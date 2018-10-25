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Федорова Олеся


25.10.2018 «Золотая Корона» представила сервис дистанционного пополнения карт «Мир» 1
12.03.2018 Денежные переводы «Золотая Корона» доступны в салонах «Мегафона» 1
03.03.2017 «Джаба Кредит» — новый партнер сервиса денежных переводов «Золотая Корона» в Грузии 1
27.01.2017 «Золотая Корона» и Money Express (Латвия) заключили соглашение о сотрудничестве 1
05.10.2016 К сервису «Золотая Корона — Денежные переводы» присоединился «Казкоммерцбанк Таджикистан» 1
13.04.2016 «Бонки рушди Тоджикистон» — новый участник сервиса денежных переводов «Золотая Корона» 1
25.03.2016 Сервис «Золотая Корона — Денежные переводы» расширил инфраструктуру обслуживания в Молдове 1
17.03.2016 В розничной сети «Ростелекома» на Урале отменена комиссия на денежные переводы «Золотая Корона» 1
02.03.2016 «Карту Банк» — новый участник системы «Золотая Корона» в Грузии 1
01.02.2016 Денежные переводы «Золотая Корона» теперь можно получить в Италии, Испании, Франции и Бельгии 1
27.11.2015 К сервису «Золотая Корона — Денежные переводы» подключился АТФБанк 1
18.11.2015 Сервис денежных переводов «Золотая Корона» доступен в центрах продаж и обслуживания «Ростелеком — Розничные системы» 1
25.09.2015 Банк «Возрождение» — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» 1
14.09.2015 К сервису «Золотая Корона — Денежные переводы» подключился Металлинвестбанк 1
18.08.2015 Углеметбанк — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» 1
21.07.2015 Денежные переводы «Золотая Корона» доступны в «Русском Трастовом Банке» 1
08.06.2015 Сервис «Золотая Корона — Денежные переводы» доступен в офисах «Живаго-банка» 1
17.04.2015 Базисбанк — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» в Грузии 1
20.03.2015 ДБ АО «Сбербанк» присоединился к сервису «Золотая Корона — Денежные переводы» 1
19.03.2015 Денежные переводы «Золотая Корона» теперь доступны клиентам банка «Александровский» 1
12.03.2015 «Золотая Корона» продолжает наращивать сеть обслуживания в России 1
05.03.2015 Новым участником сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» стал «Нацинвестпромбанк» 1
26.02.2015 «Золотая Корона» расширила инфраструктуру обслуживания в Грузии 1
25.02.2015 «Казкоммерцбанк Кыргызстан» запустил денежные переводы «Золотая Корона» 1
16.02.2015 Банк «Верхневолжский» стал партнером сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» 1
12.02.2015 Новым участником «Золотой Короны» в России стал «Вокбанк» 1
03.02.2015 Денежные переводы «Золотая Корона» стартовали в МДО «Стандарт молия» 1
14.01.2015 Клиенты банка «Союз» могут отправлять денежные переводы «Золотая Корона» 1
26.12.2014 «Банк Премьер Кредит» стал партнером сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» 1
25.12.2014 «Рента-Банк» подключился к сервису «Золотая Корона — Денежные переводы» 1
22.12.2014 Денежные переводы «Золотая Корона» запущены в «Объединенном национальном банке» 1
19.12.2014 Переводы «Золотая Корона» стартовали в «Лесбанке» 1
18.12.2014 Денежные переводы «Золотая Корона» доступны в банке «Аспект» 1
16.12.2014 «Лазика Капитал» — новый партнер сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» в Грузии 1
12.12.2014 Работу с сервисом «Золотая Корона — Денежные переводы» начал банк «Клиентский» 1
10.12.2014 «Гринфилдбанк» — новый партнер сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» 1
26.11.2014 Работу с сервисом «Золотая Корона — Денежные переводы» начал казахстанский «Нурбанк» 1
06.11.2014 Переводы «Золотой Короны» стали доступны клиентам «Автоторгбанка» 1
01.10.2014 К сервису денежных переводов «Золотая Корона» присоединился «Евразийский банк» 1
26.09.2014 «Золотая Корона» и «Майкопбанк» предложили сервис денежных переводов для частных клиентов 1

Публикаций - 60, упоминаний - 60

Федорова Олеся упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Золотая Корона 280 28
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 1
МегаФон Ритейл 55 1
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 1
Почта России ПАО 1574 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Visa International 1346 1
Восточный Банк 108 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Росгосстрах Банк - РГС Банк 71 1
Александровский Банк 9 1
Сбербанк Казахстан 8 1
BasisBank - БазисБанк 1 1
Укргазпромбанк 2 1
Золотая Корона - Денежные переводы 61 9
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
Точилов Мария 9 1
Шибанов Кирилл 12 1
Любченко Алексей 1 1
Камалов Александр 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 51
Россия - Российская федерация - РФ 57544 48
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 20
Украина 3378 17
Казахстан - Республика 2641 16
Беларусь - Белоруссия 2095 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 3
Россия - ПФО - Казань 1520 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 2
Россия - Йошкар-Ола 108 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Россия - ПФО - Самара 1295 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1061 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Франция - Французская Республика 2136 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 635 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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