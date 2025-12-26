Разделы

Казахстан Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск

Казахстан - Восточно-Казахстанская область - Усть-Каменогорск

СОБЫТИЯ


26.12.2025 Система позволит отслеживать в режиме реального времени качество воздуха в центре цветной металлургии Казахстана — Усть-Каменогорске 2
24.05.2022 Более 12 тыс. студентов и школьников приняли участие в молодежных соревнованиях «1С» в 2021-2022 учебном году 1
28.05.2020 В A-Store внедрена фронт-офисная система Set Retail 10 3
07.03.2017 «Барс Груп» построит МИС в Казахстане 1
03.09.2015 Сервис «Золотая Корона — Денежные переводы» расширяет свою сеть в Казахстане 1
04.08.2015 2ГИС начал работать в Астане 1
26.11.2014 Работу с сервисом «Золотая Корона — Денежные переводы» начал казахстанский «Нурбанк» 1
22.09.2014 «Казахтелеком» и «Алтел» расширяют географию предоставления пакетных услуг 1
12.08.2014 «Алтел» запустил сеть LTE в шести областных центрах Казахстана 1
15.05.2014 «Алтел» запустил сеть 4G LTE GSM 1
20.12.2013 «Казахтелеком» запустил сеть LTE в шести областных центрах Казахстана 1
18.07.2013 «Альфа-Банк» в Казахстане стал участником платежной системы Contact 1
29.05.2013 «Автодория» запустила в Казахстане систему фиксации нарушений скоростного режима 1
12.10.2012 Елена Злобина назначена главой по маркетингу Acer в России 1
02.07.2012 Казахстан: постановка ребенка на очередь в детский сад через интернет больше не требует наличия ЭЦП 1
28.04.2012 Переводы Unistream стартовали в отделениях «АТФБанк» в Казахстане 1
25.11.2011 На портале казахстанского «электронного правительства» запущены новые сервисы 1
25.04.2011 Tele2 начал предоставлять услуги связи в Казахстане 1
28.03.2011 «Казахтелеком» завершил внедрение iD TV на всей территории Казахстана 1
22.04.2009 «Аскон» открыл второй офис в Казахстане 1
10.06.2008 В «Сервис Плюсе» назначен гендиректор 1
21.11.2007 Русский музей открыл виртуальный филиал в Финляндии 1
06.09.2007 Русский Музей открыл виртуальный филиал в Усть-Каменогорске 1
06.09.2007 Россия и Казахстан планируют создать в Курчатове синхротронный центр 1
30.07.2007 Eventis Telecom Kazakhstan приступил к тестированию сетей NGN 1
27.04.2007 "Казахтелеком" запустил в эксплуатацию сеть NGN 1
03.04.2007 Начал работу первый межазиатский форум высшей школы RUSKAZ-2007 1
27.02.2007 Казахстану нужно больше инженеров и ученых 1
03.08.2005 В Казахстане построили основное кольцо НИСМ 1
12.05.2005 Dixis вышел на рынок Казахстана 1
12.04.2005 "Казахтелеком" подвел итоги деятельности в 2004 г. 1
17.06.2004 "Казахтелеком" ввел в эксплуатацию ВОЛС протяженностью 2,4 тыс. км. 1
19.05.2004 В Казахстане открылось представительство Intel 1
28.08.2003 Еricsson построит 3G-сеть в Казахстане 1
30.04.2003 В I квартале "Казахтелеком" увеличил доходы на 17,9% 1
06.12.2002 В Казахстане только 34% населения являются пользователями интернета 1

Публикаций - 36, упоминаний - 39

Казахстан и организации, системы, технологии, персоны:

