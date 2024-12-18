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Кумпель Артем



18.12.2024 «Авито» купил рекламные сервисы, чтобы запустить собственную рекламную сеть 1
18.12.2024 «Авито» стал новым собственником системы верификации и управления интернет-рекламой AdRiver и платформы Soloway после покупки 100% долей в группе компаний Internest 1
17.09.2024 «Аквариус» купил контрольную долю в производителе игровых компьютеров 1
13.08.2024 Годовой оборот рынка услуг составил 16,2 трлн руб. – «Авито Услуги» 1
11.07.2024 В России за год в два раза вырос спрос на услуги ИТ-репетиторов — «Авито Услуги» 1
15.04.2024 Россияне больше всего потратили в прошлом году на строительные услуги — «Авито Услуги» 1
18.03.2024 «Аквариус» будет выпускать игровые ПК 1
18.03.2024 ГК «Аквариус» и Nemifist объявляют о старте технологического партнерства 2
16.01.2024 «Авито Работа»: за прошлый год число вакансий выросло на 96% 1
13.06.2023 «Авито Работа» добавила функцию «отклики» в мобильное приложение 1
04.04.2023 Три четверти россиян мечтают о работе в ИТ, но панически боятся порабощения машинами 1
01.12.2022 «Авито работа» приобретает контрольную долю в казахстанском сервисе чат-ботов HR Messenger 1
30.08.2022 Четверть российской молодежи использует чат-боты для общения с работодателем 1
22.08.2022 Дополнительная уверенность в выборе работы: платформа «Авито работа» начала собирать отзывы о работодателях 1
29.07.2022 «Авито работа» сделает публикацию всех вакансий бесплатной 1
26.07.2022 «Авито работа» сделает публикацию всех вакансий бесплатной 1
06.07.2022 «Авито работа» подвела итоги II квартала 2022 года 1
21.04.2022 «Авито работа» добавила сервис частых выплат от «Деньги вперед» 1
01.04.2022 Аналитики «Авито Работы» и GigAnt: Россияне предпочитают искать подработку на онлайн-сервисах, чем в соцсетях 1
15.08.2017 «Севергрупп» инвестировала в «Нетология-групп» 1
16.02.2017 «Севергрупп» выходит на рынок HR-tech с покупкой контрольной доли в «Ремонтнике.ру» 1
14.07.2016 Abbyy FineScanner теперь доступен на Android 1
06.07.2016 Abbyy обновила мобильный сканер визиток для iOS 1
29.03.2016 Словари Collins бесплатно доступны на Abbyy Lingvo Live 1
09.12.2015 Abbyy FineScanner научился сканировать развороты книг с технологией BookScan 1
16.07.2015 Популярный российский словарь для iPhone и Android стал бесплатным 1
16.07.2015 Приложение Abbyy Lingvо для iOS и Android стало бесплатным 1
21.05.2015 Abbyy Business Card Reader для iOS научился мгновенно распознавать визитки 1
04.03.2015 Abbyy выпустила Lingvo Live для Android 1
08.10.2014 Abbyy Business Card Reader доступен в магазине приложений для бизнеса Salesforce AppExchange 1
23.09.2014 Abbyy FineScanner для iOS 8 научился распознавать тексты 1
26.08.2014 Вышла новая версия электронного словаря Abbyy Lingvo x6 1
25.06.2014 За разработку словаря Abbyy Lingvo теперь отвечает основатель стартапа ITmozg 2
01.03.2012 Резюме на сайте ITmozg можно добавлять прямо из профиля в соцсети 1

Публикаций - 34, упоминаний - 36

Кумпель Артем и организации, системы, технологии, персоны:

Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 13
Apple Inc 12101 4
Smart Technologies - Aquarius - Nemifist - Немифист 3 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 3
Salesforce.com 427 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
8213 2
Avito - Internest - Интернест 9 2
Yandex - Яндекс 7340 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 1
Dell EMC 5027 1
Aelita Software 11 1
Dropbox 498 1
Box inc - box.com - box.net 357 1
Quest Software 41 1
Google LLC 11775 1
GigAnt 1 1
Деньги Вперед 7 1
X Corp - Twitter 2845 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 229 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 1
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 435 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 17
Северсталь ПАО - Севергрупп 21 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Flashpoint VC - Flashpoint Venture Capital - Buran Venture Capital 41 1
LinkedIn 635 1
ВкусВилл - Избёнка 156 1
Прагматика 6 1
Venture Capital 40 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Tesla Motors 396 1
InVenture Partners 15 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 245 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 94 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1055 7
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 5
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 4
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 265 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3416 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 3
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4742 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 3
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1184 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5254 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 2
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 965 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 2
Оцифровка - Digitization 4540 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1941 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 2
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 929 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 13
Avito - Авито работа - Авито подработка 188 12
Apple iOS 7809 8
Avito - Авито услуги 51 7
Google Android 13994 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 4
Apple iPad 3860 3
Google Play - Google Store - Android Market 3291 3
Apple - App Store 2890 3
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 33 3
Abbyy FineScanner 13 3
Apple iPhone 6 4862 2
Microsoft Office Excel 1197 2
Salesforce CRM Cloud 37 2
Microsoft Office Word 776 2
Avito - HR Messenger 6 2
Avito - Авито доставка - Авито логистика 77 2
Avito - Internest - ADRiver 25 2
Avito - Internest - Soloway 4 2
Microsoft Office 3734 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 758 1
Apple iPhone 5 772 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 487 1
Apple iPod Touch 745 1
Apple 3D Touch 60 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 1
Microsoft Windows 7 1979 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1095 1
Microsoft Windows XP 2399 1
Apple iPod 1537 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1770 1
Bending Spoons - Evernote 196 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 165 1
Microsoft Windows Server 2003 569 1
Apple iCloud Drive 27 1
Salesforce AppExchange 14 1
Abbyy Mobile Capture - Abbyy Mobile Data Capture Solutions - Abbyy Mobile Web Capture - Abbyy Mobile OCR Engine - Abbyy Mobile Imaging SDK 29 1
WhatsApp Messenger 1082 1
Microsoft Windows Server 2008 478 1
Полищук Николай 3 3
Абдулганиев Руслан 2 2
Калинин Алексей 65 2
Блинцова Екатерина 2 2
Мордашов Алексей 55 1
Митюков Андрей 7 1
Сапкин Алексей 1 1
Солнцева Екатерина 58 1
Спиридонов Максим 11 1
Рылов Александр 13 1
Азатян Сергей 9 1
Гужиков Павел 3 1
Решанов Денис 1 1
Абашкина Елена 2 1
Солонтай Михаил 1 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
Балакирев Дмитрий 1 1
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 55 1
Мишарин Василий 1 1
Вальковский Михаил 1 1
Золотов Денис 3 1
Столяров Алексей 2 1
Зотеева Дарья 1 1
Бурмистров Михаил 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 3
Япония 13282 2
Южная Корея - Республика 6646 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1111 2
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 355 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1537 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 609 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 911 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 487 2
Казахстан - Республика 5526 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1005 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 447 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 697 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 461 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 112 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Европа 21767 1
США - Калифорния 4625 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1473 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1648 1
Испания - Королевство 3706 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 528 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 11
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 8
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 4
Английский язык 6634 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 3
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 223 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 2
Лингвистика - Linguistics - языкознание, языковедение 120 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 1
Паспорт - Паспортные данные 2508 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1629 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 676 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 252 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
Ведомости 996 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
Oxford University Press 16 1
Forbes - Форбс 817 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 131 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 31 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 39 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 83 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
День молодёжи - 27 июня 896 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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