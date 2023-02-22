На платформе «Аврора» появилось бесплатное навигационное приложение «СитиГИД М»

Компания «МИТ» разработала решение для ОС «Аврора», которое совмещает преимущества оффлайн навигатора с удобством использования онлайн приложения.

«СитиГИД М» – гибридный бесплатный навигатор с пробками. Навигатор использует векторные бесплатные карты СитиГИД/OSM компактного размера, поэтому приложение работает в условиях плохой связи, а все скаченные карты автоматически кэшируются на устройстве. Об этом CNews сообщили представители компании «Открытая мобильная платформа».

Приложение позволяет оптимально прокладывать маршрут, при этом отслеживать и учитывать пробки на картах Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, а также пробки на картах OSM для других стран.

«СитиГИД М» на платформе «Аврора» это: предупреждение о радарах (обычные, радары «Стрелка», камеры «Автодориа» и др.); предупреждение о событиях (аварии, ремонты дороги, эвакуатор и др.); автоматический учёт изменений дорожной обстановки (закрытие дорог, смена направления движения, запреты поворотов и др.)

Приложение доступно для корпоративных заказчиков.

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Компания ООО «МИТ» (Мобильные информационные технологии) была организована в 2003 г. Основным направлением деятельности является разработка и распространение программного обеспечения для наземной и морской навигации. Основные торговые марки City Guide/«Сити ГИД». Одной из последних инновационных разработок является навигационное приложение для морских и речных лоцманов – Vega Pilot. Компания предлагает различные электронно-картографические сервисы, такие как – мониторинг транспортных средств, оперативная корректура дорожной обстановки, обновление электронных карт, информация о пробках, создание и поддержка собственных электронных карт.

Компания «Открытая мобильная платформа» занимается разработкой и продвижением первой российской мобильной операционной системы «Аврора» и платформы управления мобильными устройствами «Аврора центр». ОС «Аврора» и платформа «Аврора центр» формируют доверенную и безопасную мобильную среду для корпоративных и государственных заказчиков, гарантируя защищенный доступ сотрудников к информационным системам.