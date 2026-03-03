Россияне ополчились против технического прогресса. По всей стране массово скупают дешевые фотоаппараты вместо современных смартфонов

Российский рынок фотоаппаратов всего за год вырос почти в полтора раза. Россияне массово скупают «мыльницы» – по всей стране они продаются сотнями тысяч. При этом почти у каждого в кармане есть устройство, которое тоже способно фотографировать – смартфон. Что важно, на дорогие камеры россияне деньги не тратят, приобретая совсем дешевые модели за пару тысяч рублей.

На четверть века назад

В России бешеными темпами растет популярность фотоаппаратов, несмотря на повсеместное засилье смартфонов со встроенной камерой. Как сообщили CNews представители ритейлера «М.видео», всего за год продажи «мыльниц» в натуральном выражении выросли почти в полтора раза – в 2025 г. они увеличились на 46% по сравнению с 2024 г.

В деньгах рынок тоже вырос, но все же не так значительно – на 8% год к году. Тем не менее, это явно указывает на то, что россияне с охотой тратят деньги на гаджеты, пик популярности которых пришелся на начало 2000-х годов, и у которых максимум две функции – получение снимков и запись видео или просто фотографирование.

Сотни тысяч «фотографов»

В 2025 г. продажи классических фотоаппаратов измерялись не тысячами и даже не десятками тысяч, а сразу сотнями тысяч. По итогам года в масштабах всей страны было реализовано 512 тыс. таких устройств.

Gidon Wessner / Unsplash Профессиональные камеры россияне почти не покупают

Россияне потратили на них баснословное количество денег, с учетом того, что в сами по себе фотоаппараты базового уровня морально устарели более 15 лет назад. По данным «М.видео», объем этого рынка в России по результатам 2025 г. преодолел отметку в 6,5 млрд руб.

Другими словами, россияне спускают буквально миллиарды рублей, чтобы иметь возможность носить с собой дополнительное устройство, которому нужны аксессуары в виде батареек и карт памяти, которое нужно заряжать и, желательно, периодически, обслуживать. Но при этом мимикрировать под профессиональных фотографов и скупать зеркалки и беззеркалки, чтобы потом вкладываться в оптику для них, подавляющее большинство россиян совершенно не торопится.

Зачем платить больше

Россияне, вновь воспылавшие любовью к фотоаппаратам, оказались не готовы тратить на них сколь-нибудь существенное по меркам 2026 г. количество денег. Согласно статистике «М.видео», почти 90% проданных по всей стране фотокамер – это модели с фиксированной оптикой, притом часто совсем дешевые, по цене до 2500 руб. или примерно $32 по курсу ЦБ на 3 марта 2026 г.

Порог входа в мир фотографов минимальный

Наиболее востребованным ценовым диапазоном стал сегмент 2500-3000 руб. – $32-$39.

Более профессиональная фототехника подавляющему большинству россиян оказалась не нужна, однако и их продажи исчисляются десятками тысяч. Так, из всех 512 тыс. реализованных фотоаппаратов 6% пришлось на зеркальные, а это около 31 тыс. устройств.

Объем продаж беззеркальных камер со сменной оптикой – около 5% или приблизительно 25,6 тыс. экземпляров.

При этом, как выяснила редакция CNews, к моменту выхода материала цены на классические смартфоны популярных в России брендов начинались приблизительно от 5000 тыс. руб. То есть современные устройства с выходом в интернет, мобильной связью, камерой, навигацией и другими привычными функциями стоят всего в полтора-два раза дороже гаджета, созданного исключительно для съемки фото и иногда видео.

Брендов нам не надо

Покупая классические фотоаппараты, россияне часто не обращают внимание на логотип производителя на корпусе. По данным «М.видео», в натуральном выражении лидерами рынка стали небрендированные устройства. В топ-3 вошли компании W&O и Canon, а топ-5 закрывают Sony и Nikon.

Базовые Android-смартфоны часто стоят дешевле фотоаппаратов

В денежном выражении наибольшие продажи обеспечил Canon, на втором месте – Sony, на третьем – Nikon. Абсолютные значения по отдельным брендам «М.видео» не приводит – ни в деньгах, ни в штуках.

При этом в 2025 г. активнее всего россияне скупали фотоаппараты именно в конце года. максимальные объемы были зафиксированы в IV квартале (1 октября – 31 декабря). В декабре 2025 г. было продано больше всего устройств.

Потому что могут

В «М.видео» не привели внятных причин роста спроса на фотоаппараты при существовании смартфонов, с помощью которых снимки и ролики чаще всего получаются более качественными за счет обработки при помощи алгоритмов. Как сообщила глава департамента «Аксессуары» в «М.видео» Жанна Илюхина, 46-процентный рост рынка фотокамер в 2025 г. связан «с расширением ассортимента доступных моделей и восстановлением потребительской активности».

«Основной драйвер – компактные решения для повседневной съемки, путешествий и контента для социальных сетей», – добавила Жанна Илюхина.

При этом, чтобы выложить фотографию с фотоаппарата в любую социальную сеть, чаще всего потребуется сперва перенести ее с карты памяти в компьютер или смартфон через адаптеры или кард-ридеры. Бюджетные камеры, на которые россияне делают ставку, не умеют выходить в интернет, и модулей Wi-Fi и Bluetooth для передачи данных на мобильник или компьютер «по воздуху» у них нет.