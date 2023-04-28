Банки смогут предоставить сервис B2B-переводов через СБП при поддержке «Диасофт»

Компания «Диасофт» продолжает развивать решение «Взаимодействие с СБП», которое помогает создать процессинговую экосистему для подключения к Системе быстрых платежей (СБП). Решение входит в состав платформы развития Digital Q.Payments и включает три программных продукта: «Переводы СБП», «Координатор операций ОПКЦ СБП» и «Расчетный центр СБП».

Теперь продукт «Координатор операций ОПКЦ СБП» поддерживает B2B-операции. При подключении банком сервиса B2B-переводов через СБП его клиенты – юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые – смогут проводить онлайн-операции до 1 млн руб. круглосуточно. Денежные средства поступят на расчетный счет мгновенно даже в выходные и праздничные дни. Это особенно важно для компаний, которые ежедневно проводят множество платежей поставщикам и контрагентам.

«Методы оплаты с многочасовым обменом документами остаются в прошлом. Ряд банков уже протестировали возможность переводов между юрлицами через СБП, с 1 апреля 2024 г. предоставление этого сервиса станет обязательным. Банки уже сейчас могут предложить мгновенные B2B-платежи в любое время, вне зависимости от часового пояса. Наше решение отлажено и сертифицировано, может быть установлено всего за 1,5-2 месяца. Мы поможем не только с внедрением, но и с эксплуатацией и сдачей тестовых испытаний взаимодействия», – отметил Сергей Добриднюк, руководитель продуктового направления «Расчеты» компании «Диасофт».

Помимо B2B-операций, в продукте «Координатор операций ОПКЦ СБП» поддержаны: переводы средств между счетами в разных банках (C2C); оплата товаров и услуг (C2B); возврат средств покупателям или выплаты от компаний клиенту (В2С); переводы между собственными счетами клиента банка (Me2Me Pull); платежи в пользу государства (C2G); взаимодействие с приложением СБПэй; СБП API для агентов торгово-сервисных предприятий.