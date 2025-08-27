Разделы

3Logic Group Новый Ай Ти Проект

3Logic Group - Новый Ай Ти Проект

3Logic Group – многопрофильная ИТ-компания, работает на рынке информационных технологий с 2003 года. Один из дистрибуторов компьютерных комплектующих, вычислительной техники и ODM продукции. Помимо дистрибуции, компания осуществляет разработку и производство собственных продуктов: материнских плат, серверного и компьютерного оборудования. Команда 3Logic Group развивает ПО для навигации роботов в пространстве. Производственные мощности составляют до 300 тысяч единиц продукции в год. 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 46 дел, на cумму 4 678 992 392 ₽*

Судебные дела (46) на сумму 4 678 992 392 ₽*
в качестве истца (30) на сумму 200 705 006 ₽*
в качестве ответчика (10) на сумму 62 636 576 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

Выживут только те ИТ-дистрибьюторы, которые перестанут быть «классическими»

е ИТ-дистрибьюторы, которые перестанут быть «классическими» Станислав Бадзыма коммерческий директор 3Logic Group Рынок ИТ-дистрибьюции переживает сильнейшие штормы и трансформации. Но вместе с

27.08.2025 3Logic Group оснастила провайдера видеоконтента высокопроизводительным кластером Crusader

произведены на базе комплектующих от мировых производителей, что гарантирует их стабильную работу. 3Logic Group, со своей стороны, оказывает полный цикл услуг по подбору, внедрению и гарантийн
24.03.2025 Выручка разработчика «железа» на «Эльбрусах» и «Байкалах» превысила 136 миллиардов

Рост выручки 3Logic Group Как стало известно CNews, выручка российской группы ИТ-компаний 3Logic Gr
31.10.2024 Robort представляет флагманского робота-гуманоида Unitree G1

Robort (входит в структуру 3Logic Group), участник российского рынка дистрибьюции мобильных роботов, расширяет свой порт
22.10.2024 3Logic Group расширила линейку техники Raskat новой категорией — ноутбуками

Компания 3Logic Group впервые представила ноутбуки в линейке техники собственной торговой марки Raskat
03.10.2024 3Logic Group предлагает промышленную робособаку Unitree B2 на колесных опорах

перемещается на колесах, став устойчивее и энергоэффективнее. Об этом CNews сообщили представители 3Logic Group. Флагманский робот Unitree B2 поставляется в двух вариантах. В классической конф
18.09.2024 3Logic Group осваивает новый бизнес. Создан ИТ-интегратор, который не хочет работать с мелкими компаниями

Новое направление бизнеса Российская компания 3Logic Group, крупный дистрибьютор электроники и владелец бренда компьютерной и оргтехники «Г
16.09.2024 Samsung почти потеряла гигантский российский завод. Теперь он работает на госсектор страны

». Производство этой продукции наладила российская компания «Гравитон», принадлежащая дистрибьютору 3Logic Group. Также налажен выпуск и печатных плат для управления этими мониторами. Сошедшая

18.07.2024 3Logic Group увеличивает складские мощности

Компания 3Logic Group объявила о расширении своих складских площадей на 36 тыс. кв. м. Общая площадь п
18.06.2024 Пожарный робот CITIC прошел испытание на учениях МЧС

С 24 мая по первое июня 2024 г. компания 3Logic Group приняла участие в учениях МЧС с пожарным роботом CITIC RXR M40D. Эта огнеупорная
11.06.2024 В России начались продажи нового робота-пожарного, который умеет тушить огонь с 60 метров. Видео

Старт продаж Компания 3Logic расширяет свое предложение по мобильной робототехнике специализированными устройствами для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) от производителя СITIC. Об этом сообщается на
10.06.2024 Пожарный робот пополнил портфель 3Logic Group

