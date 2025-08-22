S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл

Хозяин «Столото» и Price.ru нацелился купить крупную долю «Аквариуса» ланируют выкупить 79% одного из крупнейших российских производителей производителя ИT-оборудования «Аквариус», пишут «Ведомости», ссылаясь на свои источники. Соотношение в распределении долей н

«ХайТэк» и «Аквариус» подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области искусственного интеллекта Компания «ХайТэк» и группа компаний «Аквариус» объявили о подписании соглашения о долгосрочном сотрудничестве в области разработки

Step Logic стал сервисным партнером «Аквариус» Step Logic получил статус сервисного партнера компании «Аквариус» по телекоммуникационному оборудованию. Статус сервисного партнера подтверждает опыт и компетенции Step Logic в поддержке и настройке сетевых решений «Аквариус», а также позволя

«Россети» и «Аквариус» договорились о сотрудничестве в области импортозамещения радиоэлектронной продукции а по цифровой трансформации ПАО «Россети» Константин Кравченко и председатель совета директоров ГК «Аквариус» Алексей Калинин подписали соглашение о сотрудничестве, направленном на поддержку и

«Аэродиск» представил инженерные образцы hi-end СХД на базе аппаратной платформы Aquarius анных реализована по протоколу NVMEoF. Аппаратная часть системы построена на платформе от компании «Аквариус» с максимальной локализацией компонентов. В системе используются отечественные управ

«Россети» и «Аквариус» договорились о сотрудничестве в области импортозамещения радиоэлектронной продукции Заместитель генерального директора по цифровой трансформации компании «Россети» Константин Кравченко и председатель совета директоров группы компаний «Аквариус» Алексей Калинин подписали соглашение о сотрудничестве, направленном на поддержку и развитие отечественной радиоэлектронной продукции. Участники соглашения достигли договоренностей о в

«Аквариус» и вендор НОТА представят совместный продукт для разработчиков Российский разработчик компьютерной техники и ИТ-решений «Аквариус» и вендор НОТА (входит в ИТ-холдинг «T1») приступили к созданию программно-аппаратны

ИТ-партнерства для технологического суверенитета: «Аквариус» подписал целый ряд стратегических соглашений Компания «Аквариус» подписала сразу три соглашения о сотрудничестве с ключевыми российскими игроками в

«Аквариус» заявил о готовности продолжать инвестировать в сложные технологические стартапы в области вычислительной техники ислительной техники и электроники для различных отраслей экономики — ключевая компетенция компании «Аквариус», которая формировалась в течение 36 лет, они является приоритетом для инвестиций. П

«Аквариус», Orion soft и «Киберпротект» расширили функциональность отечественных ПАКов виртуализации Группа компаний «Аквариус» совместно с разработчиками Orion soft и «Киберпротект» объявили о расширении возмож

«Аквариус», IVA Technologies и «Группа Астра» создадут российский ПАК для цифрового рабочего места ГК «Аквариус», IVA Technologies и «Группа Астра» подписали соглашение о создании линейки программ

«ХайТэк» и «Аквариус» представили доверенный ИИ-комплекс «Лира» для задач ИИ Компании «ХайТэк» и «Аквариус» впервые продемонстрировали программно-аппаратный комплекс «Лира» — отечественную пл

«Аквариус», «Ред Софт» и «Нетрис» запускают ИТ-решение для системы «Безопасный город» Группа компаний «Аквариус», «Ред Софт» и «Нетрис» представили новый программно-аппаратный комплекс (ПАК) для систем интеллектуального видеонаблюдения в рамках федеральной программы «Безопасный город». Он ориент

«Ростелеком» и «Аквариус» расширяют сотрудничество для укрепления технологического суверенитета и цифровой инфраструктуры «Ростелеком» и производственная компания «Аквариус» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере информационных технологий. Стороны до

«Аквариус» и «АйТи Бастион» договорились о реализации программного комплекса «Синоникс» на базе российской аппаратной платформы Группа компаний «Аквариус» и российский разработчик решений в сфере информационной безопасности «АйТи Бастион»

Готовится продажа знаменитой российской ИТ-компании. Цена может достичь 55 миллиардов «Аквариус» продается Как стало известно CNews, готовится сделка по продаже доли одной из крупн

«Аквариус» анонсировала новые модели коммутаторов для работы с ИИ Группа компаний «Аквариус» представила две новые модели коммутаторов. Оборудование рассчитано на высоконагруженные сценарии, включая задачи искусственного интеллекта. Компания показала инженерные образцы коммут

«МойОфис» и «Аквариус» создадут совместный ПАК для корпоративной коммуникации ГК «Аквариус» и «МойОфис» подписали меморандум о сотрудничестве. Компании договорились о совместн

«Аквариус» представил сервер нового поколения на базе процессора Xeon 6 с собственной системой управления и мониторинга Группа компаний «Аквариус» представила инженерные образцы нового сервера AQserv на базе процессоров Xeon 6. Се

Исследование CNews: какие компании контролируют поставки ноутбуков в школы? Российские вендоры продолжают укреплять свои позиции в поставках ноутбуков в школы. ICL, «Рикор» и «Аквариус» сохраняют лидерство в этом сегменте рынка: 37,69% приходится на производителя ICL,

«Аквариус» запустил серверы нового поколения на базе Xeon Scalable Gen4/5 Группа компаний «Аквариус» объявила о запуске новых серверов корпоративного уровня на базе процессоров Xeon Sc

