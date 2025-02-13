Кунях Виктор
|13.02.2025
|«Лантер» прошел сертификацию в «Лектон» 1
|10.02.2022
|«Лантер» обеспечила возможность оплаты экскурсий и сувениров в ретропоезде «Рускеальский экспресс» 1
Кунях Виктор и организации, системы, технологии, персоны:
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2898 1
|Россия - СЗФО - Карелия Республика - Рускеала Горный парк 8 1
|Россия - СЗФО - Карелия Республика - Сортавала 29 1
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