Лектон - Lekton

«Лектон» — российский разработчик решений для автоматизации платежных сервисов. Платформа компании обеспечивает ключевые операции с платежными картами и электронными транзакциями и используется крупнейшими участниками банковского сектора.

Платформа «Сигма» — конструктор для построения карточного процессинга, POS/ATM эквайринга, мобильной коммерции, программ лояльности и других платежных решений. Встраивается в платежную экосистему благодаря микросервисной event-driven-архитектуре.