится сделка по продаже доли одной из крупн
03.06.2025 «Аквариус» анонсировала новые модели коммутаторов для работы с ИИ

Группа компаний «Аквариус» представила две новые модели коммутаторов. Оборудование рассчитано на высоконагруженные сценарии, включая задачи искусственного интеллекта. Компания показала инженерные образцы коммут
03.06.2025 «МойОфис» и «Аквариус» создадут совместный ПАК для корпоративной коммуникации

ГК «Аквариус» и «МойОфис» подписали меморандум о сотрудничестве. Компании договорились о совместн
02.06.2025 «Аквариус» представил сервер нового поколения на базе процессора Xeon 6 с собственной системой управления и мониторинга

Группа компаний «Аквариус» представила инженерные образцы нового сервера AQserv на базе процессоров Xeon 6. Се
Исследование CNews: какие компании контролируют поставки ноутбуков в школы?

Российские вендоры продолжают укреплять свои позиции в поставках ноутбуков в школы. ICL, «Рикор» и «Аквариус» сохраняют лидерство в этом сегменте рынка: 37,69% приходится на производителя ICL,

28.05.2025 «Аквариус» запустил серверы нового поколения на базе Xeon Scalable Gen4/5

Группа компаний «Аквариус» объявила о запуске новых серверов корпоративного уровня на базе процессоров Xeon Sc
21.04.2025 ГК «Аквариус» внедрила «1С:ITILIUM» и в два раза ускорила работу технической поддержки

В 2024 г. группа компаний «Аквариус» запустила трансформацию внутренней ИТ-инфраструктуры: за 21 день компания внедрила единую платформу управления ИТ-сервисами «1С:ITILIUM» для поддержки почти 3000 сотрудников в офисах

14.04.2025 Основатель НКК и «Аквариуса» и бывший топ-менеджер «Ланита» вложились в мощное производство контроллеров для атомной энергетики

бизнеса в ООО «Смарт-холдинг» (юрлицо появилось в результате переименования НКК). НКК образовалась в мае 2003 г. в результате объединения четырех крупнейших игроков отечественного ИТ-рынка — группа «Аквариус», компании «АНД Проджект», Landata и OCS. По данным рейтинга «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2019», НКК имела статус крупнейшей российской ИТ-компании с совокупной выручкой в

09.04.2025 «Аквариус» и Positive Technologies подтвердили совместимость своих решений

Российский разработчик и производитель компьютерной техники, серверного оборудования и ИТ-решений «Аквариус» и разработчик в сфере результативной кибербезопасности Positive Technologies заверш
03.04.2025 Российским компаниям стали доступны серверы и персональные устройства Aquarius с предустановленными программными решениями «Криптософта»

ГК «Аквариус» и НТП «Криптософт» подтвердили совместимость сервера и ПК Aquarius с операционной с
02.04.2025 ИТ-холдинг «Т1» представил ПАКи DION для корпоративных коммуникаций

ИТ-холдинг «Т1» совместно с технологическими партнерами, группой компаний «Аквариус» и «Группой Астра», представил два вида программно-аппаратных комплексов (ПАК) DION — готовых комплектов системного ПО и полного аппаратного обеспечения. Решения включают в себя лиценз
28.03.2025 Российский энергетический гигант выкладывает треть миллиарда за отечественные серверы

Серверы для «Россетей» Как выяснил CNews, крупнейший отечественный энергохолдинг «Россети» закупает серверы виртуализации от российского производителя «Аквариус». Тендер был опубликован на сайте госзакупок 19 марта 2025 г. Прием заявок на участие в конкурсе закончился 26 марта. Выборы победителя намечены на 2 апреля 2025 г. Начальная сумма зак
26.03.2025 В России заработал супермощный завод по сборке серверов. Объем производства вырос в два с половиной раза

Всем по серверу Компания «Аквариус» сообщила CNews об открытии нового высокопроизводительного цеха по сборке серверов.

