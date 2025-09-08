Знаменитого производителя электроники завалили исками на четверть миллиарда из-за неуплат поставщикам

Российский производитель электроники «ПК Аквариус» столкнулся с волной исков. Всего за месяц против компании в суд подали 16 заявлений на сумму свыше 250 млн руб. У «Акваруиса» давно наблюдаются проблемы, отмечают на рынке. К ним могли привести отсутствие плана по развитию и достаточных навыков управления.

Все в суд

Как выяснил CNews, против производителя электроники «ПК Аквариус» чуть более чем за месяц подали иски на сумму 252,2 млн руб. В общей сложности против него подано за это время 16 заявлений, что следует из картотеки Арбитражных судов Москвы.

Среди обратившихся в суд имеются поставщик печатных плат «Гран груп», дистрибутор «Аксофт», контрактный сборщик электроники «АЛТ мастер» и многие другие.

По данным источника CNews, близкого к «Аквариусу», компания перестала платить контрагентам еще в январе 2025 г. из-за большого кассового разрыва.

«Текущие иски накопились в период временных сложностей с исполнением платежных обязательств, которые на сегодня компания успешно преодолела и стремится завершить все юридически обоснованные требования в ближайшее время», — рассказали CNews представители «Аквариуса».

Там добавили, что в компании произошли «важные изменения в структуре управления, которые открывают новые возможности для трансформации, внедрения систем повышения эффективности и расширения базы инструментов для реализации долгосрочной стратегии поддержания устойчивости бизнеса без сбоев, но уже на более высоких темпах развития».

Новые владельцы

Иски к компании посыпались вскоре после того, как у нее появились новые инвесторы.

«Аквариус» «Аквариус» тонет в исках

Как писали «Ведомости» в августе 2025 г., группа компаний «Аквариус» сменила владельцев. S8 Capital и ГК «МТ-интеграция» (ранее ГК «Максима») в совокупности получат 79% в компании. Еще 21% «Аквариуса» остается у одной из «дочек» «Сбера», приводило издание. Представители «МТ-интеграции» опровергают, что их компания является акционером «Аквариуса».

В июне 2025 г. 70% «Ай кью холдинга» и 99,99% ООО «Аквариус технологии» (основные юрлица группы компаний «Аквариус») оказались в залоге у структуры «Сбера», писала газета «Коммерсант». Собеседники издания связывали это с тем, что «Аквариус» мог столкнуться с финансовыми трудностями из-за инвестиционных расходов при высокой ключевой ставке, а также кассовым разрывом, связанным со спецификой госзакупок.

По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка АО «Группа Аквариус» (головного юрлица группы) за 2024 г. составила 1 млрд руб., прибыль – 1 млрд руб. В 2023 г. выручка юрлица составила 1,6 млрд руб., прибыль – 1,5 млрд руб. Выручка ООО «Аквариус технологии» за 2024 г. составила 1,3 млрд руб., прибыль – 972 млн руб. Выручка ООО «Ай кью холдинг» за 2024 г. составила 4 млрд руб., прибыль – 3,9 млрд руб.

Производственные комплексы компании находятся в Шуе (Ивановская обл.) и Твери, их мощность – до 2,5 млн компьютерных устройств в год. Компания разрабатывает и производит серверы, системы хранения данных, компьютеры, ноутбуки, планшеты и другую электронику под собственным брендом.

Что будет с «Аквариусом»

«Для меня это больная тема, хотя уже более пяти лет не по своей воле я не управлял компанией и вышел из числа ее акционеров, — рассказал CNews Александр Калинин, экс-президент и соучредитель «Национальной компьютерной корпорации» (НКК), экс-президент «Аквариус».

По его словам, к главным причинам текущего положения «Аквариуса» привели отсутствие у прежней управляющей команды стратегии развития, а также управленческих навыков, соответствующих размеру бизнеса.

«Очень жаль. Надеюсь что текущие собственники бизнеса решат непростые задачи, стоящие перед ними и хотел бы пожелать им успехов в этом трудном деле. Если им потребуется какая-то помощь с моей стороны, всегда готов буду оказать поддержку», — заключил Александр Калинин.

Собеседник CNews на рынке электроники отметил, что началось охлаждение экономики. «Свободных денег нет, нечем платить по кругу: поставщикам, производителям, заказчикам. Вал заявлений будет расти, чтобы попытаться в суде решить проблему кризиса неплатежей», — отметил он.

Не только «Аквариус» в таком положении. Сейчас с трудностями сталкиваются многие производители электроники и микроэлектроники. Например, в августе 2025 г. «Коммерсант» писал о том, что Совкомбанк намеревался обанкротить Fplus. По словам представителя компании, та погасила 85% долга банку в срок и сейчас обсуждает условия погашения оставшейся части.

При этом в холдинге Fplus в целом оценили состояние рынка как «тяжелое» и зафиксировали снижение спроса «по большинству направлений», также на бизнесе «негативно сказывается высокая процентная ставка».