Компания 3Logic Group расширяет свое предложение по мобильной робототехнике специализированными устрой
16.05.2024 3Logic Group и входящая в ее структуру компания Xellon создают в России платформу для хранения ПО с открытым исходным кодом

упнейшего китайского репозитория ПО с открытым исходным кодом. Об этом CNews сообщили представители 3Logic Group. Платформа для работы с открытым исходным кодом gitee.ru создается 3Logic
02.04.2024 3Logic Group предлагает вузам комплексное решение для обучения робототехнике

Компания 3Logic Group предлагает готовый комплект для обучения студентов по робототехническим специаль
19.12.2023 3Logic Group вводит бесплатную наземную доставку товаров по России на постоянной основе

023 г. и от 150 тыс. – с 1 января 2024 г. Бесплатная доставка доступна зарегистрированным партнерам 3Logic Group при оформлении заказа в b2b-кабинете на сайте 3logic. География покрытия

25.09.2023 3Logic Group запускает бесплатную доставку по России

й по 100% предоплате, совершенных зарегистрированными клиентами через b2b-кабинет компании. Клиенты 3Logic Group при оформлении заказа в b2b-кабинете на сайте 3logic.ru могут воспользова
20.02.2023 В России начали производить серверы на новейших процессорах AMD Epyc
14.02.2023 В 2022 г. потребители выбирали более мощные и дорогие ПК для базовых задач

одительные и более доступные по стоимости ПК значительно упал. Об этом CNews сообщили представители 3Logic Group. Потребительские предпочтения ПК для базовых задач — работы и обучения в 2022 г.
02.02.2023 Ход строительства под контролем: робособаки под управлением ПО, разработанным 3Logic Group, протестированы в добывающей компании

а 12 минут, тогда как геодезисту на это требуется до 72 часов. Об этом CNews сообщили представители 3Logic Group. Команда разработчиков ПО для робототехники 3Logic Group и специалисты кр
24.01.2023 Стартовала продажа игровых компьютеров Raskat на новейшей видеокарте GeForce RTX 4070 Ti

Компания 3Logic Group представляет ПК Raskat Strike с новинкой — видеокартой Nvidia GeForce RTX 4070 T
19.01.2023 3Logic Group оснастила киберспортивные клубы Colizeum компьютерами Fragmachine

рытием игровых клубов под ключ. Особое внимание при этом уделяется оснащению компьютерной техникой. 3Logic Group оснастила игровыми ПК Fragmachine 104 клуба, поставив 3,5 тыс. единиц техники. Э
14.12.2022 3Logic Group приводит в Россию европейского производителя ИБП — компанию nJoy

3Logic Group и nJoy подписали соглашение о партнерстве. По его условиям 3Logic Group получает эксклюзивное право предлагать партнерам на территории России продукцию

18.04.2022 ГК «АЛМИ» и 3Logic Group подтвердили совместимость AlterOS и AlterOffice с компьютерами Гравитон

Группа компаний «АЛМИ» и 3Logic Group (ООО «Новый Ай Ти Проект») успешно подтвердили совместимость и корректную работо
09.03.2022 Подтверждена совместимость «Ред ОС» с продуктами 3Logic Group

щик программного обеспечения «Ред софт» совместно с дистрибьютором и производителем ИТ-оборудования 3Logic Group подтвердили совместимость операционной системы «Ред ОС» с линейкой серверов Crus
31.01.2022 Стартовали продажи игровых ПК Raskat на новой видеокарте RTX 3050

енькой видеокарте GeForce RTX 3050. Модель уже доступна для приобретения у производителя – компании 3Logic Group и на Ozon. Об этом CNews сообщили представители 3Logic Group. Видеокарта

28.01.2022 3Logic Group стала дистрибьютором компании «Катюша»

Многопрофильная ИТ-компания 3Logic Group заключила дистрибьюторское соглашение с отечественным разработчиком ПО и произво
20.01.2022 3Logic Group стала дистрибьютором компании SilverStone

