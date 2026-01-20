Получите все материалы CNews по ключевому слову
Лектон Lekton
«Лектон» — российский разработчик решений для автоматизации платежных сервисов. Платформа компании обеспечивает ключевые операции с платежными картами и электронными транзакциями и используется крупнейшими участниками банковского сектора.
Платформа «Сигма» — конструктор для построения карточного процессинга, POS/ATM эквайринга, мобильной коммерции, программ лояльности и других платежных решений. Встраивается в платежную экосистему благодаря микросервисной event-driven-архитектуре.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Лектон и организации, системы, технологии, персоны:
|Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 183 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5288 1
|Ярош Евгений 2 1
|Кунях Виктор 5 1
|Лемешева Татьяна 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413641, в очереди разбора - 729785.
Создано именных указателей - 189073.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.