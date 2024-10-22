3Logic Group расширила линейку техники Raskat новой категорией — ноутбуками

Компания 3Logic Group впервые представила ноутбуки в линейке техники собственной торговой марки Raskat. Ноутбуки Raskat Step и Start подойдут для оснащения рабочего или учебного пространства.

Ассортимент техники Raskat до настоящего времени был представлен ПК, моноблоками, неттопами и мониторами. Теперь он расширяется новой товарной категорией — ноутбуками. Таким образом, техника Raskat может закрыть разнообразные потребности потребителей и клиентов корпоративного сегмента.

На сегодня линейка ноутбуков Raskat включает семь моделей серии Raskat Step. Эти устройства с диагональю 15 и 17 дюймов на базе процессора Intel Core 12 поколения от i3 до i7. На выбор доступны конфигурации с 8-16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем объемом 256-512 ГБ. Есть функция подсветки клавиатуры.

Также в линейке ноутбуков доступна модель начального уровня — Raskat Start. Устройство имеет диагональ 15 дюймов, оснащено процессором Intel Core i5 8 поколения и 8 ГБ оперативной памяти.

Экраны всех ноутбуков с разрешением Full HD оснащены IPS-матрицей для более быстрого отклика и насыщенной цветопередачи. Угол раскрытия устройств 180°. Время работы моделей Raskat Step на одном заряде до 8 часов, Raskat Start — до 7 часов.

Ноутбуки выполнены в стильном черном металлическом корпусе с логотипом Raskat. Вес устройств до 1,9 кг.

«Технические характеристики и сбалансированная цена новых ноутбуков Raskat делают их отличным вариантом как для личного пользования, так и для использования в корпоративном сегменте. Для заказчиков из b2b-сферы мы предлагаем возможность заводской кастомизации и производство ноутбуков Raskat Step в необходимой им конфигурации», — сказал Илья Чаплинский, директор по маркетингу собственных торговых марок 3Logic Group.

На ноутбуки Raskat действует 1 год гарантии с возможностью расширения до 3 лет. Сервисное обслуживание в более 90 городах по всей России.