13.03.2025 Группа компаний X-Com – интегратор беспроводных решений от компании «Аквариус» из реестра Минпромторга

Восемь устройств марки Aquarius получили статус «телекоммуникационное оборудование российского происхождения» (ТОРП). В реестр занесены продукты из семейств AQ-W6PE401, AQ-W6P301, Wi-Fi AQ-W6P201I и Wi-Fi AQ-W6O202E.
17.02.2025 «Аквариус» стал первым заказчиком для собственного телеком-оборудования

«Аквариус» стал первым заказчиком для собственного телеком-оборудования. Сегодня невозможно пе
31.01.2025 «Аквариус» усиливает дистрибьюторскую сеть в Сибири и Северо-Западном регионе

Российский разработчик и производитель компьютерной техники и ИТ-решений «Аквариус» заключил соглашение с «Абсолют Трейд», дистрибьютором техники и ИТ-оборудования, им
17.01.2025 Точки доступа Wi-Fi «Аквариуса» внесены в реестр Минпромторга России

Компания «Аквариус» получила статус «телекоммуникационное оборудование российского происхождения» (ТОРП
16.01.2025 ПАК для резервного копирования данных AQ_Serv\RuBackup внесен в реестр Минпромторга России

ппаратный комплекс AQ_Serv\RuBackup, созданный на базе софта «Группы Астра» и «железа» от компании «Аквариус», прошел все необходимые процедуры и включен в Единый реестр российской радиоэлектро
13.01.2025 «Аквариус» предоставил свои устройства для прямой линии с Президентом России

дворе. Прямая линия с Президентом России Владимиром Путиным прошла 19 декабря 2024 г. *** Компания «Аквариус» – российский разработчик и производитель компьютерной техники и ИТ-решений. В 2024

27.12.2024 Плата Aqrudiron-QFN64 включена в реестр Минпромторга России

и Минпромторга России под наименованием «Плата Aqrudiron-QFN64», набрав совокупно 140 баллов за счет использования российских электронных компонентов. Плата является собственной разработкой компании «Аквариус» и производится на заводе в Твери. «Включение нашего контроллера «Рудирон» в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России позволит использовать его как для собственных

27.12.2024 Коммутаторы «Аквариуса» включены в реестр Минпромторга России

Компания «Аквариус» получила статус «телекоммуникационное оборудование российского происхождения» (ТОРП
23.12.2024 «Аэродиск» увеличил производство российских СХД до 500 в год

ое обеспечение компании «Аэродиск» находится в реестре отечественного ПО с 2017 г. Группа компаний «Аквариус» — российский разработчик, производитель и поставщик компьютерной техники и ИТ-решен
23.12.2024 «Аэродиск» запустил серийное производство СХД на заводе «Аквариуса» в Твери

дитель систем хранения данных (СХД) и виртуализации, запустила производство СХД на заводе компании «Аквариус» в Твери. Возможности тверской площадки позволят создавать до 500 СХД в год, что в 5
29.11.2024 «ИТ-дочка» российского энергогиганта потратит 142 миллиона на серверы Yadro и «Аквариус»

название компании-подрядчика еще не раскрыли. В техническом задании к тендеру конкретная цель закупки указана не была, но известно, что компания закупает девять серверов отечественного производителя «Аквариус», а именно модель AQserv T50 D224AC, и два сервера компании Yadro модели Vegman S320. Однако, в документе «Россети Цифра» указала, что возможно приобретение эквивалентных по мощности с
26.11.2024 Первый в мире ученый-командир космического корабля стал амбассадором компании «Аквариус»

ии Сергей Рязанский стал амбассадором разработчика и производителя вычислительной техники компании «Аквариус». Об этом CNews сообщили представители «Аквариуса». Сергей Рязанский – первый в мире