ИТ-компания 3Logic Group заключила дистрибьюторское соглашение с SilverStone – тайваньским производителем
13.12.2021 DeepCool и 3Logic Group подписали дистрибьюторское соглашение

компьютерного оборудования и периферийных устройств для энтузиастов, и многопрофильная ИТ-компания 3Logic Group заключили дистрибьюторское соглашение. 3Logic Group стала официальным дис
06.12.2021 Продукты и решения компании «Аладдин Р.Д.» совместимы с ноутбуком «Гравитон Н15И‑К2»

ин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, и 3Logic Group, многопрофильная компания в сфере ИТ, сообщили CNews о завершении тестовых испыт
06.10.2021 3Logic Group стала официальным поставщиком решений на платформе Microsoft Azure Stack HCI

Многопрофильная ИТ-компания 3Logic Group сертифицировала серверные решения под собственной торговой маркой Crusader для и
01.09.2021 Softline и 3Logic Group объявили о партнёрстве

Глобальный провайдер ИТ-решений и сервисов Softline и многопрофильная ИТ-компания 3Logic Group объявили о партнёрстве. В рамках совместной работы компании начали реализацию пр
25.08.2021 Подтверждена совместимость ОС НТЦ ИТ «Роса» с ПК Raskat

Научно-технический центр информационных технологий «Роса» и 3Logic Group завершили комплексное тестирование линейки операционных систем и средств виртуал
02.07.2021 Россияне выпустили быстрый ноутбук для госсектора и вузов. Он производится в России. Цена

Отечественная разработка Российская компания 3Logic Group выпустила ноутбук «Гравитон Н15И-К2» собственной разработки. Как сообщили CNews

01.07.2021 3Logic Group выводит на рынок ноутбук «Гравитон Н15И-К2» собственной разработки

по техническим характеристикам, так и по дизайну. Это делает его флагманским продуктом в линейке клиентских устройств торговой марки Гравитон. Модель создана на базе разработанной инженерами компании 3Logic Group материнской платы и имеет заключение Минпромторга о подтверждении производства промышленной продукции на территории России. «Гравитон Н15И-К2» отвечает требованиям импортозамещения
31.03.2021 3Logic Group представила вычислительную технику «Гравитон» с российскими процессорами и ПО

сероссийском форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ». На объединённом стенде российских технологических лидеров: 3Logic Group, «Байкал Электроникс», МЦСТ, Astra Linux и «МойОфис», была представлена продукци
02.03.2021 Выручка разработчика «железа» на «Эльбрусах» и «Байкалах» выросла в полтора раза — до 29 миллиардов

Рост выручки 3Logic Выручка российской группы ИТ-компаний 3Logic Group по итогам 2020 г. составила

06.11.2020 Компания 3Logic Group провела XIV ежегодную IT-конференцию для своих партнеров

Компания 3Logic Group провела XIV ежегодную IT-конференцию для своих партнеров. В мероприятии приняли

28.08.2020 Представлен отечественный моноблок «Гравитон М50Б» под управлением ОС Astra Linux

ный моноблок «Гравитон М50Б», который создан в научно-техническом центре и является торговой маркой 3Logic Group. Устройство функционирует под управлением защищенной операционной системы Astra

28.07.2020 Поставить серверы на «Эльбрусах» в МВД решилась только неприметная компания-мультимиллиардер

лектронные торги подал всего один претендент — компания «Новый ай ти проект», работающая под маркой 3Logic. На основании этого факта МВД в соответствии с нормами закупочного законодательства дл
30.11.2004 Tyan Tomcat i845GV: новая системная плата от 3logic

Компания 3logic Inc. объявила о начале продаж системной платы Tyan Tomcat i845GV (S3098). Платформа форм-фактора FlexATX построена на чипсете Intel 845GV, плата Tomcat i845GV поддерживает все процессоры

Публикаций - 117, упоминаний - 226

