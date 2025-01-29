Россия СЗФО Карелия Республика Сортавала
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6273 1
|Васильев Евгений 119 3
|Щеголев Игорь 698 1
|Семенов Алексей 82 1
|Слизень Виталий 242 1
|Киселев Александр 114 1
|Назаров Сергей 58 1
|Красовский Александр 29 1
|Кудрявцев Артем 26 1
|Энгельс Фридрих 8 1
|Бельянинов Андрей 18 1
|Кунях Виктор 1 1
|Куликов Роман 31 1
|Худилайнен Александр 1 1
|Бусло Роман 3 1
|Кривякина Мария 2 1
|Шацких Иван 4 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11247 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 966 1
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