Публикаций - 930, упоминаний - 1654

S8 Capital и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 578 151
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 610 145
Intel Corporation 12405 142
DEPO Computers - Депо Электроникс 657 132
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 317 124
Ростелеком 10081 105
Microsoft Corporation 25017 89
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2233 87
HP Inc. 5728 85
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 319 81
IBM - International Business Machines Corp 9502 75
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 484 72
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 427 69
Dell EMC 5059 66
Merlion iRU - Деловой офис 322 57
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2205 56
Acer Group - Acer Inc 2611 56
HP - Hewlett-Packard 3629 55
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 462 55
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5113 52
Lenovo Group 2322 52
Cisco Systems 5180 49
ASUS - AsusTek Computer Inc 2079 46
Samsung Electronics 10454 43
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 393 42
Huawei 4088 41
Apple Inc 12375 41
Softline - Софтлайн 3091 41
AMD - Advanced Micro Devices 4381 41
Росатом - РУКИТ - БайтЭрг 63 41
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 78 41
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 156 40
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 102 40
8675 39
Крок - Croc 1790 38
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1197 38
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 599 37
ICL ГК 426 37
K-Systems - К-Системс 138 36
Формоза - Formoza 177 36
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7840 40
РЖД - Российские железные дороги 1961 28
Почта России ПАО 2205 23
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2591 22
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1270 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2930 18
Unsplash 1162 13
Газпром ПАО 1381 12
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 533 11
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 631 10
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 48 8
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 63 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1529 7
S8 Capital - Aquarius - Аквариус Финанс 7 7
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 536 7
НКК Финанс - 7 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1735 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1097 6
ГПБ - Газпромбанк 1134 6
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 883 6
Вотрон 20 5
Альфа-Банк 1813 5
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 299 5
Белый Ветер 361 5
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 308 5
Алроса АК - Алмазы России — Саха 227 5
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 205 5
Русагро Группа Компаний 317 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 835 5
Транснефть 316 4
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 113 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1136 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 4
Интер РАО ЕЭС ПАО 345 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 969 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 478 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1123 4
Совкомбанк ПАО 268 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 413 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3231 202
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12382 137
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4612 53
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6172 52
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2221 51
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3399 45
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5139 45
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3282 36
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 888 32
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1039 31
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3049 30
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5076 28
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4689 26
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5652 25
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3472 24
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1960 22
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2051 21
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2081 20
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2643 17
Федеральное казначейство России 1836 16
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1111 16
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1674 15
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1438 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3069 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1423 14
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1060 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2784 13
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 713 13
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 938 13
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 431 13
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 390 12
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 254 12
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 806 12
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 432 12
Судебная власть - Judicial power 2364 12
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1391 11
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1461 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1252 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3186 8
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 175 8
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 148 24
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 337 13
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 118 9
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 765 8
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 46 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 715 5
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 58 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1464 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 255 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 4
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 54 4
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 44 3
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 365 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6327 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 180 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 307 2
КПП АНО - Консорциум печатных плат 14 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 260 2
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 2
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 18 2
SoGo - Open Source Groupware 8 1
Linux Foundation 188 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 323 1
Greenpeace - Гринпис 129 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1035 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 120 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 1
Союз девелоперов Москвы - Московский Международный Союз Девелоперов 1 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 133 1
ФПА - Федеральная палата адвокатов 2 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 533 1
OWASP - Open Web Application Security Project 110 1
АСЦР - Ассоциация содействия цифровому развитию Республики Татарстан 3 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 19 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 47 1
Единая Россия - Политическая партия 308 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 104 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 73 1
IPMA - International Project Management Association - Международная ассоциация управления проектами 11 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31168 441
