Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182480
ИКТ 14189
Организации 11020
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3504
Системы 26163
Персоны 78416
География 2940
Статьи 1553
Пресса 1246
ИАА 716
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2714
Мероприятия 869

S8 Capital Aquarius Аквариус Технологии


УПОМИНАНИЯ


08.09.2025 Знаменитого производителя электроники завалили исками на четверть миллиарда из-за неуплат поставщикам 1
05.12.2024 Известный контрактный сборщик открыл офис в Москве для разработки ПК и серверов 1
17.09.2024 «Аквариус» купил контрольную долю в производителе игровых компьютеров 1
02.06.2021 В НКК революция: смещен с должности президент, «массово уходят сотрудники» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

S8 Capital и организации, системы, технологии, персоны:

S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 931 3
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 319 2
T.Hunter 55 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 332 1
Норси-Транс - НТ 118 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1538 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 486 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2252 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус Решения 1 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 394 1
S8 Capital - Aquarius - Nemifist - Немифист 5 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 593 1
Стриго Кэпитал - Strigo Capital 16 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1149 1
Северсталь ПАО - Севергрупп 24 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1042 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2088 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 390 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16523 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1774 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3388 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7805 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31254 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9877 1
CAC - Customer Acquisition Cost - стоимость привлечения клиента - Управление стоимостью привлечения клиентов 29 1
Desktop computer - Системный блок - системник 452 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14333 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4030 1
Электроника - Печатная плата - printed circuit board, PCB - printed wiring board, PWB 139 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21903 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3879 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2388 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5351 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17599 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1927 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1170 1
Avito - Авито Реклама 35 1
Google YouTube - Видеохостинг 2847 1
Avito - Авито услуги 87 1
Калинин Алексей 73 2
Ефремов Никита 4 1
Нагорный Никита 2 1
Овчинников Сергей 49 1
Кумпель Артем 37 1
Мордашов Алексей 57 1
Мелькомов Максим 1 1
Бедеров Игорь 74 1
Комиссаров Дмитрий 233 1
Гольденберг Леонид 62 1
Лачков Евгений 39 1
Фролов Денис 59 1
Степанов Владимир 88 1
Калинин Александр 172 1
Полищук Николай 3 1
Зотеева Дарья 1 1
Столяров Алексей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 152816 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44927 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1536 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7916 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17794 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53828 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 748 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2330 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 129 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 443 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 372 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6512 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7214 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2956 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2228 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14622 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2063 2
Forbes - Форбс 887 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3403 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1243 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382439, в очереди разбора - 734837.
Создано именных указателей - 182480.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: