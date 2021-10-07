Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Заполярье
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 38, упоминаний - 49
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Низомиддинов Олег 12 2
|Зубков Антон 3 1
|Хорошилов Александр 1 1
|Барабаш Алексей 1 1
|Макаров Вадим 25 1
|Муттерперл Михаил 21 1
|Горбачевский Никита 3 1
|Войводяну Артем 1 1
|Дяченко Сергей 1 1
|Брытков Олег 4 1
|Егоров Антон 1 1
|Шеховцов Юрий 33 1
|Широков Александр 18 1
|Клепиков Александр 1 1
|Коротин Павел 29 1
|Котелюх Олег 5 1
|Сивков Арташес 16 1
|Трапезин Владимир 11 1
|Егоров Владимир 52 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Иванов Олег 124 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771460, в очереди разбора - 675142.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771460, в очереди разбора - 675142.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru