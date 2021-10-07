Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Россия
Заполярье


07.10.2021 «Магнит» установит в магазинах кассы-трансформеры 1
11.12.2020 РТКОММ обеспечил скоростным спутниковым интернетом поселок автодорожных строителей в Заполярье 1
07.07.2020 «Билайн бизнес» подключается к платформе «Росинфра» 1
31.03.2020 «Инпро технолоджис» выводит на рынок мобильный ЦОД 1
06.03.2020 Решения Cisco интегрированы в ИТ-платформу для Крайнего Севера 2
20.02.2020 Росатом предложил арктическим территориям свои решения по «Умному городу» 1
21.01.2020 В МТС объявили о запуске в Антарктиде первой российской сети сотовой связи 1
04.02.2019 Власти со скрипом дали частоты на спутниковый интернет в Арктике 1
18.12.2018 Какая польза от блокчейна при обслуживании самолетов 1
05.12.2018 «Норникель» улучшил свои дата-центры на полмиллиарда рублей 3
05.12.2018 «Норникель» модернизировал собственные дата-центры 1
27.09.2018 «Газпром нефть» запустила мобильное приложение для заказа пассажирского транспорта в Заполярье 1
13.09.2018 Как Норникель оцифровал производство 1
08.06.2017 МТС запустила сеть 4G для жителей Заполярного, Териберки, Зеленоборского и Варзуги 3
01.03.2017 МТС удвоил скорости 4G для половины жителей Мурманской области 1
18.01.2017 МТС обеспечит связью государственные и муниципальные структуры Красноярского края 1
21.07.2016 МТС в 4 раза расширила покрытие сети LTE-1800 в Мурманской области 1
18.07.2016 «Ростелеком» представил свою земную станцию спутниковой связи на Урале 1
31.05.2016 МТС обеспечила сервисами связи сотрудников «Норильскгазпрома» 1
15.04.2016 ИИТО ЮНЕСКО и SAP будут сотрудничать в области образования и ИКТ 1
26.02.2016 МТС обеспечит связью сотрудников госсектора Красноярского края 1
06.10.2015 «Мотив» досрочно выполнил план по развертыванию сети 4G 1
03.02.2015 «Крок установил систему промышленного видеонаблюдения на комбинате «Апатит» 1
10.12.2014 «Билайн» обеспечил мобильной связью несколько тысяч сотрудников предприятий нефтяной и газовой промышленности в Республике Коми 1
03.04.2014 «Акадо Телеком» начинает прием телесигналов с нового спутника 1
31.07.2013 В Норильске открыт самый северный пункт приема заявлений на УЭК 2
19.06.2013 «Норильский никель» внедряет систему мониторинга транспорта и контроля расхода топлива Omnicomm в своем автопарке 2
05.02.2013 МТС может стать оператором спутникового телевидения 1
16.02.2012 Правительство Мурманской области направит более 200 млн руб. на информатизацию здравоохранения 1
23.12.2011 Мурманская область отчиталась о реализации ИТ-проектов в 2011 г. 1
23.12.2011 Большое атомное путешествие. ZOOM.CNews побывал на Кольской АЭС 3
07.04.2011 «М2М телематика» внедрила ГЛОНАСС-решения за Полярным кругом 1
01.03.2011 «Техносерв» представил собственную R&D-разработку в области биометрических технологий 1
20.10.2010 «Билайн» запустил сеть 3G в Норильске и Оганере 1
09.06.2010 «МегаФон»: число пользователей услуги «Замени Гудок» на начало июня 2010 г. составило более 17 млн 1
05.03.2010 «Аскон» автоматизировал проектный центр «Норильского никеля» 3
16.03.2009 IBS создала систему хранения данных для «Норильского никеля» 1
02.07.2008 Дороги крупнейших городов СЗФО оснастят видеокамерами 1

