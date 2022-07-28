Госзакупки софта и «железа» в России рухнули на треть

За первое полугодие 2022 г. объем объявленных ИТ-закупок госкомпаний обрушился на 45,46 млрд руб. (падение составило более 30%). На 43,5% сократились закупки ПО и на 19,8% — компьютеров и периферийного оборудования. Примечательно, что при значительном сокращении объема закупок госкомпаниями вырос объем ИТ-закупок госорганами.

Обрушение объема ИТ-закупок госкомпаний

За первое полугодие 2022 г. объем объявленных ИТ-закупок госкомпаний (регулируется 223-ФЗ) рухнул на 31,8% и составил 97,09 млрд руб. За аналогичный период 2021 г. их объем составил 142,45 млрд руб. (падение на 45,46 млрд руб.). Об этом CNews рассказали в аналитическом центре электронной торговой площадки «ТЭК-торг».

Большая часть средств была направлена на закупку компьютеров и периферийного оборудования (56,23 млрд руб.). Эта сумма на 19,8% ниже, чем объем аналогичных закупок госкомпаниями в первом полугодии 2021 г. (70,13 млрд руб.).

Заметнее сократился объем закупок лицензий на ПО. Так, по итогам первого полугодия 2022 г. госкомпании заложили бюджеты на софт в 40,86 млрд руб. Этот показатель на 43,5% ниже, чем за тот же период 2021 г. (на общую сумму 72,33 млрд руб.).

В отчете «ТЭК-торг» учитывалась начальная максимальная цена договоров, установленная в тендерах, опубликованных в открытом доступе на портале госзакупок. При этом следует учитывать, что какая-то доля закупок могла просто не состояться, а начальная цена многих договоров — снизиться.



Рост объема ИТ-закупок госструктур

Примечательно, что при таком падении объема закупок госкомпаний, объем ИТ-закупок госструктур наоборот вырос. Так, объем госзакупок по 44-ФЗ за первое полугодие 2022 г. увеличился на 13,5% и составил 126,54 млрд руб. За первые шесть месяцев 2021 г. — только 111,48 млрд руб.

Объем ИТ-закупок госкомпаниями рухнул на 31,8 %

Значительная часть из этих средств пришлась на приобретение компьютеров и периферийного оборудования (71,37 млрд руб.). Это на 5,2% менее, чем годом ранее (75,32 млрд руб.).

Объемы закупок программных продуктов и услуг по разработке и тестированию ПО, напротив, показали заметный рост — 55,17 млрд руб. Увеличение составило 52,6% (за первые шесть месяцев 2021 г. — 36,16 млрд руб.).

Чем вызваны такие показатели

Как рассказали CNews авторы отчета, одной из тенденций первого полугодия 2022 г. стало снижение расходов на ИТ госкомпаниями, а также укрупнение закупок госорганов при снижении их общего количества.

«Вызовы первого полугодия 2022 г. предполагают значительную перестройку устоявшихся моделей, и ИТ-инфраструктура в компаниях так же подвергается перестройке, — отметили в "ТЭК-торге". — В связи с этим мы видим временное сокращение текущих расходов для переориентации на обновленные бизнес-процессы».

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Собеседник CNews на рынке электроники высказал предположение, что падение закупок вызвано тем, что многие из них сейчас засекречены из-за санкций. Так, госкомпании, попавшие под иностранные санкции после начала специальной военной операции на Украине, просто не выкладывают информацию о тендерах в открытый доступ. С 7 марта 2022 г. они получили на это разрешение от Минфина.

В постановлении Правительства №301 от 6 марта 2022 г. отмечается, что «основаниями для неразмещения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд сведений о закупке товаров, работ, услуг, информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым заключен договор по результатам закупки, являются введение политических или экономических санкций иностранными государствами» или введение ограничительных мер в отношении заказчика.

Помимо этого, в марте также были расширены условия закупок у единственного поставщика. «В рамках пакета антикризисных мер Правительство временно расширило основания для закупок у единого поставщика, — рассказала CNews коммерческий директор "Т1 интеграции" Людмила Игнатова. — Поэтому выросла доля закупок, которые проводят без конкурсных процедур. Это позволяет упростить и ускорить процесс, а также избежать раскрытия информации, которая может негативно сказаться на закупке».

Еще одна возможная причина сокращения закупок — уход иностранных технологических компаний с российского рынка, включая производителей ПО и «железа». Среди ушедших них, например, Microsoft, Intel, IBM, Huawei, Oracle, Cisco, SAP и др.

Топ заказчиков и регионов по закупкам

В Топ-регионов по количеству ИТ-закупок и в госструктурах и в госкомпаниях вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Башкирия, Татарстан, Красноярский край, а также Калужская, Свердловская, Новосибирская и Ростовская области.

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В Топ-5 заказчиков по количеству лотов за первое полугодие 2022 г. попали Межрегиональный филиал ФКУ «ЦОКР» в Казани, Росреестр, ФКУ «Налог-сервис» ФНС, ФКУ «ГИАЦ МВД России» и ФНС.