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FinTech Денежные переводы от физических лиц в адрес юридических лиц C2B Consumer-to-Business

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


25.06.2026 Когда платят картами и СБП: исследование «Точка Банк» 1
26.09.2025 Банк «Русский Стандарт» и фирма «1С»: B2B-операции через СБП теперь доступны в «1С» 1
06.08.2025 «Диасофт» поддержал новые требования законодательства для Системы быстрых платежей 1
21.04.2025 «Диасофт» поддержал переводы через СБП на нероссийские номера телефонов для юридических лиц 1
26.02.2025 Какого экономического эффекта могут добиться банки с помощью ИИ 1
01.08.2024 МТС запустила 4G в отдаленном поселке Тиличеть на востоке Красноярского края 1
18.07.2024 Right line и «Банк Казани» завершили тестирование «СБП Коннект» для системы кешбэка СБП 1
26.06.2024 МТС запустила связь 4G в 60 селах и деревнях Кузбасса 1
06.06.2024 «Диасофт» поддержал возможность выплаты кешбэка при платежах через СБП 1
08.02.2024 «Диасофт» поддержал возмещение по диспуту в СБП 1
19.12.2023 БПС Процессинг подводит итоги 2023 года: цифры и статистика компании 1
20.10.2023 «Диасофт» поддержал B2B переводы через СБП 1
28.04.2023 Банки смогут предоставить сервис B2B-переводов через СБП при поддержке «Диасофт» 1
28.02.2023 «Контур.авто» поможет дилерам проводить расчеты с физлицами при выкупе автомобилей 1
11.10.2022 «СДЭК финанс» успешно завершил тестирование всех платежных сценариев в СБП 1
14.09.2022 ВТБ запускает оплату по QR-коду через СБП в интернет-банке 1
24.06.2022 Клиентам доступна бесконтактная оплата через СБП в 500 салонах связи Tele2 1
08.04.2022 Что такое кликджекинг и как на него не попасться 1
14.03.2022 «Морской банк» запустил сервис c2b-платежей через СБП 1
14.02.2022 Банк «Венец» подключил сервис оплаты товаров и услуг через СБП 1
24.01.2022 Клиенты Делобанка могут принимать платежи в «1С» через СБП 1
18.01.2022 Модульбанк запустил пополнение расчетного счета через СБП 1
06.12.2021 МТС-банк запустил оплату по QR-кодам через СБП в салонах МТС 1
25.11.2021 Как зря не потратить деньги на цифровую трансформацию 1
27.10.2021 Райффайзенбанк подключил магазины «Куулклевер» к СБП 1
12.07.2021 Facebook Marketplace теперь доступен в России 1
19.05.2021 СДЭК создала платежного агрегатора 1
12.05.2021 ВТБ и «Сумитек интернейшнл» запустили оплату заказов с использованием СБП 1
14.04.2021 Райффайзенбанк подключил Askona к сервису приема платежей через СБП 1
13.04.2021 ВТБ подключил интернет-магазин «Технопарк» к сервису быстрых платежей 1
11.03.2021 TCS Group Holding PLC сообщила о рекордной чистой прибыли за 2020 г. 1
19.02.2021 Как Citibank потерял $500 млн из-за «сделанного на коленке» интерфейса ПО 1
15.10.2020 Райффайзенбанк интегрировал систему быстрых платежей в кассы «БИФИТ» 1
31.07.2020 «Диасофт» реализовал в своем решении для работы с СБП C2B-переводы 3
22.07.2020 ЦФТ обеспечил быстрое подключение банков к платежам по QR-коду в системе быстрых платежей 1
29.06.2020 Как банки прошли стресс-тест уровня цифровизации 1
22.05.2020 Check Point: группа хакеров похитила 1,1 млн фунтов в ходе атаки на финансовые компании 1
13.01.2020 «Ростелеком» обновил мобильное приложение «Биометрия» 1
10.01.2020 «Ростелеком» обновил мобильное приложение «Биометрия» 1
27.12.2019 Сергей Бочкарев, НСПК -

