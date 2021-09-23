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Автодория


23.09.2021 Отменен штраф за превышение «средней скорости», придуманный бывшей женой экс-министра связи России 5
03.09.2021 Лучшие приложения для автомагнитол на Android: выбор ZOOM 1
15.07.2021 Минцифры раздаст ИТ-компаниям гранты на 3,8 миллиарда 1
12.02.2021 Лучшие видеорегистраторы с радар-детектором: хиты продаж 1
27.01.2021 «Ростелеком» стал партнером «Ростеха» и ГЛОНАСС во всероссийской схватке за рынок дорожных камер 2
22.09.2020 Минцифры раздаст 7 миллиардов российским ИТ-разработчикам 1
03.08.2020 7 полезных приложений для автомобилистов: выбор ZOOM 1
08.07.2020 Жена экс-министра связи Никифорова объявила о разводе с мужем. Какие активы остались за ней 3
30.06.2020 Фонд Минкомсвязи выбрал 12 ИТ-проектов, чтобы раздать им 720 миллионов 2
14.05.2020 «Ростелеком» предоставил «Автодории» услугу «Виртуальный ЦОД» 3
13.09.2019 «Ростех» получил треть ИТ-компании экс-министра связи Никифорова 2
29.07.2019 Компьютерное зрение: рынку предрекают бурный рост 1
20.06.2019 На нарушениях ПДД заработают миллиарды «Ростех», ГЛОНАСС и бывшая компания жены Никифорова 1
01.04.2019 Читатели CNews выбрали самую успешную женщину-руководителя на российском ИТ-рынке 1
07.03.2019 Женщины года в отрасли ИТ 2019. Голосование 1
16.01.2019 Жена экс-министра связи избавилась от разработчика системы слежки за водителями 8
01.11.2017 Резидент «Сколково» установит на дорогах Татарстана инновационные камеры 2
17.10.2017 «Автодория»: более половины опасных участков дорог не оснащены системами фотофиксации 4
07.02.2017 Интеллектуальная транспортная система «Автодория» получит функционал для контроля нарушений ПДД 4
28.09.2016 «Автодория» представила новые решения для автофиксации нарушений ПДД на дорогах вне населённых пунктов 3
26.07.2016 Топовые видеорегистраторы Mio получили новые возможности 2
20.07.2016 Жена министра связи заработала на Inoventica 100% прибыли 1
26.08.2015 «Автодория» внедряет новый метод зонального контроля скорости 1
17.04.2015 Основатель «Энвижн» вложился в стартап жены министра связи Никифорова 3
26.02.2015 Neoline выпускает обновленные прошивки для гибридов X-COP 9500 и X-COP 9500s 1
27.01.2015 Neoline представил автомобильное гибридное устройство X-COP 9500s 1
16.12.2014 Mio выходит на рынок радар-детекторов 2
20.11.2014 В России стартовали продажи радар-детекторов Whistler серии ST+ 1
05.07.2013 «Автодория» запускает пилотный проект контроля средней скорости в Ингушетии 1
29.05.2013 «Автодория» запустила в Казахстане систему фиксации нарушений скоростного режима 1
29.03.2013 Антон Грачев возглавил татарстанский «ИТ-парк» 1
25.02.2013 Шувалов поручил «узаконить» стартап из Татарстана 2
14.12.2012 Фонд Светланы Никифоровой инвестировал в разработчика компьютерного зрения 1
03.07.2012 Оборудование компании «Автодория» для измерения средней скорости движения автомобиля сертифицировано в Росстандарте 3
27.06.2012 Startobaza купила долю в компании Digital Loyalty System 1
10.06.2012 Медведеву показали казанский «ИТ-Парк» и проект «Иннополиса» 1
28.05.2012 Who is Mr Никифоров? Карьера и соратники нового главы Минкомсвязи 1