ГК «Аквариус» внедрила «1С:ITILIUM» и в два раза ускорила работу технической поддержки В 2024 г. группа компаний «Аквариус» запустила трансформацию внутренней ИТ-инфраструктуры: за 21 день компания внедрила единую платформу управления ИТ-сервисами «1С:ITILIUM» для поддержки почти 3000 сотрудников в офисах

Основатель НКК и «Аквариуса» и бывший топ-менеджер «Ланита» вложились в мощное производство контроллеров для атомной энергетики бизнеса в ООО «Смарт-холдинг» (юрлицо появилось в результате переименования НКК). НКК образовалась в мае 2003 г. в результате объединения четырех крупнейших игроков отечественного ИТ-рынка — группа «Аквариус», компании «АНД Проджект», Landata и OCS. По данным рейтинга «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2019», НКК имела статус крупнейшей российской ИТ-компании с совокупной выручкой в

«Аквариус» и Positive Technologies подтвердили совместимость своих решений Российский разработчик и производитель компьютерной техники, серверного оборудования и ИТ-решений «Аквариус» и разработчик в сфере результативной кибербезопасности Positive Technologies заверш

Российским компаниям стали доступны серверы и персональные устройства Aquarius с предустановленными программными решениями «Криптософта» ГК «Аквариус» и НТП «Криптософт» подтвердили совместимость сервера и ПК Aquarius с операционной с

ИТ-холдинг «Т1» представил ПАКи DION для корпоративных коммуникаций ИТ-холдинг «Т1» совместно с технологическими партнерами, группой компаний «Аквариус» и «Группой Астра», представил два вида программно-аппаратных комплексов (ПАК) DION — готовых комплектов системного ПО и полного аппаратного обеспечения. Решения включают в себя лиценз

Российский энергетический гигант выкладывает треть миллиарда за отечественные серверы Серверы для «Россетей» Как выяснил CNews, крупнейший отечественный энергохолдинг «Россети» закупает серверы виртуализации от российского производителя «Аквариус». Тендер был опубликован на сайте госзакупок 19 марта 2025 г. Прием заявок на участие в конкурсе закончился 26 марта. Выборы победителя намечены на 2 апреля 2025 г. Начальная сумма зак

В России заработал супермощный завод по сборке серверов. Объем производства вырос в два с половиной раза Всем по серверу Компания «Аквариус» сообщила CNews об открытии нового высокопроизводительного цеха по сборке серверов.

Группа компаний X-Com – интегратор беспроводных решений от компании «Аквариус» из реестра Минпромторга Восемь устройств марки Aquarius получили статус «телекоммуникационное оборудование российского происхождения» (ТОРП). В реестр занесены продукты из семейств AQ-W6PE401, AQ-W6P301, Wi-Fi AQ-W6P201I и Wi-Fi AQ-W6O202E.

«Аквариус» стал первым заказчиком для собственного телеком-оборудования «Аквариус» стал первым заказчиком для собственного телеком-оборудования. Сегодня невозможно пе

«Аквариус» усиливает дистрибьюторскую сеть в Сибири и Северо-Западном регионе Российский разработчик и производитель компьютерной техники и ИТ-решений «Аквариус» заключил соглашение с «Абсолют Трейд», дистрибьютором техники и ИТ-оборудования, им

Точки доступа Wi-Fi «Аквариуса» внесены в реестр Минпромторга России Компания «Аквариус» получила статус «телекоммуникационное оборудование российского происхождения» (ТОРП

ПАК для резервного копирования данных AQ_Serv\RuBackup внесен в реестр Минпромторга России ппаратный комплекс AQ_Serv\RuBackup, созданный на базе софта «Группы Астра» и «железа» от компании «Аквариус», прошел все необходимые процедуры и включен в Единый реестр российской радиоэлектро

«Аквариус» предоставил свои устройства для прямой линии с Президентом России дворе. Прямая линия с Президентом России Владимиром Путиным прошла 19 декабря 2024 г. *** Компания «Аквариус» – российский разработчик и производитель компьютерной техники и ИТ-решений. В 2024

Плата Aqrudiron-QFN64 включена в реестр Минпромторга России и Минпромторга России под наименованием «Плата Aqrudiron-QFN64», набрав совокупно 140 баллов за счет использования российских электронных компонентов. Плата является собственной разработкой компании «Аквариус» и производится на заводе в Твери. «Включение нашего контроллера «Рудирон» в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России позволит использовать его как для собственных

Коммутаторы «Аквариуса» включены в реестр Минпромторга России Компания «Аквариус» получила статус «телекоммуникационное оборудование российского происхождения» (ТОРП

«Аэродиск» увеличил производство российских СХД до 500 в год ое обеспечение компании «Аэродиск» находится в реестре отечественного ПО с 2017 г. Группа компаний «Аквариус» — российский разработчик, производитель и поставщик компьютерной техники и ИТ-решен

«Аэродиск» запустил серийное производство СХД на заводе «Аквариуса» в Твери дитель систем хранения данных (СХД) и виртуализации, запустила производство СХД на заводе компании «Аквариус» в Твери. Возможности тверской площадки позволят создавать до 500 СХД в год, что в 5

«ИТ-дочка» российского энергогиганта потратит 142 миллиона на серверы Yadro и «Аквариус» название компании-подрядчика еще не раскрыли. В техническом задании к тендеру конкретная цель закупки указана не была, но известно, что компания закупает девять серверов отечественного производителя «Аквариус», а именно модель AQserv T50 D224AC, и два сервера компании Yadro модели Vegman S320. Однако, в документе «Россети Цифра» указала, что возможно приобретение эквивалентных по мощности с