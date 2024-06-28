Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182749
ИКТ 14208
Организации 11040
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26184
Персоны 78532
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

Гиппо FMCG-ритейлер


УПОМИНАНИЯ


Цифровизация ритейла 2024 4
28.06.2024 Александр Иванов -

Александр Иванов, «Гиппо» — как торговая сеть вырвалась из вендорлока и тиражировала кассы самообслуживания

 1
07.04.2023 В чем обвиняют кассы самообслуживания и почему это несправедливо 1
28.11.2019 «Гиппо» запустил первые кассы самообслуживания в Белоруссии 1

Публикаций - 4, упоминаний - 7

Гиппо и организации, системы, технологии, персоны:

БелКристаллСервис 2 2
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 158 2
8728 1
Корус Консалтинг ГК 1288 1
Эвотор - Evotor 201 1
Prisma - Нейронные сети 38 1
Pirit - Пирит 84 1
Globus IT - Compo Soft - Компо Софт 10 1
1С-Рарус 919 1
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 93 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 505 1
GFG - Lamoda - Купишуз 183 1
Лента - Сеть розничной торговли 2216 1
Бегемаг - Сеть универсамов 5 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 217 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 74 1
REWE 5 1
Стройпарк 4 1
Галамарт - Галастор - Пыжикофф - сеть магазинов товаров для дома 14 1
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 194 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4597 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5540 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12700 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7081 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1585 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11911 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6057 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1285 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13101 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5087 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2410 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3188 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7332 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 998 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12545 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3383 1
PIM - Product Information Management - Управление информацией об изделии 136 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1761 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7811 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1979 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3547 1
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 417 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1403 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6199 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12679 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4314 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10872 1
CDP - Customer Data Platform - платформа клиентских данных 109 1
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 93 2
CSI Set Prisma 19 2
Oracle Java - язык программирования 3281 1
1С:ERP Управление предприятием 667 1
CSI Set Loyalty 7 1
Иванов Александр 103 3
Предыбайло Вячеслав 24 1
Чечулин Игорь 5 1
Лексин Олег 21 1
Малыхин Василий 4 1
Ишмаметов Руслан 3 1
Гоц Станислав 11 1
Чалей Алексей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 4
Беларусь - Белоруссия 5942 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1335 1
Германия - Федеративная Республика 12857 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 956 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1537 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 975 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 544 1
Беларусь - Минск 665 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 287 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 139 1
США - Невада 213 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 2
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 628 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5713 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1792 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 822 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2868 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2253 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 219 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 215 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11280 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10357 1
Английский язык 6820 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5902 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6217 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2483 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1436 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 314 1
Миграция населения - Миграционные службы 431 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 429 1
The Guardian - Британская газета 377 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 1
День молодёжи - 27 июня 967 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще