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DLS Digital Loyalty System ДЛС
Компания DLS (Digital Loyalty System) предоставляет своим клиентам экосистему, как для торговой точки, так и покупателя. Система позволяет обеспечить мониторинг, BI, CRM, выставление счетов, предложения. Для покупателя получение акционных, индивидуальных предложений по QR-коду и банковской карте, получение электронного чека и сохранение историй покупок.
|09.04.2025
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|20.07.2016
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|27.06.2012
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