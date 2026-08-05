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Индексная книга (каталог) CNews*
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Транспорт Эвакуатор Эвакуация автомобиля

СОБЫТИЯ


05.08.2026 Российский хирургический комплекс с УЗИ и радиоволновым ножом готовят для военно-полевой медицины 1
14.05.2025 «Рольф» предоставит выездной сервис пользователям «Яндекс Go» 2
30.01.2025 МТС расширила доступ к LTE на региональных дорогах Югры 1
28.12.2024 Владельцы Tesla Cybertruck: После обновления ПО машина стала неуправляемой 1
27.11.2024 В трех российских городах водители смогут вызвать эвакуатор и получить помощь на дороге с помощью «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
21.11.2024 Цифровые приоритеты: почему ИТ-направление получило новый виток развития в России 1
11.11.2024 МТС улучшила LTE на трассе Смоленск-Рославль 1
07.11.2024 Т-Банк запустил «Сферу Авто» — ИИ-вселенную продуктов и услуг для автомобилистов 2
15.10.2024 Компания «Три Точки» представила систему TES.Store, которая превращает обычный автомобиль в «цифровой» 1
07.08.2024 В приложение «Яндекс Go» добавили сервис для автовладельцев «Мое авто» 1
15.04.2024 Россияне больше всего потратили в прошлом году на строительные услуги — «Авито Услуги» 1
14.03.2024 Более двух миллионов москвичей добавили в свои личные кабинеты сведения о транспортных средствах 2
17.01.2024 Зарядные станции Tesla в США из-за морозов превратились в «кладбища автомобилей» 1
01.08.2023 «Тинькофф авто» и бренд российских электромобилей «Атом» подписали меморандум о стратегическом партнерстве 1
13.06.2023 10 главных мифов об электромобилях 1
22.02.2023 На платформе «Аврора» появилось бесплатное навигационное приложение «СитиГИД М» 1
25.11.2022 TrafficData установила в Тюмени систему мониторинга транспорта и детекции аварий 1
05.09.2022 Российские электромобили Evolute впервые показали вживую. Видео 1
10.08.2021 Tele2 запустил сервис круглосуточной поддержки автолюбителей 3
22.07.2021 Tele2 предлагает умное устройство для оплаты парковок 1
19.01.2021 У «Сбера» появилось автокаско 1
03.08.2020 7 полезных приложений для автомобилистов: выбор ZOOM 2
29.07.2019 Илья Аксельрод -

Система «ЭРА-ГЛОНАСС» — уникальный симбиоз телекома, ИТ, навигационных технологий и технологий защиты информации

 2
30.07.2018 inDriver вышел на рынок грузовых перевозок и спецтехники 1
03.07.2017 «Яндекс.Навигатор» научился вызывать техпомощь по всей России 2
13.12.2016 В Санкт-Петербурге заработал сервис-антиэвакуатор CrocoDie 3
09.11.2015 «Авторамблер» и «Все эвакуаторы России» помогут при авариях 2
02.10.2015 НП «ГЛОНАСС» и «Все эвакуаторы России» подписали соглашение о сотрудничестве 4
22.07.2015 Собираемся в отпуск: полезные гаджеты для путешествий на машине 1
02.02.2015 Как «СОГАЗ» сократил количество потерянных звонков в несколько раз 1
25.11.2014 Услугой «Персональный помощник» воспользовалось 100 тыс. абонентов Кавказского филиала «МегаФона» 1
24.11.2014 Парковочные инспекторы в Москве начали оформлять протоколы в электронном виде 1
20.06.2014 Эвакуатор можно будет вызвать через систему «ЭРА-ГЛОНАСС» 5
19.11.2013 2ГИС представил новую версию сервиса 1
14.11.2013 Shturmann 1.9 для iOS и Android получил улучшенную маршрутизацию 1
02.10.2013 Фонд развития интернет-инициатив отобрал 50 стартапов со всей России в свой первый акселератор в Москве 1
03.09.2013 Навигация Shturmann вышла для iPhone 1
15.05.2013 Shturmann объявил о старте продаж двухсистемного навигатора Link 500GL 1
18.04.2013 Абонентам МТС стала доступна специальная Android-версия навигации Shturmann 2
13.02.2013 Пользователям Android-навигации Shturmann стала доступна услуга вызова эвакуатора 5

Публикаций - 47, упоминаний - 72

Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9208 6
МегаФон 10728 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15749 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3340 2
ГЛОНАСС АО 278 2
Автодория 44 2
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 149 2
Samsung Electronics 11062 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9506 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 222 1
Genesys 216 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 170 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 1
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 1
Vocord - Вокорд 185 1
ИнДрайв - InDrive - inDriver 17 1
Онлайн патент - Online Patent 24 1
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 74 1
Ростех - Росэлектроника - Системы управления АО 15 1
Google LLC 12684 1
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 1
МегаФон Центральный филиал 92 1
СМАРТС Ярославль-GSM 40 1
М2М телематика - НИС М2М 236 1
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 157 1
Rentsoft - Рентсофт 39 1
Телематические системы 60 1
Бубука - Bubuka 1 1
TrafficData - ТраффикДэйта 4 1
MStar Semiconductor - 晨星半導體股份有限公司 - Chénxīng Bàndǎotǐ Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī 36 1
Tesla Motors 461 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1518 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8843 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2947 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Hyundai Motor Company 436 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2426 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1653 1
Renault Groupe 166 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 104 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 140 1
Авторамблер 6 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
Сбер - Сбербанк Управление благосостоянием - SberGraduate 45 1
LG Chem 27 1
Моторинвест 14 1
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Дунфэн 14 1
Rivian 3 1
Seres Group - Chongqing Sokon Industry Group 19 1
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ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2855 2
ФРИИ Акселератор 59 2
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - МАДИ - Московская административная дорожная инспекция 8 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5653 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3068 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3893 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 126 1
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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3196 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
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ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 31 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5966 1
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Оборонсервис - Авиаремонт, Спецремонт, Ремвооружение, Оборонстрой, Агропром, Оборонэнерго, Военторг, Красная звезда, Славянка 16 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
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Apple iPhone - серия смартфонов 7619 2
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