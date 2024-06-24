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Россия Заполярье
СОБЫТИЯ
|24.06.2024
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В заполярном городе Лабытнанги технологии МТС помогут выявлять безбилетников в общественном транспорте
ПАО «МТС» с департаментом транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа объявили о реализации проекта умного общественного транспорта в заполярном городе Лабытнанги. Все 27 автобусов муниципального автопарка оснастили интеллектуальной системой мониторинга пассажиропотока, которая позволит в автоматическом режиме выявлять безбил
|26.04.2024
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В Заполярье антиспам-решения МТС заблокировали более 11,5 млн звонков за год
использующих анализ больших данных (Big Data), за это время было заблокировано больше 11,5 млн вызовов. При этом аналитики отмечают, что в I квартале 2024 г. количество заблокированных спам-звонков в Заполярье увеличилось примерно в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем заблокированных нежелательных звонков за год превысил 2,5 млн минут несостоявшихся разго
|17.04.2024
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«МТС Travel»: петербуржцы предпочитают горные вершины Заполярья, Камчатки, Сочи и Чечни
МТС, самыми популярными горнолыжными курортами у жителей Петербурга и Ленобласти стали Большой Вудъявр и Кукисвучорр в Мурманской области — туда пришлось 30,5% и 30% путешествий соответственно. Кроме Заполярья петербуржцы выбирали Дальний Восток для отдыха: 6% поездок в турсезоне были сделаны на Гору Морозная (горная вершина в черте города Елизово), 5,6% — на базу «Красная Сопка» под Петрав
|28.09.2023
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МТС прокачала сеть на Арктическом, Семаковском и Заполярном месторождениях
ктировать план работ, предупреждать о возможных внештатных ситуациях. «Мы понимаем, насколько жизненно важна связь работникам, которые месяцами вдали от дома трудятся в суровых климатических условиях Заполярья. Это позволяет им чувствовать себя более комфортно, быть на связи с близкими, пользоваться нашими экосистемными сервисами - мобильными приложениями для отдыха, работы, финансовых опер
|25.04.2023
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«Норникель» автоматизировал склады Кольской ГМК и Заполярного филиала
Компания «Норникель» автоматизировала складскую инфраструктуру Кольской ГМК в Заполярном, Никеле и Мончегорске и предприятия «Единое складское хозяйство» Заполярного филиа
|11.12.2020
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РТКОММ обеспечил скоростным спутниковым интернетом поселок автодорожных строителей в Заполярье
компании комфортные условия труда и позволяет не покидать территорию поселка во время несения вахты без крайней необходимости», — отметил коммерческий директор РТКОММ Михаил Муттерперл. На территории Заполярья подключение к скоростному спутниковому интернету от РТКОММ осуществляет официальный дилер — компания «Территория связи» (г. Нарьян-Мар).
|05.12.2018
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«Норникель» улучшил свои дата-центры на полмиллиарда рублей
Ды «Норникель», российская горно-металлургическая компания, объявила о завершении модернизации инженерной инфраструктуры центров обработки данных (ЦОД) на двух ключевых производственных площадках – в Заполярном филиале и Кольской горно-металлургической компании (ГМК). Проект реализован силами команды «Норникель – ОЦО» и генерального подрядчика – «Инфосистемы джет», одного из крупнейших росс
|27.09.2018
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«Газпром нефть» запустила мобильное приложение для заказа пассажирского транспорта в Заполярье
ощрения за лучший сервис и услуги. «Цифровизация бизнес-процессов — это инструмент, внедрение которого позволяет оптимально использовать ресурсы, что особенно актуально в удаленных районах, таких как Заполярье и, в частности, на Новопортовском месторождении. Первые результаты работы приложения уже высоко оценили отраслевые игроки, поэтому данное решение может успешно тиражироваться и на дру
|13.08.2007
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В «Сибирьтелекоме» назначен директор по информационным технологиям
1998 г. – начальник отдела ГИВЦ АО «Норильский комбинат»; в 1999 г. – заместитель главного инженера Заполярного филиала ГИВЦ ОАО «Норильская горная компания». В 2002 г. – заместитель директора
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Ивонина Екатерина 28 8
|Найденков Сергей 14 5
|Соловенчук Александр 156 4
|Дроздов Владимир 37 3
|Егошин Сергей 117 2
|Аветисян Армен 47 2
|Емельянов Станислав 67 2
|Низомиддинов Олег 12 2
|Воробьев Всеволод 21 2
|Евдокимов Сергей 4 2
|Цаплин Никита 87 2
|Чуйко Владимир 20 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Трапезин Владимир 30 2
|Коротин Павел 31 1
|Фролов Александр 40 1
|Макаров Александр 47 1
|Клепиков Александр 1 1
|Широков Александр 25 1
|Николаев Айсен 57 1
|Зубков Антон 10 1
|Егоров Антон 4 1
|Сысоев Дмитрий 9 1
|Брытков Олег 4 1
|Семенов Анатолий 35 1
|Орешкин Сергей 8 1
|Диденко Сергей 23 1
|Дяченко Сергей 2 1
|Демченко Оксана 3 1
|Нафталь Вадим 1 1
|Войводяну Артем 1 1
|Горбачевский Никита 12 1
|Муттерперл Михаил 22 1
|Помбухчан Хачатур 44 1
|Федоров Евгений 18 1
|Макаров Вадим 28 1
|Сафронов Андрей 7 1
|Тютин Алексей 15 1
|Колпаков Алексей 7 1
|Барабаш Алексей 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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