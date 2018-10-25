Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Федорова Олеся
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Публикаций - 60, упоминаний - 60
Федорова Олеся упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Золотая Корона - Денежные переводы 61 9
|Google Android 10751 1
|Apple iOS 5742 1
|Точилов Мария 9 1
|Шибанов Кирилл 12 1
|Любченко Алексей 1 1
|Камалов Александр 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766532, в очереди разбора - 670217.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766532, в очереди разбора - 670217.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru