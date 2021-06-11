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Иванов Александр


11.06.2021 Из Wildberries выманили за несуществующий товар настоящие 385 миллионов 1
21.05.2021 Московский проект «Бизнес-уик-энд» запускает две программы для начинающих предпринимателей 1
02.12.2020 «Ростелеком» проложил ВОЛС в Оленёкском районе Якутии 1
06.11.2020 Рогозин просит у властей 1,5 триллиона на проект «Сфера» - наш ответ Илону Маску 1
16.07.2020 Microsoft и Waves Enterprise подписали меморандум о сотрудничестве по развитию корпоративного блокчейна в России 2
28.11.2019 «Гиппо» запустил первые кассы самообслуживания в Белоруссии 1
08.11.2019 «Системный софт» предложит клиентам решения ownCloud 1
05.09.2019 Российский «государственный блокчейн» готовит «революцию» в мировой логистике 2
26.08.2019 Фонд «Сколково» и Waves открыли блокчейн-центр 1
24.07.2019 Власти хотят вдвое увеличить дань за посылки из иностранных интернет-магазинов 1
16.07.2019 Российский «государственный блокчейн» Vostok продан целиком 2
21.05.2019 Инвестор Telegram и Coursera вложился в российскую блокчейн-платформу Vostok 2
20.05.2019 GEM Capital инвестирует в блокчейн-платформу Vostok 2
26.04.2019 Waves запускает инкубатор для разработчиков приложений на блокчейне 1
14.03.2019 Проект Vostok объявил условия второго раунда частных инвестиций 1
15.02.2019 ИТ-«дочка» «Ростеха» будет внедрять «самую быструю блокчейн-платформу в мире» 2
06.12.2018 «Акстел-безопасность» повысила уровень защищенности веб-портала КрасГМУ 1
04.10.2018 «Трансмашхолдинг» и Vostok создают блокчейн-систему анализа данных локомотивных парков 1
13.09.2018 «Ростех» и проект Vostok внедрят блокчейн в инфраструктуру цифровой экономики 1
12.09.2018 «Почта России» и ВТБ создали национального логистического гиганта для электронной торговли 2
31.08.2018 От идей к успеху: история и ценности бренда Ricoh 1
27.08.2018 В Калуге прошел форум «Цифровая эволюция» 1
15.02.2018 В России впервые внедрен отечественный «корпоративный убийца Dropbox» 1
15.02.2018 «Техносерв» внедрил у себя файлообменник «ТехноДиск» на базе Техносерв Cloud 1
13.12.2017 Waves Platform и «Крок» будут совместно продвигать блокчейн 1
01.09.2017 Starta Accelerator запустил блокчейн-акселератор для российских стартапов 1
06.07.2017 В ходе ICO сингапурской Cross Coin привлечено $5 млн на инвестиции в стартапы Starta Accelerator 1
10.05.2017 Путин требует запретить в России иностранные платежные системы 1
10.05.2017 Российская платформа Waves размещена в облаке Microsoft Azure 1
30.03.2017 Все биржевые заявки на опционы Liquid.pro теперь записываются в блокчейн Waves 1
24.03.2017 Онлайн-магазины в России получат особый закон, особую платежную систему и особый арбитраж 1
03.03.2017 Первая социальная блокчейн-платформа запущена на базе Waves 1
02.03.2017 «Ногинский» контролирует производство молока с помощью системы Wialon 1
02.02.2017 Минобороны закупает российские планшеты по 350 тыс. руб. за штуку 1
27.10.2016 Путина просят проконтролировать платежи россиян для борьбы с зарубежной интернет-торговлей 2
25.10.2016 E-Comspace 2016: электронная коммерция не нуждается в госрегулировании 1
12.10.2016 21 октября в Москве состоится форум для онлайн-предпринимателей E-Comspace 2016 1
31.05.2016 «Гран» внедрил биометрическую систему учета рабочего времени BioTime 1
02.12.2015 Путина просят отрегулировать интернет-торговлю 1
13.11.2015 В России хотят наладить розничный экспорт через интернет 1

Публикаций - 71, упоминаний - 92

Иванов Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Waves Protocol - Waves Platform 11 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 7
Ростех - Ростехнологии 2230 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 6
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 5
Yandex - Яндекс 4101 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 3
Microsoft Corporation 11110 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 374 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Accellion 6 2
Waves Enterprise - Web3 Tech - Веб3 Технологии 18 2
Amazon Inc - Amazon.com 1471 2
Alibaba Group 298 2
Facebook 3766 2
Gurtam - Гуртам - Гуртсофт 10 1
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 82 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 62 1
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 12 1
Riken Kankoshi Co 7 1
Axxtel - Акстел-Безопасность 5 1
Galileosky - ГалилеоСкай 8 1
Ростех Росэлектроника ИнтелТех - Интеллектуальные Технологии 15 1
ВолгаТелеком 219 1