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21724 429
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70180 390
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16504 307
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26478 240
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14758 201
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21443 190
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9859 183
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54735 174
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12512 153
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30144 133
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5346 108
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12078 104
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25059 104
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6477 98
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11633 94
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32776 90
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25382 87
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9675 87
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14219 86
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22279 75
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10814 71
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14165 70
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14207 62
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21480 62
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1767 62
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4370 56
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3089 56
Моноблок - Monoblock PC 1014 51
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11994 50
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8201 49
DDR - Double data rate 2838 48
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7951 47
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16155 46
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16546 44
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12613 44
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1543 44
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6006 43
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7910 42
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12750 41
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1909 172
Linux OS 10568 83
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 899 82
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3384 81
S8 Capital - Aquarius - AquaServer - AQserv - серия серверов 63 60
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 966 50
Microsoft Windows 16085 48
Intel x86 - архитектура процессора 1943 46
Google Android 14441 41
FreePik 1252 41
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1375 37
СКБ Контур - Контур.Фокус 1162 35
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 939 34
Новые облачные технологии - МойОфис 837 31
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1148 31
Microsoft Windows 2000 8665 28
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 487 27
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5610 26
S8 Capital - Aquarius Cmp 27 26
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 143 25
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 379 24
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 180 21
S8 Capital - Aquarius Sensus - Aquarius Navus - серия ноутбуков 24 20
Apple iOS 8056 19
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1898 19
S8 Capital - Aquarius Professional 20 18
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 588 16
Ланит - Treolan Irbis 137 15
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 528 14
ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T 49 14
S8 Capital - Aquarius AQfone NS - серия смартфонов, КПК 15 14
НКТ - Р7-Офис 437 13
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 132 13
Intel Celeron - Серия процессоров 970 12
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 320 12
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 298 11
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 324 11
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 200 10
Apple iPhone - серия смартфонов 7213 10
Apple iPad 3895 10
Степанов Владимир 88 80
Калинин Александр 171 68
Калинин Алексей 73 59
Гольденберг Леонид 62 46
Легостаева Светлана 96 42
Шибанов Владимир 32 32
Лачков Евгений 39 32
Фролов Денис 59 31
Шадаев Максут 1092 23
Мишустин Михаил 709 22
Копосов Максим 70 22
Путин Владимир 3286 21
Шпак Василий 250 21
Покровский Иван 126 20
Юсупов Ренат 118 16
Березкин Григорий 41 13
Мельников Алексей 70 13
Эйгес Павел 102 12
Пискунов Владимир 14 12
Верховод Андрей 22 11
Ефремов Антон 18 11
Бланкет Надежда 13 11
Кот Олег 25 10
Володкович Вячеслав 101 10
Шернек Ольга 10 10
Титов Дмитрий 17 10
Бойко Алексей 85 10
Ермолаев Артем 379 9
Евдокимов Андрей 86 8
Чернышенко Дмитрий 574 8
Эскин Сергей 38 8
Сивцев Илья 162 8
Воронецкий Эдуард 46 8
Писарев Михаил 27 7
Белкин Сергей 11 7
Комлев Николай 108 7
Закатов Константин 7 7
Андрианов Андрей 8 7
Рустамов Рустам 475 6
Смирнов Алексей 247 6
Россия - РФ - Российская федерация 152273 772
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44820 194
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52914 116
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17754 110
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 119 93
Россия - ЦФО - Ивановская область 536 68
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 735 59
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18159 52
Европа 24485 46
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14347 42
Китай - Тайвань 4079 31
Азия - Азиатский регион 5668 30
Россия - УФО - Екатеринбург 4168 20
Казахстан - Республика 5714 20
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7885 18
Европа Восточная 3112 18
Украина 7720 18
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 18
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1533 17
Беларусь - Белоруссия 5927 17
Германия - Федеративная Республика 12845 17
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3090 15
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3281 14
Япония 13421 14
Финляндия - Финляндская Республика 3637 14
Индия - Bharat 5598 14
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3005 13
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3165 13
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3105 12
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 643 12
Россия - СЗФО - Калининградская область 1364 11
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2858 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13465 11
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 969 10
Россия - СФО - Новосибирск 4525 10
Африка - Африканский регион 3539 10
Турция - Турецкая республика 2451 10
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1271 9
Россия - ПФО - Нижегородская область 2024 9
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 433 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53638 404
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9613 165
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50079 151
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30897 124
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5171 84
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6492 79
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16999 78
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25260 76
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7150 69
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3507 64
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3128 61
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4829 54
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14542 51
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2747 50
