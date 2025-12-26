Получите все материалы CNews по ключевому слову
Казахстан Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
СОБЫТИЯ
Казахстан и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 2
|Назарбаев Нурсултан 84 2
|Сауранбеков Максут 2 2
|Есекеев Куанышбек 36 2
|Ковалев Игорь 31 1
|Федорова Олеся 63 1
|Кутников Денис 22 1
|Леонова Юлия 4 1
|Жумагалиев Аскар 23 1
|Поляков Александр 53 1
|Фролова Светлана 42 1
|Айриян Сурен 34 1
|Беляев Михаил 13 1
|Сарсенов Сакен 10 1
|Кадыржанов Кайрат 9 1
|Смелков Андрей 5 1
|Тищенко Роман 2 1
|Токарев Кирилл 2 1
|Брыкин Дмитрий 5 1
|Когутенко Андрей 1 1
|Выдра Андрей 1 1
|Соболев Сергей 6 1
|Соколова Алёна 1 1
|Ахмадуллина Карина 1 1
|Чумак Арина 1 1
|Шуваева Марина 1 1
|Самарина Екатерина 1 1
|Наземцев Сергий 1 1
|Щербаков Кирилл 1 1
|Константинов Валерий 1 1
|Стариков Константин 1 1
|Фоминых Анжелика 1 1
|Новожилов Василий 1 1
|Астафьев Владислав 1 1
|Романов Владислав 1 1
|Горбатюк Олег 1 1
|Енсебаев Руслан 5 1
|Старостенко Илья 1 1
|Волкова Дарья 1 1
|Злобина Елена 2 1
|Матросов Данил 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11417 3
|Казахстан Сегодня 309 1
|Хабар 10 1
|Новости Шымкента 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410653, в очереди разбора - 730937.
Создано именных указателей - 188146.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.