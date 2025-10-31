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Ланит Лантер LAN-4Tap Lan4Tap Платежный модуль

СОБЫТИЯ

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31.10.2025 Программное обеспечение «Лантер» готово для операций с цифровым рублем 1
09.04.2025 «Лантер» поддерживает систему лояльности DLS 1
03.04.2025 LanKEY вошел в реестр российского программного обеспечения 1
13.02.2025 «Лантер» прошел сертификацию в «Лектон» 1
30.05.2018 Платежный модуль «Лантер» LAN-4Tap прошел сертификацию PCI PA-DSS v3.2 6
17.04.2017 Программные решения для банкоматов «ЛАН АТМсервис» внесены реестр отечественного ПО 1
12.01.2017 Платежный модуль «Лантер» для устройств самообслуживания включен в Единый реестр отечественного ПО 1
23.01.2013 Платежный модуль Lan4Tap сертифицирован по стандарту PCI PA-DSS 1

Публикаций - 10, упоминаний - 15

Ланит и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2377 8
Ланит - Лантер 37 4
Ланит - ЛАН АТМсервис 37 1
Deiteriy - Дейтерий 75 1
DLS - Digital Loyalty System - ДЛС 3 1
Лектон - Lekton 7 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1398 1
Softline - Софтлайн 3645 1
Ланит - Лантер - LanKEY - ЛанКей ИТ - ЛанКей Информационные системы 25 1
Крок - Croc 1953 1
Казанский метрополитен 15 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13577 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1154 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 81 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2505 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63865 3
PA-DSS - Payment Application Data Security Standard - Стандарт безопасности данных платежных приложений 28 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21424 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60747 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2184 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1643 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1444 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5056 1
MarTech - LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента - CVM-маркетинг - Customer Value Management 130 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35586 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2296 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1245 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2463 1
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 402 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4732 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5907 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1253 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17883 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 979 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27953 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13795 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4450 1
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 40 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3528 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 246 1
Ланит - ЛАН АТМсервис - M3 Operation - M3 Defender - M3 ATM Monitoring System 9 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 153 1
Microsoft Windows 10 1929 1
Кунях Виктор 5 4
Агафонов Андрей 19 2
Россия - РФ - Российская федерация 164045 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47190 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54357 1
Россия - СФО - Новосибирск 4830 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11321 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52853 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56964 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26936 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 744 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21311 1
ТСП - Торгово-сервисные предприятия 52 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3926 1
Аудит - аудиторский услуги 3362 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 97 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450550, в очереди разбора - 728421.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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