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11473 46
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7194 45
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10392 44
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1500 42
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19731 42
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8372 42
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6154 41
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5123 40
Всероссийская перепись населения 184 38
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8116 35
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4150 34
Импортозамещение - параллельный импорт 539 34
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2318 34
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3710 33
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5690 33
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10331 33
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2947 32
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9320 29
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6058 26
Логистика сбытовая - Сбыт 2454 26
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1523 25
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7696 24
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6233 24
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5167 24
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8083 24
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2395 23
Коммерсантъ - Издательский дом 2052 93
Ведомости 1128 42
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11348 27
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1061 15
TAdviser - Центр выбора технологий 415 8
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1043 8
Forbes - Форбс 882 8
Известия ИД 677 6
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 886 4
Незыгарь - Telegram-канал 5 3
Национальная металлургия - журнал 4 3
Wikipedia - Википедия 545 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 317 2
CNews - ZOOM.CNews 1851 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 649 2
Content-Review 8 2
Cyber Media 5 2
РИА Новости 959 2
Руспрофайл 3 1
WikiLeaks 120 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 495 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 30 1
Российская газета 274 1
ComputerWorld 144 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
PCweek 30 1
Говорит Москва - радиостанция 23 1
Мобильные системы 117 1
FT - Financial Times 1240 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 113 1
Times 632 1
Компьютерное обозрение 3 1
WCCFTech - Издание 77 1
9to5Mac 70 1
9to5Google 53 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1314 1
Harvard Business Review 20 1
Аналитический банковский журнал 14 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 118 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3399 107
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8288 68
IDC - International Data Corporation 4929 59
Gartner - Гартнер 3588 16
ITResearch 121 14
Gartner - Dataquest 353 7
IDC Russia - IDC Россия 160 7
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 57 6
Juniper Research 539 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1043 3
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 27 2
CNews Fast рейтинг 48 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 2
Forrester Research 827 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 751 2
CNews Инновация года - награда 126 2
CNews Рынок ИТ-услуг 168 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 142 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
CNews Tenders 18 1
Net Applications 127 1
comScore 379 1
SmartMarketing 73 1
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 77 1
НМГ - Медиалогия 31 1
Forbes Богатейшие бизнесмены России 3 1
Новая экономика - Фонд экономических исследований 6 1
Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 10 1
In-Stat/MDR 70 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 343 1
CNews Облачные сервисы 23 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 126 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 14 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 62 1
Mordor Intelligence 31 1
FMI - Future Market Insights 7 1
TrendForce 121 1
Market Research Future 10 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 916 9
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 643 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1600 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1202 5
РАН - Российская академия наук 1964 5
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 404 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 419 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 242 3
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 3
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 3
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 94 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 380 3
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 60 3
Ultimate Education - MAED Academy - онлайн-школа маркетинга 7 3
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 102 2
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 53 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 222 2
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 329 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 257 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 191 2
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 106 2
РАН ФТИАН имени К.А. Валиева - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 7 2
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 66 2
РАН ИСАН - Институт спектроскопии Российской академии наук 8 2
НИИВК - НИИ Вычислительных комплексов имени М.А. Карцева 5 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 267 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 562 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ Академия Федерального агентства Правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 7 2
UC - University of Cincinnati - Университет Цинциннати 21 2
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 56 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 490 2
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 47 2
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 54 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 277 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 32 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 148 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 583 1
МЭИ - Московский энергетический институт 152 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 50 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 16
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1170 7
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 605 5
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 152 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2085 4
CNews AWARDS - награда 533 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1243 3
Intel Developer Forum - IDF 278 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2542 3
CNews FORUM Кейсы 276 3
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 105 2
CeBIT 612 1
РИФ - Российский Интернет Форум 86 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 653 1
День молодёжи - 27 июня 962 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 71 1
Микроэлектроника - международный форум 17 1
GITEX Technology - международная выставка 39 1
Прямая линия с Президентом РФ 16 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
IVA DAY 2 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 1
Неделя российского ритейла - Retail Week - Russian Retail Awards 9 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379532, в очереди разбора - 738731.
Создано именных указателей - 181495.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: