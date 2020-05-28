В A-Store внедрена фронт-офисная система Set Retail 10

Казахстанские продуктовые гипермаркеты A-Store успешно завершили первый этап модернизации кассовых линий. Магазины сети в Усть-Каменогорске работают на новой версии российской фронт-офисной системы Set Retail 10. Новые сенсорные кассы, красивый и понятный интерфейс решения помогают кассирам быстрее обслуживать покупателей. Работа с картами лояльности проходит без сбоев. Архитектура решения позволила ритейлеру высвободить по серверу в каждом магазине. Проект осуществляет российская компания CSI совместно с региональным партнёром в Казахстане - «Просистемы».

Продуктовые гипермаркеты A-Store знакомы посетителям крупных торгово-развлекательных центров «ADK» в Алматы и Усть-Каменогорске. Сеть начала своё развитие 9 лет назад. Все это время бесперебойную работу касс гипермаркетов обеспечивало российское решение для автоматизации торговли Set Retail 5. Система и сегодня отвечает требованиям к качеству и скорости работы кассового решения. При поддержке CSI и «Просистемы» осуществляются необходимые программные доработки — как индивидуальные, так и в целом необходимые для работы в Казахстане. A-Store, к примеру, был одним из первых ритейлеров в Казахстане, перешедших на работу по новой ставке НДС 8% на социально значимые товары. В связи с временными мерами, принятыми правительством страны в 2020 году, специалисты CSI всего за 3 дня реализовали доработку кассового ПО Set Retail 10.

В связи с планами по развитию сети и желанием модернизировать инфраструктуру A-Store приняли решение перейти на новую версию Set Retail 10 и повысить эффективность кассовых линий. В Set Retail 10 отражена экспертиза и лучшие практики крупнейших ритейлеров, с его установкой открывается доступ к экосистеме Set — новым инструментам повышения эффективности бизнеса. В частности, Set Retail 10 совместим с системой контроля кассовых операций Set Prisma, которая выявляет нарушения на кассовых узлах и позволяет сокращать потери в магазинах.

Первый этап проекта обновления завершён. В магазинах Усть-Каменогорска Set Retail уже управляет кассами, операционным днём и программой лояльности.

Модуль лояльности Set Retail — удобный инструмент для централизованного управления акциями, купонными и бонусными программами, которые всегда активно использовались в A-Store. Маркетолог ритейлера в специальном модуле «Рекламные акции» самостоятельно и без привлечения ИТ-специалиста заводит акции, фиксирует действующие в магазинах скидки, указывает условия и приоритеты их срабатывания.

Для магазинов Усть-Каменогорска A-Store приобрел 40 новых сенсорных касс с возможностью подключения к ним дополнительных экранов, направленных к покупателю. Такие экраны повышают плотность взаимодействия и способствует формированию лояльности покупателя: можно выводить рекламные сообщения или другую актуальную для него информацию.

Современная программная архитектура Set Retail 10 позволила высвободить сервера в магазинах. Управление софтом происходит централизованно из офиса компании, а непосредственно на месте кассовые линии поддерживает сотрудник сервисной службы каждого магазина. Решение на кассах продолжает работать автономно, даже когда нет связи с центральным сервером.

Интеграция Set Retail 10 с онлайн-кассой «Программный фискализатор 3.0.1» позволяет передавать фискальные данные ОФД Казахстана, а также экономить кассовую ленту, сократив длину чека за счет возможности работы с чековыми формами.

В планах у A-Store – обновление кассовых линий в магазинах Алматы. Торговые залы магазинов будут также оснащены мультимедийными прайс-чекерами CSI. Устройства моментально считывают штрихкод, показывают на цветном экране фото и стоимость товара с учётом скидки, дополнительно озвучивают эту информацию.

Таланов Константин, старший инженер по информационным технологиям мультиформатной розничной сети «A-Store», отметил: «Мы планировали комплексную модернизацию инфраструктуры сети. Set Retail 10 привлек наше внимание, в первую очередь, инструментами развития бизнеса, которые заложены в системе, а также приятным и интуитивным интерфейсом. Проект мы вели в тесном взаимодействии с командами «Просистемы» и CSI, которые помогали оперативно разрешать возникающие вопросы при переходе на новую версию Set Retail 10. Рассчитываем на успешное продолжение проекта в магазинах A-Store Алматы».