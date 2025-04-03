Аналитика Bronevik.com: в первом квартале 2025 года россияне совершили на 10% больше путешествий

Платформа Bronevik.com, входящая в экосистему МТС, изучила бронирования туристического жилья в России в I квартале 2025 г. Выяснилось, что несмотря на отсутствие дополнительных выходных на гендерные праздники, количество поездок в январе-марте выросло на 10% год к году. Об этом CNews сообщили представители Bronevik.com.

Лидером по приросту популярности среди путешественников стал Мурманск, где количество бронирований почти удвоилось (+91%). Зимой и в начале весны город привлекает туристов возможностью увидеть северное сияние, посетить ближайшие горнолыжные курорты и попробовать уникальную арктическую кухню с деликатесами из оленины и морепродуктов. Также из столицы Заполярья удобно добираться до другой популярной туристической локации – поселка Териберка на берегу Северного Ледовитого океана.

На втором месте по приросту бронирований – город Кострома, расположенный на северо-востоке Центральной России. Здесь количество заказов выросло на 80% год к году. Кострома входит в Золоте кольцо России и привлекает туристов памятниками деревянного зодчества, необычными музеями и большим количеством зимних фестивалей и праздников. Третьим по темпам прироста интереса туристов в I квартале 2025 г. стал подмосковный город Коломна, известный своей архитектурой и уникальными промыслами. Количество бронирований в городе увеличилось почти в полтора раза (+47%).

Также в топ-10 по приросту бронирований вошли населенные пункты, расположенные вблизи популярных горнолыжных курортов: Домбай и Архыз в Карачаево-Черкессии (+ 38% и + 32% соответственно), а также Шерегеш в Кемеровской области (+33%).

Топ-10 туристических направлений по приросту бронирований в I квартале 2025 г. (год к году): Мурманск +91%; Кострома +80%; Коломна +47%; Светлогорск +38%; Домбай +38%; Геленджик +36%; Горно-Алтайск +34%; Шерегеш +33%; Сортавала +33%; Архыз +32%.

Больше всего бронирований туристического жилья в I квартале было сделано в Москве – 17% от всех заказов по России. Также в тройку лидеров вошли Санкт-Петербург (9% от всех бронирований) и Казань (3%).

Чаще всего для путешествий в январе-марте россияне бронировали отели и мини-отели (75% от всех заказов). Средняя длительность поездки составила два дня, а средний чек – пять тыс. руб. за ночь.