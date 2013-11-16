Фотокамеры - Компактная камера - Мыльница (фотоаппарат) - Карманная камера - Compact camera

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|16.11.2013
|
Обзор фотоаппарата Sony RX100II: эволюция без резких движений
ровых фотоаппаратов и матриц с кропом 1,5-1,6. Sony Cyber-shot DSC-RX100 II Сегодня «продвинутые мыльницы» выпускаются несколькими компаниями. Самые популярные представители этого класса: Fu
|05.12.2006
|
Самые экстравагантные фотокамеры
е осуществляется через оптический видоискатель, хотя настоящие «ломографы» обходятся без него. Для «мыльницы» корпус немного великоват, но в карман камера влезает. Объектив «Минитар-1» с фокусн
|13.04.2005
|
Casio: 7 МП - "мыльница" с претензией
работы с «мыльницей». Так что обольщаться насчет возможности ручного управления этой моделью не стоит — она сделана для любителей, меняющих настройки не чаще, чем раз в год. Z750 — хорошая «мыльница», дающая иллюзию контроля за процессом съемки. Пока что реальных конкурентов у камеры нет — компании Canon, Nikon и Pentax позиционируют свои 7-мегапиксельные модели в другом клас
|24.01.2005
|
Россия: камерофоны вытеснят "мыльницы"?
ение технических характеристик встроенных в телефоны фотокамер и снижение стоимости самих терминалов приведет к тому, что они начнут конкурировать за незанятый цифровыми фотокамерами сегмент дешевых «мыльниц». Взаимодействие рынков цифровых фотокамер и мобильных телефонов Источник: iKS-Consulting. "На наш взгляд, пока еще рано говорить о вытеснении камерофонами цифровых фотокамер, — по
|30.08.2004
|
Sony MZ-NH600 – высокотехнологичный плеер-мыльница
Небольшие размеры, идентичные другим MD-плеерам Супермыло Первое впечатление всегда очень важно при восприятии новой техники. Для этого плеера его можно передать одним словом – мыльница! Пластмассовый корпус с закруглениями вместо четких и строгих линий, упрощенный дизайн и не самая богатая комплектация сразу дают понять, что перед вами лежит недорогая модель. Даже кр
