Получите все материалы CNews по ключевому слову
Diasoft Диасофт Координатор операций ОПКЦ СБП
Diasoft и организации, системы, технологии, персоны:
|Diasoft - Диасофт 915 4
|Right Line - Райт Лайн 17 2
|Ростелеком - РТЛабс 180 1
|Ростелеком 9864 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5001 1
|АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 277 1
|НСПК - Национальная система платежных карт 829 7
|БСПБ - Банк Санкт-Петербург 180 1
|Энергобанк АКБ 11 1
|Добриднюк Сергей 12 2
|Зубакин Михаил 6 1
|Тимершина Дина 3 1
|Алексеев Денис 2 1
|Данилова Екатерина 3 1
|Комлев Владимир 35 1
|Володин Роман 30 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147572 2
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17707 2
|Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3049 1
|Россия - ПФО - Татарстан Республика 2974 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354699, в очереди разбора - 759507.
Создано именных указателей - 173232.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.