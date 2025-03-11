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Егоров Антон
Егоров Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Почта России ПАО 2123 2
|Газпромнефть-Аэро 7 1
|Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 50 1
|Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 443 1
|Газпром нефть 625 1
|Газпром ПАО 1347 1
|Газпромнефть - Нефтеконтроль ГИС 5 1
|Auvix Booco Convis - Системы Буко 3 1
|ГЭПС - Государственная электронная почтовая система 3 1
|Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 89 1
|Евраев Михаил 262 2
|Доронкин Алексей 6 2
|Заева Елена 14 2
|Иванов Александр 103 1
|Пищик Ирина 1 1
|Мальянов Сергей 15 1
|Панышев Дмитрий 10 1
|Страшнов Дмитрий 111 1
|Егоров Владимир 82 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145998 4
|Россия - Заполярье 117 1
|Россия - СФО - Новосибирск 4346 1
|Европа 21831 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17196 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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