Федеральное казначейство России - ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России

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Руслан Усманов , Заместитель начальника управления информационной инфраструктурой , Федеральное Казначейство "Импортозамещение - главная задача госсектора" конференция CNews "Цифровизация в госсекторе : итоги 2023" 19.09.2023
Федеральное казначейство России и организации, системы, технологии, персоны:
|ГосИнформСистемы 126 1
|Михайлова Галина 6 2
|Кальченко Игорь 8 2
|Сытин Дмитрий 56 2
|Матвеева Татьяна 104 1
|Урнышев Роман 33 1
|Буяджи Павел 20 1
|Бирюков Александр 6 1
|Яцеленко Николай 25 1
|Конявский Валерий 10 1
|Наумов Дмитрий 13 1
|Мельничук Дмитрий 3 1
|Шуленков Петр 3 1
|Матвеев Сергей 8 1
|Калмыкова Вероника 4 1
|Попов Сергей 135 1
|Ананьин Алексей 81 1
|Рензяев Константин 62 1
|Андрианов Дмитрий 19 1
|Ведомости 996 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
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