БелКристаллСервис 1 1
Э-Ком - E-Com - Электронные коммуникации 79 1
Diebold Nixdorf - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 107 1
OneWeb Satellites 4 1
Синтерра - Synterra 565 1
InSales 40 1
BioLink Solutions 74 1
Ростелеком ЦентрТелеком 194 1
Белый Ветер Цифровой 114 1
Ростелеком НСС 48 1
3753 1
Xerox 519 1
Telegram Group 702 1
Барс груп 402 1
OneWeb - Уанвеб - WorldVU 23 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 101 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 6
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 6
Почта России ПАО 1574 5
GEM Capital 4 4
AliExpress 275 3
GHP Group 5 2
Starta Accelerator 9 2
Starta Capital Fund - венчурный фонд 14 1
Pandao 21 1
SoftBank Group 101 1
Starta Ventures - венчурный фонд 11 1
Локотех - Локомотивные технологии 40 1
Boxberry - российская служба доставки 20 1
PickPoint - Сеть постаматов 34 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 15 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 184 1
Airbus Defence and Space 10 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
НЛТ - Национальные логистические технологии 1 1
Dolfin 1 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 16 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 1
Lamoda 83 1
Visa International 1346 1
Wildberries 128 1
Связной ГК 881 1
eBay Inc 531 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Почта Банк 289 1
Airbus Group 71 1
Tesla Motors 241 1
Pony Express 55 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 1
Coursera 40 1
Газпром ПАО 523 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 8
Правительство Чувашской Республики 15 6
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 6
Федеральное казначейство России 766 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 6
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 6
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 5
Правительство РФ 2206 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 5
Росимущество - Управления информационных технологий 11 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 4
Правительство Москвы 653 4
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 4
Президент Российской Федерации 1440 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
Администрация Новосибирской области - Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области 16 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Правительство Самарской области 48 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 2
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 21 1
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 1
Правительство Вологодской области - Комитет информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области 7 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 37 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
Счётная палата РФ 460 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 6
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
Руссофт - Russoft 250 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 6
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 4
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 4
PDP - Proof of Data Possession - Доказательство владения данными 24 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 684 2
Big Data - Большие данные 1136 2
ATP - Advanced Threat Protection - Инструменты для работы со сложными угрозами 39 2
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 2
MFA - Multi-factor authentication - Многофакторная аутентификация пользователей 17 2
ЭКЛЗ - Электронная контрольная лента защищённая 25 1
DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 17 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
dApps - децентрализованные приложения 3 1
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 105 1
BaaS - Backup as a service- Резервное копирование как услуга 77 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 1
ISO 20022 - стандарт обмена электронными сообщениями между организациями финансовой отрасли 15 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 164 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 440 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
PoS - Proof-of-stake - Доказательство доли владения 9 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1006 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 6
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 6
Vostok - VST - токен - криптовалюта 6 3
Яндекс.Маркет 439 3
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 3
Microsoft Outlook 648 2
