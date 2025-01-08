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Федеральное казначейство России ЦОКР ФКУ Центр по обеспечению деятельности Казначейства России

Федеральное казначейство России - ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России

 

 

Руслан Усманов , Заместитель начальника управления информационной инфраструктурой , Федеральное Казначейство "Импортозамещение - главная задача госсектора" конференция CNews "Цифровизация в госсекторе : итоги 2023" 19.09.2023


08.01.2025 С наследника знаменитого российского разработчика ПО взыскали почти миллиард секретного долга 1
17.12.2024 Госзакупки отечественного ПО в России сократились на 36% 1
09.12.2024 Для ГИС «Торги» не нашлось подходящего софта в реестре, поэтому Казначейство заплатит полмиллиарда за разработку нового ПО 1
30.09.2024 К Казначейству прикрутят сервис за 278 миллионов, чтобы россияне могли через СБП платить за «Зарядье» и Большой театр 1
20.05.2024 Рекордсмена по участию в госконтрактах отстранили от крупного тендера. Перед этим он завалил поставку Казначейству 13 тыс. ПК 1
13.05.2024 Федеральное казначейство разгромило в суде компанию, не поставившую ему 13 тысяч ПК 1
15.11.2023 Казначейство России переводит основную функциональность «Электронного бюджета» с продукта Oracle на отечественное решение 1
16.06.2023 Казначейство переводит огромную ИТ-систему с Oracle на СУБД Postgres Pro 1
16.05.2023 Росстат разорвал контракт с богатеющей на госзаказах компанией. Она не поставила тысячи ПК и даже не заказала их у производителя 1
21.04.2023 Казначейство разорвало полумиллиардный контракт с богатеющей на госзаказах компанией: Она не поставила ПК и не отвечала на письма 1
12.05.2022 В контакт-центре Казначейства России заработал чат-бот Naumen 1
22.07.2021 Объем госзакупок по 44-ФЗ в сфере ИТ снизился на 21 % за первое полугодие 2021 года 1
19.02.2021 Итоги ковидного года: ИТ-закупки в госорганах заметно выросли, в госкомпаниях сократились 1
29.12.2018 В структуре Минкомсвязи, координирующей ИТ в министерствах, меняется руководство. Что с ним было не так 1
22.11.2018 Причуды законодательства: «Недобросовестный ИТ-поставщик» смог получить госконтракты на 280 миллионов 1
12.03.2018 Электронная площадка Сбербанка перекрыла ВТБ доступ на аукцион по госконтракту 1
31.08.2017 «Борлас» отвоевала себе победу в полумиллиардном тендере Казначейства 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Федеральное казначейство России и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9700 3
Oracle Corporation 6688 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 2
Восход ФГБУ НИИ 644 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 44 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 158 1
ОКБ САПР - Особое конструкторское бюро систем автоматизированного проектирования 39 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 81 1
HPE Russia - Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Россия 24 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 1
Информзащита 756 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 506 1
Naumen - Наумен 625 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 102 1
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 123 1
Ростех - РТ-Информ 140 1
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 54 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
СПбМТСБ - ТЭК-торг ЭТП 65 3
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 86 2
Мигалка ООО 9 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 2
Почта России ПАО 2112 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Веста 51 1
ALUMNI partners - Bryan Cave Leighton Paisner - Goltsblat BLP 8 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Федеральное казначейство России 1772 14
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 2
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 123 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 94 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 33 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга - Государственная Служба занятости населения Санкт-Петербурга - Центр занятости населения Санкт-Петербурга, СПб ГАУ ЦЗН 2 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 60 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
ГосИнформСистемы 126 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 2
Моноблок - Monoblock PC 930 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 876 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1091 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5254 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 941 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 735 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3820 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2057 1
No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1014 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 9
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 5
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 248 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 225 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 2
Linux OS 9936 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 50 1
Федеральное казначейство России - АС ФК - Автоматизированная система Федерального казначейства РФ - Система поддержки принятия решений в Федеральном казначействе 41 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 163 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 152 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 62 1
Naumen Erudite NLU - Naumen Erudite VoiceOut 27 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 126 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 91 1
Кейсистемс WEB-Торги-КС 6 1
Форсайт Prognoz Platform 83 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
Михайлова Галина 6 2
Кальченко Игорь 8 2
Сытин Дмитрий 56 2
Матвеева Татьяна 104 1
Урнышев Роман 33 1
Буяджи Павел 20 1
Бирюков Александр 6 1
Яцеленко Николай 25 1
Конявский Валерий 10 1
Наумов Дмитрий 13 1
Мельничук Дмитрий 3 1
Шуленков Петр 3 1
Матвеев Сергей 8 1
Калмыкова Вероника 4 1
Попов Сергей 135 1
Ананьин Алексей 81 1
Рензяев Константин 62 1
Андрианов Дмитрий 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1762 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 2
Россия - УФО - Свердловская область 1492 2
Россия - ЦФО - Калужская область 979 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 926 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1297 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 70 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 411 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 13
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 8
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 244 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 4
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 347 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 2
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 446 2
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 220 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1329 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 566 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Федеральный закон 40-ФЗ - О Федеральной службе безопасности 23 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 55 1
Национальный проект 306 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 134 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 1
Ведомости 996 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Минобороны РФ - МВОКУ, МосВОКУ (МВВКУ) - Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР 4 1
НГУЭУ ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный университет экономики и управления 14 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 49 1
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 51 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 208 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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