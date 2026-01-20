Разделы

Лектон Lekton

Лектон - Lekton

«Лектон» — российский разработчик решений для автоматизации платежных сервисов. Платформа компании обеспечивает ключевые операции с платежными картами и электронными транзакциями и используется крупнейшими участниками банковского сектора.

Платформа «Сигма» — конструктор для построения карточного процессинга, POS/ATM эквайринга, мобильной коммерции, программ лояльности и других платежных решений. Встраивается в платежную экосистему благодаря микросервисной event-driven-архитектуре.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


20.01.2026 «Инфосистемы Джет» — официальный партнер компании «Лектон» по внедрению процессинговых систем 2
15.12.2025 Оператор отраслевого полигона ИЦК «Финансы» Скала^ подтвердил устойчивую работу банковских систем под высокими нагрузками 1
13.02.2025 «Лантер» прошел сертификацию в «Лектон» 4

Публикаций - 3, упоминаний - 7

Лектон и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 138 1
Compass Plus - Компас плюс - Процессинговый центр - ПЦ 52 1
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 136 1
Ланит - Лантер 37 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 523 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1225 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 251 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2257 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 183 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5288 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73573 3
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1128 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2456 1
Скала^р АБС ПАК - Скала^р МСП.БС - Машина автоматизированных банковских систем 2 1
Скала^р - Скала-СР - программно-аппаратные комплексы 29 1
Ланит - Лантер - LAN-4Tap - Платежный модуль 7 1
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 118 1
Ярош Евгений 2 1
Кунях Виктор 5 1
Лемешева Татьяна 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 157776 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1757 1
