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CSI Set Loyalty
УПОМИНАНИЯ
CSI Set Loyalty и организации, системы, технологии, персоны:
|CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 43 1
|БелКристаллСервис 2 1
|Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 156 1
|REWE 5 1
|Гиппо - FMCG-ритейлер 4 1
|CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 92 4
|i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 603 2
|CSI Set Prisma 19 1
|CSI Set Mark Centrum - Set Mark Alco 9 1
|Oracle Java - язык программирования 3136 1
|ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 710 1
|Медведникова Софья 1 1
|Фомина Полина 1 1
|Антонов Герман 1 1
|Иванов Александр 103 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148874 3
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17838 3
|Беларусь - Белоруссия 5831 1
|Германия - Федеративная Республика 12784 1
|Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 139 1
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