Госзакупки «железа» обрушились в 7 раз

Российские компании с госучастием во II квартале 2022 г. сократили число закупочных процедур серверов и систем хранения данных в два раза. В денежном выражении объем госзаказа СХД и серверов упал с 28 млрд руб. до 3,9 млрд руб., то есть в семь раз. Мнения представителей отрасли разделились: одни уверены, что в условиях санкций закупать просто нечего, другие – что компании не афишируют свои заказы.



В деньгах – падение в семь раз

Во II квартале 2022 г. госкомпании стали покупать серверы и системы хранения данных (СХД) в два раза в реже, чем в аналогичном периоде предыдущего года: 392 вместо 755 тендеров в 2021 г. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на федерального оператора электронных торгов «Росэлторг», который проанализировал число тендеров на вычислительную технику по 223-ФЗ, регулирующему закупки государственных компаний.

В отчете отмечается, что в рассмотренный период общий объем госзаказа серверов и СХД упал в семь раз: с 28 млрд руб. в 2021 г. до 3,9 млрд руб. в 2022 г. При этом в первые три месяца 2022 г. госкомпании объявили тендеры на общую сумму 16,4 млрд руб., а затем приостановили объявление закупок. Кроме того, по сравнению с I кварталом 2022 г., средняя сумма договоров упала в четыре раза.

«Теневые» закупки

Первая возможная причина такой статистики – компании с госучастием, которые попали под иностранные санкции после начала военной операции на Украине, просто не выкладывают информацию о тендерах в открытый доступ. С 7 марта 2022 г. российские госкомпании под санкциями получили разрешение от Минфина не размещать информацию о своих закупках в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок.

Из-за ухода зарубежных вендоров российским компаниям предрекали дефицит серверов и СХД

Так, в постановлении Правительства России отмечается, что «основаниями для неразмещения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд сведений о закупке товаров, работ, услуг, информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым заключен договор по результатам закупки, являются введение политических или экономических санкций иностранными государствами» или введение ограничительных мер в отношении заказчика.

Минфин постановление прокомментировал так: «изменения дадут заказчикам возможность проводить конкурентные закупки в закрытой форме (в том числе в электронной форме на специализированной электронной площадке), а также направлены на защиту поставщиков от введения вторичных санкций за участие в закупках таких заказчиков».

Иными словами, госкомпании под санкциями могут не размещать информацию о своих закупках и поставщиках. Норма распространяется также на кредитные организации, если они угодили в «черные» списки.

Закупать может быть нечего

Еще одна причина сокращения покупок – большая часть иностранной вычислительной техники перестала быть доступной для госкомпаний из-за ухода из страны зарубежных вендоров, например, Dell и Huawei. Поставки процессоров AMD и Intel также были прекращены, свернули работу в стране и американские производители серверного оборудования IBM, Oracle, Cisco и Hewlett-Packard. Еще в марте 2022 г. российским компаниям предрекали дефицит комплектующих для серверов в течение ближайших шести месяцев.

Дело в том, что несмотря на формальную обязанность госкомпаний покупать отечественную продукцию из реестра Минпромторга, фактически они могли приобретать зарубежную технику, если российские аналоги не проходили по рядку критериев.

Анатолий Вершинин, «АТБ Электроника»: Есть ли перспективы у российских процессорных модулей? техника

Директор компании «Промобит» Максим Копосов, комментируя ситуацию с тендерами, объяснил «Коммерсанту», что госсектору фактически нечего закупать. По его словам, из-за нехватки комплектующих для оборудования, в частности, процессоров, объявлять закупки не имеет смысла. В то же время топ-менеджер крупной госкомпании на анонимных условиях сообщил изданию, что сложность не в дефиците техники, а в том, что проекты цифровизации перестали быть делом первостепенной важности, и госкомпании решают проблемы, которые относятся непосредственно к их деятельности.

Еще один собеседник «Коммерсанта» в крупной госкомпании прогнозирует, что спрос на оборудование со стороны госкомпаний вырастет к III-IV кварталу 2022 г.

Гендиректор компании «Аэродиск» Вячеслав Володкович в разговоре с CNews отметил, что рынок, судя по всему, адаптируется к новым реалиям.

«Во-первых, на волне исхода иностранных вендоров достаточно активно скупалось любое доступное оборудование в преддверии реально замаячившего в марте дефицита, – напомнил эксперт. – Во-вторых, в целом в мире задолго до всех событий наблюдался спад поставок "железа" по самым разным направлениям в связи с кризисом производства микросхем. Это в долгосрочной перспективе неизбежно должно было вызвать изменение стратегий ИТ-потребления компаниями и государствами. Например, через продление плановых сроков эксплуатации уже установленного оборудования, его различные апгрейды, а также смены планов на ИТ-развитие. Можно привести аналогию с пользовательской электроникой: когда все хорошо, средний потребитель менял телефон раз в год. Экономическая ситуация изменилось, и многие сегодня открывают для себя, что телефон при должном бережном отношении нормально работает и два-три года без необходимости замены».

Борис Макевнин, «Т Плюс»: Нам удалось найти неплохие аналоги практически всех иностранных ИТ-решений Импортозамещение

Поэтому сокращение закупок есть, однако оно не является следствием какого-то коллапса производства или отказа от ИТ-вектора развития. Как только адаптационный период завершится, динамика рынка вернется к нормальным показателям, уверен Володкович.

Проблемы с закупками

О том, что проблемы с закупкой «железа» могут возникнуть, стало понятно еще несколько месяцев назад. В мае 2022 г. CNews писал о том, что Минцифры формирует пул вендоров для закупки необходимого объема серверов для российских ИТ-компаний. Такое решение пришлось принять на фоне дефицита серверов и систем хранения данных на рынке после введения зарубежных санкций. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко уточнял, что имеется в виду параллельный импорт техники.