Казахтелеком 339 10
PIH - Мобайл Телеком Сервис - Neo - Tele2 Казахстан - Altel - Алтел - Dalacom - Далаком - телекоммуникационная компания Казахстана 74 5
ЦФТ Золотая Корона 361 2
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1310 1
Просистемы 3 1
НИТ - Национальные информационные технологии 34 1
Сервис Плюс 185 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
Packard Bell 77 1
Siemens AG - Siemens Group 2629 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 71 1
ЦСС Новосибирск - Центр Сотовой Связи Новосибирск 1 1
Europlat - Европлат 24 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3129 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5742 1
Acer Group - Acer Inc 2663 1
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 113 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 373 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 440 1
Intel Corporation 12550 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 347 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 234 1
9034 1
Автодория 44 1
Восход ФГБУ НИИ 686 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 431 1
БАРС Груп 561 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3039 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
A-Store 5 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 46 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
Tengri Bank - Тенгри Банк - PNB Казахстан банк - Punjab National Bank - Данабанк 4 1
Dixis - Диксис 359 1
Алтай - Восточно-Казахстанский региональный технопарк 1 1
Центр матери и ребенка Усть-Каменогорска 1 1
Усть-Каменогорская городская больница №1 КГКП 1 1
Halyk Bank - QAZKOM - КАЗКОМ - Казкоммерцбанк 40 1
АТФБанк 22 1
Кампэй - Comepay - платежная система 43 1
МЦК МФК - Международный Центр Кредитования Микрофинансовая компания - АзияКредит - AsiaCredit Ban 3 1
Альфа-Банк 1873 1
NanduQ - Qiwi 1006 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 193 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 90 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 73 1
Правительство Казахстана - Минздрав Казахстана - Министерство здравоохранения Казахстана - Министерство здравоохранения и социального развития Казахстана 5 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3257 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5269 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 313 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22008 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73469 7
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25563 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9379 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4849 4
Аналоговые технологии 2837 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8953 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1853 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 3
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 830 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13084 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 553 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4156 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17140 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 2
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1112 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 900 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2373 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4356 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6263 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 730 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5606 1
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 429 1
xDSL - HDSL - High-Speed Digital Subscriber Line - High Data Rate Digital Subscriber Line - высокоскоростная цифровая абонентская линия 28 1
USB modem - USB модем 309 1
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 357 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 1
Бронирование - Booking 816 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3923 1
НИСМ - Национальная информационная супермагистраль - Петропавловск-Кустанай-Актобе 18 4
ЦФТ Золотая Корона - Денежные переводы - Межбанковская платежная система 81 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
CSI Set Prisma 19 1
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 49 1
Microsoft Windows Phone Store - Microsoft Windows Phone Marketplace 91 1
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - eGov - Электронное правительство Казахстана - Государственная программа 33 1
BlackBerry App World 58 1
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 96 1
ТАЕ System - Trans Asian Europe - Транс-Азиатско-Европейская волоконно-оптическая линия 3 1
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 94 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3442 1
Apple - App Store 3013 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2455 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 988 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2887 1
Apple iPhone 6 4862 1
Spirit TeamSpirit IM - мессенджер 36 1
Назарбаев Нурсултан 84 2
Сауранбеков Максут 2 2
Есекеев Куанышбек 36 2
Ковалев Игорь 31 1
Федорова Олеся 63 1
Кутников Денис 22 1
Леонова Юлия 4 1
Жумагалиев Аскар 23 1
Поляков Александр 53 1
Фролова Светлана 42 1
Айриян Сурен 34 1
Беляев Михаил 13 1
Сарсенов Сакен 10 1
Кадыржанов Кайрат 9 1
Смелков Андрей 5 1
Тищенко Роман 2 1
Токарев Кирилл 2 1
Брыкин Дмитрий 5 1
Когутенко Андрей 1 1
Выдра Андрей 1 1
Соболев Сергей 6 1
Соколова Алёна 1 1
Ахмадуллина Карина 1 1
Чумак Арина 1 1
