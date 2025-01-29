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Россия СЗФО Карелия Республика Сортавала

Россия - СЗФО - Карелия Республика - Сортавала


29.01.2025 «МегаФон» прокачал мобильный интернет в большинстве районов Карелии 1
19.01.2024 МТС прокачала мобильный интернет в Сортавальском районе Карелии 1
10.01.2023 «Мегафон»: скорость мобильного интернета в Сортавальском районе Карелии выросла на 30% 2
10.02.2022 «Лантер» обеспечила возможность оплаты экскурсий и сувениров в ретропоезде «Рускеальский экспресс» 1
26.09.2017 Navitel обновила карты России для «Навител Навигатор» 1
20.03.2017 МТС запустила сеть LTE в Беломорске и Пряже 1
20.12.2016 «Мегафон» подготовил сети в официальной новогодней столице России 2017 1
29.04.2016 К сервису мобильной медицины OnDoc уже подключилось 300 клиник 1
25.09.2015 mHealth-сервис OnDoc интегрируется с клиниками по всей России 2
02.03.2015 Услуга «Единая сеть офисных и мобильных (FMC)» теперь доступна более 90% клиентов «Билайн Бизнес» 1
15.08.2014 «МегаФон» запускает 4G+ в городах Карелии и Хабаровского края 1
04.10.2013 ТТК и Правительство Республики Карелия подписали соглашение о сотрудничестве 2
21.10.2010 Чиновники обещают не допустить «сугробов» из интернет-посылок 1
14.10.2010 «Билайн» расширил сеть 3G в Карелии 1
09.09.2010 «Билайн» охватил сетью 3G четыре города в Республике Карелия 1
31.03.2010 Чистая прибыль «ПетерСтара» в 2009 г. увеличилась на 18% до 859,5 млн руб. 1
03.08.2009 «Синтерра»: протяженность магистральной сети перешагнула рубеж в 75 тыс. км 1
20.05.2009 «ПетерСтар» развивает бизнес в Ленинградской области 1
12.02.2009 «ПетерСтар» и «Синтерра» в 2008 г. построили свыше 2,6 км ВОЛС в СЗФО 1
24.06.2008 «Софтмак» установит системы экстренной связи с ГОВД в 11 карельских городах 1
19.10.2007 «Гипросвязь» построит около 200 км ВОЛС в Карелии 1
17.09.2007 «Евросеть» открыла салон в Сортавале 1
05.09.2007 МВД Карелии устанавливает видеонаблюдение в Кондопоге 2
30.07.2007 В Петрозаводске откроют интернет-центр для молодежи 1
09.11.2006 “Бэст” дистанционно автоматизировала аптеки Сортавалы 2
18.03.2005 Евросоюз начал реализацию проекта "Электронная Карелия" 1
27.04.2004 "Би Лайн" заработал в Карелии 1
30.04.2003 "МегаФон" подключил в Карелии 55 тыс. абонентов 1
04.08.2000 ОАО "Электросвязь" республики Карелия определило планы реконструкции сети связи на 2000г. 2

