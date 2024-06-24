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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия Заполярье

Россия - Заполярье

Константин Назаров "Вертолетчик", из серии "Вертолеты в Заполярье" (1973) Константин Назаров "Вертолетчик", из серии "Вертолеты в Заполярье" (1973)
Итак, Николай Сапач "Заполярье" (1983) Итак, Николай Сапач "Заполярье" (1983)
"Полярная авиация" Антон Батов (1966) "Полярная авиация" Антон Батов (1966)
Константин Михаленко - "Первое солнце после полярной ночи" (б/д) Константин Михаленко - "Первое солнце после полярной ночи" (б/д)
«Будни Заполярья», 1964 год. Бибиков Виктор. Холст, масло. Вологодская областная картинная галерея. «Будни Заполярья», 1964 год. Бибиков Виктор. Холст, масло. Вологодская областная картинная галерея.
Вениамин Сибирский "Полярный лётчик Осипов Б.С." (1963) Вениамин Сибирский "Полярный лётчик Осипов Б.С." (1963)
В.С. Бибиков "За полярным кругом" (1946) В.С. Бибиков "За полярным кругом" (1946)
Аркадий Снегирёв "В Заполярье" (1976) Аркадий Снегирёв "В Заполярье" (1976)
Полярные льды, 1903 Автор: Борисов Александр Алексеевич Полярные льды, 1903 Автор: Борисов Александр Алексеевич
Константин Назаров "Вертолетчик", из серии "Вертолеты в Заполярье" (1973)

СОБЫТИЯ


24.06.2024 В заполярном городе Лабытнанги технологии МТС помогут выявлять безбилетников в общественном транспорте 

ПАО «МТС» с департаментом транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа объявили о реализации проекта умного общественного транспорта в заполярном городе Лабытнанги. Все 27 автобусов муниципального автопарка оснастили интеллектуальной системой мониторинга пассажиропотока, которая позволит в автоматическом режиме выявлять безбил
26.04.2024 В Заполярье антиспам-решения МТС заблокировали более 11,5 млн звонков за год

использующих анализ больших данных (Big Data), за это время было заблокировано больше 11,5 млн вызовов. При этом аналитики отмечают, что в I квартале 2024 г. количество заблокированных спам-звонков в Заполярье увеличилось примерно в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем заблокированных нежелательных звонков за год превысил 2,5 млн минут несостоявшихся разго
17.04.2024 «МТС Travel»: петербуржцы предпочитают горные вершины Заполярья, Камчатки, Сочи и Чечни

МТС, самыми популярными горнолыжными курортами у жителей Петербурга и Ленобласти стали Большой Вудъявр и Кукисвучорр в Мурманской области — туда пришлось 30,5% и 30% путешествий соответственно. Кроме Заполярья петербуржцы выбирали Дальний Восток для отдыха: 6% поездок в турсезоне были сделаны на Гору Морозная (горная вершина в черте города Елизово), 5,6% — на базу «Красная Сопка» под Петрав
28.09.2023 МТС прокачала сеть на Арктическом, Семаковском и Заполярном месторождениях

ктировать план работ, предупреждать о возможных внештатных ситуациях. «Мы понимаем, насколько жизненно важна связь работникам, которые месяцами вдали от дома трудятся в суровых климатических условиях Заполярья. Это позволяет им чувствовать себя более комфортно, быть на связи с близкими, пользоваться нашими экосистемными сервисами - мобильными приложениями для отдыха, работы, финансовых опер
25.04.2023 «Норникель» автоматизировал склады Кольской ГМК и Заполярного филиала

Компания «Норникель» автоматизировала складскую инфраструктуру Кольской ГМК в Заполярном, Никеле и Мончегорске и предприятия «Единое складское хозяйство» Заполярного филиа
11.12.2020 РТКОММ обеспечил скоростным спутниковым интернетом поселок автодорожных строителей в Заполярье

компании комфортные условия труда и позволяет не покидать территорию поселка во время несения вахты без крайней необходимости», — отметил коммерческий директор РТКОММ Михаил Муттерперл. На территории Заполярья подключение к скоростному спутниковому интернету от РТКОММ осуществляет официальный дилер — компания «Территория связи» (г. Нарьян-Мар).
05.12.2018 «Норникель» улучшил свои дата-центры на полмиллиарда рублей

Ды «Норникель», российская горно-металлургическая компания, объявила о завершении модернизации инженерной инфраструктуры центров обработки данных (ЦОД) на двух ключевых производственных площадках – в Заполярном филиале и Кольской горно-металлургической компании (ГМК). Проект реализован силами команды «Норникель – ОЦО» и генерального подрядчика – «Инфосистемы джет», одного из крупнейших росс
27.09.2018 «Газпром нефть» запустила мобильное приложение для заказа пассажирского транспорта в Заполярье

ощрения за лучший сервис и услуги. «Цифровизация бизнес-процессов — это инструмент, внедрение которого позволяет оптимально использовать ресурсы, что особенно актуально в удаленных районах, таких как Заполярье и, в частности, на Новопортовском месторождении. Первые результаты работы приложения уже высоко оценили отраслевые игроки, поэтому данное решение может успешно тиражироваться и на дру
13.08.2007 В «Сибирьтелекоме» назначен директор по информационным технологиям