Шуваева Марина 1 1
Самарина Екатерина 1 1
Наземцев Сергий 1 1
Щербаков Кирилл 1 1
Константинов Валерий 1 1
Стариков Константин 1 1
Фоминых Анжелика 1 1
Новожилов Василий 1 1
Астафьев Владислав 1 1
Романов Владислав 1 1
Горбатюк Олег 1 1
Енсебаев Руслан 5 1
Старостенко Илья 1 1
Волкова Дарья 1 1
Злобина Елена 2 1
Матросов Данил 1 1
Казахстан - Республика 5812 32
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 23
Казахстан - Карагандинская область - Караганда 80 22
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 406 22
Казахстан - Атырауская область - Атырау - Гурьев 60 19
Казахстан - Павлодарская область - Павлодар 49 18
Казахстан - Шымкент - Чимкент 45 16
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 346 14
Казахстан - Актюбинская область - Актобе 39 13
Казахстан - Мангистауская область - Актау 43 11
Казахстан - Костанайская область - Костанай 30 11
Россия - РФ - Российская федерация 157411 11
Казахстан - Жамбылская область - Тараз 26 9
Казахстан - Акмолинская область - Кокшетау 16 9
Казахстан - Кызылординская область - Кызылорда - Джусалы 35 8
Казахстан - Западно-Казахстанская область - Уральск 31 8
Казахстан - Талды-Курганская область - Талдыкорган 16 8
Казахстан - Абайская область - Семипалатинск 17 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53503 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14511 4
Узбекистан - Республика 1876 4
Европа 24653 3
Таджикистан - Республика 914 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18273 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45854 3
Россия - СФО - Новосибирск 4671 3
Казахстан - Восточно-Казахстанская область 19 2
Казахстан - Западно-Казахстанская область 18 2
Казахстан - Северо-Казахстанская область - Петропавловск 10 2
Казахстан - Шамалган 2 2
Казахстан - Карагандинская область - Темиртау 9 2
Казахстан - Актюбинская область - Актюбинск - Акимат Актюбинской области 25 2
Индия - Bharat 5710 2
Украина 7800 2
Турция - Турецкая республика 2496 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 506 2
Беларусь - Белоруссия 6043 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1357 2
Грузия 1285 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1075 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10541 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51334 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 5
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11446 3
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1116 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2185 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1212 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15189 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3279 1
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 8 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7297 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 864 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 414 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6133 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 1
Торговля розничная - Дискаунтер (магазин) - Аутлет - Outlet center - Дрогери - die Drogerie - магазин-дискаунтер в формате самообслуживания 115 1
Аудит - аудиторский услуги 3115 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 1
Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей 218 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 519 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1971 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 563 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1565 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8246 1
Информатика - computer science - informatique 1144 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11417 3
Казахстан Сегодня 309 1
Хабар 10 1
Новости Шымкента 1 1
Государственный Русский музей 51 2
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 36 1
АГУ имени В. Н. Татищева - Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева 14 1
БГУ - Белорусский государственный университет 34 1
Туран Университет 4 1
СГЭУ - Самарский государственный экономический университет 9 1
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 25 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 35 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 58 1
Минэкономразвития РФ - ВАВТ - Всероссийская академия внешней торговли - Высшая коммерческая школа Министерства экономического развития и торговли РФ 23 1
РГРТУ - Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина - РГРТА, Рязанская Государственная Радиотехническая Академия - РТИ, Рязанский Радиотехнический Институт 12 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 21 1
Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева 1 1
Ногинский колледж ГБПОУ МО 7 1
ТГУ им. Г. Р. Державина - Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина 20 1
КарТУ - Карагандинский технический университет - КарГТУ - Карагандинский горный институт - КарПИ - Карагандинский политехнический институт 2 1
Костанайский региональный университет имени Ахмета Байтурсынова 1 1
КТК ГАПОУ КО - Калужский технический колледж - Калужский технологический колледж 2 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 573 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 670 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 523 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 131 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 337 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 261 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 284 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