Публикаций - 37, упоминаний - 71

Автодория упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Startobaza - Стартобаза 33 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 4
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 3
Neoline - Неолайн 10 2
NetApp 486 2
Синтерра - Synterra 573 2
Nokia Networks 54 2
АФК Система ПАО 999 2
NEC 435 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 2
Microsoft Corporation 11226 2
Yandex - Яндекс 4106 1
Telegram Group 702 1
Startpack - СтартПак 21 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 7 1
ФИТ ГК 6 1
Дигинавис - Diginavis 4 1
Ситилабс 25 1
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 6 1
ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 1
Google LLC 7198 1
НАГ - NAG 8 1
Прогноз 197 1
ЦОД БТС - Центр организации движения беспилотных транспортных средств 1 1
Горпарковки 6 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
Ситроникс - Sitronics 571 1
Скай Линк - Skylink 509 1
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 57 1
Lenovo Group 1643 1
IBM 3575 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 40 1
МаксимаТелеком 102 1
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 58 1
Микрон - Micron 365 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 34 1
NVision Group - Энвижн Груп 547 1
ESW Capital 5 2
Mitsui & Co - Мицуи энд ко 8 2
Сотка Высоток 4 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
Миландр ПКК 26 1
Развитие Иннополиса 3 1
Иннополис Архитект 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 10
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 4
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 514 2
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Совет по развитию цифровой экономики 11 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Президент Российской Федерации 1443 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 1
ЛДПР 69 1
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3080 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 2
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3755 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 1
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 627 1
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов 52 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems 35 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1212 1
Цифровое месторождение - Объединение технологий бурения, разведки, цифрового управления процессами и производствами добычи нефти и газа в сочетании с коммуникационными технологиями 5 1
CMMN - Case Management Model and Notation - Uрафическая нотация для определения методов работы, основанных на обработке “кейсов” 3 1
IPA - Intelligent automatic parking system - IPAS - Intelligent Parking Assist System - APGS - Advanced Parking Guidance System - Система автоматической парковки - Интеллектуальная система помощи при парковке - Парковочный автопилот 1 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3007 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 487 1
PnP - Plug&Play 94 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 181 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 785 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 353 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
Neoline X-COP - серия радар-детекторов 9 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 683 2
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
IBM System X 64 1
IBM PureSystems - expert integrated systems 13 1
АвтоВАЗ Lada X-Ray 5 1
NtechLab FaceN 3 1
Telegram - Мессенджер 80 1
Яндекс.Директ 91 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Стрелка - Транспортная карта 113 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1360 1
Никифоров Николай 1126 10
Никифорова Светлана 33 7
Лопатин Артем 7 6
Носков Константин 202 3
Путин Владимир 1831 3
Николаев Александр 15 2
Акимов Максим 167 2
Бочарникова Татьяна 78 2
Тихонова Кристина 44 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Шувалов Игорь 64 2
Стародубов Виталий 9 1
Глотов Алексей 24 1
Сушкевич Антон 56 1
Бейгул Антон 1 1
Тараба Дмитрий 23 1
Федосеев Ярослав 4 1
Чернякова Елена 26 1
Лебедев Игорь 4 1
Павлов Александр 20 1
Казакова Александра 3 1
Колотушкин Алексей 1 1
Лебедев Алексей 18 1
Обухов Александр 17 1
Солнцева Екатерина 29 1
Скоробогатова Ольга 33 1
Dzeba Iris - Джеба Ирис 11 1
Дергунова Ольга 60 1
Бойко Елена 151 1
Рейман Леонид 425 1
Хасьянова Гульнара 85 1
Новиков Евгений 39 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 29
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 10
Россия - ПФО - Казань 1526 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 4
Россия - Иннополис 292 3
Казахстан - Республика 2661 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
Украина 3417 2
Беларусь - Белоруссия 2104 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 2
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
Россия - Набережные Челны 204 1
Казахстан - Восточно-Казахстанская область 10 1
Сербия - Республика 129 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 346 1
Россия - ПФО - Самара 1309 1
Европа 3798 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Россия - Республика Ингушетия 189 1
Россия - Свердловская область 811 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 1
Россия - Новгородская область 290 1
Россия - Владимирская область 370 1
Россия - Краснодарский край 921 1
Россия - Нижегородская область 747 1
Россия - Самарская область 568 1
Китай - Тайвань 599 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 589 1
Восточная Европа 1698 1
Азия - Азиатский регион 1532 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Ведомости 259 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
CNews Analytics 1992 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 386 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 7 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770868, в очереди разбора - 674550.
Создано именных указателей - 46354.
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