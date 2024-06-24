Россия - Заполярье

ПАО «МТС» с департаментом транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа объявили о реализации проекта умного общественного транспорта в заполярном городе Лабытнанги. Все 27 автобусов муниципального автопарка оснастили интеллектуальной системой мониторинга пассажиропотока, которая позволит в автоматическом режиме выявлять безбил

В Заполярье антиспам-решения МТС заблокировали более 11,5 млн звонков за год использующих анализ больших данных (Big Data), за это время было заблокировано больше 11,5 млн вызовов. При этом аналитики отмечают, что в I квартале 2024 г. количество заблокированных спам-звонков в Заполярье увеличилось примерно в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем заблокированных нежелательных звонков за год превысил 2,5 млн минут несостоявшихся разго