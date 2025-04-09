Компания DLS (Digital Loyalty System) предоставляет своим клиентам экосистему, как для торговой точки, так и покупателя. Система позволяет обеспечить мониторинг, BI, CRM, выставление счетов, предложения. Для покупателя получение акционных, индивидуальных предложений по QR-коду и банковской карте, получение электронного чека и сохранение историй покупок.