1998 г. – начальник отдела ГИВЦ АО «Норильский комбинат»; в 1999 г. – заместитель главного инженера Заполярного филиала ГИВЦ ОАО «Норильская горная компания». В 2002 г. – заместитель директора


Публикаций - 140, упоминаний - 152

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 44
Ростелеком 10948 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
МегаФон 10742 5
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 4
SAP SE 5601 3
Globalstar - Глобалстар 192 3
Google LLC 12688 2
Сумма Технологий 24 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Морсвязьспутник ФГУП 29 2
ГлобалТел - GlobalTel - Глобалстар-Космические Телекоммуникации 60 2
ВымпелКом - Билайн Уральский регион 29 2
СофтИнтегро - SoftIntegro 17 2
Сатис-ТЛ-94 3 2
RuVDS - МТ Финанс 107 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Huawei 4676 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
9594 2
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 2
Омникомм - Omnicomm 172 2
Delta Electronics - Delta Power Solutions - Дельта-Электроникс 140 2
Schneider Electric - Aveva - Wonderware 38 2
Яндекс - Сейсмотек - Seismotech - ранее Яндекс.Терра 6 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 149 1
Инпро Технолоджис 13 1
Intelion Mining - Интелион Майн - Intelion Data Systems - Интелион Север - Дата-центр Интелион - Интелион Дата 13 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 1
Газпромнефть ЦЦИ - Центр Цифровых Инноваций 2 1
InnoSTage - Инностейдж 220 1
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 136 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 135 1
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 1
Нацпроектстрой - НПС ГК - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 117 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 30
Норникель - Норильский никель - Заполярный филиал 31 12
Норникель - Кольская ГМК - Кольская ГМК - Кольская горно-металлургическая компания - Североникель - Печенганикель 23 10
МТС Трэвел - MTS Travel 292 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 4
Почта России ПАО 2370 4
Газпром нефть 725 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 3
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 22 2
Норникель - Норильскникельремонт 4 2
Норникель - Институт Гипроникель 8 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
ФосАгро 176 2
Норникель - Норильский никель - Мурманский транспортный филиал (МТФ) 1 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Uber 357 1
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 1
Газпром трансгаз 157 1
Газпром бурение 62 1
Газпромнефть Ямал 6 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Хиагда - ГХК - Горно-химический комбинат 22 1
Магнит Косметик - М.Косметик 49 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 80 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 1
Норникель - Быстринский ГОК - горно-обогатительный комбинат 6 1
Техносфера Инжиниринг 1 1
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 29 1
Велесстрой СМУ 13 1
БоАЗ - Богучанский алюминиевый завод 6 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 23 1
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 51 1
Красмаш - Красноярский машиностроительный завод 2 1
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС, ГРЭС-24 57 1
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 68 1
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Чувашэнерго - Оренбургэнерго - ОрТГК, Оренбургская ТГК, Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети - Пензаэнерго - МЭС Волги 37 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 65 1
Интер РАО - Костромская ГРЭС - ОГК-3 - Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии 20 1
ЧЭМК - Челябинский электрометаллургический комбинат 4 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 74 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 3
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 93 2
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Петербургский метрополитен ГУП 150 2
Администрация Ненецкого автономного округа - Губернатор Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 14 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 1
Национальный центр ГЧП 3 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Администрация Норильска - Норильский горсовет 8 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 115 1
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
ФСТ РФ - ФЭК России - Федеральная энергетическая комиссия Российской Федерации 8 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
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Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
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РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 33
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Апартмент системс - RealtyCalendar 16 3
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
МТС Big Data 324 3
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol - Cisco TelePresence Tactical MXP - Cisco Tandberg Tactical MXP - Cisco TelePresence SX 76 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Омникомм - Omnicomm LLS 30 2
FreePik 1841 2
Apple iPhone 5 783 2
Apple iPad mini 430 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 115 1
Cisco ISR - Cisco Integrated Services Router - серия маршрутизаторов 25 1
Cisco WLC - Cisco Wireless LAN Controller - Cisco WCS - Cisco Wireless Control System 17 1
НТР - Новые телеком-решения 37 1
ESET NOD32 Antivirus Business Edition 53 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 1
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 1
ГГИС - Горно-геологическая информационная система 12 1
Nissan Qashqai 18 1
IMO GMDSS COSPAS-SARSAT - Search And Rescue Satellite-Aided Tracking - КоСПАС-САРСАТ - Космическая Система Поиска Аварийных Судов - международная спутниковая поисково-спасательная система 27 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 90 1
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
Транснефть - Трубопроводная система Заполярье-Пурпе-Самотлор 1 1
Газпромнефть - Нефтеконтроль ГИС 5 1
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Арктика-М - гидрометеорологический спутник 3 1
Омникомм - Omnicomm Autocheck 6 1
Омникомм - Omnicomm LLD 4 1
Омникомм - Omnicomm FTC 3 1
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