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CSI Set Loyalty


Платформа Set Loyalty от компании CSI позволяет сети анализировать поведение клиентов

УПОМИНАНИЯ


27.05.2025 Новый ИТ-продукт для автоматизации маркетинга ритейлеров вышел на рынок 1
13.08.2024 Swed House внедрила систему лояльности на основе Set Loyalty 1
05.07.2024 Работа с маркировкой, сигналы на КСО, централизованная продажа пакетов — в весенне-летнем обзоре новинок для ритейлеров от CSI 1
28.06.2024 Александр Иванов -

Александр Иванов, «Гиппо» — как торговая сеть вырвалась из вендорлока и тиражировала кассы самообслуживания

 1
22.09.2022 В кассовой системе Set Retail стала доступна оплата покупок через приложение «Кошелек»: с помощью BNPL-сервиса «Долями» и СБП 1
16.09.2021 Приложение «Кошелек» интегрировалось с модулем лояльности кассовой системы Set Retail 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

CSI Set Loyalty и организации, системы, технологии, персоны:

CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 43 1
БелКристаллСервис 2 1
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 156 1
REWE 5 1
Гиппо - FMCG-ритейлер 4 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5305 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68000 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4510 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11533 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7059 2
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1069 2
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 190 2
CDP - Customer Data Platform - платформа клиентских данных 102 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12385 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8637 2
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 678 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1010 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10416 1
Trigger - Триггер - триггерная система 292 1
Оповещение и уведомление - Notification 4872 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 468 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 500 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4895 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12398 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24708 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5161 1
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4878 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30529 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6851 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6131 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24813 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1663 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1562 1
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 412 1
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 92 4
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 603 2
CSI Set Prisma 19 1
CSI Set Mark Centrum - Set Mark Alco 9 1
Oracle Java - язык программирования 3136 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24774 3
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 618 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49207 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10176 1
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 420 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 266 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5018 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10166 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5921 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1779 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2202 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 524 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 214 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5589 1
День молодёжи - 27 июня 936 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361516, в очереди разбора - 755349.
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