России обещан дефицит серверов

В ближайшие полгода в России может образоваться дефицит серверов и «железа» для них. В стране нет собственного производства комплектующих, а поставки тех же процессоров AMD и Intel уже прекращены. Участники рынка надеются на «серый импорт» - поставки через страны, не примкнувшие к антироссийским санкциям.

Серверов на всех не хватит

В России в ближайшие месяцы может возникнуть нехватка серверного оборудования и комплектующих для него, пишет Forbes со ссылкой на источники в неназванном системном интеграторе, а также на источник, близкий к производителю серверного оборудования. По прогнозам аналитиков, они могут стать дефицитом уже совсем скоро – ближайшие три-шесть месяцев. Информацию о возможном дефиците подтвердили изданию и представители системного интегратора «Ланит-Интеграция».

Причина нехватки известна – это многочисленные антироссийские санкции, ставшие следствием инициированной в конце февраля 2022 г. спецоперации в ДНР и ЛНР. В частности, речь об американских санкциях, в результате которых компании Intel и AMD, помимо прочих, прекратили поставку в Россию своих процессоров, в том числе и серверных. Компания Dell, один из крупнейших вендоров серверов, тоже отвернулась от России.

По оценке издания, нехватку серверов и электроники для них ощутят многие российские сферы деятельности. Это будет финансовый сектор, госкомпании, различные промышленные предприятия. Зацепит даже ритейлеров, так как вся современная ИТ-инфраструктура построена на серверах.

Ситуация с серверами для российского рынка складывается пока не самая благоприятная

На проблему обратила внимание и председатель совета Ассоциации производителей электронной аппаратуры и приборов Светлана Апполонова. Она сообщила Forbes, что нехватка серверов «ударит абсолютно по всем компаниям в технологичных сферах» ввиду того, что это оборудование «отвечает за хранение, обработку и передачу данных».

Китай поможет, а на Тайвань надежды нет

Со слов опрошенных Forbes экспертов, опасность возникновения дефицита возникла не только из-за ушедших из России AMD и Intel. Это крупнейшие разработчики (а Intel – еще и производитель) CPU для настольных ПК и серверов в мире, но и в России есть свои компании, работающие в этом направлении.

В частности, компания «Байкал электроникс» еще в октябре получила первую партию пользовательских CPU Baikal-M, а затем и серверных Baikal-S. Однако они выпускались на заводе тайваньской компании TSMC, которая в марте 2022 г. отказалась сотрудничать с российскими компаниями, тем самым поддержав американские санкции. В итоге производить современные российские процессоры пока негде – в России пока нет необходимых мощностей.

В то же время пока что есть надежда на Китай. Такого мнения придерживается Светлана Апполонова, отмечая, что эта страна не примкнула к «санкционным» государствам. По ее прогнозам, в скором будущем китайские производители «железа» в скором будущем выйдут на российский рынок.

Но здесь есть небольшая загвоздка. Китайское оборудование, как сообщил изданию источник в неназванном системном интеграторе, «может быть технически несовместимо с уже существующими американскими ИТ-системами». По его словам, на выход из этой ситуации может потребоваться некоторое время.

Полностью российских серверов не существует

В России есть компании, занимающиеся сборкой серверов, однако их продукцию никак нельзя назвать полностью отечественной. По большому счету, российского в них почти ничего нет, поскольку основные их компоненты производятся на иностранных заводах. Это процессоры, модули оперативной памяти, твердотельные накопители и жесткие диски. В России даже нет собственного производства флеш-памяти, отвечающего современным стандартам.

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Да и в целом серверы отечественных вендоров высоким спросом в России не пользуются, о чем свидетельствует статистика аналитической компании IDC за IV квартал 2021 г. Первое место по продажам серверов в России занимает Dell из США, на втором находится американская HPE. Российская Yadro вышла на третью строчку.

Что делать с комплектующими

Ввиду того, что в России нет производства комплектующих, выход имеющихся в наличии компонентов может привести к печальным последствиям на фоне ограничений импорта и стремительного роста цен.

Исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский видит решение данной проблемы в переходе на «независимые каналы поставок». Как пишет Forbes, речь про неавторизованных поставщиков из стран, не присоединившихся к антироссийским санкциям. Если будут подписаны контракты, то такие компании смогут поставлять и сами серверы, и комплектующие для них. Также Иван Покровский напомнил и про импортозамещение, а также добавил, что засилье на российском серверном рынке американских компаний влечет за собой массу рисков. Например, с его слов, компании «при необходимости они могут дистанционно отключить серверное оборудование».

Другие источники издания подтвердили, что упомянутый Покровским «серый импорт» действительно может спасти ситуацию. Они заявили также, что уже сейчас ряд компаний наладили поставки серверов и «железа» через Армению, Казахстан и Сербию.

Кто заменит американцев

Уход американских компаний из России освободит место на рынке для их российских конкурентов. Например, в 2021 г. интернет-гигант «Яндекс» вместе с банком ВТБ, «Ланитом» и компанией Gigabyte организовал совместное предприятие по производству серверов. В октябре 2021 г., как сообщал CNews, они начали строить завод по выпуску серверов и систем хранения данных.

Компании намеревались наладить сборку серверов до конца 2022 г. Однако пока неясно, как на эти планы повлияет нынешняя геополитика. ВТБ принял на себя основной удар санкций, включая и «отлучение» от системы SWIFT. Тайваньская компания Gigabyte пока не заявляла о планах по выходу из СП с российскими компаниями, но власти Тайваня уже показали, что поддерживают санкции против России. Это видно и по TSMC, и по тому, что в середине марта 2022 г. тайваньская компания Asus запланировала свернуть свой бизнес в России.

Еще один потенциальный новый игрок на российском серверном рынке – это компания «Т1», подконтрольная ВТБ. CNews писал, что в сентябре 2021 г. она заявила о желании наладить производство собственных серверов в России с прицелом на получение статуса российского импортозамещающего оборудования в реестре Минпромторга. На первых порах в «Т1» намеревались выпускать серверы с процессорами Intel. Теперь, по всей видимости, эти планы будут пересмотрены.