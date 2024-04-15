Россияне больше всего потратили в прошлом году на строительные услуги — «Авито Услуги»

Россияне предпочитают обращаться за услугами к частным специалистам, следует из исследования платформы «Авито Услуги» и агентства ORO. Основной объем заказов на этом рынке приходится на исполнителей-одиночек (48%) и микробизнес (27%). Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Аналитики «Авито Услуг» и агентства ORO выяснили, какие работы россияне чаще всего делегируют частным мастерам и микробизнесу, по каким критериям выбирают специалистов, а также назвали топ-категории услуг по объемам заказов и тратам россиян в 2023 г.

В 2023 г. самой популярной стала категория красоты и здоровья — бьюти услуги заказывали 44% россиян. На втором месте — бытовые услуги — ими интересовались 31% опрошенных. Замыкает тройку лидеров по числу заказчиков — услуги, связанные с ремонтом, ими воспользовались 29% россиян.

Если посмотреть, каких исполнителей россияне чаще всего искали в интернете — на сайтах, в приложениях, тематических группах и социальных сетях, то самыми востребованными остаются бьюти-мастера. Таких специалистов искали онлайн 19% россиян. 16% респондентов заказывали в сети услуги грузоперевозки и курьерской доставки, 15% — некоторые услуги по ремонту, и еще 10% — репетиторов.

Самая большая доля в объеме онлайн-заказов приходится на услуги бьюти-специалистов — она составляет 18,3%. Примерно такую же долю занимают грузоперевозки и курьерская доставка — 18,1%. Доля услуг репетиторов — 10,2%.

В топ-категорий по объему выручки исполнителей на онлайн-рынке услуг вошли строительные работы, а также производство и обработка — на них приходится 26% и 11% соответственно. На третьем месте — перевозки и курьерские поручения — 9,6%.

Артем Кумпель, старший управляющий директор «Авито Услуги»: «Цифровизация бизнеса — один из глобальных трендов в мировой экономике. В цифру постепенно переходят целые отрасли, в том числе рынок услуг. Цифровые платформы обеспечивают специалистам доступ к многомиллионной аудитории клиентов и эффективные инструменты продвижения своих услуг, а заказчикам упрощают поиск и выбор мастеров. В связи с этим с каждым годом все больше пользователей ищут специалистов через онлайн-каналы. Растет и число исполнителей, в том числе частных, которые предлагают свои услуги на онлайн-площадках. Мы ожидаем, что в ближайшее время в отдельных категориях услуг произойдет уберизация — то есть, они полностью перейдут на цифровые платформы. Первыми уйдут в онлайн услуги в категориях “красота и здоровье”, “перевозки и курьерские поручения”, “ремонт помещений и ремонт техники” — большинство пользователей уже сегодня предпочитает выбирать исполнителей на такие задачи в интернете».

Интерес россиян к услугам мастеров, которые работают на себя, растет. Чаще всего у этой категории исполнителей в 2023 г. заказывали мелкий ремонт, а также фото- и видеосъемку — их делегировали исполнителям-одиночкам 69% и 67% респондентов, соответственно.

Также у мастеров, предпочитающих работать самостоятельно, часто заказывают бытовые и бьюти-услуги — за ними к таким специалистам обращаются 65% и 58% опрошенных соответственно.

Микробизнесу заказчики чаще всего доверяют задачи по маркетингу и дизайну (43%), уходу за животными (40%), а также клининг (37%).

Для большинства россиян (54%) при выборе исполнителя ключевую роль играет цена, следует из исследования «Авито Услуг» и агентства ORO. Четверть респондентов (28%) указали, что для них важна скорость оказания услуги, 26% опрошенных обращают внимание на рейтинг исполнителя на платформе, 25% — на подробное описание услуги, еще 20% заказчиков в первую очередь изучают примеры работ и портфолио специалистов.

Екатерина Блинцова, менеджер проектов отдела изучения клиентского опыта и покупательского поведения ORO: «Цена является очень важным, но не единственным и не определяющим фактором выбора исполнителя. При поиске заказчики принимают в расчет в среднем 3 параметра. Например, при поиске специалиста в бьюти-сфере учитывают стоимость, расположение и портфолио. Чем "сложнее" категория (технически сложная работа, кастомизированный проект, высокая стоимость), тем тщательнее поиск. И это относится ко всему клиентскому пути –– сбор рекомендаций, количество потенциальных исполнителей, параметры сравнения, время, затрачиваемое на поиск и выбор».

Факторы, которые играют важную роль при выборе исполнителя, отличаются в зависимости от типа услуг. Так, если речь идет о заказе эвакуатора, курьерской доставке и грузоперевозках, для россиян на первый план выходит цена и скорость оказания услуги.

Мастеров по ремонту и установке бытовой техники, а также клинеров, как правило, выбирают по цене и рейтингу на сайте.

При выборе организаторов праздников, бьюти-специалистов, фотографов и операторов, маркетологов, дизайнеров и мастеров по ремонту заказчики предпочитают ориентироваться не только на цену, но и на портфолио и примеры работ исполнителей.

Выбирая организаторов праздников, клинеров, специалистов, оказывающих деловые услуги и репетиторов заказчики смотрят на цену и на подробное описание услуг на сайте.

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«Авито Услуги» — площадка для получения заказов на услуги через интернет. На платформе представлено более 2,9 млн объявлений в самых разных категориях услуг — от строительных бригад и транспортных компаний до бьюти-мастеров, бухгалтеров и специалистов по ремонту техники.

«Авито» — онлайн-платформа для коммерции. Сегодня с помощью «Авит»о можно разместить объявления в категориях: «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». «Авито» объединяет продавцов и покупателей, как со стороны частных лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса, а также корпораций. Для удобного и безопасного заключения сделок в сервис интегрирована «Авито Доставка», которая позволяет пользователям осуществлять сделки практически по всей России — от Калининграда до Владивостока. Количество активных объявлений на «Авито» сегодня — более 125 млн, годовая аудитория — более 80 млн клиентов. Каждую секунду на «Авито» совершается более восьми сделок, ежедневно пользователи добавляют более 900 тыс. новых объявлений.

ORO – агентство маркетинговых исследований. С 1989 г. компания помогает своим клиентам понимать покупателей, находить уникальные инсайты и ценные данные для принятия бизнес-решений. Ключевые направления – исследование брендов, рекламы, продуктов, CX. Клиенты – национальные и международные компании, бренды-лидеры в своих отраслях.