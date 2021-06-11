Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Иванов Александр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 71, упоминаний - 92
Иванов Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1826 7
|Евраев Михаил 222 6
|Никуличев Андрей 43 6
|Федулов Владислав 58 6
|Дюбанов Анатолий 86 6
|Нестеренко Татьяна 36 6
|Фомичев Олег 107 6
|Козырев Алексей 270 6
|Ермолаев Артем 340 6
|Лопаткин Герман 102 6
|Власов Сергей 76 6
|Ляшенко Сергей 29 6
|Стрельцов Андрей 53 6
|Звягина Наталья 64 6
|Петрушин Андрей 64 6
|Опенышева Светлана 54 6
|Авербах Владимир 121 6
|Оголь Елена 24 6
|Бородин Андрей 31 6
|Денисов Андрей 18 6
|Казарин Станислав 100 6
|Елистратов Николай 90 6
|Данилин Дмитрий 12 6
|Гуральников Сергей 161 6
|Четвернин Алексей 651 6
|Холодняков Юрий 15 6
|Абызов Михаил 64 6
|Прокошев Андрей 30 6
|Нечепоренко Юрий 25 6
|Шадаев Максут 384 6
|Лысенко Эдуард 209 6
|Матвеева Татьяна 83 6
|Клементьев Андрей 18 6
|Бойко Елена 151 6
|Громов Иван 96 6
|Скляр Алексей 49 5
|Херсонцев Алексей 48 4
|Быховский Александр 3 3
|Логунов Александр 3 2
|Кесельбренер Леонид 49 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 7
|РИА Новости 654 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|OWASP Top - Open Web Application Security Project 39 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru