Представлен отечественный моноблок «Гравитон М50Б» под управлением ОС Astra Linux

Astra Linux, разработчик отечественных операционных систем и платформ виртуализации, представила тонкий и компактный моноблок «Гравитон М50Б», который создан в научно-техническом центре и является торговой маркой 3Logic Group. Устройство функционирует под управлением защищенной операционной системы Astra Linux Special Edition «Новороссийск» на материнской плате с отечественным высокопроизводительным процессором «Байкал ВЕ-М1000».

В форм-факторе моноблока с безрамочным дисплеем 23,8 дюйма производитель объединил российские процессор и материнскую плату, а также (опционально) источник бесперебойного питания, позволяющий устройству работать в автономном режиме более 30 минут. На лицевой панели находятся разъем для гарнитуры, а также порты USB и Type-C, которые обеспечивают удобную работу с различными носителями информации, в том числе такими защищенными электронными идентификаторами, как токены.

Двухмегапиксельная видеокамера со стереомикрофоном, в котором реализована функция шумоподавления, расположена в выезжающем сверху модуле. В неактивном состоянии ее контакты разъединены, и благодаря этому она не может стать потенциальным каналом утечки данных. Кроме того, предусмотрена возможность установить считыватель смарт-карт, что востребовано для организаций, которые используют их в системе управления доступом.

Моноблок имеет эффективную систему охлаждения, позволяющую с комфортом его эксплуатировать даже при высокой нагрузке. Объем оперативной памяти составляет 32 ГБ, а вес устройства со всеми упомянутыми опциями — менее 6 кг.

На АРМ «Гравитон М50Б» получен акт экспертизы Торгово-промышленной палаты России, подтверждающий его российское производство. В ближайшее время ожидается включение в «Единый реестр российской радиоэлектронной продукции» Министерства промышленности и торговли России. Моноблок сертифицирован для использования с российскими операционными системами и подходит для применения в организациях, реализующих стратегию импортозамещения в сфере ИТ. 3Logic Group позиционирует новинку как готовое решение для создания автоматизированного рабочего места госслужащего и выделяет в числе ее преимуществ высокую степень защищенности, стабильность работы, простой и быстрый ввод в эксплуатацию, экономию рабочего пространства и простоту обслуживания.

«Представленный на выставке моноблок — уникальная в мировых масштабах российская разработка, которую мы планируем продвигать не только на внутреннем, но и на международном рынке. Мы можем рекомендовать его как государственным заказчикам, так и самому широкому кругу пользователей — особенно тем, кому необходим удобный и надежный в эксплуатации ПК за разумные деньги в условиях перебоев с электроэнергией. Внешний громоздкий ИБП с аналогичными характеристиками стоит 7-8 тыс. рублей, а стоимость интегрированного в моноблок устройства не превышает двух тысяч. То же касается встроенного считывателя смарт-карт и другого функционала. Розничная цена полнофункционального изделия порядка 150 тыс. руб. Для государственных и корпоративных заказчиков предусмотрены значительные скидки. Наше защищенное с точки зрения киберугроз и физического воздействия решение — безусловно, предмет интереса Минобороны России и других силовых структур», — сказал коммерческий директор научно-технического центра 3Logic Group Максим Балабанов.

«Продукт, который презентовала 3Logic Group является прорывным в своем сегменте. Легкий и удобный в использовании, с функциями, которые ранее не были реализованы в российском аппаратном оборудовании. Функционирует на отечественном «железе» в среде отечественной операционной системы. Достойный пример базового технологического стека», – отметил директор по инновациям ГК Astra Linux Роман Мылицын.