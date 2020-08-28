Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Представлен отечественный моноблок «Гравитон М50Б» под управлением ОС Astra Linux

Техника

Astra Linux, разработчик отечественных операционных систем и платформ виртуализации, представила тонкий и компактный моноблок «Гравитон М50Б», который создан в научно-техническом центре и является торговой маркой 3Logic Group. Устройство функционирует под управлением защищенной операционной системы Astra Linux Special Edition «Новороссийск» на материнской плате с отечественным высокопроизводительным процессором «Байкал ВЕ-М1000».

В форм-факторе моноблока с безрамочным дисплеем 23,8 дюйма производитель объединил российские процессор и материнскую плату, а также (опционально) источник бесперебойного питания, позволяющий устройству работать в автономном режиме более 30 минут. На лицевой панели находятся разъем для гарнитуры, а также порты USB и Type-C, которые обеспечивают удобную работу с различными носителями информации, в том числе такими защищенными электронными идентификаторами, как токены.

Двухмегапиксельная видеокамера со стереомикрофоном, в котором реализована функция шумоподавления, расположена в выезжающем сверху модуле. В неактивном состоянии ее контакты разъединены, и благодаря этому она не может стать потенциальным каналом утечки данных. Кроме того, предусмотрена возможность установить считыватель смарт-карт, что востребовано для организаций, которые используют их в системе управления доступом.

Моноблок имеет эффективную систему охлаждения, позволяющую с комфортом его эксплуатировать даже при высокой нагрузке. Объем оперативной памяти составляет 32 ГБ, а вес устройства со всеми упомянутыми опциями — менее 6 кг.

На АРМ «Гравитон М50Б» получен акт экспертизы Торгово-промышленной палаты России, подтверждающий его российское производство. В ближайшее время ожидается включение в «Единый реестр российской радиоэлектронной продукции» Министерства промышленности и торговли России. Моноблок сертифицирован для использования с российскими операционными системами и подходит для применения в организациях, реализующих стратегию импортозамещения в сфере ИТ. 3Logic Group позиционирует новинку как готовое решение для создания автоматизированного рабочего места госслужащего и выделяет в числе ее преимуществ высокую степень защищенности, стабильность работы, простой и быстрый ввод в эксплуатацию, экономию рабочего пространства и простоту обслуживания.

«Представленный на выставке моноблок — уникальная в мировых масштабах российская разработка, которую мы планируем продвигать не только на внутреннем, но и на международном рынке. Мы можем рекомендовать его как государственным заказчикам, так и самому широкому кругу пользователей — особенно тем, кому необходим удобный и надежный в эксплуатации ПК за разумные деньги в условиях перебоев с электроэнергией. Внешний громоздкий ИБП с аналогичными характеристиками стоит 7-8 тыс. рублей, а стоимость интегрированного в моноблок устройства не превышает двух тысяч. То же касается встроенного считывателя смарт-карт и другого функционала. Розничная цена полнофункционального изделия порядка 150 тыс. руб. Для государственных и корпоративных заказчиков предусмотрены значительные скидки. Наше защищенное с точки зрения киберугроз и физического воздействия решение — безусловно, предмет интереса Минобороны России и других силовых структур», — сказал коммерческий директор научно-технического центра 3Logic Group Максим Балабанов.

«Продукт, который презентовала 3Logic Group является прорывным в своем сегменте. Легкий и удобный в использовании, с функциями, которые ранее не были реализованы в российском аппаратном оборудовании. Функционирует на отечественном «железе» в среде отечественной операционной системы. Достойный пример базового технологического стека», – отметил директор по инновациям ГК Astra Linux Роман Мылицын.

Другие материалы рубрики

Новые iPhone станут хуже, но при этом подорожают

Россияне создали технологию питания гаджетов от человеческого тела

На TikTok нашелся новый неожиданный покупатель

Мировой рынок принтеров сорвался в штопор. Падение ускоряется с каждым кварталом

Google в опасности: Apple строит собственный поисковый сервис

В России появился необычный и очень дорогой телевизор с экраном «на всю стену». Видео

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Что делать со старой техникой: 5 вариантов

Лучшие стиральные машины с сушкой: выбор ZOOM

Новые функции Android 11: какие смартфоны получат апгрейд

Карантин не помеха: новый магазин Xiaomi в Москве

Показать еще

Наука

ИИ захватывает временные данные вместо света: новая веха 3D-изображений

Стал известен точный возраст Луны: она оказалась младше, чем думали

Миниатюрный оптический зонд сможет сканировать тело через сосуды

На Марс запущен новый марсоход. Что мы о нем знаем?
Показать еще
Экспертиза: как банки и ИТ-компании подстроились под закон, вступивший в силу за три дня Экспертиза: как банки и ИТ-компании подстроились под закон, вступивший в силу за три дня ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака Онлайн-конференция Онлайн-конференция "Предвидеть непредвиденное"