Уже 55 ритейлеров принимают оплату через Систему быстрых платежей

 1

Публикаций - 70, упоминаний - 72

FinTech и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 1120 8
Webmoney - Вебмани.Ру 547 7
Ростелеком 10854 6
ЦФТ Золотая Корона 361 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15530 4
9491 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 539 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5579 3
Yandex - Яндекс 9084 3
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 219 2
Madison Dearborn Partners - MoneyGram 32 2
Microsoft Corporation 25685 2
Meta Platforms - Facebook 4605 2
Softline - Софтлайн 3672 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2385 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9458 2
Telegram Group 2872 2
PayPal 671 2
Google LLC 12591 2
GE Fanuc - Фанук 44 1
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 145 1
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 131 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1621 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 535 1
Магелан - Magelan 5 1
OpenWay Group - OpenWay Systems - OpenWay Service 57 1
Softkey - Софткей 214 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 748 1
Alawar - Алавар 63 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 161 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 491 1
Элвис-Телеком 38 1
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 1
IntellectMoney 27 1
Meta Platforms 171 1
Paysafe - Optimal Payments - Skrill - Moneybookers - Paysafecard - Neteller 20 1
Dynamika - Динамика 25 1
SiTAPP 1 1
КИТ ЗАО - Компьютерные и информационные технологии 3 1
НСПК - Национальная система платежных карт 938 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3129 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1927 5
Visa International 1989 4
American Express - Amex 338 3
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 3
Русский стандарт Банк 503 3
Международная Расчетная Палата - МРП - Межбанковская Электронная Расчетная Палата 6 2
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 2
Гута ГК 34 2
Volkswagen Finance - Volkswagen Financial Services - Фольксваген финансовые услуги - Фольксваген Банк 16 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8728 2
Почта России ПАО 2337 2
ВТБ - Почта Банк 512 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1879 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1494 2
Альфа-Банк 1965 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2387 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 223 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 2
Рапида НКО - платежные система 145 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 231 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
Синара Банк - ДелоБанк 67 2
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 2
МКБ Бланк АКБ - Веста Инвестиционный банк - VestaBank 18 1
Куулклевер 5 1
Веста 52 1
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 21 1
Банк Казани - КБЭР - Коммерческий Банк Экономического Развития 22 1
Крокус банк КБ 3 1
Резонанс НПП 405 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 75 1
АвтоВАЗ - РН банк - банк Альянса Renault-Nissan и UniCredit 14 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Фора Банк 84 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 1
Банк Сбережений и Кредита АКБ - С банк - СТБ, Столичный Торговый Банк - Сберкред Банк - Моссибинтербанк - Столичный торговый банк - Академхимбанк - Инвестбанк АКБ - Конверсбанк МФГ - Гранкомбанк, ГРАН Коммерческий банк - Воронежпромбанк - Воронежский Пром 25 1
Венец АКБ 21 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5592 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3651 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2054 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5922 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
Судебная власть - Judicial power 2474 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13621 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5546 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3815 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 753 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6499 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2861 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1182 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3408 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 274 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 128 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 229 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5459 33
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2193 19
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API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5065 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8112 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2565 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28000 4
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 883 31
Google Android 15140 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6178 7
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 424 6
Diasoft - Диасофт - Координатор операций ОПКЦ СБП 10 5
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 447 5
НСПК - СБПэй 50 4
Apple iOS 8530 4
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 937 4
Apple iPhone 6 4861 4
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 248 3
Paycash - Пейкэш - Алкор Пэйкэш - российская электронная платёжная система 93 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3525 3
Apple - App Store 3081 3
Webmoney Transfer 165 3
СДЭК - CDEK Pay - CDEK Finance 9 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3095 2
Microsoft Windows 16777 2
Kaspersky Internet Security 493 2
Microsoft Office 365 1035 2
Samsung Pay 296 2
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 251 2
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 2
НСПК - ОПКЦ - процессинг операционного платежного и клирингового центра 10 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 339 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
НСПК - MirAccept 4 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 290 1
1С:Мобильная касса 14 1
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 106 1
ЦФТ Золотая Корона - Денежные переводы - Межбанковская платежная система 81 1
Домашние Деньги - Digital Cash 15 1
ВымпелКом - Билайн SIM-карты 17 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 222 1
Red Hat Enterprise Virtualization - Linux RHEV - Red Hat Virtualization Suite - RHV 42 1
Oracle Financial Services Software - FCUBS - FlexCube 25 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 53 1
Aladdin HASP SRM - Hardware Against Software Piracy - мультиплатформенная аппаратно-программная система защиты программ и данных от незаконного использования и несанкционированного распространения 30 1
HPE Integrity - серия серверов 139 1
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 1
Бакулин Александр 28 2
Шалманов Сергей 202 2
Балин Дмитрий 5 2
Озерецковская Светлана 5 2
Беров Иван 44 2
Голованов Сергей 77 2
Боциев Александр 14 2
Копысов Виталий 64 2
Стасевич Владимир 12 1
Врацкий Андрей 175 1
Маевская Мария 5 1
Тренева Анна-Мария 1 1
Мазуров Александр 11 1
Самойленко Максим 67 1
Тутаев Михаил 56 1
Заянц Илья 56 1
Касаев Сергей 28 1
Драчев Никита 10 1
Романов Кирилл 32 1
Лазарев Илья 27 1
Матвиенко Нина 29 1
Галеев Артур 13 1
Соколов Павел 15 1
Барилкин Виктор 29 1
Мачкарина Полина 1 1
Гваришвили Владимир 28 1
Виноградов Артём 29 1
Павловский Святослав 3 1
Веселова Алина 2 1
Кибалко Кирилл 44 1
Замашкина Наиля 23 1
Грызлов Борис 32 1
Хайтина Наталья 14 1
Синельников Александр 27 1
Мингова Валерия 27 1
Тавадзе Марина 28 1
Данилов Михаил 34 1
Спиридонов Иван 27 1
Близнюк Станислав 21 1
Суховаров Павел 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 164403 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47249 9
Европа 24899 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14756 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54423 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8479 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1776 3
Украина 7903 3
Грузия 1320 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18936 2
Казахстан - Республика 5995 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4182 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13756 2
Азия - Азиатский регион 5885 2
Беларусь - Белоруссия 6247 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19360 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3431 2
Израиль 2846 2
Африка - Африканский регион 3630 2
Россия - СФО - Новосибирск 4838 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3543 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2257 2
Грузия - Тбилиси 106 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Кстовский район - Кстово 55 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Дзержинск 104 1
США - Пенсильвания - Питтсбург 136 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Тяжинский район - Тяжин 15 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Таштагольский район - Таштагол 32 1
Россия - СФО - Красноярский край - Нижнеингашский район - Нижний Ингаш 19 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Ижморский район 6 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Мариинск 22 1
Земля - планета Солнечной системы 10826 1
Япония 13752 1
Армения - Республика 2432 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3123 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Сингапур - Республика 1941 1
Индия - Bharat 5836 1
Европа Восточная 3137 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4444 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52951 55
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7468 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26989 15
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6999 9
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1133 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7700 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6960 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6443 6
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