Публикаций - 29, упоминаний - 35

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8847 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8751 4
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар 325 4
МегаФон - Синтерра - Synterra 800 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12608 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 2
Samsung Electronics 10269 1
Ростелеком 9710 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2897 1
Huawei 3938 1
Apple Inc 12109 1
LG Electronics 3615 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
ZTE Corporation 747 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2041 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
HTC Corporation 1499 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 423 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 1
Ланит - Лантер 33 1
Konica Minolta - Mobotix 33 1
Электросвязь 268 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 337 1
Интеллект-сервис 36 1
Софтмак ЦКТ - Центр компьютерных технологий 5 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 255 1
eBay Inc 1620 1
Почта России ПАО 2116 1
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 118 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 121 1
Hyundai Motor Company 384 1
UPS 204 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 271 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 137 1
Евросеть 1404 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 336 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
CarPrice - Карпрайс 37 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 194 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 272 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 205 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 172 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 97 1
Skoda - Škoda Auto 50 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 52 1
Магнит Косметик 34 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 51 1
РФГ - Русская Фитнес Группа - World Class - фитнес-клуб 29 1
Pegas Touristik - Пегас Туристик 5 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 33 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 1
Ростех - ОАК - КнААЗ - Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина - Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина, КнААПО 26 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
Tez Tour - Тез Тур 8 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Кижи - государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник 11 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 207 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 2
Правительство Республики Карелия - органы государственной власти 38 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11658 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2892 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3280 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 917 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 1
Петербургский метрополитен ГУП 136 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Почта России ММПО - Место международного почтового обмена 27 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2718 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 151 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6273 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 10
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4669 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50549 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7664 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8168 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20634 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10772 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6451 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27879 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4030 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4489 2
Лесная промышленность - Деревообработка - пиломатериалы - обработка древесины 122 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1397 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 569 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 373 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24159 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11147 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2788 1
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 238 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4113 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15738 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1534 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2958 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12037 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21163 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8200 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2307 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29724 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1725 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9378 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4753 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12541 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5898 1
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 819 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1826 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16152 1
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 168 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30749 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 989 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 316 1
OnDoc - МедКарта - Медицинский ИТ-сервис 26 2
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1421 1
Huawei nova - Серия смартфона 64 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 306 1
Правительство Москвы - Моя улица - Программа комплексного благоустройства улиц Москвы 10 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Магистраль северной столицы ЗСД - Западный скоростной диаметр - Внутригородская платная автомагистраль в Санкт-Петербурге. 23 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Штрих-М ФР - Штрих-MiniPOS 19 1
Васильев Евгений 119 3
Щеголев Игорь 698 1
Семенов Алексей 82 1
Слизень Виталий 242 1
Киселев Александр 114 1
Назаров Сергей 58 1
Красовский Александр 29 1
Кудрявцев Артем 26 1
Энгельс Фридрих 8 1
Бельянинов Андрей 18 1
Кунях Виктор 1 1
Куликов Роман 31 1
Худилайнен Александр 1 1
Бусло Роман 3 1
Кривякина Мария 2 1
Шацких Иван 4 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 676 16
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 281 15
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Кондопога 26 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17399 9
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Лахденпохья 13 9
Россия - РФ - Российская федерация 144512 8
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Костомукша 24 8
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3097 7
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Сегежа 27 7
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Медвежьегорск 15 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Приозерск 47 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2420 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2732 4
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 591 4
Россия - СФО - Красноярский край - Зеленогорск 68 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Сестрорецк 37 4
Россия - Рощино 22 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43224 3
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 246 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 96 3
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 323 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 135 3
Россия - СЗФО - Ладожское озеро - Свирь - Ладога - Немо - Валаам - Валаамский архипелаг 31 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14201 2
Россия - СФО - Новосибирск 4301 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2670 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1471 2
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 216 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 914 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 432 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кировск 23 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 150 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район - Каменногорск 8 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Тосненский район - Тосно 51 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Беломорский район - Беломорск 14 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17053 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7439 1
Россия - УФО - Свердловская область 1499 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2963 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3948 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18523 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6188 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1740 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9953 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9814 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48068 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24117 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8671 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4368 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2589 2
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 652 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 686 1
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 23 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 223 1
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 77 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1734 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10951 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7494 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51105 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6978 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2479 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1564 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 608 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2393 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5759 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5004 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13531 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6406 1
POI - points of interest 165 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5857 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4803 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1586 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2936 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Наркотики - Наркотические и психотропные вещества - Наркотическая зависимость 179 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 418 1
Евросоюз - TACIS - Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States - ТАСИС - Техническая помощь Содружеству Независимых Государств 40 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11247 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 966 1
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет 20 1
День молодёжи - 27 июня 898 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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