Microsoft Office 1942 2
Т1 ТехноДиск 6 2
TON - The Open Network - Telegram Open Network 29 2
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 2
Microsoft Azure 1171 2
Microsoft Windows 10 6652 2
Linux OS 4265 2
Microsoft Windows BitLocker 46 2
MariaDB 26 1
OnlyOffice 11 1
Clover Group SmartMaintenance - Цифровая диспетчерская 2 1
CSI Set Retail SCO 7 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 9 1
ГИС ОМС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования 9 1
Vostok Trade 2 1
Alibaba Tmail 6 1
Microsoft Azure Stack Hub 4 1
Hyperledger Fabric - Фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 28 1
Gurtam Wialon - спутниковый мониторинг транспорта 11 1
Microsoft Office Document Server 1 1
Amazon Kuiper 3 1
BioLink BioTime 59 1
BioLink FingerPass 31 1
SQL - Язык программирования 434 1
Dropbox - Файловый хостинг 390 1
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Azure Stack 56 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 18 1
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall 76 1
Путин Владимир 1826 7
Евраев Михаил 222 6
Никуличев Андрей 43 6
Федулов Владислав 58 6
Дюбанов Анатолий 86 6
Нестеренко Татьяна 36 6
Фомичев Олег 107 6
Козырев Алексей 270 6
Ермолаев Артем 340 6
Лопаткин Герман 102 6
Власов Сергей 76 6
Ляшенко Сергей 29 6
Стрельцов Андрей 53 6
Звягина Наталья 64 6
Петрушин Андрей 64 6
Опенышева Светлана 54 6
Авербах Владимир 121 6
Оголь Елена 24 6
Бородин Андрей 31 6
Денисов Андрей 18 6
Казарин Станислав 100 6
Елистратов Николай 90 6
Данилин Дмитрий 12 6
Гуральников Сергей 161 6
Четвернин Алексей 651 6
Холодняков Юрий 15 6
Абызов Михаил 64 6
Прокошев Андрей 30 6
Нечепоренко Юрий 25 6
Шадаев Максут 384 6
Лысенко Эдуард 209 6
Матвеева Татьяна 83 6
Клементьев Андрей 18 6
Бойко Елена 151 6
Громов Иван 96 6
Скляр Алексей 49 5
Херсонцев Алексей 48 4
Быховский Александр 3 3
Логунов Александр 3 2
Кесельбренер Леонид 49 2
Россия - Российская федерация - РФ 57483 49
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 9
Европа 3766 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 6
Россия - Владимирская область 368 6
Россия - Ростовская область 863 6
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 634 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 5
Россия - Вологодская область 317 5
Россия - Новосибирская область 817 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 4
Сингапур - Республика 808 4
Россия - Самарская область 562 4
Казахстан - Республика 2637 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 3
Россия - Нижегородская область 740 3
Россия - Ульяновская область 350 2
США - Нью-Йорк 1096 2
Восточная Европа 1682 2
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 2
Арктика 141 2
Россия - СФО - Новосибирск 1971 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 2
Япония 2792 2
Беларусь - Белоруссия 2093 2
Россия - ПФО - Казань 1519 2
Россия - Владивосток 864 2
Индия - Республика 2175 1
Россия - Воронежская область 397 1
Россия - ПФО - Самара 1291 1
Россия - Республика Марий Эл 203 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 500 1
Испания - Королевство 1256 1
Россия - Крайний Север 93 1
Россия - Калуга 296 1
Тихий океан 54 1
Франция - Французская Республика 2130 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 6
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 2
Русский язык 985 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 15 1
СРО - саморегулируемые организации 43 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 1
Кодекс этики использования данных 8 1
Бизнес-акселератор 31 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
БАД - Биологически активные добавки к пище 13 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Вторая мировая война 265 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 7
РИА Новости 654 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
OWASP Top - Open Web Application Security Project 39 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 4
Лейпцигский университет - Universität Leipzig 8 4
ИРИ - Институт развития интернета 94 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 6 1
Техноград - инновационно-образовательный комплекс 15 1
КрасГМУ - Красноярский государственный медицинский университет 3 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 24 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 6
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
PRO Движение 1520 - Международный транспортно-логистический форум 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
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