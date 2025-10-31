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Ланит Лантер LAN-4Tap Lan4Tap Платежный модуль
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Ланит и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13577 1
|ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1154 1
|PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 81 1
|Кунях Виктор 5 4
|Агафонов Андрей 19 2
|Россия - РФ - Российская федерация 164045 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47190 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54357 1
|Россия - СФО - Новосибирск 4830 1
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