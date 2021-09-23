Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Автодория
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 37, упоминаний - 71
Автодория упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ESW Capital 5 2
|Mitsui & Co - Мицуи энд ко 8 2
|Сотка Высоток 4 2
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
|Миландр ПКК 26 1
|Развитие Иннополиса 3 1
|Иннополис Архитект 2 1
|Никифоров Николай 1126 10
|Никифорова Светлана 33 7
|Лопатин Артем 7 6
|Носков Константин 202 3
|Путин Владимир 1831 3
|Николаев Александр 15 2
|Акимов Максим 167 2
|Бочарникова Татьяна 78 2
|Тихонова Кристина 44 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Шувалов Игорь 64 2
|Стародубов Виталий 9 1
|Глотов Алексей 24 1
|Сушкевич Антон 56 1
|Бейгул Антон 1 1
|Тараба Дмитрий 23 1
|Федосеев Ярослав 4 1
|Чернякова Елена 26 1
|Лебедев Игорь 4 1
|Павлов Александр 20 1
|Казакова Александра 3 1
|Колотушкин Алексей 1 1
|Лебедев Алексей 18 1
|Обухов Александр 17 1
|Солнцева Екатерина 29 1
|Скоробогатова Ольга 33 1
|Dzeba Iris - Джеба Ирис 11 1
|Дергунова Ольга 60 1
|Бойко Елена 151 1
|Рейман Леонид 425 1
|Хасьянова Гульнара 85 1
|Новиков Евгений 39 1
|Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770868, в очереди разбора - 674550.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770868, в очереди разбора - 674550.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru