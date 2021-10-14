В Россию с боем прорвались тысячи отечественных процессоров

«Байкалы» в Москве

Как стало известно CNews, компания «Байкал электроникс» получила первую крупную партию чипов Baikal-M – 5 тыс. штук общим весом 66 кг. Ранее компания располагала лишь инженерными образцами этого универсального процессора на базе архитектуры ARM.

В дальнейшем, как ожидается, чипы будут приходить партиями по 10 тыс. штук в месяц. С начала 2022 г. размер партии будет постепенно увеличиваться, рассказал CNews генеральный директор «Байкал электроникс» Андрей Евдокимов. «Мы рассчитываем, что с января-февраля вся цепочка поставок заработает уже на полную мощность: 10-15 тыс. чипов в месяц. Выстраивание серийного выпуска – серьезная задача, и мы масштабно в нее вложилось, чтобы обеспечить стабильность поставок и максимально снизить риски на всех этапах производства», – отметил он.

На вопрос CNews о том, кто из клиентов компании первым получит доступ к ожидаемой новинке, глава российского чипмейкера заявил, что не может назвать их в силу коммерческой тайны. При этом он отметил, что первые партии Baikal-M забронированы под приоритетные проекты и партнеров, внесших аванс.

Первая партия процессоров Baikal-M прибыла в Россию

«В рамках следующих партий, которые мы ожидаем с начала 2022 г., появятся некоторые резервы», – уточнил Евдокимов.

Задержки с выполнением заказа

«Байкал электроникс» ведет разработку интегральных микросхем, в частности процессоров под брендом Baikal («Байкал»). Собственных производственных мощностей для выпуска чипов по современным техпроцессам у компании нет. Этим занимается ее партнер – контрактный производитель микросхем, тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Контрактное производство – процесс небыстрый. Ориентировочный срок выпуска чипов – от размещения до получения заказа – в рамках такой модели составляет шесть месяцев. Повышенная загруженность фабрик на фоне острого глобального дефицита полупроводников, спровоцированного пандемией коронавируса, может приводить к затягиванию сроков отгрузки готовой продукции, что и произошло в случае с заказом «Байкал электроникс».

По словам Евдокимова, если бы не кризис, компания получила бы первую партию процессоров в начале лета 2021 г. Таким образом, задержка с началом поставок составила около четырех месяцев. «Проблемы в цепочке поставок сейчас существуют по всему миру и затрагивают все звенья: производство, корпусирование, тестирование, логистику, таможенные процедуры и т. д.», – рассказал он.

«Нам удалось адаптироваться и под текущие условия: мы начали прорабатывать вопрос по организации массового производства почти два года назад и заранее смогли забронировать производственные линии и зафиксировать сроки на ранней стадии переговоров, – заявил в разговоре с CNews гендиректор "Байкал электроникс". – Таким образом, мы вошли в кризис подготовленными. Здесь, безусловно, сыграл роль и уже наработанный к тому моменту положительный опыт взаимодействия с международными игроками по всей производственной цепочке микроэлектроники».

Евдокимов также подчеркнул, что возглавляемая им компания – единственный российский разработчик на рынке, у которого сейчас есть серийные процессоры в сопоставимом объеме.

В ноябре 2020 г. CNews писал, что «Байкал электроникс» заказала у TSMC 13 тыс. чипов Baikal-M и до конца года рассчитывала разместить заказ еще на 100 тыс. Третий заказ на партию размером в 100 тыс. микросхем в компании планировали оформить в I квартале 2021 г.

Для сравнения: компания МЦСТ, которая разрабатывает чипы «Эльбрус», в 2021 г. собиралась заказать порядка 10 тыс. процессоров – преимущественно марок «Эльбрус-8С» и «Эльбрус-8СВ».

Baikal-M и «железо» на его основе

«Baikal-M» – это система на кристалле (SoC), несущая восемь 64-битных ядер ARM Cortex-A57, которые работают на тактовой частоте до 1,5 ГГц. Устройство также включает графический ускоритель Mali-T628 с частотой до 700 МГц. Потребляемая мощность системы не превышает 30 Вт.

Кроме того, заявлены два контроллера памяти DDR3/4, поддержка интерфейса PCIe Gen3 (8+4+4), аппаратного декодирования видео в разрешении до 4K, а также четырех сетевых Ethernet-интерфейсов (по два 10 Гбит и 1 Гбит) и двух видеовыходов.

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Характеристики Baikal-M, который позиционируется разработчиком как универсальный процессор, впервые были публично раскрыты в октябре 2019 г.

В июле 2020 г. начался выпуск первых материнских плат для процессора в форм-факторе Mini-ITX. В разработке приняли участие компании «Эдельвейс», «Базальт СПО» и сама «Байкал электроникс». Помимо «Эдельвейса», системные платы для Baikal-M, в частности, выпускают «Байкал электроникс» (Mini-ITX) и «Проект Лагранж» (форм-фактор Qseven).

В конце августа 2020 г. был представлен разработанный компанией 3Logic Group моноблок «Гравитон М50Б» с чипом Baikal-M и отечественной ОС Astra Linux.

В октябре 2020 г. Baikal-M получил статус интегральной схемы российского производства.

В апреле 2020 г. Baikal-M прошел тестирование в лаборатории CNews, в ходе которого продемонстрировал производительность на уровне современных зарубежных x86-процессоров нижнего ценового сегмента, таких как Intel Atom E3940 и Core i3 7300T.

В августе 2021 г. iRU сообщила о готовности к производству вычислительной технике на базе процессора Baikal-M – тонких клиентов, мини-ПК и моноблоков. Первые поставки компания рассчитывала осуществить в I квартале 2022 г.

В июле 2021 г. стало известно о намерении «Байкал электроникс» инвестировать около 23 млрд руб. в расширение линейки выпускаемых ею отечественных процессоров, нарастить объемы их производства до 600 тыс. штук до 2025 г.

Всемирный дефицит полупроводников

Пандемия коронавирусной инфекции Covid-19 привела к невиданному ранее глобальному дефициту полупроводников на фоне повышенного спроса и отсутствия возможности быстро нарастить производственные мощности, в том числе из-за нехватки квалифицированной рабочей силы. Дефицит полупроводников особенно сильно ударил по автопрому и вынудил мировых автогигантов радикально сократить производство. Однако, по информации IDC и Gartner, от нехватки чипов пострадали и прозводители других видов техники, в частности персональных компьютеров.

По данным Trendforce на конец I квартала 2021 г., пятерка крупнейших контрактных производителей полупроводников захватила почти 90% глобального рынка. Непререкаемый лидер здесь тайваньская TSMC с 55%, которая, помимо российских fabless-компаний обслуживает, в частности, AMD, Qualcomm и Mediatek. Следом за TSMC идет южнокорейская Samsung. Тройку замыкает еще одна тайваньская компания – UMC (7%). Американская Globalfoundries и китайская SMIC могут похвастаться 5-процентной долей каждая.

TSMC в связи с глобальным дефицитом в июне 2021 г. приняла решение отдать приоритет производству чипов для Apple и автомобильной промышленности, отодвинув нужды всех остальных на второй план.