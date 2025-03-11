Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170432
ИКТ 13269
Организации 10416
Ведомства 1449
Ассоциации 974
Технологии 3403
Системы 25230
Персоны 72973
География 2765
Статьи 1511
Пресса 1196
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2588
Мероприятия 844

Егоров Антон


11.03.2025 X-Com и Booco заключили соглашение о партнерстве 1
18.12.2018 Какая польза от блокчейна при обслуживании самолетов 1
25.12.2014 Государственная электронная почтовая система станет ключевой новеллой законопроекта «О почтовой связи» 1
27.09.2013 На экспертном совете Минкомсвязи обсудили правила недискриминационного доступа к почтовой инфраструктуре 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Егоров Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Цифра ГК 2444 2
Ростех - Автоматика Концерн 1650 1
X-Com - Икс ком 143 1
Газпром нефть ЦЦИ - Центр Цифровых Инноваций 2 1
Яндекс - Сейсмотек - Seismotech - ранее Яндекс.Терра 6 1
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 21 1
VK - Mail.ru Group 3462 1
IBM - International Business Machines Corp 9451 1
Почта России ПАО 2123 2
Газпромнефть-Аэро 7 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 50 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 443 1
Газпром нефть 625 1
Газпром ПАО 1347 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2192 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11787 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 170 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5990 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1095 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3364 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5007 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 18 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6284 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 69 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 177 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5780 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1844 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1578 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12272 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 517 1
Транспорт - Системы безопасности и контроля автотранспорта - Безопасный транспорт - Обеспечение транспортной безопасности 123 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31100 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1060 1
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 309 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12639 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1327 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67115 1
Авиационная промышленность - Планирование и контроль обслуживания самолетов - Техническое обслуживание и ремонт авиационной техники 1 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 620 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11182 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30011 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5364 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51311 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11264 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1507 1
Газпромнефть - Нефтеконтроль ГИС 5 1
Auvix Booco Convis - Системы Буко 3 1
ГЭПС - Государственная электронная почтовая система 3 1
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 89 1
Евраев Михаил 262 2
Доронкин Алексей 6 2
Заева Елена 14 2
Иванов Александр 103 1
Пищик Ирина 1 1
Мальянов Сергей 15 1
Панышев Дмитрий 10 1
Страшнов Дмитрий 111 1
Егоров Владимир 82 1
Россия - РФ - Российская федерация 145998 4
Россия - Заполярье 117 1
Россия - СФО - Новосибирск 4346 1
Европа 21831 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17196 1
Федеральный закон 176-ФЗ - О почтовой связи 51 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18779 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1718 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2456 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7077 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2398 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8113 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2212 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48463 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5889 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5694 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51600 1
Экономический эффект 1080 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1082 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345849, в очереди разбора - 764780.
Создано именных указателей - 170432.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Аксессуары для смартфонов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для ухода за собой в подарок к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще