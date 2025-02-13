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«Лантер» прошел сертификацию в «Лектон»

Компания «Лантер», разработчик мультивендорного ПО для эквайринговых решений (входит в группу «Ланит»), провела сертификацию программно-аппаратного комплекса LAN-4Tap в компании «Лектон». Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Сертифицированное ПО может применяться для работы с Lekton Sigma AI, Lekton Classic PR и Lekton Classic Cards Management System.

Виктор Кунях, коммерческий директор «Лантер»: «Периодическое проведение сертификационных процедур с «Лектон» позволяет нашей компании поддерживать свои программные продукты в актуальном для платежного рынка состоянии и гарантировать их качество для клиентов. Успешная сертификация подтверждает статус «Лантер» как одного из ведущих поставщиков мультивендорного программного обеспечения для POS-терминалов».

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