Публикаций - 38, упоминаний - 49

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 2
Инфосистемы Джет 677 2
Delta Electronics 75 2
Газпром нефть ЦЦИ - Центр Цифровых Инноваций 2 1
Инпро Технолоджис 8 1
Сейсмотек - Seismotech - ранее Яндекс.Терра 2 1
Акадо Телеком - Комкор 614 1
SAP CIS - САП СНГ 758 1
SAP SE 3228 1
Apple Inc - Эппл Рус 7750 1
Крок 1223 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
Samsung Electronics 5749 1
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 13 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 213 1
OneWeb - Уанвеб - WorldVU 23 1
Telegram Group 702 1
VK - Mail.ru Group 2490 1
РТКомм.ру 164 1
IBM 3575 1
Cisco Systems 2069 1
Норникель - Норильский никель 178 3
Норникель - Норильский никель - Заполярный филиал 10 3
Газпром нефть 382 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Кольская ГМК - Кольская горно-металлургическая компания - Норильский Никель 5 2
Зарубежнефть–добыча Харьяга 1 1
Uber Technologies 258 1
Техносфера Инжиниринг 1 1
Газпромнефть-Ямал 2 1
Uber 257 1
Газпромнефть-Аэро 7 1
Зарубежнефть 27 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина 26 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
Яндекс.Такси 271 1
Gett 60 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 415 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Национальный центр ГЧП 3 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 667 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 42 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 2
TravelTech - Новые технологии в туристической отрасли (туризм) 13 1
Lean Smart City - методология «Бережливый умный город» 5 1
Планирование и контроль обслуживания самолетов - Техническое обслуживание и ремонт авиационной техники 1 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 1
3G - Стандарт мобильной связи 3757 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1280 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
МЦОД - Мобильные центры обработки данных 33 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 353 1
Big Data - Большие данные 1136 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 4
Apple iPhone 5 710 2
Apple iPad mini 375 2
Cospas-Sarsat - Коспас-Сарсат - международная спутниковая поисково-спасательная система 5 1
Гонец - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 23 1
ГГИС - Горно-геологическая информационная система 2 1
Cisco WLC - Cisco Wireless LAN Controller 4 1
Cisco ISR - Cisco Integrated Services Router - серия маршрутизаторов 22 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit 45 1
Cisco Firepower NGFW 12 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 80 1
Крок - Цифровой рабочий 13 1
Telegram - Мессенджер 80 1
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 27 1
Инпро Технолоджис Liquid Cube 5 1
Cisco Aironet 13 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 18 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Cisco HyperFlex Systems - HCI 23 1
Низомиддинов Олег 12 2
Зубков Антон 3 1
Хорошилов Александр 1 1
Барабаш Алексей 1 1
Макаров Вадим 25 1
Муттерперл Михаил 21 1
Горбачевский Никита 3 1
Войводяну Артем 1 1
Дяченко Сергей 1 1
Брытков Олег 4 1
Егоров Антон 1 1
Шеховцов Юрий 33 1
Широков Александр 18 1
Клепиков Александр 1 1
Коротин Павел 29 1
Котелюх Олег 5 1
Сивков Арташес 16 1
Трапезин Владимир 11 1
Егоров Владимир 52 1
Никифоров Николай 1126 1
Иванов Олег 124 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 16
Россия - Кировск - Кировская область 306 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 3
Северный полярный круг 25 3
Россия - Крайний Север 93 3
Россия - Ямал полуостров 3 2
Казахстан - Республика 2661 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 2
Россия - Мончегорск 15 2
Арктика 141 2
Россия - Нарьян-Мар 13 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 2
Россия - Заполярный 5 2
Европа 3798 2
Россия - Каменск-Уральский 47 1
Харьягинское нефтяное месторождение (Харьяга) 1 1
Россия - Кольский полуостров 10 1
Россия - Таймырский автономный округ - Таймыр 15 1
Новопортовское нефтегазоконденсатное месторождение 2 1
Россия - ПФО - Самара 1309 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1160 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 589 1
Россия - Калининградская область 544 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1073 1
Антарктида 21 1
Россия - Республика Дагестан 267 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 437 1
Россия - Ненецкий автономный округ 102 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 501 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 1
SAP UP 5 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771460, в очереди разбора - 675142.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще