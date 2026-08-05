Индексная книга (каталог) CNews*
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Транспорт Эвакуатор Эвакуация автомобиля
СОБЫТИЯ
Публикаций - 47, упоминаний - 72
Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:
|Ерохин Глеб 3 3
|Мусиенко Денис 4 2
|Mizelle Chalis - Мизель Шалис 1 1
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 1
|Комиссаров Дмитрий 247 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
|Аксельрод Илья 18 1
|Варламов Кирилл 42 1
|Васильев Евгений 132 1
|Сердюков Анатолий 84 1
|Гурко Александр 139 1
|Сысоев Дмитрий 9 1
|Белянко Евгений 21 1
|Торгашин Евгений 31 1
|Алымова Наталья 6 1
|Яловенко Илларион 15 1
|Чудаев Георгий 2 1
|Кумпель Артем 43 1
|Алексеев Алексей 14 1
|Земеров Николай 3 1
|Юсипова Наталья 6 1
|Шубин Павел 7 1
|Амелин Сергей 1 1
|Россинская Марина 4 1
|Дикевич Валерий 1 1
|Якимов Владимир 2 1
|Загоскина Ксения 1 1
|Козин Алексей 58 1
|Чебыкин Иван 2 1
|Поваразднюк Игорь 7 1
|Beard Tyler - Берд Тайлер 1 1
|Блинцова Екатерина 2 1
|Неволько Евгений 1 1
|Климовский Артем 5 1
|Трушкова Юлия 1 1
|Жуков Антон 6 1
|The Register - The Register Hardware 1782 1
|Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
|Известия ИД 769 1
|РМГ - Русское радио 15 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 850 1
|Автостат 55 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462640, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 199002.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462640, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 199002.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.