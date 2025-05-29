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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 175606
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Просистемы

Просистемы

УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 Как «Декатлон» в Казахстане интегрировал кассовый софт в глобальную ИТ-систему 1
31.05.2024 Greenwich: загрузка касс самообслуживания до 81% в часы пик подтвердила их эффективность. 1
28.05.2020 В A-Store внедрена фронт-офисная система Set Retail 10 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Просистемы и организации, системы, технологии, персоны:

OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 333 1
Greenwich Розничная сеть - Атриум ТОО ПКФ 1 1
A-Store 5 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31868 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68095 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5316 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2992 1
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 190 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4515 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10430 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13786 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1448 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5708 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30556 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24842 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6134 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4897 1
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 93 2
Linux OS 10230 1
CSI Set Prisma 19 1
Сорокин Марк 1 1
Зайнолда Назым 1 1
Таланов Константин 1 1
Казахстан - Республика 5646 2
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 399 1
Казахстан - Восточно-Казахстанская область - Усть-Каменогорск 35 1
Россия - РФ - Российская федерация 149019 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 608 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24798 2
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 531 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8227 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 621 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7169 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2177 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14123 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362425, в очереди разбора - 754625.
Создано именных указателей - 175606.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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