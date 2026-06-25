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FinTech Денежные переводы от физических лиц в адрес юридических лиц C2B Consumer-to-Business
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- Платёжные системы - Электронные платежные технологии
- Процессинг платёжных систем и банковских карт
- Денежные переводы - Money transfers
- Денежные переводы между своими банковскими счетами
me2me-переводы - P2P-переводы
- Перевод с карты на карту
- Перевод по номеру телефона
- Транзакционный мониторинг
Системы мониторинга транзакций
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
FinTech и организации, системы, технологии, персоны:
|Бакулин Александр 28 2
|Шалманов Сергей 202 2
|Балин Дмитрий 5 2
|Озерецковская Светлана 5 2
|Беров Иван 44 2
|Голованов Сергей 77 2
|Боциев Александр 14 2
|Копысов Виталий 64 2
|Стасевич Владимир 12 1
|Врацкий Андрей 175 1
|Маевская Мария 5 1
|Тренева Анна-Мария 1 1
|Мазуров Александр 11 1
|Самойленко Максим 67 1
|Тутаев Михаил 56 1
|Заянц Илья 56 1
|Касаев Сергей 28 1
|Драчев Никита 10 1
|Романов Кирилл 32 1
|Лазарев Илья 27 1
|Матвиенко Нина 29 1
|Галеев Артур 13 1
|Соколов Павел 15 1
|Барилкин Виктор 29 1
|Мачкарина Полина 1 1
|Гваришвили Владимир 28 1
|Виноградов Артём 29 1
|Павловский Святослав 3 1
|Веселова Алина 2 1
|Кибалко Кирилл 44 1
|Замашкина Наиля 23 1
|Грызлов Борис 32 1
|Хайтина Наталья 14 1
|Синельников Александр 27 1
|Мингова Валерия 27 1
|Тавадзе Марина 28 1
|Данилов Михаил 34 1
|Спиридонов Иван 27 1
|Близнюк Станислав 21 1
|Суховаров Павел 5 1
|The Economist 49 1
|The Banker 6 1
|Forbes - Форбс 978 1
|Wikipedia - Википедия 639 1
|Ars Technica 445 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 717 2
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