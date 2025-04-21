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Diasoft Диасофт Координатор операций ОПКЦ СБП



21.04.2025 «Диасофт» поддержал переводы через СБП на нероссийские номера телефонов для юридических лиц 1
30.09.2024 К Казначейству прикрутят сервис за 278 миллионов, чтобы россияне могли через СБП платить за «Зарядье» и Большой театр 1
18.07.2024 Right line и «Банк Казани» завершили тестирование «СБП Коннект» для системы кешбэка СБП 1
06.06.2024 «Диасофт» поддержал возможность выплаты кешбэка при платежах через СБП 2
02.04.2024 Right line завершила тестирование «СБП Коннект» для банковских операций по выплате кешбэка в СБП 1
08.02.2024 «Диасофт» поддержал возмещение по диспуту в СБП 2
16.06.2023 НСПК и АТОЛ заключили соглашение о сотрудничестве 1
28.04.2023 Банки смогут предоставить сервис B2B-переводов через СБП при поддержке «Диасофт» 2
24.01.2023 Энергобанк при поддержке «Диасофт» подключил сервис привязки счетов для оплаты через СБП 3
22.03.2021 Новый функционал Kaspersky Fraud Prevention помогает банкам соответствовать стандартам безопасности СБП 1

Публикаций - 10, упоминаний - 15

Diasoft и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 915 4
Right Line - Райт Лайн 17 2
Ростелеком - РТЛабс 180 1
Ростелеком 9864 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5001 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 277 1
НСПК - Национальная система платежных карт 829 7
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 180 1
Энергобанк АКБ 11 1
Парк Зарядье 40 1
Федеральное казначейство России 1801 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5132 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5397 3
FinTech - Денежные переводы от физических лиц в адрес юридических лиц - C2B - Consumer-to-Business 61 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4585 2
FinTech - Денежные переводы между своими банковскими счетами - me2me-переводы - P2P-переводы 153 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68093 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1027 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10509 2
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 407 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12195 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24596 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2225 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12252 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1772 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4029 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4159 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28559 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5223 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11329 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4247 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5429 1
Картография и навигация - ГИС - Geolocation - Геолокация - Геометки - определение реального географического местоположения электронного устройства 238 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 359 1
C2C - consumer-to-consumer - потребитель для бизнеса 55 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4902 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1552 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6406 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 698 9
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 290 4
Right Line - СБП Коннект 2 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 160 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3277 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 251 1
Kaspersky Fraud Prevention 21 1
НСПК - СБПэй 44 1
Добриднюк Сергей 12 2
Зубакин Михаил 6 1
Тимершина Дина 3 1
Алексеев Денис 2 1
Данилова Екатерина 3 1
Комлев Владимир 35 1
Володин Роман 30 1
Россия - РФ - Российская федерация 147572 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17707 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3049 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2974 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48857 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6291 3
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 516 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7101 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52111 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8890 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1659 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3019 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1528 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6814 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 528 1
Финансовая грамотность 29 1
Системно значимые банки - Системно значимые кредитные организации 20 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 723 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 151 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24560 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 564 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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